Украинская делегация надеется на поддержку заявления членов ПАСЕ относительно эскалации РФ ситуации на Донбассе , - нардеп "Слуги народа" Кравчук
Постоянная делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы во время весенней сессии надеется на поддержку заявления членов ПАСЕ относительно провокаций Российской Федерации и эскалации военных действий на Донбассе.
Об этом сообщила заместитель члена украинской делегации, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Чрезвычайно важной для нашей делегации является поддержка заявления членов Парламентской ассамблеи Совета Европы относительно провокаций Российской Федерации и эскалации военных действий, подготовленной литовским коллегой и другом Украины Эмануэлисом Зингерисом в рамках сотрудничества в формате Балтик+. Я испытываю большую благодарность за этот стратегический для нас текст", - написала Кравчук.
Она подчеркнула, что на сегодняшний день необходимо использовать доступ ко всем международным площадкам, чтобы привлечь внимание к обострению ситуации у границ Украины из-за скопления российских войск у границ Украины.
"Также мы продолжаем коммуницировать Крымскую платформу и призываем делегатов стран-участниц участвовать на уровне ПАСЕ. На этой неделе будем иметь ряд встреч, где сможем обсудить с партнерами дальнейшие совместные действия", - добавила Кравчук.
Напомним, сегодня в Страсбурге стартовала весенняя сессия ПАСЕ. Запланированы дебаты о российской угрозе миру в Европе.
ви подивіться - нічого більше не чути про вегнергєйт, нічого не чути про фільм-розслідування - всі обговорюють клутінську буху салдатню
https://twitter.com/al_gedz
https://twitter.com/al_gedz Лось https://twitter.com/al_gedz @al_gedz https://twitter.com/al_gedz/status/1383893768118538241 13 ч
Історія про те, як Алієв купляв німецьких та італійських відомих парламентарів, чиновників Ради Європи. Якщо йому вдалося це зробити за допомогою
ікрикав'яру, килимів та віп-відпочинку, то можете уявити, що можуть росіяни: https://www.esiweb.org/newsletter/strangest-love-affair-autocrats-and-parliamentarians-berlin-strasbourg
Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ
