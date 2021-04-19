Украинская делегация надеется на поддержку заявления членов ПАСЕ относительно эскалации РФ ситуации на Донбассе , - нардеп "Слуги народа" Кравчук

Постоянная делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы во время весенней сессии надеется на поддержку заявления членов ПАСЕ относительно провокаций Российской Федерации и эскалации военных действий на Донбассе.

Об этом сообщила заместитель члена украинской делегации, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайно важной для нашей делегации является поддержка заявления членов Парламентской ассамблеи Совета Европы относительно провокаций Российской Федерации и эскалации военных действий, подготовленной литовским коллегой и другом Украины Эмануэлисом Зингерисом в рамках сотрудничества в формате Балтик+. Я испытываю большую благодарность за этот стратегический для нас текст", - написала Кравчук.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день необходимо использовать доступ ко всем международным площадкам, чтобы привлечь внимание к обострению ситуации у границ Украины из-за скопления российских войск у границ Украины.

"Также мы продолжаем коммуницировать Крымскую платформу и призываем делегатов стран-участниц участвовать на уровне ПАСЕ. На этой неделе будем иметь ряд встреч, где сможем обсудить с партнерами дальнейшие совместные действия", - добавила Кравчук.

Напомним, сегодня в Страсбурге стартовала весенняя сессия ПАСЕ. Запланированы дебаты о российской угрозе миру в Европе.