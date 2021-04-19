РУС
Новости Агрессия России против Украины
Украинская делегация надеется на поддержку заявления членов ПАСЕ относительно эскалации РФ ситуации на Донбассе , - нардеп "Слуги народа" Кравчук

Постоянная делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы во время весенней сессии надеется на поддержку заявления членов ПАСЕ относительно провокаций Российской Федерации и эскалации военных действий на Донбассе.

Об этом сообщила заместитель члена украинской делегации, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайно важной для нашей делегации является поддержка заявления членов Парламентской ассамблеи Совета Европы относительно провокаций Российской Федерации и эскалации военных действий, подготовленной литовским коллегой и другом Украины Эмануэлисом Зингерисом в рамках сотрудничества в формате Балтик+. Я испытываю большую благодарность за этот стратегический для нас текст", - написала Кравчук.

Напомним, сегодня в Страсбурге стартовала весенняя сессия ПАСЕ. Запланированы дебаты о российской угрозе миру в Европе

Она подчеркнула, что на сегодняшний день необходимо использовать доступ ко всем международным площадкам, чтобы привлечь внимание к обострению ситуации у границ Украины из-за скопления российских войск у границ Украины.

"Также мы продолжаем коммуницировать Крымскую платформу и призываем делегатов стран-участниц участвовать на уровне ПАСЕ. На этой неделе будем иметь ряд встреч, где сможем обсудить с партнерами дальнейшие совместные действия", - добавила Кравчук.

Напомним, сегодня в Страсбурге стартовала весенняя сессия ПАСЕ. Запланированы дебаты о российской угрозе миру в Европе.

Кравчук Леонид (1226) ПАСЕ (1675) россия (97265)
схоже клутін, своїми бряцаннями іржавого залізяччя, намагається врятувати наше недолуге керівництво-зрадників з препіздентом на чолі!
ви подивіться - нічого більше не чути про вегнергєйт, нічого не чути про фільм-розслідування - всі обговорюють клутінську буху салдатню
19.04.2021 12:32 Ответить
Надеяться в современном Мире надо только на СЕБЯ !
19.04.2021 12:24 Ответить
19.04.2021 12:42 Ответить
Надеяться в современном Мире надо только на СЕБЯ !
19.04.2021 12:24 Ответить
На бубачку-мЬІролюбця?
19.04.2021 12:26 Ответить
Ну уж точно ни на Барыгу - Жму пуку -Обнимаю ...
19.04.2021 12:28 Ответить
Вам не надоело,надеяться,выпрашивать,смотреть кто бы помог?а сами?
19.04.2021 12:49 Ответить
схоже клутін, своїми бряцаннями іржавого залізяччя, намагається врятувати наше недолуге керівництво-зрадників з препіздентом на чолі!
ви подивіться - нічого більше не чути про вегнергєйт, нічого не чути про фільм-розслідування - всі обговорюють клутінську буху салдатню
19.04.2021 12:32 Ответить
зате по Європі чути скандал у ПАРЄ стосовно "кав'ярної дипломатії"

https://twitter.com/al_gedz

https://twitter.com/al_gedz Лось https://twitter.com/al_gedz @al_gedz https://twitter.com/al_gedz/status/1383893768118538241 13 ч

Історія про те, як Алієв купляв німецьких та італійських відомих парламентарів, чиновників Ради Європи. Якщо йому вдалося це зробити за допомогою ікри кав'яру, килимів та віп-відпочинку, то можете уявити, що можуть росіяни: https://www.esiweb.org/newsletter/strangest-love-affair-autocrats-and-parliamentarians-berlin-strasbourg
19.04.2021 13:35 Ответить
"Кав'ярна дипломатія" - так називався наш звіт від травня 2012 року, в якому ми описували, як режим Алієва проник в Раду Європи. Символом цієї політики була ікра, але насправді мова йшла про великі гроші. Ювелірні вироби, дорогі килими, запрошення на рейси до Баку бізнес-класу, включаючи зупинку в розкішних готелях Стамбула. Це було випробування: хто прийняв такі подарунки, той претендував на подальші, більші. Так було і з італійським християнським демократом Лукою Волонте, якого в січні цього року засудили у Мілані на чотири роки ув'язнення за отримання хабаря від Азербайджану. Волонте був не будь-яким депутатом, а лідером групи Європейської народної партії, найбільшої в Парламентській асамблеї Ради Європи, до якої входить ХДС. Він допоміг мобілізувати більшість депутатів, https://www.esiweb.org/publications/azerbaijan-debacle-pace-debate-23-january-2013 проголосувати проти резолюції щодо політичних в'язнів в Азербайджані в січні 2013 р. Одним із наслідків цього скандального голосування стала https://www.esiweb.org/newsletter/hunger-strike-european-values-and-open-letter чергова хвиля арештів в Азербайджані. Усі, хто співпрацював з Радою Європи в Баку, були заарештовані. Ще одним наслідком було те, що https://youtu.be/yFIjBgjXn3o Алієв міг публічно заявити з холодною посмішкою, що в його країні немає політичних в'язнів - врешті-решт, Рада Європи це підтвердила 125 голосами.
19.04.2021 13:37 Ответить
Тут більш видно правило - якщо не нападаєш ти - нападають на тебе.
19.04.2021 12:34 Ответить
Мені теж цікаво, чому не бачимо того багато обіцяного фільму-бомби про "вагнергейт"? Вже всі "Ванги" українського розливу проанонсували його віхід, І ДЕ???
19.04.2021 12:37 Ответить
19.04.2021 12:42 Ответить
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
19.04.2021 12:50 Ответить
УВАГА - Зе клоуну поручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ Українська делегація сподівається на підтримку заяви членів ПАРЄ щодо ескалації РФ ситуації на Донбасі, - нардепка "Слуги народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7667
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
19.04.2021 13:33 Ответить
 
 