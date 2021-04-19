РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Кориневич о ситуации в Азовском море: Очередное грубое нарушение Россией международного права

МИД Украины потребовал у России немедленно отменить решение о незаконном перекрытии акватории Азовского моря. Ситуацию прокомментировал представитель президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в программе "Сегодня День" на канале "Украина 24".

"Мы абсолютно согласны с позицией МИД. Это очередное грубое нарушение международного права, теперь - международного морского права. Безусловно, в отношении использования международного Керченского пролива РФ не может совершать такие действия. Кроме того, возникает вопрос о соблюдении других конвенций международного морского права. Например, конвенции о спасении жизней на море и других. Это может иметь негативные последствия, если случится какая-нибудь катастрофа в этом месте.

Это очень грубое нарушение, и все украинские органы власти готовы к тому, что Российская Федерация может совершать грубые нарушения международного права, и мы готовы реагировать на это как сами, так и с нашими международными партнерами", - сказал он.

Кориневич объяснил, как Украина может реагировать на действия РФ.

"Я думаю, эта ситуация — это тот случай, когда мы можем вместе с международными партнерами посредством их внимания к ситуации в Черном и Азовском море повлиять на то, чтобы страна-оккупант вела себя в соответствии с нормами международного права. Что до других вариантов, мы понимаем, что Россия - государство-агрессор, и другие варианты, кроме политического, санкционного давления, это повышенное внимание к обороноспособности, в частности на юге", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ предприняли попытку провокации против катерной группы ВМС Украины, - командование ВМСУ

Напомним, Россия объявила о закрытии части акватории Азовского моря на 6 месяцев, объясняя это своими военными учениями.

В свою очередь Пентагон призвал Россию не создавать помехи движению судов в Черном море. Ранее спикер ЕС Питер Стано заявил, что намерения РФ закрыть части акватории Черного моря вызывают серьезную тревогу.

Североатлантический Альянс считает действия РФ по блокированию движения через Керченский пролив и запрет судоходства в Азовском море частью общего курса данной страны на дестабилизацию обстановки в регионе и призывает Россию немедленно прекратить провокации.

Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
А хто такий Корінєвіч? А де заява Зєлєнского і його МЗС? Де засідання його приватного РНБО?
Международные партнёры - зебилы, вы помните "
Перелік кримінальних проваджень:Перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Російською Федерацією, введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади."?
"Россия объявила о закрытии части акватории Азовского моря на 6 месяцев"



Далой агрисивного Порошенко, который пытался провести украинские корабли в Мариуполь!
Росія закрила Азовське море, ок, а транзит мордовських вантажних вагонів закрити слабо?
Закрити всім мокшанським суднам захід до цивілізованих портів світу на такий самий термін .
Нефте и газопроводы работают еще пока через Украину?))) Значит Европа проявит озабоченность, а достроив "СП-2", вообще озабоченность минимизируется...
этой мрази однозначно- перекрыть для их лоханок и босфор и суэц и еще ппару-тройку их активных плаваний дерма..- только так))) иначе эту срань на наших внутренних морях не остановишь..))- срочно необходимо в сб ес и оон решить эту проблему !!)))
