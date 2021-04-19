Кориневич о ситуации в Азовском море: Очередное грубое нарушение Россией международного права
МИД Украины потребовал у России немедленно отменить решение о незаконном перекрытии акватории Азовского моря. Ситуацию прокомментировал представитель президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в программе "Сегодня День" на канале "Украина 24".
"Мы абсолютно согласны с позицией МИД. Это очередное грубое нарушение международного права, теперь - международного морского права. Безусловно, в отношении использования международного Керченского пролива РФ не может совершать такие действия. Кроме того, возникает вопрос о соблюдении других конвенций международного морского права. Например, конвенции о спасении жизней на море и других. Это может иметь негативные последствия, если случится какая-нибудь катастрофа в этом месте.
Это очень грубое нарушение, и все украинские органы власти готовы к тому, что Российская Федерация может совершать грубые нарушения международного права, и мы готовы реагировать на это как сами, так и с нашими международными партнерами", - сказал он.
Кориневич объяснил, как Украина может реагировать на действия РФ.
"Я думаю, эта ситуация — это тот случай, когда мы можем вместе с международными партнерами посредством их внимания к ситуации в Черном и Азовском море повлиять на то, чтобы страна-оккупант вела себя в соответствии с нормами международного права. Что до других вариантов, мы понимаем, что Россия - государство-агрессор, и другие варианты, кроме политического, санкционного давления, это повышенное внимание к обороноспособности, в частности на юге", — сказал он.
Напомним, Россия объявила о закрытии части акватории Азовского моря на 6 месяцев, объясняя это своими военными учениями.
В свою очередь Пентагон призвал Россию не создавать помехи движению судов в Черном море. Ранее спикер ЕС Питер Стано заявил, что намерения РФ закрыть части акватории Черного моря вызывают серьезную тревогу.
Североатлантический Альянс считает действия РФ по блокированию движения через Керченский пролив и запрет судоходства в Азовском море частью общего курса данной страны на дестабилизацию обстановки в регионе и призывает Россию немедленно прекратить провокации.
