РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4629 посетителей онлайн
Новости
12 173 43

12 футбольных топ-клубов заявили о создании Суперлиги Европы. УЕФА обещает "остановить этот циничный проект"

12 футбольных топ-клубов заявили о создании Суперлиги Европы. УЕФА обещает "остановить этот циничный проект"

Ведущие футбольные клубы объявили о создании нового турнира под названием Суперлига Европы. В УЕФА заявили, что не допустят его проведения.

Как передает Цензор.НЕТ, пресс-релиз организаторов турнира в Twitter опубликовал журналист Роб Харрис.

"Ведущие европейские футбольные клубы объявляют о создании нового соревнования - Суперлиги Европы. Двенадцать ведущих европейских футбольных клубов собрались сегодня вместе, чтобы объявить, что они согласились создать новое соревнование в середине недели - Суперлигу, управление которой будет находится в руках ее клубов-основателей", - говорится в пресс-релизе.

Так, в список участников вошли 12 клубов: "Милан", "Арсенал", "Атлетико", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Тоттенхэм".

Отмечается, что главой турнира стал президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, а его заместителями - Андреа Аньелли президент "Ювентуса", а также Джоэл Глейзер - совладелец "Манчестер Юнайтед".

Еще до официального объявления решения о создании Суперлиги УЕФА выступило с совместным заявлением с национальными ассоциациями и лигами Англии, Испании и Италии и пообещали приложить все усилия, чтобы "остановить этот циничный проект".

"Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех юридических и спортивных уровнях, чтобы предотвратить его. Футбол базируется на открытых соревнованиях и спортивном принципе, и никак иначе", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранее FIFA и шесть ее конфедераций заявили, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": УАФ пожизненно дисквалифицировал 26 спортсменов, игравших за футбольные команды "ЛДНР"

Автор: 

УЕФА (343) футбол (3593)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
УЕФА в шоке.Это ж сколько денег мимо кассы.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:07 Ответить
+13
Ах ха хах, а не много ли уефа на себя берет?
показать весь комментарий
19.04.2021 13:05 Ответить
+9
Бабло и то огромное - и мимо уефа - вот в чем дело,вот почему дергаются...
показать весь комментарий
19.04.2021 13:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ах ха хах, а не много ли уефа на себя берет?
показать весь комментарий
19.04.2021 13:05 Ответить
УЕФА готова взять себе ещё больше
показать весь комментарий
19.04.2021 13:22 Ответить
а не дох ли эти гланды соккера на себя взяли..???
показать весь комментарий
20.04.2021 02:50 Ответить
УЕФА в шоке.Это ж сколько денег мимо кассы.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:07 Ответить
Воно-то так, але всі клуби і футболісти, які грають під егідою УЄФА погодилися на умови - за участь в турнірах поза юрисдикцією УЄФА іде штраф і навіть відлучення від футболу. От на днях ФФУ і УЄФА відлучили пожиттєво від футболу футболістів, які грали в "чемпіонаті днр!. Чим ця нова ліга відрізняється???

Тобто або футболісти грають лише в турнірах УЄФА, або лише в турнірах не від УЄФА - в чемпіонатах країн, лізі чемпіоні і збірних вони не мають грати. Ібо ніззя сидіти однією дупою на двохс тільцях!
показать весь комментарий
19.04.2021 13:49 Ответить
Мне нравится когда быдло-болельщики радуются, что футбольные деньги пройдут мимо кассы УЕФА. И придут теперь в кассу президента Реала Переса и других инициаторов Суперлиги. Впрочем, в обоих случаях деньги проходят мимо болельщиков. Только в случае с созданием Суперлиги лохи-болельщики должны их выложить из своего кармана уже больше, потому что именно для того и создавался этот чисто коммерческий продукт. Футбол как спорт, детско-юношеские школы при клубах, национальный чемпионат? Не, не слышали. Мы радуемся, что деньги мимо кассы УЕФА, гы-гы-гы...
показать весь комментарий
19.04.2021 15:57 Ответить
Бабло и то огромное - и мимо уефа - вот в чем дело,вот почему дергаются...
показать весь комментарий
19.04.2021 13:07 Ответить
УЕФУ кинули)
показать весь комментарий
19.04.2021 13:07 Ответить
Що молодий щур з"явився ,відгризає ласий шматок !!!))))
показать весь комментарий
19.04.2021 13:08 Ответить
УЕФА, бей сепаратистов!
показать весь комментарий
19.04.2021 13:08 Ответить
У такому випадку бити потрібно по футболіста - аідлучати їх від участі у змаганнях під егідою ФІФА пожиттєво. Навряд, чи у власників клубів вистачить бабла, щоб компенсувати гравцям фінансові втрати, особливо на тлі відсутності уболівальників. І, до речі, інші турніри стануть більш видовищними через загальне вирівнювання класу команд, що не входять у цей пул. Змагання не будуть аж такими передбачуваними.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:08 Ответить
Якщо шукати "цапа відбувайла" , то крайще не футболістів чепати, а уболювальників . Й зразу призначати кожному уболювальнику 50 шпіцрутенів , або садити їх на сіль !

А якщо серьозно , ось що може зробити футболіст, в якого контракт до якого усе це ФІФА нема жодного стосунку ?! На жодного суддю в світі той ФІФА ніякого впливу не має , а ось за порушення контракту гравець почне грати бешкоштовно й ще й доплачувати штрафи .
показать весь комментарий
19.04.2021 13:18 Ответить
Якщо футболісти плюють на ФІФА, то ФІФА має певне моральне і юридичне право плювати на футболістів. Це справедливо.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:35 Ответить
футбол перетворюєтся в ********...***** ісчо напакостить
показать весь комментарий
19.04.2021 13:10 Ответить
Интересно было бы послушать и вторую сторону.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:10 Ответить
Шахтар заявил об возможном участвии в той "Супер лиги".
показать весь комментарий
19.04.2021 13:10 Ответить
Пруф? Бо на повну маячню схоже, в них немає тих грошей для цього турніру.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:51 Ответить
Пофиг на хвутбол - на Днестре плотва берет!)))))
показать весь комментарий
19.04.2021 13:11 Ответить
Плотва то на Волгє, у нас тараня
показать весь комментарий
22.04.2021 06:41 Ответить
ФИФА, бей сепаратистов!
показать весь комментарий
19.04.2021 13:12 Ответить
Созрела необходимость глобально переформатировать не только ООН, ВОЗ, ОБСЕ попутно всяческие ПАРЕ-ПАСЕ, Трансперенси и Амнести Интернешелы и т.д... но даже ФИФА. Ничего не поделаешь на длительном отрезке времени любая структура особенно глобальная и разветвленная почти неизбежно бюрократизириуется, коррумпируется и деградирует, это закономерный процесс - кажуть специалисты по управлению. С ФИФА все давно ясно , но и УЕФА с их Мишелями Платини тоже светились в скандалах. Ну что плохого в СуперЛиге? Это реально новый виток в развитии футбола - лучшие клубные команды мира (не Европы а именно мира) зададут новую планку в футболе, это для развития и укрепления интереса болельщиков отличный формат.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:13 Ответить
все це цікаво хібашо для глорі хантерів, а справжні вболівальники своїх клубів як раз і пролітають.

про яку нову планку можна говорити при фактичній монополізації турніру кількома клубами?
показать весь комментарий
19.04.2021 13:34 Ответить
Це Тотенхем краща клубна команда світу?))))

Ну і де спортивний принцип? Чому з цієї суперліги неможливо вилетіти?

Допустимо, хтось із власників перестане фінансувати клуб - ну от як Бєня Дніпро чи Курвченко Металіст? Може хтось із власників клубів просто не матиме зайвих грошей чи обанкротиться - і клуб різко погіршить якість гри, скотиться до рівня масковскава спартака. Дивитися його ігри стане нецікаво, прибутки від трансляцій впадуть, а з суперліги його, як засновника, виключити нільзя. Що тоді?
показать весь комментарий
19.04.2021 13:56 Ответить
В НБА и НХЛ тоже не вылетают по результатам. Если начнут работать, будут адаптироваться, менять формат.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:26 Ответить
Там не вилітають, але і не залітають) Плюс, там команд в рази більше!
показать весь комментарий
19.04.2021 15:32 Ответить
Так это сейчас, а начинали они с меньше 10 клубов. Понятно, что тут два варианта: или турнир прогорит и клубы пойдут на поклон к УЕФА, или турнир станет популярным и финансово выгодным, что потянет к нему другие клубы.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:39 Ответить
Я жив в той час коли частина хокейних клубів північної Америки відокремились від НХЛ і заснували ВХА.
І де вони тепер?
показать весь комментарий
19.04.2021 13:16 Ответить
Бабло разлагает всё.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:21 Ответить
що ж, ідея подібного турніру завжди була цікавою. але от знаходження в турнірі певних клубів просто по праву народження нівелює всю спортивну складову. це вже буде не футбол, а футбольне шоу.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:24 Ответить
Народная Футбольная Республика
показать весь комментарий
19.04.2021 13:25 Ответить
Не тільки УЕФА але ще й ФІФА засуждує цей проект та погрожують санкціями і дискваліфікаціями. Показово, що серед засновників "Суперліги" немає жодного клубу з Німеччини та Франції. Про яку "Суперлігу Європи" тоді мова? Я розумію наприклад Реал, Барса, Юве, Манчестер тощо... але що там робить "гранд" "Тотенгем"? Моуріньо, доречі, сьогодні вранці був звільнений з посади коуча, тому що відмовився виводити Тотенгем на тренування в знак протесту проти входження клубу до засновників цієї "Суперліги".
показать весь комментарий
19.04.2021 13:29 Ответить
Да пусть эти сепары отделяются. Выгнать из национальных чемпионатов. Лишить футболистов проф. статуса - поиграл в суперлиге, больше нигде не сыграешь (разве что за чемпионат днр).
Без денежных мешков футбол станет здоровее. Интрига появится в ЛЧ. И шанс для команд по скромнее)
показать весь комментарий
19.04.2021 13:36 Ответить
Але тут нема жодного німецького клубу, що це за Суперліга???
Це Італія-Англія-Іспанія. ІАІ - одним словом.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:41 Ответить
Лидера Франции тоже нет
показать весь комментарий
19.04.2021 13:50 Ответить
До речі да, ПСЖ програли чемпіонат... І яким боком у суперлізі Тотенхем?
показать весь комментарий
19.04.2021 13:52 Ответить
Все выше перечисленные команды тоже проигрывали свои чемпионаты.
Тотенхем наверное взяли, чтобы было 12 команд, а не 11. Плюс надеялись на авторитет Моуриньо.
Кстати, нет и Баварии
показать весь комментарий
19.04.2021 14:22 Ответить
Ну тоді вже могли взять Атлетіко чи там Наполі...
показать весь комментарий
19.04.2021 14:33 Ответить
Согласен. Но для этого нужно было еще согласие владельцев клубов.
Но мы же ничего не знаем о подковерных переговорах.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:50 Ответить
От на днях ФФУ і УЄФА відлучили пожиттєво від футболу футболістів, які грали в "чемпіонаті днр"! Не через те, що вони сєпари, а через те, що вони грали у турнірах поза юрисдикцією УЄФА. Чим ця нова ліга з юридичної точки зору відрізняється від чемпіонату лугандонії???

Позиція ФІФА/УЄФА проста: або футболісти грають лише в турнірах ФІФА/УЄФА, або лише в турнірах не від ФІФА/УЄФА. Якщо вони вибрали цю суперлігу, то клуби мусять відмовитися від чемпіонатів своїх країн і ліги чемпіонів, а гравців ще й і зі збірних мають виключити. Бо не можна сидіти однією дупою на двохс тільцях!
показать весь комментарий
19.04.2021 13:51 Ответить
Снобизм поразил сильнейшие клубы Европы.
Ну что ж, симптомы проявятся вскоре.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:02 Ответить
Ничего не выйдет.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:06 Ответить
Инициаторов дисквалифицировать навсегда.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:19 Ответить
УЕФА без этих клубов становится ФФУ...к чему угрозы ?
показать весь комментарий
19.04.2021 17:59 Ответить
 
 