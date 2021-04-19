12 футбольных топ-клубов заявили о создании Суперлиги Европы. УЕФА обещает "остановить этот циничный проект"

Ведущие футбольные клубы объявили о создании нового турнира под названием Суперлига Европы. В УЕФА заявили, что не допустят его проведения.

Как передает Цензор.НЕТ, пресс-релиз организаторов турнира в Twitter опубликовал журналист Роб Харрис.

"Ведущие европейские футбольные клубы объявляют о создании нового соревнования - Суперлиги Европы. Двенадцать ведущих европейских футбольных клубов собрались сегодня вместе, чтобы объявить, что они согласились создать новое соревнование в середине недели - Суперлигу, управление которой будет находится в руках ее клубов-основателей", - говорится в пресс-релизе.

Так, в список участников вошли 12 клубов: "Милан", "Арсенал", "Атлетико", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Тоттенхэм".

Отмечается, что главой турнира стал президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, а его заместителями - Андреа Аньелли президент "Ювентуса", а также Джоэл Глейзер - совладелец "Манчестер Юнайтед".

Еще до официального объявления решения о создании Суперлиги УЕФА выступило с совместным заявлением с национальными ассоциациями и лигами Англии, Испании и Италии и пообещали приложить все усилия, чтобы "остановить этот циничный проект".

"Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех юридических и спортивных уровнях, чтобы предотвратить его. Футбол базируется на открытых соревнованиях и спортивном принципе, и никак иначе", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранее FIFA и шесть ее конфедераций заявили, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.

