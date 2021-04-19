12 футбольных топ-клубов заявили о создании Суперлиги Европы. УЕФА обещает "остановить этот циничный проект"
Ведущие футбольные клубы объявили о создании нового турнира под названием Суперлига Европы. В УЕФА заявили, что не допустят его проведения.
Как передает Цензор.НЕТ, пресс-релиз организаторов турнира в Twitter опубликовал журналист Роб Харрис.
"Ведущие европейские футбольные клубы объявляют о создании нового соревнования - Суперлиги Европы. Двенадцать ведущих европейских футбольных клубов собрались сегодня вместе, чтобы объявить, что они согласились создать новое соревнование в середине недели - Суперлигу, управление которой будет находится в руках ее клубов-основателей", - говорится в пресс-релизе.
Так, в список участников вошли 12 клубов: "Милан", "Арсенал", "Атлетико", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Тоттенхэм".
Отмечается, что главой турнира стал президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, а его заместителями - Андреа Аньелли президент "Ювентуса", а также Джоэл Глейзер - совладелец "Манчестер Юнайтед".
Еще до официального объявления решения о создании Суперлиги УЕФА выступило с совместным заявлением с национальными ассоциациями и лигами Англии, Испании и Италии и пообещали приложить все усилия, чтобы "остановить этот циничный проект".
"Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех юридических и спортивных уровнях, чтобы предотвратить его. Футбол базируется на открытых соревнованиях и спортивном принципе, и никак иначе", - говорится в сообщении.
Кроме того, ранее FIFA и шесть ее конфедераций заявили, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.
Тобто або футболісти грають лише в турнірах УЄФА, або лише в турнірах не від УЄФА - в чемпіонатах країн, лізі чемпіоні і збірних вони не мають грати. Ібо ніззя сидіти однією дупою на двохс тільцях!
А якщо серьозно , ось що може зробити футболіст, в якого контракт до якого усе це ФІФА нема жодного стосунку ?! На жодного суддю в світі той ФІФА ніякого впливу не має , а ось за порушення контракту гравець почне грати бешкоштовно й ще й доплачувати штрафи .
про яку нову планку можна говорити при фактичній монополізації турніру кількома клубами?
Ну і де спортивний принцип? Чому з цієї суперліги неможливо вилетіти?
Допустимо, хтось із власників перестане фінансувати клуб - ну от як Бєня Дніпро чи Курвченко Металіст? Може хтось із власників клубів просто не матиме зайвих грошей чи обанкротиться - і клуб різко погіршить якість гри, скотиться до рівня масковскава спартака. Дивитися його ігри стане нецікаво, прибутки від трансляцій впадуть, а з суперліги його, як засновника, виключити нільзя. Що тоді?
І де вони тепер?
Без денежных мешков футбол станет здоровее. Интрига появится в ЛЧ. И шанс для команд по скромнее)
Це Італія-Англія-Іспанія. ІАІ - одним словом.
Тотенхем наверное взяли, чтобы было 12 команд, а не 11. Плюс надеялись на авторитет Моуриньо.
Кстати, нет и Баварии
Но мы же ничего не знаем о подковерных переговорах.
Позиція ФІФА/УЄФА проста: або футболісти грають лише в турнірах ФІФА/УЄФА, або лише в турнірах не від ФІФА/УЄФА. Якщо вони вибрали цю суперлігу, то клуби мусять відмовитися від чемпіонатів своїх країн і ліги чемпіонів, а гравців ще й і зі збірних мають виключити. Бо не можна сидіти однією дупою на двохс тільцях!
Ну что ж, симптомы проявятся вскоре.