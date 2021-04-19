РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4629 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
927 1

Заполненность COVID-коек по Украине составляет 57%: самая высокая загруженность в Киеве, - директор ЦОЗ Родина

Заполненность COVID-коек по Украине составляет 57%: самая высокая загруженность в Киеве, - директор ЦОЗ Родина

В среднем по Украине заполненность больниц пациентами с COVID-19 и с подозрением на вирус составляет 57%.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Заполненность коек остается высокой в ​​некоторых регионах. В целом по Украине она составляет 57% - это заполненность больными с COVID-19 и пациентами с подозрением. Сейчас на койках находятся 5 500 пациентов с подозрением на COVID-19 и почти 39 тысяч пациентов, у которых подтвержден диагноз", - сказал Родина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: в Киеве и 18 областях превышен эпидпорог заболеваемости коронавирусом, в 8 регионах - загруженность больничных коек с кислородом, - Минздрав

Наименьшая загруженность коек в больницах Закарпатской, Ивано-Франковской и Кировоградской областей. Самая высокая в Киеве, где заполнено более 65% отведенных под госпитализацию мест.

Родына сообщил, что всего под прием больных коронавирусной инфекцией отведено более 550 больниц, в которых размещены 77 690 коек. Почти 87% из отведенных коек обеспечены подачей кислорода. "Некоторые регионы имеют все 100% коек, обеспеченных кислородом. Это Луганская, Кировоградская и Харьковская области ", - сказал Родина.

Также читайте: МОЗ обновит протокол лечения беременных женщин и детей, больных коронавирусом, - замминистра Садовяк

карантин (16729) Киев (26138) Родина (61) ЦОЗ (269) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
унылая брехня
показать весь комментарий
19.04.2021 15:55 Ответить
 
 