Резников о помощи Европы Украине: С автоматами защищать нас никто не придет, но на финансовую помощь можем рассчитывать. ВИДЕО

Украине не стоит ожидать от Европы военной помощи, но на помощь технического и финансового характера рассчитывать можно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Мне кажется, у них есть варианты принятия жестких решений. Конечно, никто не придет с автоматами нас защищать, это очевидно. Но, я думаю, получать определенную серьезную помощь технического, финансового характера - это мы точно можем ожидать", - отметил Резников.

Также министр подчеркнул важность усиления санкций.

"Но еще главное, мне кажется, влияние экономического характера, более жесткое, может произойти. Я согласен, что санкционный режим не давит. На самом деле он давит, но они уже получили иммунитет от тех санкций, они привыкли жить в таком режиме. Поэтому сегодня для нас очень важно - усиление тех санкций, включая отказ от достройки "Северного потока-2". Я убежден, что открытое военное вторжение для россиян невыгодно. Выгодно им сегодня демонстрировать угрозу", - сказал Резников.

