3 152 34

Резников о помощи Европы Украине: С автоматами защищать нас никто не придет, но на финансовую помощь можем рассчитывать. ВИДЕО

Украине не стоит ожидать от Европы военной помощи, но на помощь технического и финансового характера рассчитывать можно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Мне кажется, у них есть варианты принятия жестких решений. Конечно, никто не придет с автоматами нас защищать, это очевидно. Но, я думаю, получать определенную серьезную помощь технического, финансового характера - это мы точно можем ожидать", - отметил Резников.

Также министр подчеркнул важность усиления санкций.

"Но еще главное, мне кажется, влияние экономического характера, более жесткое, может произойти. Я согласен, что санкционный режим не давит. На самом деле он давит, но они уже получили иммунитет от тех санкций, они привыкли жить в таком режиме. Поэтому сегодня для нас очень важно - усиление тех санкций, включая отказ от достройки "Северного потока-2". Я убежден, что открытое военное вторжение для россиян невыгодно. Выгодно им сегодня демонстрировать угрозу", - сказал Резников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ должна немедленно предоставить Навальному доступ к врачам, которым он доверяет, - Боррель

Евросоюз (17595) Резников Алексей (1173)
+9
а финансы дружненько попилим
19.04.2021 13:15 Ответить
+5
Дійсно ,в Україні ще багато доріг ,що потребують ремонта і на "велике крадівництво" грошенята потрібні !!!)))
19.04.2021 13:18 Ответить
+3
На жаль ,невдячна та марна справ ,допомогати неробі !!!)))
19.04.2021 13:22 Ответить
прям якийсь клутінський нарратів - "нас ніхто не прийде захищати з автоматами"!
чого намагаються нам завантажити цими бескінечними повторюваннями одной теж самої хєрні? типу "ви - наодинці", "ви - нікому не потрібні", "ніхто не буде за вас битися"?
до чого повторювати одну й ту саму куєту? що нарід склав лапки і здався клутіну?
19.04.2021 14:24 Ответить
Є різниця між "допомагати воювати", та " воювати замісць".
ЗеЛОХторат бажає тільки одного - щоб вся праця комусь,а всі блага тільки їм.
20.04.2021 14:05 Ответить
Только при внешнем контроле за каждым долларом. Иначе разворуют укроборонопромовцы и подобные, это невозможно искоренить. Внешний контроль за распределением помощи и люстрация всех бывших и нынешних управленцев оборонки, вплоть до начальников отделов. И показательно посадить вороватого подонка Найема, не знаю за что именно, но больше года в этой сфере, значит точно уже есть дел на 15 лет, при наличии независимого следствия. .
19.04.2021 13:19 Ответить
pridut i ne tolko avtomatami,profesionalyje vojska uze izjavili zelanije.Nenado za vsex govorit. Budem bit fasistov vmeste.
19.04.2021 13:20 Ответить
Восьмой год уже , а ваши профессиональные войска так и не явились на допомогу Украине . Бить означит БИТЬ , а не выражать беспокойство и озабоченностью Бла , бла ...
19.04.2021 16:51 Ответить
Сама дієва санкція ,проти Росіі,це вдала євроінтеграція України !!! На жаль,зелена пліснява нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!))))
19.04.2021 13:21 Ответить
С рождения Зеля пай-мальчиком был,
(Молодеец)
Имел Зеля хобби,он деньги любил.
(Хороший мальчик)
Любил и копил.
(Что было дальше?)
Все дети как дети живут без забот,
(Счастливое детство)
А Зе на диете не ест и не пьёт,
(Бедный мальчик)
В копилку кладёт.

Деньги,деньги дребеденьги
Позабыв покой и лень.
(Делай деньги)
Делай деньги!
А остальноё всё дребедень.
А ОСТАЛЬНОЁ ВСЁ ДРЕБЕДЕДЕНЬ!

(Дальше что было?)
Здесь евро,там доллар,а где нибудь фунт.
(Большие деньги..)
Стал Зеля мошенник, мошенник и плут.
(Почему мошенник и плут?)
Скопил целый пуд.
(Ааа,молодец.)
Но в том то и дело,что он не один,
(Почему?)
Кто больше всех деньги на свете любил.
(Наш человек,наш)
Зе это забыл.

Деньги,деньги дребеденьги
Позабыв покой и лень.
(Делай деньги)
Делай деньги!
А ОСТАЛЬНОЁ ВСЁ ДРЕБЕДЕДЕНЬ!
19.04.2021 13:26 Ответить
Война видимо скоро начнется, посмотрим как помогать будут
показать весь комментарий
19.04.2021 13:26 Ответить
Не пощастило нам жити у час зміни Президента України на аби-що! Бажаю своїй країні пережити це лихо і вціліти, як суверенній державі!!!
показать весь комментарий
19.04.2021 13:30 Ответить
Може ось причина чому ЄС виділяє ці грощі -

Зе клоуну поручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ Резников о помощи Европы Украине: С автоматами защищать нас никто не придет, но на финансовую помощь можем рассчитывать - Цензор.НЕТ 9717


https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
19.04.2021 13:31 Ответить
Це тобі нарошені розповіли?
показать весь комментарий
кацап - затусуйся в каналізацію
показать весь комментарий
Не можу- там твоя пика щільно стирчить!
показать весь комментарий
Чому це рашистська чмо ще не забанили на Цензорі довічно!?
показать весь комментарий
От і мені цікаво- чого ти досі тут повітря псуєш?
показать весь комментарий
лахта іди нафіг
показать весь комментарий
Ще одне казкове вилізло! Як там погоди намацковії?
показать весь комментарий
Що ти там верзеш кацапський виродок
показать весь комментарий
Я розумію, що в тебе оральна діарея, а сказати що хтів?
показать весь комментарий
смшно - кацапський виродок про словсну діарею річ завів...
мізки пролікуй путіносос
показать весь комментарий
по распределению (продаже Рашке)
"технической помощи" назначается агент Андрей Ермак.
а "финансовой помощи" - брат Денис Ермак.
показать весь комментарий
Как то все забыли про Анаконду.А ведь хруст костей от сжимания её стальных санкционных колец неминуем
Резніков про допомогу Європи Україні: З автоматами захищати нас ніхто не прийде, але на фінансову допомогу можемо розраховувати - Цензор.НЕТ 3392
19.04.2021 13:46 Ответить
Продолжаеться. Достаточно сравнить реальные доходы РФ - Беларуси - Украины - Балтии
и бывшего лагеря,хоть и социалистического.
20.04.2021 13:59 Ответить
Повії Кремля Макрон з Меркель вимагають від Зе амністувати сепарів Донбасу,
дати часткову автономію, завести сепарів до Верховної Ради, відбудувати
зруйнований Донбас за грощі бюджета України, все незмінно, все як завжди
19.04.2021 13:57 Ответить
Денег не давать! Вооружение и всё остальное - да, спасибо огромное.
19.04.2021 14:09 Ответить
Будут воевать,скорее,не автосматами,а беспилотниками, как сейчас принято. Что готово для защиты страны в этом направлении? Только когда погибнет куча населения, вы очухаетесь и только начнете думать где же взять много беспилотников? Какое-либо решение этого вопроса уже есть ?
показать весь комментарий
Марні сподівання. Німеччина і Франція - головні бізнес партнери путіна, не надавали ні технічної, ні фінансової, ні військової допомоги Україні під час російської агресії і ніколи не нададуть.
показать весь комментарий
Кредити дадуть на свій нікчеммй мотлох,чи ти про що,автоматник Вітчизни?
показать весь комментарий
Денег зеленым в руки не давать---разворуют обязательно!
показать весь комментарий
Враховуючи негласне ембарго ФРН на продаж навіть ЧАСТИН летальної зброі,можна розраховувати ТІЛЬКИ на гуманітарну складову,таку,як вони постачають в орділо.
показать весь комментарий
