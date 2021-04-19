Резников о помощи Европы Украине: С автоматами защищать нас никто не придет, но на финансовую помощь можем рассчитывать. ВИДЕО
Украине не стоит ожидать от Европы военной помощи, но на помощь технического и финансового характера рассчитывать можно.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Мне кажется, у них есть варианты принятия жестких решений. Конечно, никто не придет с автоматами нас защищать, это очевидно. Но, я думаю, получать определенную серьезную помощь технического, финансового характера - это мы точно можем ожидать", - отметил Резников.
Также министр подчеркнул важность усиления санкций.
"Но еще главное, мне кажется, влияние экономического характера, более жесткое, может произойти. Я согласен, что санкционный режим не давит. На самом деле он давит, но они уже получили иммунитет от тех санкций, они привыкли жить в таком режиме. Поэтому сегодня для нас очень важно - усиление тех санкций, включая отказ от достройки "Северного потока-2". Я убежден, что открытое военное вторжение для россиян невыгодно. Выгодно им сегодня демонстрировать угрозу", - сказал Резников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чого намагаються нам завантажити цими бескінечними повторюваннями одной теж самої хєрні? типу "ви - наодинці", "ви - нікому не потрібні", "ніхто не буде за вас битися"?
до чого повторювати одну й ту саму куєту? що нарід склав лапки і здався клутіну?
ЗеЛОХторат бажає тільки одного - щоб вся праця комусь,а всі блага тільки їм.
(Молодеец)
Имел Зеля хобби,он деньги любил.
(Хороший мальчик)
Любил и копил.
(Что было дальше?)
Все дети как дети живут без забот,
(Счастливое детство)
А Зе на диете не ест и не пьёт,
(Бедный мальчик)
В копилку кладёт.
Деньги,деньги дребеденьги
Позабыв покой и лень.
(Делай деньги)
Делай деньги!
А остальноё всё дребедень.
А ОСТАЛЬНОЁ ВСЁ ДРЕБЕДЕДЕНЬ!
(Дальше что было?)
Здесь евро,там доллар,а где нибудь фунт.
(Большие деньги..)
Стал Зеля мошенник, мошенник и плут.
(Почему мошенник и плут?)
Скопил целый пуд.
(Ааа,молодец.)
Но в том то и дело,что он не один,
(Почему?)
Кто больше всех деньги на свете любил.
(Наш человек,наш)
Зе это забыл.
Деньги,деньги дребеденьги
Позабыв покой и лень.
(Делай деньги)
Делай деньги!
А ОСТАЛЬНОЁ ВСЁ ДРЕБЕДЕДЕНЬ!
Зе клоуну поручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
мізки пролікуй путіносос
"технической помощи" назначается агент Андрей Ермак.
а "финансовой помощи" - брат Денис Ермак.
и бывшего лагеря,хоть и социалистического.
дати часткову автономію, завести сепарів до Верховної Ради, відбудувати
зруйнований Донбас за грощі бюджета України, все незмінно, все як завжди