РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4831 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 225 10

Зеленский о праздновании Пасхи в период пандемии: Праздник очень важен, но надо быть рассудительными

Зеленский о праздновании Пасхи в период пандемии: Праздник очень важен, но надо быть рассудительными

Ситуацию с прохождением третьей волны пандемии COVID-19 в Украине обсудили на традиционном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский поднял вопрос подготовки к Пасхальным праздникам в условиях пандемии.

"У нас есть уже опыт празднования таких важных праздников. Хотя у нас и продолжается вакцинация, однако скопления людей сегодня до сих пор представляют угрозу. Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много совместных праздников впереди, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам надо быть рассудительными", - подчеркнул он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что государство готовится к Пасхальным праздникам в условиях пандемии. Также глава правительства сообщил, что за прошедшую неделю по всей Украине заболело на 14 тыс. меньше людей, чем предыдущую. По его словам, несколько областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из "красной зоны", ситуация в Киеве остается сложной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Локдаун во Львове: Садовый рассказал, как в городе планируют праздновать Вербное воскресенье и Пасху

Автор: 

Зеленский Владимир (21968) карантин (16729) Пасха (379) Шмыгаль Денис (2859) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Это ты Тищенко расскажи!
показать весь комментарий
19.04.2021 13:22 Ответить
+2
Оманський брехун дилетант широкого профілю.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:24 Ответить
+1
Зеленский:
"...а мы на плАнарчик, шашлыки, водочка, шаурма и кокс!!!"


......
Зеленский о праздновании Пасхи в период пандемии: Праздник очень важен, но надо быть рассудительными - Цензор.НЕТ 3890
показать весь комментарий
19.04.2021 13:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это ты Тищенко расскажи!
показать весь комментарий
19.04.2021 13:22 Ответить
Оманський брехун дилетант широкого профілю.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:24 Ответить
Та ясно, що Зеленський в частині щось посвяткувати - це профі. Так що навряд чи ковід чи якась інша бацила його зупинить перед такою можливістю погудіти.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:26 Ответить
ЯКЩО НАСКОЧИТЬ НА ВІРУС , ЗУПИНИТЬ, ЙОМУ НАСРАТЬ ХТО ПРЕРЕД НИМ.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:30 Ответить
важен, но / слова не комика -пианиста, а мудрого, сурового но справедливого правителя государства.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:27 Ответить
Зеленский:
"...а мы на плАнарчик, шашлыки, водочка, шаурма и кокс!!!"


......
Зеленский о праздновании Пасхи в период пандемии: Праздник очень важен, но надо быть рассудительными - Цензор.НЕТ 3890
показать весь комментарий
19.04.2021 13:31 Ответить
Мама Рімма- Бубочка!, если будешь хорошо себя вести, купим тебе велосипед!
- А если плохо?
- Пианино!
показать весь комментарий
19.04.2021 13:36 Ответить
Что бы поститься, не нужно собираться толпой!
Разговеться положено в семейном кругу.
Всё остальное "от лукавого".
показать весь комментарий
19.04.2021 15:15 Ответить
У нас церковь отделена от государства....
Поэтому этот праздник тебе как президенту должен быть пох....
А как человеку - нам твое мнение пох....
показать весь комментарий
19.04.2021 17:24 Ответить
Зеленський - НЕукраїнець і НЕхристиянин у нього начисто відсутня національна гідність Українця. Йому байдужі наші Національні Святині, Цінності, Свята і Герої. І наші біди і трагедії ("сеньйор-голодомор" - пам"ятаєте слова ублюдка?) Зеленський в Україні - лише жид на гастролях.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:34 Ответить
 
 