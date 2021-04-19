Зеленский о праздновании Пасхи в период пандемии: Праздник очень важен, но надо быть рассудительными

Ситуацию с прохождением третьей волны пандемии COVID-19 в Украине обсудили на традиционном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский поднял вопрос подготовки к Пасхальным праздникам в условиях пандемии.

"У нас есть уже опыт празднования таких важных праздников. Хотя у нас и продолжается вакцинация, однако скопления людей сегодня до сих пор представляют угрозу. Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много совместных праздников впереди, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам надо быть рассудительными", - подчеркнул он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что государство готовится к Пасхальным праздникам в условиях пандемии. Также глава правительства сообщил, что за прошедшую неделю по всей Украине заболело на 14 тыс. меньше людей, чем предыдущую. По его словам, несколько областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из "красной зоны", ситуация в Киеве остается сложной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Локдаун во Львове: Садовый рассказал, как в городе планируют праздновать Вербное воскресенье и Пасху