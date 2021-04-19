Если результатом переговоров советников "нормандской четверки" будет капитуляция Украины, то общество даст отпор, - "Рух опору капітуляції"
Организация "Рух опору капітуляції" предупреждает, что будет сопротивляться любым предательским действиям, направленным на принуждение Украины к принятию противоправных требований России.
Об этом организация сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
В связи с "кластерными" переговорами в нормандском формате на фоне военно-дипломатического давления России предостерегаем украинских представителей от необдуманных шагов. Прежде всего нашу тревогу вызывает тот факт, что Украину будет представлять Ермак. Его инициативы и действия неоднократно вызывали осуждение украинского общества как отвечающие интересам России, а не Украины", - говорится в сообщении.
В организации напомнили президенту Зеленскому, что будут сопротивляться любым предательским действиям, направленным на принуждение Украины к принятию противоправных требований России.
"Кто бы ни выдвигал такие требования и под какой оберткой они ни были замаскированы, это не удастся. Если результатом переговоров будет капитуляция Украины, как бы ее ни назвали - "гибридной", "кластерной" или "постепенной", гражданское общество даст отпор, а предатели неизбежно будут наказаны", - подытожили в обращении.
Напомним, сегодня состоится встреча советников "нормандской четверки"
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.
