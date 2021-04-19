Если результатом переговоров советников "нормандской четверки" будет капитуляция Украины, то общество даст отпор, - "Рух опору капітуляції"

Организация "Рух опору капітуляції" предупреждает, что будет сопротивляться любым предательским действиям, направленным на принуждение Украины к принятию противоправных требований России.

Об этом организация сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В связи с "кластерными" переговорами в нормандском формате на фоне военно-дипломатического давления России предостерегаем украинских представителей от необдуманных шагов. Прежде всего нашу тревогу вызывает тот факт, что Украину будет представлять Ермак. Его инициативы и действия неоднократно вызывали осуждение украинского общества как отвечающие интересам России, а не Украины", - говорится в сообщении.

В организации напомнили президенту Зеленскому, что будут сопротивляться любым предательским действиям, направленным на принуждение Украины к принятию противоправных требований России.

"Кто бы ни выдвигал такие требования и под какой оберткой они ни были замаскированы, это не удастся. Если результатом переговоров будет капитуляция Украины, как бы ее ни назвали - "гибридной", "кластерной" или "постепенной", гражданское общество даст отпор, а предатели неизбежно будут наказаны", - подытожили в обращении.

Напомним, сегодня состоится встреча советников "нормандской четверки"

