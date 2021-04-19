РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4831 посетитель онлайн
Новости Нормандские переговоры
5 170 24

Если результатом переговоров советников "нормандской четверки" будет капитуляция Украины, то общество даст отпор, - "Рух опору капітуляції"

Если результатом переговоров советников "нормандской четверки" будет капитуляция Украины, то общество даст отпор, - "Рух опору капітуляції"

Организация "Рух опору капітуляції" предупреждает, что будет сопротивляться любым предательским действиям, направленным на принуждение Украины к принятию противоправных требований России.

Об этом организация сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В связи с "кластерными" переговорами в нормандском формате на фоне военно-дипломатического давления России предостерегаем украинских представителей от необдуманных шагов. Прежде всего нашу тревогу вызывает тот факт, что Украину будет представлять Ермак. Его инициативы и действия неоднократно вызывали осуждение украинского общества как отвечающие интересам России, а не Украины", - говорится в сообщении.

В организации напомнили президенту Зеленскому, что будут сопротивляться любым предательским действиям, направленным на принуждение Украины к принятию противоправных требований России.

"Кто бы ни выдвигал такие требования и под какой оберткой они ни были замаскированы, это не удастся. Если результатом переговоров будет капитуляция Украины, как бы ее ни назвали - "гибридной", "кластерной" или "постепенной", гражданское общество даст отпор, а предатели неизбежно будут наказаны", - подытожили в обращении.

Напомним, сегодня состоится встреча советников "нормандской четверки"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина выполняет все договоренности, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году

Автор: 

Зеленский Владимир (21968) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1313)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Цьому чорту кривоногому та ще й гнусавому треба перед кожною поїздкою за "бугор" вказувати на "червоні лінії", за які йому ЗАСЬ! Бо його ляпи вже визивають відразу!...
показать весь комментарий
19.04.2021 13:41 Ответить
+7
Если результатом переговоров советников "нормандской четверки" будет капитуляция Украины, то общество даст отпор, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 5194
показать весь комментарий
19.04.2021 13:46 Ответить
+7
Якщо результатом переговорів радників "нормандської четвірки" буде капітуляція України, то суспільство дасть відсіч, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 3201
показать весь комментарий
19.04.2021 15:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кантора Никаноровой!
показать весь комментарий
19.04.2021 13:33 Ответить
Не раскачивай лодку а то путен нападет
показать весь комментарий
19.04.2021 13:33 Ответить
Вава, готуй сраку для пенделя.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:33 Ответить
Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.




https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Можете начинать сопротивляться
показать весь комментарий
19.04.2021 13:36 Ответить
лохдауна треба прибирати, бо він всіх нас знищить
показать весь комментарий
19.04.2021 14:30 Ответить
Цьому чорту кривоногому та ще й гнусавому треба перед кожною поїздкою за "бугор" вказувати на "червоні лінії", за які йому ЗАСЬ! Бо його ляпи вже визивають відразу!...
показать весь комментарий
19.04.2021 13:41 Ответить
Одними дверима ОПи не обійдеться.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:43 Ответить
из шинкаря гетьман, как из гавна пуля
показать весь комментарий
19.04.2021 13:46 Ответить
Если результатом переговоров советников "нормандской четверки" будет капитуляция Украины, то общество даст отпор, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 5194
показать весь комментарий
19.04.2021 13:46 Ответить
в правій руці намалюваного лохдауна має бути шаурма на палочці
показать весь комментарий
19.04.2021 14:28 Ответить
...шаурму уже сточил, походу
показать весь комментарий
19.04.2021 14:29 Ответить
Ню-ню..........
показать весь комментарий
19.04.2021 13:54 Ответить
Тут поможет только если Западная начнёт конкретно бузить, при чём по Житомир включительно, если уж Киеву так хочется под бомжей в кокошниках ложиться.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:59 Ответить
В Украине десятки тысяч людей добровольно пошли на фронт и получили бесценный боевой опыт. Даже если представить фантастическую картину, что все до единого политика, генерала, чиновника, депутата и олигарха решили капитулировать перед Рашей , то все равно капитуляции Украины по факту не будет. Может это даже к лучшему, тогда из среды добровольцев и боевых офицеров появятся и новые лидеры, и новые генералы, и новые президенты. Пусть даже кацапы пользуясь предательством элит захватят 70-80% Украины, все равно поток цинковых гробов в Кацапстан обеспечен, демотивация и деморализация русских военных обеспечена, новое украинское правительство будет создано , помощь от Запада будет поступать. В Сталинграде полосочку берега не взяли нецмы а потом откатилиьсь до Берлина, так и тут, может кому то это смешным кажется, но я согласен с Пастуховым, Невзоровым, Фельшинским и многими другими , что финал войны при любом раскладе будет один - Расея развалится.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:04 Ответить
Цудоўная думка .Расея, як "Трэцці Рым" павінна знікнуць з міравой мапы , гэта - закон
гістарычнага развіцця імперый . І яна неўстанна крочыць да сваёй пагібелі , як некалі
Рымская імперыя крочыла да сваёй .
Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
показать весь комментарий
19.04.2021 17:36 Ответить
Взяли все фломастеры и рисуем кластеры.
Подлинник картины,мрачной и суровой
Мы раскрасим радугой пёстрой и весёлой
Якщо результатом переговорів радників "нормандської четвірки" буде капітуляція України, то суспільство дасть відсіч, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 1892
показать весь комментарий
19.04.2021 14:14 Ответить
"Рух опору капітуляції" - у вас, засранців, нема чим дати здачі. Ви за 1,5 роки так і не створили єдиного координаційного центру всіх політичних та громадських проукраїнських сил. Кого будемо висувати і обирати на наступних виборах президента? Знову якогось запроданого закацапленого представника політичної нації???
показать весь комментарий
19.04.2021 14:25 Ответить
"Рух опору капітуляції" - наверное создан, что бы поднять экономику и производство новейших систем вооружения Украины до высот США?
показать весь комментарий
19.04.2021 15:19 Ответить
Якщо результатом переговорів радників "нормандської четвірки" буде капітуляція України, то суспільство дасть відсіч, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 3201
показать весь комментарий
19.04.2021 15:44 Ответить
Капітуляція була вимушено підписана в лютому 2015 року, але 6 років вдавалось морочити голову путіну в той чи інший спосіб.Зараз прийжеться виконувати.І максимум, на що спроможеться наше суспільство це вчергове розмплювати двері. Але це для ОР невелика ціна за виконані Зеленським умови путіна..
показать весь комментарий
19.04.2021 16:00 Ответить
Ясно одне що якби мужні добровольчі батальйони, націоналісти такі як ВО "Свобода" ПС, Національний корпус.....і всі українські патріоти не зупинили в 2014 році криваві орди фашистів окупантів )(уйла. Цих правонаступників кремлівських комуно - фашистів ката Сталіна. Тоді в уже у нашій але поневоленій Українській державі відразу б почалися такі ж криваві репресії, масові розстріли, геноцид українського народу, які були вже не раз коли Україна на деякий час ставала колонією і ми перебували в кривавій тюрмі народів московії і срср. Мільйон - другий... п'ятий .... неугодних Українців личакові фашисти -кацапи, ці окупанти )(уйла відразу ж розстріляли, посадили або депортували в жахливу личакову паРашу. А ось ті хто б з малоросів пригнувся і став на коліна перед москалями загарбниками і вижив, так тих швиденько приобули б в обісьцяні кацапські личаки і змусили дуже шибко з ранку до вечора пахати на ворога окупанта. І постійно прудко- відтанцювати та ядрено - жваво наспівувати під балалайку "Широка страна моя родная ..? Лапотная - кацапская".... Що ж такий катастрофічний варіант ще може наступити, і бути в тому випадку якщо Український народ дозволить продажним Іудам цим яничарам мертвичука...і різним перевертням "слугам кремля" змусити Україну капітулювати на милість нашого лютого кривавого ворога окупанта Криму и Донбасу з проклятої ворожої паРаші.-
показать весь комментарий
19.04.2021 16:12 Ответить
 
 