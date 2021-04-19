Зеленский о создании лаборатории для разработки вакцин: "Нужно собрать светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил в ходе совещания.

Отмечается, что с этой целью в 2021 году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи.

"Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего", - отметил президент.

В Минздраве также доложили о работе над планом закупки вакцины от COVID-19 и прививки населения. Правительство планирует провакцинировать до 70% взрослого населения до конца года.

