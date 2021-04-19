Зеленский о создании лаборатории для разработки вакцин: "Нужно собрать светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов"
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил в ходе совещания.
Отмечается, что с этой целью в 2021 году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи.
"Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего", - отметил президент.
В Минздраве также доложили о работе над планом закупки вакцины от COVID-19 и прививки населения. Правительство планирует провакцинировать до 70% взрослого населения до конца года.
вот особенно пасхи "великомудрое государственное" решение:
"Праздник очень важен, но надо быть рассудительными"
Меркель и в Италии ввели 3-х дневный локдаун именно на Пасху
Дай миллиончик!
Ну дай, дай, дай !!!!!
а я тебе вакцину на коленке сделаю
в старые добре времена о такой хрени никто бы и не подумал
.
1. Разработать действенную вакцину очень сложно.
2. Всесторонне протестировать разработку еще в несколько раз сложнее и дороже.
3. ...а НАФИГА разрабатывать, когда в мире уже ДЕСЯТОК разработок ЕСТЬ?
4. наладить производство уже разработанных и протестированных вакцин, в миллион раз разумнее, дешевле, быстрее и логичнее.
5. Ты делаешь все наоборот, только потому, что тот вариант предложил Порошенко, да?
Одна есть!
"вакцинцу" дає за 70 градусів !!!!
круче пфайзера
На вопрос - "ну шо, де результат?" - будет перманентно даваться ответ - "ось теоретична модель, ось компьютерна модель, ось попередні результати, а кінцевих поки шо нема, недостатній рівень фінансування".
Не Верховная Рада, конечно, не Кабмин - но тоже ничего, тоже неплохо.
Зеля.... Прид-к.... Расставь приоритеты....
Задолбали эти "гиперлупы" от власти....
Редкий тормоз.