Зеленский о создании лаборатории для разработки вакцин: "Нужно собрать светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил в ходе совещания.

Отмечается, что с этой целью в 2021 году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи.

"Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего", - отметил президент.

В Минздраве также доложили о работе над планом закупки вакцины от COVID-19 и прививки населения. Правительство планирует провакцинировать до 70% взрослого населения до конца года.

+23
А все помнят какие светлые головы собрал пианист в своей партии слуг? Ну вы поняли...
19.04.2021 13:36
+13
Таких "светлых голов" полно еще в 95-м квартале...
19.04.2021 13:38
+12
Зеленский о создании лаборатории для разработки вакцин: "Нужно собрать светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов" - Цензор.НЕТ 2767
19.04.2021 13:44
А все помнят какие светлые головы собрал пианист в своей партии слуг? Ну вы поняли...
19.04.2021 13:36
шо-то Я плохо не понял!
19.04.2021 13:38
Зєлєн кій констатував, що світлих голів він не зібрав.
19.04.2021 14:08
Там дилетанти широкого профілю, з трускавецькими дипломами.
19.04.2021 13:39
из лиги смеха наберет
19.04.2021 13:42
Авжеж, "запарєбріку"!

Зеленський про створення лабораторії для розробки вакцин: "Потрібно зібрати найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців" - Цензор.НЕТ 48
19.04.2021 13:50
Крутий номер, ніяк не забудуть. А чим можуть похизуватися порохоботи?
19.04.2021 13:57
Уот
Зеленський про створення лабораторії для розробки вакцин: "Потрібно зібрати найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців" - Цензор.НЕТ 1043
19.04.2021 14:04
Зеленський про створення лабораторії для розробки вакцин: "Потрібно зібрати найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців" - Цензор.НЕТ 1563
19.04.2021 14:05
Глубоко совковое мышление, причем выражаемое еще во времена предвыборной кампании Зебила. Кем же нужно быть, чтоб выбрать покрытое навфталином чмо из позапрошлого?
19.04.2021 14:37
Совєцьким чіловєком-халявщиком, тобто лохом.
19.04.2021 17:07
если голова светлая, то она не ждала, пока ей в очередной раз хто-то, шо-то пообещает и в очередной раз кинет, а нашла уже для себя место западного специалиста с соответствующими условиями работы и оплаты.
19.04.2021 13:38
Таких "светлых голов" полно еще в 95-м квартале...
19.04.2021 13:38
собиратель голов бл..
19.04.2021 13:38
"Светлого поголовья" у вас хватает. Полное собрание, и светлее уже нечего искать.
19.04.2021 13:40
Не прошло и года!
Зеленський про створення лабораторії для розробки вакцин: "Потрібно зібрати найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців" - Цензор.НЕТ 8385
19.04.2021 13:51
Оцього?Зеленський про створення лабораторії для розробки вакцин: "Потрібно зібрати найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців" - Цензор.НЕТ 6941
19.04.2021 17:02
Зеленский начал притчами разговаривать - царь Соломон наших дней, ... мля.

вот особенно пасхи "великомудрое государственное" решение:
"Праздник очень важен, но надо быть рассудительными"
Меркель и в Италии ввели 3-х дневный локдаун именно на Пасху
19.04.2021 13:40
а ещё - нужно убрать и отдать под суд дурные головы в руководстве страной...
19.04.2021 13:41
Причому починати потрібно з найголовнішої. Пииання:чому забезпечувати спеціалістів на рівні західних потрібно не постійно, а лише тоді, коли біда? І що робити спеціалістам у інших галузях? Кусати лікті? Чи чекати, поки біда прийде з іншого боку?
19.04.2021 14:11
Ну, прямо мисливець за головами!
19.04.2021 13:42
Зеленский, дай миллиончик!
Дай миллиончик!
Ну дай, дай, дай !!!!!

а я тебе вакцину на коленке сделаю
19.04.2021 13:42
Подсказываю- лысый олигофрен из кварталла еще не пристроен на распил бабла.
19.04.2021 13:42
Зеленский о создании лаборатории для разработки вакцин: "Нужно собрать светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов" - Цензор.НЕТ 6673
19.04.2021 13:42
Следующим гениальным предложением нелоха будет создание лаборатории по разработке украинского асфальта?
19.04.2021 13:42
Зеленский о создании лаборатории для разработки вакцин: "Нужно собрать светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов" - Цензор.НЕТ 2767
19.04.2021 13:44

в старые добре времена о такой хрени никто бы и не подумал

.
19.04.2021 15:24
Почти вовремя.
19.04.2021 13:44
ТЫПИЛ!
1. Разработать действенную вакцину очень сложно.
2. Всесторонне протестировать разработку еще в несколько раз сложнее и дороже.
3. ...а НАФИГА разрабатывать, когда в мире уже ДЕСЯТОК разработок ЕСТЬ?
4. наладить производство уже разработанных и протестированных вакцин, в миллион раз разумнее, дешевле, быстрее и логичнее.
5. Ты делаешь все наоборот, только потому, что тот вариант предложил Порошенко, да?
19.04.2021 13:45
Чем не светлая голова?
Одна есть!
Зеленський про створення лабораторії для розробки вакцин: "Потрібно зібрати найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців" - Цензор.НЕТ 1231
19.04.2021 13:46
Ще один з викликами майбутнього, жоден з вас ще з викликами минулого не впоравсь. Шо з туберкульозом, перемогли вже? Хоч БЦЖ завезли в необхідній кількості?
19.04.2021 13:47
зети, вы уже неоднократно за полтора года пандемии собирались делать укр.вакцину.
19.04.2021 13:47
У нас дійсно є https://texty.org.ua/articles/102931/znajomtes-dariya-danceva-20-rokiv-bio-hakerka-zrobyla-i-vyprobuvala-na-sobi-vakcynu-vid-koronavirusu/ відповідні спеціалісти , яки у відносно короткий термін можуть отримати результат. А якщо їм дати лабу і зарплату, то може вони ще й залишаться в країні.
19.04.2021 13:50
я знаю такого спеца із Кацапетівки
"вакцинцу" дає за 70 градусів !!!!
круче пфайзера
19.04.2021 15:27
Потрібно взяти готову технологію і налагодити виробництво.
19.04.2021 13:53
про то може і йдтеться, але бабла треба на закупки стартової усячини. І якщо були закладені гроші, то чого воно соплі жує вже 4 місяці і заговорило про це лише після того, як Порошенко почав те саме і вже поперед нього.
19.04.2021 14:23
Когда государство собирает светлые головы под государственное бабло - ето значит шо воры собирают бездельников и аферистов, и создают структуру, где аферисты управляют бездельниками.
На вопрос - "ну шо, де результат?" - будет перманентно даваться ответ - "ось теоретична модель, ось компьютерна модель, ось попередні результати, а кінцевих поки шо нема, недостатній рівень фінансування".
19.04.2021 14:00
вот Міхо, наприклад, створив за гарні бабки "Офіс складних проблем та простих рішень"
19.04.2021 15:29
Кстати, не так давно Вова обещал, что у нас будет своя, украинская, вакцина, и это не какой-то там популизм, а всё прям по-взрослому. Теперь уже речь о создании лаборатории. Интересно, где же должна была создаваться означенная вакцина до этого, если подходящей лаборатории еще не существует? В исследовательском центре 95-го квартала?
19.04.2021 14:15
Да, давно пора создать Министерство по поиску "светлых голов"..
19.04.2021 14:21
" Так це ж було вже" (с). І мільйон гривень винагороди для того, хто розробить вакцину.
19.04.2021 14:25
Та може Галабародьке хто-то объяснил, шо вакцина, разработанная в Козятине за цену Шкоды Октавии А8 в комплектации "пакет плюс" - будет работать несколько хуже, чем у Пфайзера, который пару лет назад только в исследовательский центр вбухал 425 миллионов долларов.
19.04.2021 15:39
Ну да "светлые головы" типа головы юрЫста зеленского...а еще желательно с "трускавецкими" дипломами...
19.04.2021 14:31
Это новая схема распила или кокс перестал уже вставлять. И решили перейти на серьёзную химию. Здесь без хороших спецов со светлыми головами и хорошей лаборатории не обойтись
19.04.2021 14:55
... а вот и место для непристроенных дядь и теть из 95 квартала!
Не Верховная Рада, конечно, не Кабмин - но тоже ничего, тоже неплохо.
19.04.2021 15:37
Величайший в мире бубочка озвучивает заезженный сценарий второй свежести. Два года назад он мечтал собрать в одном большом и красивом доме всех самых умных айтишников, которые приведут Украину к небывалому прорыву в технологиях и всеобщему процветанию. Впрочем, и тот сценарий он спи&здил у архитектора Нью-Васюков тов. О. Бендера
19.04.2021 15:42
У Зелі кадри 95-го кварталу ще не вичерпані так що очікуйте світлу голову тіпа Вірастюка.
19.04.2021 16:54
Нах нам эта лаборатория, которая даст пользу лет чз 10... Если солдаты гибнут на передовой, а х-ло грозит уничтожить Украину?
Зеля.... Прид-к.... Расставь приоритеты....
Задолбали эти "гиперлупы" от власти....
19.04.2021 17:23
Хватился. "Светлых голов" (умные) в Украине уже давно нет, остались "зеленские головы"(хитроумные). Воровать-не строить.
19.04.2021 22:11
Он об этом начал задумываться только сейчас??
Редкий тормоз.
19.04.2021 22:13
 
 