Ответ РФ сильнее, чем мы ожидали. Высылка 20 дипломатов парализует работу посольства Чехии, обдумаем дальнейшие шаги, - вице-премьер Гамачек
Ответ России на высылку 18 российских дипломатов из посольства в Праге сильнее, чем ожидала Чешская Республика.
Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра и глава дипломатии Ян Гамачек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на lidovky.cz.
Кроме этого он сообщил, что обсудит с премьер-министром Андреем Бабишем, уместен ли следующий шаг с чешской стороны, и когда его следует предпринять.
"Ответ сильнее, чем мы ожидали. Дипломатов больше, чем мы выслали разведчиков", - сказал Гамачек.
Особую обеспокоенность, по словам Гамачека, вызывает высылка заместителя чешского посла, что "на ступеньку выше" чешского шага.
"Я встречусь с премьер-министром, и мы обсудим, нужно ли и когда делать дальнейшие шаги с чешской стороны", - заявил он.
Кроме этого он уточнил, что изгнание российского посла было бы самым сильным шагом и де-факто означало бы конец дипломатических отношений.
"Я не думаю, что это самое разумное, потому что в конце концов, посольство должно как-то работать и кто-то должен быть в этом посольстве, логично, что посол", - добавил он.
"Высылка 20 сотрудников посольства Чехии в Москве – большой удар по нашему представительству. Работу посольства это парализует. Помимо заместителя посла в Чехию обязали вернуться весь политический и экономический отделы", - цитирует Гамачека другое местное издание - Novinky.cz.
Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.
По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)
В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.
По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.
Перші шпальти деяких сьогоднішніх чеських газет. "Холодна війна з Росією". "Російський терор в Чехії". "Вибух у Врбєтіце на совісті російських агентів".
