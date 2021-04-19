РУС
Ответ РФ сильнее, чем мы ожидали. Высылка 20 дипломатов парализует работу посольства Чехии, обдумаем дальнейшие шаги, - вице-премьер Гамачек

Ответ России на высылку 18 российских дипломатов из посольства в Праге сильнее, чем ожидала Чешская Республика.

Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра и глава дипломатии Ян Гамачек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на lidovky.cz.

Кроме этого он сообщил, что обсудит с премьер-министром Андреем Бабишем, уместен ли следующий шаг с чешской стороны, и когда его следует предпринять.

"Ответ сильнее, чем мы ожидали. Дипломатов больше, чем мы выслали разведчиков", - сказал Гамачек.

Особую обеспокоенность, по словам Гамачека, вызывает высылка заместителя чешского посла, что "на ступеньку выше" чешского шага.

"Я встречусь с премьер-министром, и мы обсудим, нужно ли и когда делать дальнейшие шаги с чешской стороны", - заявил он.

Кроме этого он уточнил, что изгнание российского посла было бы самым сильным шагом и де-факто означало бы конец дипломатических отношений.

"Я не думаю, что это самое разумное, потому что в конце концов, посольство должно как-то работать и кто-то должен быть в этом посольстве, логично, что посол", - добавил он.

"Высылка 20 сотрудников посольства Чехии в Москве – большой удар по нашему представительству. Работу посольства это парализует. Помимо заместителя посла в Чехию обязали вернуться весь политический и экономический отделы", - цитирует Гамачека другое местное издание - Novinky.cz.

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.

Чехия (1795) дипломаты (642) Бабиш Андрей (36) Гамачек Ян (10)
Топ комментарии
+25
В чем проблема? Значит не надо кацапам ездить в Чехию.
19.04.2021 13:38 Ответить
+23
Вже обісрались?
19.04.2021 13:37 Ответить
+20
Святая невинность ! Они, наверное, думали, что РФ принесёт извинения или скромно промолчит !?
Короче, у чехов два варианта: или идти до конца или признать, что склады самовзорвались, а кацапы просто приезжали пить пиво.....
19.04.2021 13:50 Ответить
19.04.2021 13:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ix1YNPgWjKk

https://www.youtube.com/watch?v=ix1YNPgWjKk Все в сад...

https://www.youtube.com/watch?v=ix1YNPgWjKk
.

https://www.youtube.com/watch?v=ix1YNPgWjKk

19.04.2021 13:38 Ответить
Наши тоже даже визы не ввели, а должны были это как минимум сделать.
19.04.2021 13:42 Ответить
https://censor.net/ru/user/446433 - визы не визы, но зато наши ВСУ очень качественно отправляют в гробы кадого рускаво свинокацапсина и любителя *****-путена
19.04.2021 14:13 Ответить
бгг, з поверненням у реальність, Європо-2021...

https://twitter.com/***********

https://twitter.com/*********** Yevhen ********** @***********

https://twitter.com/*********** https://twitter.com/***********



Перші шпальти деяких сьогоднішніх чеських газет. "Холодна війна з Росією". "Російський терор в Чехії". "Вибух у Врбєтіце на совісті російських агентів".

Ответ РФ сильнее, чем мы ожидали. Высылка 20 дипломатов парализует работу посольства Чехии, обдумаем дальнейшие шаги, - вице-премьер Гамачек - Цензор.НЕТ 5409
19.04.2021 13:49 Ответить
19.04.2021 13:38 Ответить
умник-, тут с точностью до "наоборот" - чехам нех делать в макшандии..= именно так)))
20.04.2021 02:55 Ответить
Мал клоп , да вонюч ! Мстит огрызок ботоксный
19.04.2021 13:39 Ответить
Ладно наша "аппазиция" все взорвавшиеся склады на Пороха свернула, политика, теперь имеем нового Президента... Но посреди Европы, взорвать склады страны НАТО, и в ответ невнятное мычание , пенопластовый ПУ на унитазе, и сожаления о высылке дипломатов?
19.04.2021 13:41 Ответить
Ну а кто мешал пороху проветси полноценное расследование ?!
Боялся "на себя" выйти !?
19.04.2021 20:32 Ответить
Может лучше было пригласить для расследования Пуаро, или Шерлока Холмса? Хотя даже мне понятно, что Петров с Башировым в Украине не востребованы, тут своих предателей через одного.
19.04.2021 21:18 Ответить
"Может лучше было пригласить для расследования Пуаро, или Шерлока Холмса? " - если бы порох хотел бы раследовать - он бы пригласил бы ! Но он всё это слил...
Хотя даже мне понятно, что Петров с Башировым в Украине не востребованы, тут своих предателей через одного. - Разумеется! и Один из них - ПОРОШЕНКО !
19.04.2021 22:07 Ответить
Сразу видно что ты запоребриковое, наделяешь руководителей божественными способностями, как вашего великого ПУ! Он и страной руководит и следствием и армией и прокуратурой, и конфетку ребенку даст и бабушку пенсией осчастливит, амфору в пучине найдет и со стерхами воспарит, а народу только остается лежать на диване и радоваться. Тогда по твоей логике великий ЗЕ все должен исправить давно, и Порох должен сидеть в тюрьме. Но только жизнь доказывает обратное, что такие как ты это просто тупые пустозвоны, и жить вам по уши в дерьме вечно...
показать весь комментарий
Порох ДЕЙСТВИТЕЛЬНО должен сидеть в тюрьме!
Что касается "божественных способностей" - так как раз это ВЫ (порохоботы) на него молитесь , как на божество ! Приписывая ему ангельские способности и "безвинность"...!

НАРОЧНО забывая, то что НАСАМОМ деле было при нём...
Он как и "великий ПУ" - назначал нужных ему людей, которые были как минимум бестолковые, и как максимум вредные для государства _ например Юик - ген.прокурор.. И ничто и никто ему это не помешало !
Это ОН - порох, просрал всё, чего достигла революция 13-14 годов !
Это он - не позволил осуществится реофрмам в стране и в армии!
Это ОН вернул в армию "совок", и запрещал её - армии, воевать !
Это его Минские теперь и тогда вставали стране по перек горда ! И именно ЭТОТ минский нам сейчас ставят в вину оккупанту и требуют ЕГО выполнения !
И ещё много чего он сделал плохого и не делал то го что нужно было !

Единственное в чём он был хорошь... - это можно пересчитать на пальцах 1 руки:
- томос
-безвиз
-международную поддержку (НА СЛОВАХ !)
20.04.2021 11:40 Ответить
Вот подписанты Минска, выполняй! И Порха посадите обязательно, жду, и наступит ваше счастье...
Відповідь РФ сильніша, ніж ми очікували. Вислання 20 дипломатів паралізує роботу посольства Чехії, обміркуємо подальші кроки, - віцепрем'єр Гамачек - Цензор.НЕТ 6571
20.04.2021 12:08 Ответить
Ты дебил ?! Именно ПОРОХ назначил представителя Украины в те подписанты ! И подписант не подписывал их БЕЗ одобрения пороха !
20.04.2021 12:27 Ответить
Статус этих подписантов какой? Как и статус этих "соглашений". Будапештский меморандум подписан действующими на тот момент Президентами стран, как и признание границ между РФ и Украиной, и дальше что, почему не выполняются? Азербайджан 30 лет в Минске обсуждал проблему Нагорного Карабаха, а потом все. О чем с тобой разговаривать? Купи мозги, потом вопросы задавай.
20.04.2021 12:35 Ответить
Мы от Азербаджана далеко !
Азербаджан поднял на ноги армию ! А порох её опустил назад в болото !
Не сравнивай не сравнимое !
Ты даже не знаешь ЧТО было в "Минском" у Азербаджана !
А у нас - там подводные камни ДЛЯ НАС !
В которые нас сейчас елозят мордой все кому не лень !
И при порохе елозили, но не до елозили...
Медведчука порох вывел на политическую арену - этого тебе тоже мало !?
Не ликвидировал 5ю колону, не ликвидировал НИКОГО из сепаров у власти и среди магнатов...
А сейчас мы пожинаем "плоды" ЕГО деятельности и бездеятельности
!!!
20.04.2021 13:26 Ответить
Ты б у военных спросил, какая армия была в 2014м, и какая стала при Порохе, и что с ней сейчас.
20.04.2021 14:01 Ответить
Я и есть ВОЕННЫЙ !
20.04.2021 19:30 Ответить
"Статус этих подписантов какой? Как и статус этих "соглашений". сподписан действующими на тот момент Президентами стран, как и признание границ между РФ и Украиной, и дальше что, почему не выполняются? "

Вот именно ! Почему то " Будапештский меморандум" - никого не обязал и никто его не вспоминает !
А вот МИНСКИЕ нам в морду тыкают ВСЕ !!!
А это лишь подтверждает, что МИНСКИЕ - это ЗЛО! И ЭТО ЗЛО устроил порох !
20.04.2021 13:36 Ответить
В морду тыкают тем кто это позволяет, отводите войска за Днепр, и удачи вам справиться с Порохом.
20.04.2021 13:57 Ответить
Так тыкали еще при порохе ! Он что не знал, что он не вечен !? Зачем подложил такую мину !?
20.04.2021 15:16 Ответить
...Дмитро Кулеба заявив, що військовослужбовцям Збройних сил України віддали наказ не відповідати на провокації проросійських бойовиків на Донбасі.
https://24tv.ua/***********-viyskovim-donbasi-zaboronili-vidpovidati-provokatsiyi_n1604066...
20.04.2021 18:44 Ответить
Ответ сильнее,чем мы ожидали. Бред какой-то.😮
19.04.2021 13:41 Ответить
А зачем им вообще посольство в Раше? Разрывайте дипломатические отношения, да и все.
19.04.2021 13:41 Ответить
Дипломатические функции сохранить, а консульские свернуть. Некуй скрепоносцам шастать по загнивающей Европе.
19.04.2021 13:42 Ответить
А що думать? В мацкве 60 чехів в амбасаді, а в Празі 120 кацарилих телепнів. Що ця кодла тут робить? Валіза, літак, параша.
19.04.2021 13:42 Ответить
І чехи з 120 - вислали 18 - на яких є докази шпигунської діяльності !
А москалі з 60 - 20 без доказів , але ми крутіші - нам треба іх переплюнути
19.04.2021 18:23 Ответить
Придётся Машке Захаровой забыть о Праге.
19.04.2021 13:43 Ответить
а ще по Європі чути скандал у ПАРЄ стосовно "кав'ярної дипломатії"

https://twitter.com/al_gedz Лось https://twitter.com/al_gedz @al_gedz https://twitter.com/al_gedz/status/1383893768118538241 13 ч

Історія про те, як Алієв купляв німецьких та італійських відомих парламентарів, чиновників Ради Європи. Якщо йому вдалося це зробити за допомогою ікри кав'яру, килимів та віп-відпочинку, то можете уявити, що можуть росіяни: https://www.esiweb.org/newsletter/strangest-love-affair-autocrats-and-parliamentarians-berlin-strasbourg
19.04.2021 13:43 Ответить
"Кав'ярна дипломатія" - так називався наш звіт від травня 2012 року, в якому ми описували, як режим Алієва проник в Раду Європи. Символом цієї політики була ікра, але насправді мова йшла про великі гроші. Ювелірні вироби, дорогі килими, запрошення на рейси до Баку бізнес-класу, включаючи зупинку в розкішних готелях Стамбула. Це було випробування: хто прийняв такі подарунки, той претендував на подальші, більші. Так було і з італійським християнським демократом Лукою Волонте, якого в січні цього року засудили у Мілані на чотири роки ув'язнення за отримання хабаря від Азербайджану. Волонте був не будь-яким депутатом, а лідером групи Європейської народної партії, найбільшої в Парламентській асамблеї Ради Європи, до якої входить ХДС. Він допоміг мобілізувати більшість депутатів, https://www.esiweb.org/publications/azerbaijan-debacle-pace-debate-23-january-2013 проголосувати проти резолюції щодо політичних в'язнів в Азербайджані в січні 2013 р. Одним із наслідків цього скандального голосування стала https://www.esiweb.org/newsletter/hunger-strike-european-values-and-open-letter чергова хвиля арештів в Азербайджані. Усі, хто співпрацював з Радою Європи в Баку, були заарештовані. Ще одним наслідком було те, що https://youtu.be/yFIjBgjXn3o Алієв міг публічно заявити з холодною посмішкою, що в його країні немає політичних в'язнів - врешті-решт, Рада Європи це підтвердила 125 голосами.
19.04.2021 13:44 Ответить
"Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела
постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов.
Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала
отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил
ее в своей голове."(С)
19.04.2021 13:47 Ответить
ОТСТУПИТЕ- ПРОИГРАИТЕ!!! Только вперед!!!
19.04.2021 13:48 Ответить
Думали что одного вышлют.
Шаблон порвался.
19.04.2021 13:48 Ответить
какой ужжосс вся чєхія паралізована пора в ***** прасіть поращєнія
19.04.2021 13:50 Ответить
Характерный пример европейской "толерантности". Они упорото считают тупина адекватным.
19.04.2021 13:50 Ответить
19.04.2021 13:50 Ответить
Буває....
19.04.2021 13:52 Ответить
А зачем вообще нужны "дипломатические отношения" с кремлевскими ОРКАМИ /бандюганами/???
19.04.2021 13:54 Ответить
У моральных европейцев на первом месте - бизнес....
19.04.2021 13:55 Ответить
а что там работать в посольстве том, прекращаете дипломатические отношения, депортируете всех визовиков из рф и все.
19.04.2021 13:54 Ответить
Чехи і досі перебувають у лоні путінської пропаганди!
Вони, бачите, не чекали такої відповіді!
Вони, бачите, вважають, що в Україні "громадянська війна"!
19.04.2021 14:01 Ответить
Зачем Чехии держать столько людей во вражеском лагере, что там делать?
19.04.2021 14:01 Ответить
Старый Земан завербован ещё со времён СССР, удивительно, что чехи его постоянно избирают.
19.04.2021 14:04 Ответить
Цей Гамачек, такий собі чеський Бойко. В Чехії богато політиків які хочуть твердих заходів проти мордору. В партії соціал-демократів цього Гамачка є багато адекватних людей, розуміючих що таке росія. Побачимо що буде далі.
19.04.2021 14:06 Ответить
Це перекладається правильно - не сильніше, а - агресивніше. Ну тоді слід виганяти кацапського посла.
19.04.2021 14:08 Ответить
а сколько надо еще чехов убить чтобы Чехия чувствовала что ответ рашки не очень сильный, а ожидаемый?
19.04.2021 14:09 Ответить
"Я не думаю, что это самое разумное, потому что в конце концов, посольство должно как-то работать и кто-то должен быть в этом посольстве, логично, что посол"

----------------------------------------
У РФ такая дипломатия, что в посольстве хватит и сторожа.
19.04.2021 14:09 Ответить
"...изгнание российского посла было бы самым сильным шагом и де-факто означало бы конец дипломатических отношений..." - да зачем вам эта клоака в виде посольства мокшандии в Праге? Гоните это стадо!
19.04.2021 14:14 Ответить
Такое ощущение, что это заявление сделал ничтожный слизняк, фу!
19.04.2021 14:16 Ответить
Кацапы любят такое соплежуйство и будут обсасывать на всех помойках этот ничтожное блеяние.
19.04.2021 14:19 Ответить
Да беда прям какая-то выгнать кацапсинского посла. Кто ж будет чехам визы на отдых в сранях-рязанях выдавать...
19.04.2021 14:25 Ответить
Ну і навіщо на весь світ заявляти, що хотіли тільки пукнуть, але при цьому обгидилися. Зробили добру справу то не жалкуйте.
19.04.2021 14:32 Ответить
Это только начало. Кацапы обещают остановить все коммерческие проекты из Чехии в России.
19.04.2021 14:44 Ответить
Неадекватность кацапии хоть и потихоньку,но начинает доходить даже сытым зажратым жадным Европейцам.
19.04.2021 15:15 Ответить
не ожидали...= земан вас крепко там расслабил-расчухал, чехов..- ну "не ожидайте" и дальше...
20.04.2021 02:58 Ответить
Нее, если подумать - жалкие 10тонн ракет - по сути петарды, да? А значит просто дети развлекались, обычные взрослые российские дети. Да, нехорошо вышло, надо их наказать: нашлепать по жопам и поставить в угол, и неделю без тортиков!! Но высылать - увольте, господа, ну зачем же так сурово? Диверсанты (балбесы эдакие!!)) все осознали, признали вину, и больше так не будут. Да, балбесы?!! )))
20.04.2021 09:34 Ответить
"- Это как его... плюрализм! Я буду жаловаться прокурору!
- Сррамота!!!"
20.04.2021 09:49 Ответить
 
 