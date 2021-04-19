НСЗУ выплатила почти 2 млрд грн больницам за лечение пациентов с COVID-19 в марте

За средства, полученные от НСЗУ, медицинские заведения, прежде всего, должны обеспечить предоставление пациенту бесплатно полного объема медицинских услуг, в соответствии с договором.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Национальной службы здоровья (НСЗУ).

"Уже более года специализированные коммунальные учреждения страны работают по новой системе финансирования - получают деньги за предоставленные услуги согласно договору с НСЗУ. Принцип нашей деятельности - оплата за проделанную работу, то есть фактически предоставленные услуги пациенту. Поэтому в 2021 году НСЗУ оплачивает услуги медучреждениям только по предоставленным отчетам", - отметили в НСЗУ.

Сообщается также, что предоставители экстренной медицинской помощи после соответствующих законодательных изменений и перехода на новый тариф получили доплату за февраль и полностью выплаты за март. Всего 25 центров экстренной помощи на сумму 125 млн грн. 1662 предоставители первичной медицинской помощи получили 1 млрд 655 млн грн. за март.

Заведения, которые работают с НСЗУ по договору о реимбурсации лекарств, за март получили более 93 млн грн. В целом выплаты получили 1 075 поставщиков услуг.

За лечение пациентов с COVID-19 в стационаре в марте НСЗУ выплатила 1 млрд 993 млн грн. Оплату получили 503 специализированные больницы.

"1 583 предоставители специализированной помощи по пакетам услуг, предусматривающих оплату по глобальному бюджету, получили 4 млрд 366 млн грн. С сегодняшнего дня мы также начинаем оплаты по приоритетным пакетам услуг, которые учреждения предоставили в марте. Ведь оплата по этим направлениям осуществляется после окончания отчетного месяца и за фактически предоставленные услуги. Также в марте заведения получили средства по пакету переходного финансирования. Полтора миллиарда гривен выплатили для 1 569 поставщиков. В апреле оплату уже получили 1 258 поставщиков первичной помощи на сумму 1 млрд 313 млн грн", - сказано в сообщении.

Кроме того, НСЗУ начинает формировать новые договора по Программе медицинских гарантий 2021 для специализированных медучреждений.

Что касается экстренной медицинской помощи, то следующий транш оплаты заведения получат в мае. После того, как НСЗУ получит данные от Минздрава о количестве зарегистрированных случаев пациентов с коронавируса, которым оказывали помощь.