РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7627 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
9 172 54

У наших границ наибольшее скопление вражеских сил с 2015 года, но мы готовы дать достойный отпор "российскому бешеному псу", - Аваков. ФОТОрепортаж

Во исполнение задания Генерального штаба и Верховного главнокомандующего, сегодня, 19 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков проинспектировал позиции подразделений системы МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Сегодня мы проводим инспекционную поездку, цель которой проконтролировать ключевые функции обороны, которые возложены на подразделения Национальной гвардии, а также другие подразделения системы МВД, входящие в силы ООС. Мы рассчитываем на мирное развитие событий, избежать той эскалации, которую готовят российские наемники и российские вооруженные силы, но одновременно - мы полностью готовы защищать наши рубежи. Основная задача нашей проверки - определить все необходимые меры для дополнительной обороны. Инспекция проходит по всей линии фронта - в Донецкой и Луганской области. С 2015 года - это наибольшая концентрация вражеских сил у наших границ. А учитывая ту истерию и информационную атаку, которую проводят российские пропагандисты, можно сказать, что это самая большая угроза", - сказал Арсен Аваков.

У наших границ наибольшее скопление вражеских сил с 2015 года, но мы готовы дать достойный отпор российскому бешеному псу, - Аваков 01

Министр внутренних дел отметил, что Украина надеется на дипломатическое урегулирование эскалации. Однако, Объединенные силы готовы дать достойный отпор захватчику.

У наших границ наибольшее скопление вражеских сил с 2015 года, но мы готовы дать достойный отпор российскому бешеному псу, - Аваков 02

"Мы переживаем непростой период эскалации. Но мы уже не первый год находимся под давлением российского бешеного пса, который стоит у наших границ. Мы будем готовы. Мы на своей земле, у нас нет другого выбора, кроме как защищаться, независимо от того, как поведут себя иностранные политики. Мы рассчитываем на дипломатическое урегулирование, но полностью готовы к обороне", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Немецкие СМИ опубликовали кадры полевого лагеря российских войск в оккупированном Крыму. ФОТО

У наших границ наибольшее скопление вражеских сил с 2015 года, но мы готовы дать достойный отпор российскому бешеному псу, - Аваков 03

В то же время Аваков подчеркнул, что кроме военных совещаний сегодня также состоится обучение полицейских по обеспечению контрдиверсионных действий, а также обучение совместных сил ГСЧС и Госпогранслужбы в акватории Азовского моря по обеспечению разминирования и всех дополнительных операций.

У наших границ наибольшее скопление вражеских сил с 2015 года, но мы готовы дать достойный отпор российскому бешеному псу, - Аваков 04

Командующий ООС генерал Владимир Кравченко отметил, что все подразделения Объединенных сил готовы к любым действиям со стороны противника.

У наших границ наибольшее скопление вражеских сил с 2015 года, но мы готовы дать достойный отпор российскому бешеному псу, - Аваков 05

В свою очередь, командир полка НГУ "Азов" Денис Прокопенко подчеркнул, что полк "Азов" в настоящее время находится в повышенной боевой готовности.

У наших границ наибольшее скопление вражеских сил с 2015 года, но мы готовы дать достойный отпор российскому бешеному псу, - Аваков 06
Фото: сайт МВД

"Личный состав настроен решительно, и в любой момент мы готовы дать достойный ответ вооруженной агрессии со стороны "Л/ДНР" и России. Наша задача - не допустить того, что произошло в 2014 году. Мы будем бороться за освобождение оккупированных территорий, в том числе и Крыма", - сказал Денис Прокопенко.

Аваков Арсен (3445) армия РФ (20608) инспекция (92) МВД (9345) операция Объединенных сил (6766) Кравченко Владимир (27)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Еще один "защитничек страны и отечества". А вы возобновить финансирование армии и оборонки в полном объеме не желаете? Это одно значит намного более всех ваших слов.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:56 Ответить
+7
Отпусти лучше Антоненко, а рюкзаки можешь оставить себе !
показать весь комментарий
19.04.2021 14:02 Ответить
+6
...арсенбарисыч противника рюкзаками закидает?
показать весь комментарий
19.04.2021 14:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обличчя не веселі.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:55 Ответить
А чому радіти?
показать весь комментарий
19.04.2021 13:58 Ответить
Значить загроза дійсно реальна.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:00 Ответить
Не на парад збираються.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:01 Ответить
Я помітив.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:03 Ответить
Аваков вже дав отпор в Криму, призначивши керівником кримського Главку МВС Сергія Абісова людину Аксьонова, яка присягнула на вірність путіну. Кажуть що Аваков за це взяв хабар в 2 млн. баксів.
показать весь комментарий
19.04.2021 19:15 Ответить
Хоч аваков і кондом, але риторика у нього більш-менш адекватна. Може, йому й цього разу вдасться перепинити капітуляцію, яку замислили вувузєла з дєрьмаком.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:46 Ответить
Добре, що використовує правильні терміни.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:59 Ответить
хто такий Аваков ?
міністр МВД, у його підпорядкуванні лише поліцаї та Нацгвардія, тобто сили внутрішньої безпеки.

сАбаков, спитай у свого ЗЕльоного шефа де просрані ним "Нептуни", "Вільха" та "Богдана" ?

за два роки ви ні на крок не просунулись у реалізації ракетної програми Пороха-Турчинова !
показать весь комментарий
19.04.2021 15:18 Ответить
Обратите внимание на глаза у Прокопенко. Этот взгляд говорит о многом. Взгляд воина.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:12 Ответить
ага, гебня тобі в поміч - нє простая, столбовая, наслєдная...

У наших границ наибольшее скопление вражеских сил с 2015 года, но мы готовы дать достойный отпор "российскому бешеному псу", - Аваков - Цензор.НЕТ 2072
показать весь комментарий
19.04.2021 13:55 Ответить
У наших границ наибольшее скопление вражеских сил с 2015 года, но мы готовы дать достойный отпор "российскому бешеному псу", - Аваков - Цензор.НЕТ 1812
показать весь комментарий
19.04.2021 13:56 Ответить
Кто сказал? впрочем, для вас какаяразница
показать весь комментарий
19.04.2021 14:28 Ответить
ой-ле-ле..= в очередной раз мозги поплавились..- печалька, на дурку пора)))
показать весь комментарий
20.04.2021 03:06 Ответить
Еще один "защитничек страны и отечества". А вы возобновить финансирование армии и оборонки в полном объеме не желаете? Это одно значит намного более всех ваших слов.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:56 Ответить
На це не розраховуйте! Тільки захист нажитого з Бєнею, рухає ними!
показать весь комментарий
19.04.2021 14:05 Ответить
Нас врятує тільки Аваков!
показать весь комментарий
19.04.2021 13:56 Ответить
Є ще Коломойський, який зовсім не налаштований губити нажите. Може це допоможе, як в 2014...
показать весь комментарий
19.04.2021 14:03 Ответить
Отпусти лучше Антоненко, а рюкзаки можешь оставить себе !
показать весь комментарий
19.04.2021 14:02 Ответить
Ліпше не дратуйте зайвий раз цього "собаку". А то ніяка "відсіч" не врятує.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:02 Ответить
...арсенбарисыч противника рюкзаками закидает?
показать весь комментарий
19.04.2021 14:03 Ответить
арсенборисич, треба хоча б затвердити держоборонзамовлення, щоб підприємства оборонного комплексу мали нормальне фінансування.
Одними заявами ворога не перемогти
показать весь комментарий
19.04.2021 14:03 Ответить
авакян, а "ріфф" антоненко, якого ти за гратами тримаєш, - це дикий пес чи як?
показать весь комментарий
19.04.2021 14:03 Ответить
Все 300тыс ментов?
показать весь комментарий
19.04.2021 14:08 Ответить
Включаючи беркутастів.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:19 Ответить
Надеемся увидеть сына Авакова на передовой ! А так все верно, по другому министр сейчас не может себя вести !
показать весь комментарий
19.04.2021 14:13 Ответить
Он наверное уже там....
показать весь комментарий
19.04.2021 14:57 Ответить
"В Донецк едут съёмочные группы российских федеральных каналов. Зачем - сами не знают, "велено выдвинуться и ждать", пишут некоторые Телеграм-каналы со ссылкой на свои источники...
показать весь комментарий
19.04.2021 14:13 Ответить
Письков ясно сказал, что они потеряют солдат и несколько единиц техники.
Видимо хотят въе*ать по своему скрепному параду 9 мая где-нибудь в Луганске, и естессно обвинят в этом Зелю, как предводителя жидобиндер))
показать весь комментарий
19.04.2021 15:21 Ответить
Готуйтеся! Не ждіть! Паоло Лумиере 19.04.2021 І я не знаю які там накази віддають вам палковводці і гівнокомандуючі,Але можу припустити,що вони,як завжди намагатимуться "сосрєдоточіть в мєстах сосрєдоточенія","вишикувати","в колону", накопичити,на позиціях,в місцях зберігання - ангарах,казармах і т д. Тобто звично для себе будуть робити все для полегшення противнику знищення цілей і економії йому ***********. Бо Зеленопілля їх надихає Намірам Зробити з вас "вірменію" і венегрет ви повинні перешкоджати. Як-це вже ваші проблеми. Але в залежності від того де ви знаходитесь,від часу "Ж" до прильоту Іскандера/Калібра,чи пакета Торнадо-М у вас буде від 60 с. до 10 хв . Оскільки зупинити ці засоби ураження нашій стороні об'єктивно нічим,то єдиний спосіб не бути ними знищеними-не бути в цей момент на тих місцях,куди вони були націлені Іржаві замки, завіси, зарослі травою ворота, ключі "у Міхалича", Міхалич у відпустці, посаджені акуми, розбадяжений чи злитий бензин, проблеми з запалюванням-це все фактори, які не грають на ваше виживання. А "очікування наказу"-це просто вирок. Після того, як усе почнеться, ви по секундам,не встигаєте щось змінити.Тому не бути на очікуваній і розвіданій ворогом позиції треба ДО. В нормальних країнах цього досягають: -розосередженням -запасними змінними позиціями(3-5 шт) -хибними цілями -маскуванням Усвідомлюючи що з цього реалізовано у вас, ви можете зрозуміти наскільки довго ви проживете. Зеленки поки що нема, вона буде тижні за три. До цього замаскувати в ній техніку для - проблема. Хіба камуфльовані навіси-тенти і відсутність колії.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:23 Ответить
Тарбыбзнада нейтрализуется на раз ложными целями, это вааще мардовскае дирьмо.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:39 Ответить
и ложной целей будешь ты .. убьем 2-х зайцев сразу !!!
показать весь комментарий
19.04.2021 18:56 Ответить
Я типе у фальгу завирну и буду на типе атрабатывать методику, шоп ты не извергал жопом мыслев.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:21 Ответить
Понакупляли вертолетов и дорогих машин а надо было купить ракеты для ПВО,у Кацев 1000 военных самолетов а пис.ть -не мешки ворочать.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:24 Ответить
Ис каторых тока 250 литають. У мардвы самопадов ровно на неделю боев.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:40 Ответить
Национальная гвардия обмундирована лучше, чем общевойсковые части. Пора объявлять частичную мобилизацию. Вероятно, она уже идёт, что на этот раз об этом никто не говорит, и это правильно. Враг не должен знать сколько штыков воткнутся в него, до того, как они воткнутся.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:25 Ответить
Особисто Аваков не буде воювати і його діти також.Та й він не Маннергейм наприклад.В нього в міністерстві стільки було зашкварів,що в нормальних країнах він би вже не керував.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:27 Ответить
армянин хочет получить дивиденты с украины
показать весь комментарий
19.04.2021 14:29 Ответить
Он их получает постоянно и вкладывает в Италию.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:54 Ответить
украинцы думают что армЯн волнует территориальная целостность страны?
\
показать весь комментарий
19.04.2021 14:32 Ответить
интересно, что что єти продажные ублюдки хотят урегулировать, заявляя о дипломатическиих путях. оккупацию части земель Украини? так пусть так и скажут
показать весь комментарий
19.04.2021 14:57 Ответить
‎19.‎04.‎2021
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан.
ОН ПЕРЕДАН ЗЕЛЕНСКОМУ В КАЧЕСТВЕ "КОНСОЛИДИРОВАННОГО МНЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН".
Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает).
ТО ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНЯЛ ЭТОТ ДОКУМЕНТ И НАЧАЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ (ПОРУЧЕНИЕ РНБО), ОН СОБИРАЕТСЯ ЕГО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ.
То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот
ДОКУМЕНТ ОФИЦИАЛЬНО БУДЕТ ОФОРМЛЕН ИХ ГОЛОСОВАНИЕМ.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:01 Ответить
ОБЩИЙ ИТОГ ПЕРЕГОВОРОВ МАКРОН-ЗЕЛЕНСКИЙ.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций ПРИНЯТ ЗЕЛЕНСКИМ К РЕАЛИЗАЦИИ.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов -
ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА ТЕРРИТОРИЙ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ КАК "ОТДЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ",


ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ОГРАНИЧЕННОЙ АВТОНОМИИ (СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПОДДЕРЖАНИЯ ПРАВОПОРЯДКА,


ПРАВО ПРИНЯТИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ АКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ) , ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ФИКСИРОВАННОЙ КВОТЫ В СОСТАВЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - ПЕРЕДАЧА ПРАВ ЧАСТИЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ УКРАИНЫ ПОД ЭГИДОЙ ОБСЕ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В РАЙОНАХ ОРДЛО, ПЕРЕДАЧА ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:07 Ответить
Все политические договоренности между политиками, если они не приняты обществом, заканчиваются одним, - битой в голову (в разных вариантах). Любого человека нельзя что-либо заставить сделать, если он не хочет. А если очень сильно пытаться заставить, то можно пострадать, и сильно. Если у Зеленского есть мозг (врядли), то он может и будет это делать, но вот спешить точно не будет. Если у него мозгов нет, то,... у нас будет другой президент.
показать весь комментарий
19.04.2021 18:08 Ответить
Цього пса можно пристрелити або отруїти, як він любе. Але перед тим нехай з'їсть собакова, може і труїти не потрібно.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:09 Ответить
Сказал тот, что пропускает без досмотра все российские гумконвои.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:27 Ответить
т 64 барахло раз пульнули башня улетела помню притащили на парад ппц и увезли так как он даже наверно не ездит а вот бронивики норм нгу всяческие но это противопульная броня...а и советские пушки и зенитки у которых срок годности кончился..
показать весь комментарий
19.04.2021 15:29 Ответить
всё верно.
показать весь комментарий
21.04.2021 00:53 Ответить
 
 