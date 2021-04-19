У наших границ наибольшее скопление вражеских сил с 2015 года, но мы готовы дать достойный отпор "российскому бешеному псу", - Аваков. ФОТОрепортаж
Во исполнение задания Генерального штаба и Верховного главнокомандующего, сегодня, 19 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков проинспектировал позиции подразделений системы МВД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
"Сегодня мы проводим инспекционную поездку, цель которой проконтролировать ключевые функции обороны, которые возложены на подразделения Национальной гвардии, а также другие подразделения системы МВД, входящие в силы ООС. Мы рассчитываем на мирное развитие событий, избежать той эскалации, которую готовят российские наемники и российские вооруженные силы, но одновременно - мы полностью готовы защищать наши рубежи. Основная задача нашей проверки - определить все необходимые меры для дополнительной обороны. Инспекция проходит по всей линии фронта - в Донецкой и Луганской области. С 2015 года - это наибольшая концентрация вражеских сил у наших границ. А учитывая ту истерию и информационную атаку, которую проводят российские пропагандисты, можно сказать, что это самая большая угроза", - сказал Арсен Аваков.
Министр внутренних дел отметил, что Украина надеется на дипломатическое урегулирование эскалации. Однако, Объединенные силы готовы дать достойный отпор захватчику.
"Мы переживаем непростой период эскалации. Но мы уже не первый год находимся под давлением российского бешеного пса, который стоит у наших границ. Мы будем готовы. Мы на своей земле, у нас нет другого выбора, кроме как защищаться, независимо от того, как поведут себя иностранные политики. Мы рассчитываем на дипломатическое урегулирование, но полностью готовы к обороне", - добавил он.
В то же время Аваков подчеркнул, что кроме военных совещаний сегодня также состоится обучение полицейских по обеспечению контрдиверсионных действий, а также обучение совместных сил ГСЧС и Госпогранслужбы в акватории Азовского моря по обеспечению разминирования и всех дополнительных операций.
Командующий ООС генерал Владимир Кравченко отметил, что все подразделения Объединенных сил готовы к любым действиям со стороны противника.
В свою очередь, командир полка НГУ "Азов" Денис Прокопенко подчеркнул, что полк "Азов" в настоящее время находится в повышенной боевой готовности.
"Личный состав настроен решительно, и в любой момент мы готовы дать достойный ответ вооруженной агрессии со стороны "Л/ДНР" и России. Наша задача - не допустить того, что произошло в 2014 году. Мы будем бороться за освобождение оккупированных территорий, в том числе и Крыма", - сказал Денис Прокопенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
міністр МВД, у його підпорядкуванні лише поліцаї та Нацгвардія, тобто сили внутрішньої безпеки.
сАбаков, спитай у свого ЗЕльоного шефа де просрані ним "Нептуни", "Вільха" та "Богдана" ?
за два роки ви ні на крок не просунулись у реалізації ракетної програми Пороха-Турчинова !
Одними заявами ворога не перемогти
Видимо хотят въе*ать по своему скрепному параду 9 мая где-нибудь в Луганске, и естессно обвинят в этом Зелю, как предводителя жидобиндер))
\
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан.
ОН ПЕРЕДАН ЗЕЛЕНСКОМУ В КАЧЕСТВЕ "КОНСОЛИДИРОВАННОГО МНЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН".
Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает).
ТО ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНЯЛ ЭТОТ ДОКУМЕНТ И НАЧАЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ (ПОРУЧЕНИЕ РНБО), ОН СОБИРАЕТСЯ ЕГО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ.
То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот
ДОКУМЕНТ ОФИЦИАЛЬНО БУДЕТ ОФОРМЛЕН ИХ ГОЛОСОВАНИЕМ.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций ПРИНЯТ ЗЕЛЕНСКИМ К РЕАЛИЗАЦИИ.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов -
ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА ТЕРРИТОРИЙ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ КАК "ОТДЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ",
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ОГРАНИЧЕННОЙ АВТОНОМИИ (СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПОДДЕРЖАНИЯ ПРАВОПОРЯДКА,
ПРАВО ПРИНЯТИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ АКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ) , ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ФИКСИРОВАННОЙ КВОТЫ В СОСТАВЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - ПЕРЕДАЧА ПРАВ ЧАСТИЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ УКРАИНЫ ПОД ЭГИДОЙ ОБСЕ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В РАЙОНАХ ОРДЛО, ПЕРЕДАЧА ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.