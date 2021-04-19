У наших границ наибольшее скопление вражеских сил с 2015 года, но мы готовы дать достойный отпор "российскому бешеному псу", - Аваков. ФОТОрепортаж

Во исполнение задания Генерального штаба и Верховного главнокомандующего, сегодня, 19 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков проинспектировал позиции подразделений системы МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Сегодня мы проводим инспекционную поездку, цель которой проконтролировать ключевые функции обороны, которые возложены на подразделения Национальной гвардии, а также другие подразделения системы МВД, входящие в силы ООС. Мы рассчитываем на мирное развитие событий, избежать той эскалации, которую готовят российские наемники и российские вооруженные силы, но одновременно - мы полностью готовы защищать наши рубежи. Основная задача нашей проверки - определить все необходимые меры для дополнительной обороны. Инспекция проходит по всей линии фронта - в Донецкой и Луганской области. С 2015 года - это наибольшая концентрация вражеских сил у наших границ. А учитывая ту истерию и информационную атаку, которую проводят российские пропагандисты, можно сказать, что это самая большая угроза", - сказал Арсен Аваков.

Министр внутренних дел отметил, что Украина надеется на дипломатическое урегулирование эскалации. Однако, Объединенные силы готовы дать достойный отпор захватчику.

"Мы переживаем непростой период эскалации. Но мы уже не первый год находимся под давлением российского бешеного пса, который стоит у наших границ. Мы будем готовы. Мы на своей земле, у нас нет другого выбора, кроме как защищаться, независимо от того, как поведут себя иностранные политики. Мы рассчитываем на дипломатическое урегулирование, но полностью готовы к обороне", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Немецкие СМИ опубликовали кадры полевого лагеря российских войск в оккупированном Крыму. ФОТО

В то же время Аваков подчеркнул, что кроме военных совещаний сегодня также состоится обучение полицейских по обеспечению контрдиверсионных действий, а также обучение совместных сил ГСЧС и Госпогранслужбы в акватории Азовского моря по обеспечению разминирования и всех дополнительных операций.

Командующий ООС генерал Владимир Кравченко отметил, что все подразделения Объединенных сил готовы к любым действиям со стороны противника.

В свою очередь, командир полка НГУ "Азов" Денис Прокопенко подчеркнул, что полк "Азов" в настоящее время находится в повышенной боевой готовности.



Фото: сайт МВД

"Личный состав настроен решительно, и в любой момент мы готовы дать достойный ответ вооруженной агрессии со стороны "Л/ДНР" и России. Наша задача - не допустить того, что произошло в 2014 году. Мы будем бороться за освобождение оккупированных территорий, в том числе и Крыма", - сказал Денис Прокопенко.