Лерос о вечеринке "слуги народа" Тищенко: Зеленский тоже праздновал свой день рождения в разгар пандемии в пентхаусе олигарха

Нардеп Гео Лерос прокомментировал вечеринку, устроенную "слугой народа" Тищенко в разгар локдауна в Киеве.

Об этом нардеп сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Бультерьер Президента опять нарушил закон и в тяжелый для страны момент показал всем, что Зеленскому и его банде позволено все. Напомню, сам Зеленский тоже в разгар пандемии устроил вечеринку в честь своего дня рождения в пентхаусе олигарха. Говорят, что собака похожа характером на хозяина, поэтому и тут у Президента недоумка Тищенко - не бультерьер, а настоящий Шариков в окружении Швондеров", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

