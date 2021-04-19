Песков о причастности агентов РФ к взрыву на складах боеприпасов в Врбетице: Мы категорически не согласны. Выводы Чехии - провокационные и недружественные
Москва считает выводы чешской стороны о причастности агентов РФ к организации взрыва на складе боеприпасов в Врбетице провокационными и недружественными.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Мы категорически не согласны с такими выводами, считаем их провокационными и недружественными", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.
По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)
В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.
По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.
все чехи правильно делают
Убивать украинцев и грозить уничтожить их государство - это же "чисто по-братски"!
Сбить пассажирский Боинг, а затем подло обвинить в этом злодеянии невиновных - разве это не русский характер?
Провокация. Сто пудов. Суки, ищут повод для вторжения.
ладно там,Монголию,ну,Мьянму на худой конец..
не понимаю...
1. Волгоград - депрессивный город-миллионник
2. Там где мы жили - это НЕ центр Волгограда
3. Это НЕ Москва с ее баблом. Не все люди живут в Москве.
4. Каждый волен жить так как он хочет. Я никого не неволю, у каждого свой путь.
5. Не нужно воспринимать критику ниже на личный счет. Я описываю просто свои эмоции от посещения родного Волгограда (и Москвы проездом).
Вкратце. До момента поездки мы прожили в Сербии 7,5 месяцев. Но некоторые дела остались в России, нужно было ненадолго вернуться. Вот и поехали...
Как и в прошлую поездку на машине летом 2019 года контраст начался со вьезда. Возможно я и передергиваю, но когда пограничник на сербской стороне играет с маленькой дочкой, а на паспортном контроле в Шереметьево на нас смотрят из-подлобья и цедят слова сквозь зубы - это начинает напрягать. Да и показывает - мы здесь нежеланные гости. Ну и ладно, пошли дальше...
Друг подвез до Внуково, по пути заскочили в какой то Торговый центр в КФС... И впали в ступор. После Сербии где все ходят в масках в помещениях толпы людей БЕЗ масок шокируют. Ну да - вирус же победили... Наверное... Где-то... Позже в Волгограде убивало то что ты можешь ходить по магазину БЕЗ маски, но при оплате на кассе маску нужно надеть. Ну да - нормально. Вирус активируется при оплате. Если что в Сербии тебя просто взашей выгонят из магазина если ты не в маске.
Москва просочила как эпизод. Зачем нам она - мы летим в Волгоград. В город тысячи светофоров, что почувствовалось сразу по приезду. Гирлядны светофоров на трассе от аэропорта сбили с толку моментально. Я даже повернуть хотел раньше, но навигатор не позволил. Ура прогрессу.
Дальше грязь, ямы и лужи на дорогах. Что ж - город, мы вернулись. Хоть и на время. Но ямы и лужи... Это нас мучало все 4 недели пока мы были в Волгограде. После Зренянина где это тоже есть, но в масштабах в разы меньше. Не то что непривычно - просто убивает. Причем сразу выстрелом в пятую точку. Буревестник (частный сектор на юге Волгограда) после нашей Мужли в Зренянине - просто страшный сон. Поселки практически одинаковые по площади и населению отличаются как Ад и Рай. В Волгограде на Буревестнике одна асфальтовая дорога на весь поселок, и ни одной НЕ асфальтовой дороги в Мужле. Блин. Да, к хорошему быстро привыкаешь, но ПОЧЕМУ в Волгограде ТАК???
Первое время я ездил по дорогам 60-65. Причем не потому что так надо, а потому что нога просто не выжимала больше. Не хотелось. Просто не хотелось гонять. К своему стыду скажу - к концу третьей недели я уже гонял 75-79, под предел разрешенной скорости. Как и все в городе. Все куда то спешат. Все зачем-то гоняют. Как будто успеть надо множество дел, заработать деньги которые тебе светят на горизонте. Но ты почему-то не успеваешь их догнать - они от тебя убегают и убегают. А ты летишь к линии горизонта догоняя какую-то выдуманную мечту и не имея никакой цели. Вспоминая себя по вечерам после этих бестолковых гонок я удивлялся - я что так жил всю прошлую жизнь? Куда я спешил? Кого догонял? Нет уж, я лучше буду ездить спокойно.
Одна из целей была продать остававшуюся в Волгограде машину. Ура - клиент есть. Связываемся, обговариваем все условия. Я считаю что и цена адекватная, и машина вменяемая - готовилась под переезд, но теперь смысла нет совершенно ее гнать в Сербию. И дорого и заморочек полно со страховками. Поэтому решил продать. Попались вменяемые ребята из Екатеринбурга, выехали к нам, жду... 28 марта. Утро 12 часов. "Привет. Привет... А ты в курсе что у тебя арест на машине?" @@@##$#@#$#@ - вместо этих знаков мождете подставить все что угодно. К этому моменту я даже не стеснялся мата, хотя старался про него забыть ибо негоже материться. Штраф в 500 рублей за превышение от 1 сентября 2020 года (!!!) которого НЕ БЫЛО в ГосУслугах (!!!) дошел до приставов (!!!) они возбудили исполнительное производство 24 марта (!!!) и наложили арест на регистрационные действия (!!!). @@@##$#@#$#@ - из-за ПЯТИСОТ РУБЛЕЙ!!! Не давая даже 5 дней на оплату. Сразу арест! По штрафу который я не видел! Хорошо что ребята попались адекватные. Их сообщение об аресте догнало уже в поезде на половине дороги. Если бы сообщение пришло на день раньше они бы не выехали, и вся эпопея продажи затянулась бы на недели 2-3 точно. Оплачиваю штраф, скидываю копию платежки что оплатил, и молюсь чтобы они не отказались брать машину. Ура, согласились. Продаю. Взамен обещал сходить к приставам - разобраться. Ребята успешно доехали на машине до Екб (1800 км), ну я им и сказал что доедут без проблем. Позже смотрел - машину переоформили.
Но история еще не окончена. Как же так - государство вцепилось, оно не отпустит. Записался, иду к приставам. Обшманали меня всего на входе, разве что подошвы не проверили. Я - планируемый преступник раз вхожу в обитель сбора денег. Дошел до пристава... И вышел. Ответ простой - Я ИМЕЮ право наложить арест. А раз так - я его НАЛОЖИЛА. Блин, Что, зачем, почему? Я эти 500 рублей что - не внесу? Да вы их с карточки снимите без проблем, ведь делает так постоянно! Нет - нужно сделать так чтобы челядь чувстсовала власть тех кто над ней. А значит - запрет и еще раз запрет....
И опять - дороги, грязь, мусор... Мы не в центре живем. Здесь нет уборщиков, а самим убирать - зазорно. Ну почему так? Почему в России принято ждать того что вам все упадет с небес? Почему самим не убрать? Грязные дороги, покосившиеся заборы, разномастные крыши... И это только 1,5 недели прошло. Еще нужно продержаться столько же.
Магазины. Здесь все интереснее. 7,5 месяцев это оказался большой срок. Если когда мы уезжали цены в России были одни, то весной 2021 мы увидели что цены сравнялись с Сербией. С "БЕДНОЙ" Сербией. Но вот только зарплаты не сравнялись. Буду оперировать официальными данными, я всегда их привожу в пример.
- Минимальная зарплата в России около 160 Евро. Минимальная зарплата в Сербии около 260 Евро.
- Подключение газа в Сербии около 800 Евро, в России ценник стартует от 2500 Евро.
- Картошка в Волгограде была от 40 рублей и выше, в Сербии - 20 рублей.
- Мебель - цены примерно равны.
- Сахар - в Волгограде 45 рублей за кило, в Сербии - 47 рублей за килограмм.
Т.е. цены примерно сравнялись, хотя еще год назад они были в России дешевле. А зарплата - осталась та же.
В защиту России скажу что да, есть некоторые вещи которые там дешевле. Однозначно это электроника. Сам привез себе веб-камеру и еще кое-что из этой области. Но тут думаю больше все связано с тем, что в Россию ее тащит голимый Китай, что соответственно сказывается на качестве. Да и в ЕС по слухам она дешевле. Это проблема Сербии. Но электроникой сыт не будешь, да и закупка оборудования чаще разовая акция. А кушать хочется всегда.
Коммуналка. Сравнялась. Как минимум электричество в среднем приблизительно одинаковой стоимости. Интернет в России больше развит, а уж в плане безлимита - он точно впереди. Про всю планету не скажу, но слухи говорят что один из самых дешевых.
Самое отвратительное что когда мы находились в Волгограде, то на нас все давило. Ты себя чувствуешь не в своей тарелке, люди смурные, полиция - хочется держаться подальше, госучреждения - работают для того чтобы выполнить свою функцию, а не для граждан. У нас не было ощущения что нам хочется остаться. Я не скажу что в Сербии нет минусов. Они здесь есть. Но с ними можно ужиться, бороться. А в России как их побороть - я уже не знаю.
И еще одна отвратная неискоренимая часть России - если твой собеседник сотрудник органов, то приходится себя контролировать. Ибо вступает в действие правило - если я могу, то сделаю о котором написано выше. Но жить постоянно на контроле - это невозможно. Да, я соглашусь что у кого то совершенно не так. Но все люди разные. Те кому хочется себя контролировать постоянно - это ваш выбор. Я так не могу. Поэтому и уехал. Я не собираюсь обливать грязью человека только потому что он работает где-то в органах правопорядка. Но подспудно существует мысль - а вдруг он захочет сделать то что может?
Но государство отпускать не хочет... Первый раз билет был куплен через Стамбул. В принципе до нынешнего закрытия мы успевали улететь. Но рейс отменили, с нервами ждал возврата. Купил билеты через Москву. И тут меня догнал сюрприз "любимого" Сбербанка. Если кто не в курсе - была такая карта - Яндекс-Деньги. Половина ее еще год назад была у Сбера, половина у Яндекса. Осенью Сбер забрал себе ее целиком, а потом переоформил как ЮМоней. Ха, это не все. В феврале они ввели комиссию за оплату за рубежом с карты ЮМоней. При этом при оплате со сберовских карт этой комиссии нет. Круто? Банк просто убивает конкурента который принадлежит ему же. Что за бред? Зачем вы их тогда выкупили? Забрать себе клиентскую базу? Ну да, еще тот бизнес. Почему пишу об этом. Когда была вторая покупка билета то ЭйрСербия сделала возврат суммы и провела оплату повторно. Ну это у них типа нормально. Вот только проблему в том что комиссию за обслуживание с меня сняли получается два раза. Не, а че так - 30 Евро раз, 30 Евро два... Нормально? За просто так. Я конечно поругался, вернул деньги. Но осадочек...
Вкратце опишу еще один момент, не вдаваясь в лица. Это отношения с друзьями. Кто-то нас вырекнул из своего круга общения. Кто то был рад увидеть. Тут все индивидуально. Но многие непроизвольно ставят блок на общение т.к. не могут и не хотят уезжать. Аргументац
"ВЫ ВСЁ ВРЁТИ!!!"
Всегда так было.
Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным(Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал
