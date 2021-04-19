"Подготовка санкций в отношении каналов Медведчука длилась более полугода", - "слуга народа" Безуглая
Медиаплощадки в Украине в той или иной степени аффилированные с государством-агрессором.
Об этом Цензор.НЕТ заявила в интервью нардеп СН, член Комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая.
"СНБО, как вы говорите, вышел на первые роли не за один день. Только подготовка санкций в отношении каналов Медведчука длилась более полугода. То есть это следствие. А то у нас некоторые люди часто путают "зраду" / "перемогу" и результат", - заявила нардеп, комментируя текущую роль СНБО в государстве.
"Знаете, принимая во внимание вопросы информационной безопасности, сейчас я ограничила количество эфиров. Например, телеканал "Наш". Я за ними долго наблюдала, исследовала. Даже провела опрос в Фейсбуке, представляют ли они собой угрозу нацбезопасности. Пришло много аккаунтов, которые похожи на роботов, причем из ОРДЛО, Крыма и России и защищали канал. Очевидно, информационная война продолжается. К сожалению, некоторые наши медиаплощадки в той или иной степени аффилированные с государством-агрессором. Мы имели большой конгломерат, связанный с Медведчуком, на который уже наложены санкции. Сейчас вызывает опасения еще один канал. Не буду называть, но догадаться нетрудно. Посмотрите на их риторику: когда говорят о Нобелевской премии для Путина, это выглядит, как издевательство и надругательство над нашими погибшими. Разве так поступают украинские медиа?! Вряд ли. Думаю, эта история тоже дойдет до логического завершения, которое улучшит нашу среду безопасности. Пусть над этим работают соответствующие органы", - добавила Безуглая.
С полным текстом интервью Марьяны Безуглой (СН) можно ознакомиться здесь.
Напомним, 2 февраля 2021 года вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.
Зеленський став президентом саме завдяки Порошенку
а теперь истеришь что тебя "Порошенко заставил голосовать за зеЛоха оманського"?
воистину, ты эталон зебила... которого легко заставить сделать все что нам угодно
Санкції вводились до Козака.
Таким чином завтра закриють всі неугодні канали.
А де ж демократія ?
Ви собі можете уявити щоб в штатах взяли і закрили канали телебачення ?
З Рашею торгують по повній програмі, навіть озброєння їм поставляє Україна.
І до торгашей чомусь санкцій немає.
потужно.
просто нагадаю, що безугла є заступницею голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Порох против мертвечука уголовное дело открыл в 2018 году (по которому зеленые обыски через два года делали) и в 18 году закон Рада приняла с его подачи, по которому эти помойки можно было законно закрыть, НО мудрый нарид устроил вой до небес про "узурпацию" и "свободу слова" и из-за выборов Порох притормозил.
мертвечук зеленых два года устраивал , т.к. против Пороха топил, а когда переключился на клоуна---наркоманские нервы не выдержали.
Телеканал "наш" и ВСЕ региональные помойки спокойно работают везде до сих пор)))
Двуличные брехливые зеленые твари!