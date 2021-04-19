"Подготовка санкций в отношении каналов Медведчука длилась более полугода", - "слуга народа" Безуглая

Медиаплощадки в Украине в той или иной степени аффилированные с государством-агрессором.

Об этом Цензор.НЕТ заявила в интервью нардеп СН, член Комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая.

"СНБО, как вы говорите, вышел на первые роли не за один день. Только подготовка санкций в отношении каналов Медведчука длилась более полугода. То есть это следствие. А то у нас некоторые люди часто путают "зраду" / "перемогу" и результат", - заявила нардеп, комментируя текущую роль СНБО в государстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Бужанский - Безуглой: Вы готовы с потрохами сдать страну под внешнее управление

"Знаете, принимая во внимание вопросы информационной безопасности, сейчас я ограничила количество эфиров. Например, телеканал "Наш". Я за ними долго наблюдала, исследовала. Даже провела опрос в Фейсбуке, представляют ли они собой угрозу нацбезопасности. Пришло много аккаунтов, которые похожи на роботов, причем из ОРДЛО, Крыма и России и защищали канал. Очевидно, информационная война продолжается. К сожалению, некоторые наши медиаплощадки в той или иной степени аффилированные с государством-агрессором. Мы имели большой конгломерат, связанный с Медведчуком, на который уже наложены санкции. Сейчас вызывает опасения еще один канал. Не буду называть, но догадаться нетрудно. Посмотрите на их риторику: когда говорят о Нобелевской премии для Путина, это выглядит, как издевательство и надругательство над нашими погибшими. Разве так поступают украинские медиа?! Вряд ли. Думаю, эта история тоже дойдет до логического завершения, которое улучшит нашу среду безопасности. Пусть над этим работают соответствующие органы", - добавила Безуглая.

С полным текстом интервью Марьяны Безуглой (СН) можно ознакомиться здесь.

Напомним, 2 февраля 2021 года вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.