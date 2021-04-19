РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7627 посетителей онлайн
Новости Закрытие каналов Медведчука
2 739 37

"Подготовка санкций в отношении каналов Медведчука длилась более полугода", - "слуга народа" Безуглая

"Подготовка санкций в отношении каналов Медведчука длилась более полугода", - "слуга народа" Безуглая

Медиаплощадки в Украине в той или иной степени аффилированные с государством-агрессором.

Об этом Цензор.НЕТ заявила в интервью нардеп СН, член Комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая.

"СНБО, как вы говорите, вышел на первые роли не за один день. Только подготовка санкций в отношении каналов Медведчука длилась более полугода. То есть это следствие. А то у нас некоторые люди часто путают "зраду" / "перемогу" и результат", - заявила нардеп, комментируя текущую роль СНБО в государстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Бужанский - Безуглой: Вы готовы с потрохами сдать страну под внешнее управление

"Знаете, принимая во внимание вопросы информационной безопасности, сейчас я ограничила количество эфиров. Например, телеканал "Наш". Я за ними долго наблюдала, исследовала. Даже провела опрос в Фейсбуке, представляют ли они собой угрозу нацбезопасности. Пришло много аккаунтов, которые похожи на роботов, причем из ОРДЛО, Крыма и России и защищали канал. Очевидно, информационная война продолжается. К сожалению, некоторые наши медиаплощадки в той или иной степени аффилированные с государством-агрессором. Мы имели большой конгломерат, связанный с Медведчуком, на который уже наложены санкции. Сейчас вызывает опасения еще один канал. Не буду называть, но догадаться нетрудно. Посмотрите на их риторику: когда говорят о Нобелевской премии для Путина, это выглядит, как издевательство и надругательство над нашими погибшими. Разве так поступают украинские медиа?! Вряд ли. Думаю, эта история тоже дойдет до логического завершения, которое улучшит нашу среду безопасности. Пусть над этим работают соответствующие органы", - добавила Безуглая.

С полным текстом интервью Марьяны Безуглой (СН) можно ознакомиться здесь.

Напомним, 2 февраля 2021 года вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

Автор: 

Медведчук Виктор (1795) СНБО (4465) ТВ (1858) Безуглая Марьяна (309)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Скільки років триватиме вручення підозри?
показать весь комментарий
19.04.2021 14:11 Ответить
+7
А в СН говорят, что ЗЕ благодаря каналам Медвечука стал президентом.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:11 Ответить
+6
А почему эти помойки спокойно вещают в Ютубе?Ютуб вы не можете заблокировать,но студии в Киеве из которых эти медведки воняют вы спокойно можете арестовать и изьять оттуда все имущество.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😂
показать весь комментарий
19.04.2021 14:08 Ответить
Это типа шо,бюрократия у Зомбилов?
показать весь комментарий
19.04.2021 14:10 Ответить
Скільки років триватиме вручення підозри?
показать весь комментарий
19.04.2021 14:11 Ответить
7
показать весь комментарий
19.04.2021 14:19 Ответить
А потім ще скільки років буде судовий розгляд. Впевнений, що буде побитий семирічний рекорд судової епопеї по справі Штепи.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:27 Ответить
пока прошло 2 месяца, ждём. Наверно ещё 100 дней дать надо
показать весь комментарий
19.04.2021 15:57 Ответить
А в СН говорят, что ЗЕ благодаря каналам Медвечука стал президентом.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:11 Ответить
мільйони разів було сказано:
Зеленський став президентом саме завдяки Порошенку
показать весь комментарий
19.04.2021 14:14 Ответить
Та знаємо. Їх же було лише двоє.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:18 Ответить
саме так
показать весь комментарий
19.04.2021 14:19 Ответить
А мені помніцца шо 39. Чи ні?
показать весь комментарий
19.04.2021 14:20 Ответить
Т.е. не ты проголосовал за ватного наркомана ЗЕ, а Порошенко?
показать весь комментарий
19.04.2021 14:45 Ответить
помнится, это ты тот самый зелох, который летом 2019 верещал что "через полгода украинская экономика расцветет при вове" ..
а теперь истеришь что тебя "Порошенко заставил голосовать за зеЛоха оманського"?
воистину, ты эталон зебила... которого легко заставить сделать все что нам угодно
показать весь комментарий
19.04.2021 15:09 Ответить
Ясно.Ти голосував проти Порошенка.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:33 Ответить
А почему эти помойки спокойно вещают в Ютубе?Ютуб вы не можете заблокировать,но студии в Киеве из которых эти медведки воняют вы спокойно можете арестовать и изьять оттуда все имущество.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:13 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! )))
показать весь комментарий
19.04.2021 14:17 Ответить
Смешщно. И все это время безмозглая курица и другие Слуги уроды не вылазили из ТВ шоу этих каналов.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:21 Ответить
Брешет. *****. Полгода рыли и до Медведчука не дотекло? Та его каналы все полгода бы жопу рвали про нарушения. свободу слова и прочее..
показать весь комментарий
19.04.2021 14:22 Ответить
Беда Украины в том что Пациенты (типа Безуглая и Ко) , которые принимают Законы, должны принимать лекарства.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:25 Ответить
і результатом є те, що дизельпровід мудачука перйшов під контроль компанії афільованої з вавиною бабушкою, а сам мудачук на волі...совпадєніє, не інакше!
показать весь комментарий
19.04.2021 14:26 Ответить
Через семь лет войны они пол года яйца чухали ?
показать весь комментарий
19.04.2021 14:27 Ответить
Люди, що ви несите !!!!!!

Санкції вводились до Козака.
Таким чином завтра закриють всі неугодні канали.
А де ж демократія ?
Ви собі можете уявити щоб в штатах взяли і закрили канали телебачення ?
З Рашею торгують по повній програмі, навіть озброєння їм поставляє Україна.
І до торгашей чомусь санкцій немає.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:31 Ответить
Комик-пианист недоволен не путинскими каналами а Медведчуком. Который присвоил полномочия президента- а цар должен быть один. Артист обиделся./ Медведчук провёл переговоры с Путиным по ситуации на Донбассе./Террористы ОРДЛО планируют передать пленных украинцев через кума Путина Медведчука.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:33 Ответить
Чому я не чекаю від Зєлі і його шобли безуглих нічого доброго? Власне в Україні вже "доброго" майже не залишилось, все розікрадене
показать весь комментарий
19.04.2021 14:43 Ответить
Навіть провела опитування у фейсбуці, чи являють вони собою загрозу нацбезпеці. Джерело: https://censor.net/ua/n3260607

потужно.
просто нагадаю, що безугла є заступницею голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:55 Ответить
Тобто,півроку Льовочкін втирався в довіру до Зєлі ?
показать весь комментарий
19.04.2021 15:32 Ответить
Они полгода готовились! Ха-ха-ха!
Порох против мертвечука уголовное дело открыл в 2018 году (по которому зеленые обыски через два года делали) и в 18 году закон Рада приняла с его подачи, по которому эти помойки можно было законно закрыть, НО мудрый нарид устроил вой до небес про "узурпацию" и "свободу слова" и из-за выборов Порох притормозил.
мертвечук зеленых два года устраивал , т.к. против Пороха топил, а когда переключился на клоуна---наркоманские нервы не выдержали.

Телеканал "наш" и ВСЕ региональные помойки спокойно работают везде до сих пор)))

Двуличные брехливые зеленые твари!
показать весь комментарий
19.04.2021 22:06 Ответить
Хотелось бы сказать фразой из фильма "Женитьба Бальзаминова" - "все уехали, остались только медведи и Безуглая". Как можно таких людей ставить на какие-то посты в государстве? Неужели Зеленский и Ко являются самоубийцами?
показать весь комментарий
19.04.2021 22:46 Ответить
та бред кобылячий..- санкции- метод против инограждан и организаций..- причем тут свои олигархи
показать весь комментарий
20.04.2021 03:13 Ответить
 
 