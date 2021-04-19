Интервал между первым и повторным заражением COVID-19 в Украине составляет примерно 3-5 месяцев, - гендиректор ЦОЗ Родина
Интервал между первым и повторным инфицированием коронавирусом преимущественно составляет 3-5 месяцев.
Об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родина на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Центр общественного здоровья делал несколько запросов на областные лабораторные центры, которые ведут статистику по COVID-19. Последний такой запрос был сделан около месяца назад. Вопрос сформулирован следующим образом: какое количество пациентов заболели повторно? Под повторным случаем мы понимаем, что человек выздоровел, и в электронную систему эпиднадзора он был введен как выздоровевший, и после этого у него еще раз был выявлен COVID-19. По состоянию на месяц назад таких случаев было немногим более 1,2 тысячи", - сообщил он.
Также Родина заметил, что период между первым и вторым заболеванием преимущественно составлял 3-5 месяцев. В то же время были зафиксированы единичные повторные случаи инфицирования с интервалом в полтора месяца.
Согласно этой выборке, переболевшие имеют очень стойкий иммунитет ( в пределах года, больше данных нет).
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00662-0/fulltext Risk of SARS-CoV-2 reinfection after natural infection.
Журнал досить поважний.