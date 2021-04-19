РУС
Интервал между первым и повторным заражением COVID-19 в Украине составляет примерно 3-5 месяцев, - гендиректор ЦОЗ Родина

Интервал между первым и повторным заражением COVID-19 в Украине составляет примерно 3-5 месяцев, - гендиректор ЦОЗ Родина

Интервал между первым и повторным инфицированием коронавирусом преимущественно составляет 3-5 месяцев.

Об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родина на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Центр общественного здоровья делал несколько запросов на областные лабораторные центры, которые ведут статистику по COVID-19. Последний такой запрос был сделан около месяца назад. Вопрос сформулирован следующим образом: какое количество пациентов заболели повторно? Под повторным случаем мы понимаем, что человек выздоровел, и в электронную систему эпиднадзора он был введен как выздоровевший, и после этого у него еще раз был выявлен COVID-19. По состоянию на месяц назад таких случаев было немногим более 1,2 тысячи", - сообщил он.

Также Родина заметил, что период между первым и вторым заболеванием преимущественно составлял 3-5 месяцев. В то же время были зафиксированы единичные повторные случаи инфицирования с интервалом в полтора месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 214 человек, зафиксированы 6 506 новых случаев заражения, 5 598 человек - выздоровели

карантин (16729) Родина (61) ЦОЗ (269) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
А какой тогда смысл в вакцинации?
ну да, на кладбище как-то вирус пофиг. даже насморк, даже чесотка!
Чтобы раз в 3-5 месяцев не играть в ковидную рулетку. После каждой игры легкие все хуже и хуже.
Так в чем и проблема, что нет надежд на естественный иммунитет. И новые штаммы плодятся как кролики, и от старых иммунитет не спасает. И "типа вакцинация", которая у нас ведется, абсолютно бессмысленна, потому что или надо было за месяц полстраны провакцинировать, или можно расслабиться и списывать по 2.8% населения в год на безвозвратные потери от собственного разгильдяйтсва.
19.04.2021 16:51 Ответить
Відповідно і вакцинуватися людей потрібно з таким інтервалом. То що там з вакциною?
19.04.2021 14:36 Ответить
Ждемс...
19.04.2021 14:55 Ответить
2051-го года?
19.04.2021 16:52 Ответить
Интересно: есть какая-нибудь связь/зависимость между повторным заражением ковидом и описанным ниже?
Інтервал між першим і повторним зараженням COVID-19 в Україні становить приблизно 3-5 місяців, - гендиректор ЦГЗ Родина - Цензор.НЕТ 9864
19.04.2021 15:13 Ответить
Інтервал між першим і повторним зараженням COVID-19 в Україні становить приблизно 3-5 місяців, - гендиректор ЦГЗ Родина - Цензор.НЕТ 5939
19.04.2021 15:15 Ответить
Т.е. в течение 3-5 месяцев заболели повторно 0,06%. Почти никто, не о чем говорить. 0,06% запросто может быть ошибкой диагностики.
19.04.2021 15:21 Ответить
Причем заболели повторно (!), преимущественно в течение 3-5месяцев. За весь период наблюдений.

Согласно этой выборке, переболевшие имеют очень стойкий иммунитет ( в пределах года, больше данных нет).
19.04.2021 15:28 Ответить
Дивно. Нещодавно слухала інфекціоніста. Вона не чула про випадки повторної хвороби.
19.04.2021 15:38 Ответить
Дайте тому інфекціоністу це посилання
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00662-0/fulltext Risk of SARS-CoV-2 reinfection after natural infection.

Журнал досить поважний.
19.04.2021 16:14 Ответить
Мабуть тим "інфекіоністом" була Голубовська?
19.04.2021 17:26 Ответить
Значит из этого следует что обещанного коллективного иммунитета нет и не будет. 3-5 месяцев это почти ни что. Особенно если брать усиления заболевания по сезонности, то как минимум 2-3 раза в году человек в зоне риска, даже если переболел. Как видно из СМИ и вакцинация ( нынешними вакцинами) не дает каких либо гарантий или продолжительного иммунитета ( идет разговор опять таки о 6 месяцах и то судачат по разному, особенно если учесть что вакцинироваться нужно двумя а то и тремя компонентами через срок то ли 24 дня то ли 90 дней...). Единственно что это возможно убережет от тяжелых форм, но и то не очень понятно с такими периодами между вакцинациями.. В общем дело " швах".. судя по всему. Медицина и фармацевты идут путем " втыка" и на данный момент о вирусе, его мутации, защиты от него ничего не знают. Все в стадии эксперимента. ( ну и еще зарабатывания денег естественно, куда там проституции и наркомании , скоро они останутся далеко позади по доходам)
19.04.2021 16:40 Ответить
 
 