Интервал между первым и повторным заражением COVID-19 в Украине составляет примерно 3-5 месяцев, - гендиректор ЦОЗ Родина

Интервал между первым и повторным инфицированием коронавирусом преимущественно составляет 3-5 месяцев.

Об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родина на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Центр общественного здоровья делал несколько запросов на областные лабораторные центры, которые ведут статистику по COVID-19. Последний такой запрос был сделан около месяца назад. Вопрос сформулирован следующим образом: какое количество пациентов заболели повторно? Под повторным случаем мы понимаем, что человек выздоровел, и в электронную систему эпиднадзора он был введен как выздоровевший, и после этого у него еще раз был выявлен COVID-19. По состоянию на месяц назад таких случаев было немногим более 1,2 тысячи", - сообщил он.

Также Родина заметил, что период между первым и вторым заболеванием преимущественно составлял 3-5 месяцев. В то же время были зафиксированы единичные повторные случаи инфицирования с интервалом в полтора месяца.

