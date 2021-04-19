На сегодняшний день есть две серьезные стратегии для сдерживания COVID-19, - эпидемиолог Виноград

Главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград считает, что сегодня есть две главные стратегии сдерживания COVID-19 - это эпидемический надзор и вакцинация.

об этом она сообщила на пресс-конференции в "Укринформе".

"На сегодня мы располагаем двумя очень серьезными стратегиями, которые использует каждое государство в борьбе с COVID-19. Первое - это организация эпидемиологического надзора. Вторая технология, мы об этом сейчас больше говорим, - это вакцинация", - сказала Виноград.

При этом, по ее словам, базовым все же вляется эпиднадзор. Его важной составляющей является предоставление достоверной информации населению и контроль за выполнением внедренных мероприятий. Эпидемиолог отметила, что во многих государствах хорошо работают IT-технологии для отслеживания контактов с инфицированными лицами, что дает возможность раннего обнаружения.

"Эта составляющая является важной и для прогнозирования, и для реагирования, и для понимания ситуации. И ее нужно внедрять более широко в Украине", - прокомментировала Виноград.

По вакцинации врач отметила, что в мире разработаны три подхода к кампании вакцинация групп риска: вакцинация наиболее активных групп населения и массовая вакцинация. Массовую вакцинацию от коронавируса сегодня начали только 3 страны.

В то же время Виноград отметила и важность индивидуальной защиты.

"Каждый человек отвечает за свое здоровье и должна защищать себя путем соблюдения рекомендованных мероприятий", - сказала эпидемиолог.

Она сообщила, что только две страны отменили масочный режим, но с возможностью возврата этого мероприятия в случае ухудшения эпидситуации.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 6506 случаев заражения COVID-19, летальных случаев - 214; выздоровели - 5598 человек. За все время пандемии в Украине заболели 1953016 человек, выздоровели - 1487677, умерли 40 000 человек.