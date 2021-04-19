РУС
3 479 14

На сегодняшний день есть две серьезные стратегии для сдерживания COVID-19, - эпидемиолог Виноград

Главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград считает, что сегодня есть две главные стратегии сдерживания COVID-19 - это эпидемический надзор и вакцинация.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на пресс-конференции в "Укринформе".

"На сегодня мы располагаем двумя очень серьезными стратегиями, которые использует каждое государство в борьбе с COVID-19. Первое - это организация эпидемиологического надзора. Вторая технология, мы об этом сейчас больше говорим, - это вакцинация", - сказала Виноград.

При этом, по ее словам, базовым все же вляется эпиднадзор. Его важной составляющей является предоставление достоверной информации населению и контроль за выполнением внедренных мероприятий. Эпидемиолог отметила, что во многих государствах хорошо работают IT-технологии для отслеживания контактов с инфицированными лицами, что дает возможность раннего обнаружения.

"Эта составляющая является важной и для прогнозирования, и для реагирования, и для понимания ситуации. И ее нужно внедрять более широко в Украине", - прокомментировала Виноград.

По вакцинации врач отметила, что в мире разработаны три подхода к кампании вакцинация групп риска: вакцинация наиболее активных групп населения и массовая вакцинация. Массовую вакцинацию от коронавируса сегодня начали только 3 страны.

В то же время Виноград отметила и важность индивидуальной защиты.

"Каждый человек отвечает за свое здоровье и должна защищать себя путем соблюдения рекомендованных мероприятий", - сказала эпидемиолог.

Она сообщила, что только две страны отменили масочный режим, но с возможностью возврата этого мероприятия в случае ухудшения эпидситуации.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 6506 случаев заражения COVID-19, летальных случаев - 214; выздоровели - 5598 человек. За все время пандемии в Украине заболели 1953016 человек, выздоровели - 1487677, умерли 40 000 человек.

вакцина (3815) врачи (1528) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+6
Главная стратегия по борьбе с Ковид - посадить ВЕСЬ Квартал-95 с - ОП, ВР, КМ и т.д. в СИЗО !!
19.04.2021 14:40 Ответить
+4
первая стратегия: ничего не делать.
вторая стратегия: выпускать прикольные видосики.
19.04.2021 14:37 Ответить
+3
На сьогодні є дві серйозні стратегії для стримування COVID-19, - епідеміологиня Виноград - Цензор.НЕТ 5790
19.04.2021 14:50 Ответить
19.04.2021 14:37 Ответить
А ты уже прикололся укололся?
19.04.2021 14:42 Ответить
19.04.2021 14:40 Ответить
19.04.2021 14:50 Ответить
Однозначно же -- оставляем жить рабочих, они хоть пользу приносят.
19.04.2021 14:56 Ответить
Нет клинической картины. Нет смертности. "Пандемия" фейковая
19.04.2021 14:46 Ответить
Та є картина - копія інших респіраторних інфекцій, яких вже чомусь перестали боятись, а там є чого боятись, особливо вражає їхня кількість .
19.04.2021 14:55 Ответить
та да,кацапа,так и есть...истинно-скрепно подтверждаю

На сьогодні є дві серйозні стратегії для стримування COVID-19, - епідеміологиня Виноград - Цензор.НЕТ 5186
19.04.2021 14:58 Ответить
ворлдометры и все остальные счетчики составляют те же, кто и вбросил фейковую эпидемию. Избыточная смертность была, но была ятрогенной, благодарите ВОЗ за это
19.04.2021 15:10 Ответить
а шож у вас так ятрогенипя воспалилась вдруг?
и совершенно случайно как раз во время пандемии
19.04.2021 15:35 Ответить
Ого! А это уже интересно. Точнее -- интересный случай.
19.04.2021 14:58 Ответить
Какая ж "вакцинация"? За вчера в Киевской области никого не укололи... Это вакцинация?
19.04.2021 14:55 Ответить
в Украине обе стратегии не проходят. Вакцин нет, народ - тупой.
19.04.2021 15:54 Ответить
 
 