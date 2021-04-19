РУС
Брата главы ОАСК Вовка Зонтова не уволили из СВР, а сняли с должности и вывели в распоряжение: идет служебное расследование, - "слуга народа" Безуглая

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности заслушал руководство Службе внешней разведки Украины (СВР) о ситуации с задержанием и арестом брата главы ОАСК Вовка Юрия Зонтова, который на момент задержания занимал должность заместителя начальника управления СВР.

Об этом Цензор.НЕТ заявила в интервью нардеп СН, член Комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая.

"Мы сделали открытую часть (заседания Комитета ВР по нацбезопасности. - Ред.). Каждый может зайти в Фейсбук на страницу комитета и увидеть, как Служба внешней разведки объясняла, каким это образом у них оказался этот Зонтов. Делайте выводы сами (улыбается. - Ред.). Мы их предупредили, что заседание - открытое. Но хочу обратить внимание, что в тот момент, когда его разоблачили НАБУ, он находился на больничном. Никогда после назначения в СВР не был на оперативных должностях, связанных с активной деятельностью, занимался юридическим сопровождением. Кроме того, как только произошло задержание, он сразу был выведен в распоряжение. Это означает, что человека снимают с должности, и он остается в некоем архиве военнослужащих. Сейчас идет служебное расследование. Причем не только о его назначении, но и кадровой политики в ведомстве", - рассказала Безуглая.

Читай также на "Цензор.НЕТ": "Два рубля Паша возьмет, рубль я": Кто такой брат главы ОАСК Вовка Юрий Зонтов?

С полным текстом интервью Марьяны Безуглой (СН) можно ознакомиться здесь.

Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева". Согласно тексту законопроекта, президент Украины Владимир Зеленский предлагает вместо ликвидируемого ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова. 9 апреля стало известно, что суд арестовал на два месяца Зонтова.

Топ комментарии
+10
Ну если такие расследователи как эта курица Безмозглая. то тогда трындец.
19.04.2021 14:37 Ответить
+8
Пока СН в ВР, братьям-вовкам нечего бояться.
19.04.2021 14:40 Ответить
+7
Вывели в распоряжение ФСБ?
19.04.2021 14:39 Ответить
Ну если такие расследователи как эта курица Безмозглая. то тогда трындец.
19.04.2021 14:37 Ответить
Она еще не дно. У слуг еще и тупее есть. Каков поп - таков и приход.
19.04.2021 14:57 Ответить
Дерьмо для Пети закончилось ?
19.04.2021 14:37 Ответить
Та так. З 2019 року все лайно - для Зєлєнского і зебілів.
19.04.2021 14:40 Ответить
А наївний "бариґа" Свинарчука звільнив. 😊Не знав, що так можна. 😊
19.04.2021 14:38 Ответить
Только этого Зонтова было принято в СЗРУ как раз при Пете! Трудоустроил Божок
19.04.2021 17:36 Ответить
Бреши, Бреши! 😁 Читай Бутусова тут, на "Цензорі" :"Зонтов був прийнятий на службу в СЗР на високу посаду, але глава СЗР Валерій Кондратюк, призначений на посаду за протекцією голови Офісу Президента Андрія Єрмака, не бачив, що рідний брат Вовка в робочий час займається не державною службою, а сімейними корупційними справами. Зонтов при цьому в порушення закону про держслужбу не зупинив дію свого адвокатського посвідчення, і цього теж ніхто не помітив. Схоже, СЗР не перевіряє діяльність своїх співробітників - ну або навпаки, так було треба?" - цікавиться Бутусов.

"Виникає питання - а чи не було перебування Зонтова на високій посаді в СЗР результатом таємних корупційних домовленостей між главою ОП Єрмаком і главою ОАСК Вовком?"
19.04.2021 19:52 Ответить
Брешешь ты, посмотри видео заседания комитета, там явно озвучено, что он принят на службу в январе 2019 года. Кто тогда был президентом и главою СЗРУ? Что про это пишется в твоей методичке?
19.04.2021 19:55 Ответить
Ага, шас! 😁Читай Бутусова! Там все ясно пише! Хто, коли і за якою протекцією зробив простого клєрка заступником СЗР! Негарно, ой не гарно маніпулювати! 😁 Хоча маніпуляції - улюблена практика зебілів. Тому я не здивований. 😊
19.04.2021 20:36 Ответить
Все с тобой ясно, ты даже не понимаешь о чем речь идет, это клиника, с дебилами типа тебя не общаюсь, свободен!
19.04.2021 21:22 Ответить
Ти ще Бутусова пошли, який теж не знає, про що мова і тму пише всілякі дурниці, які тобі не подобаються. 😁 Ущербниц ти, Гаррі, ущербний і брехливий. 😊
19.04.2021 23:31 Ответить
Ага! А ти і твої зелені напарник стаєте прикладом правди ідемократії. 😊 Де вас таких Подоляк набирає?!там, де і Арєстовіча?
20.04.2021 07:59 Ответить
За такие суммы не увольняют и не сажают "условно", а садят, садят надолго. Сколько бы влупили в США свиноматке гладковскому? В Китае как бы поступили? Уже бы давно гнил в земле вместе с подельниками.
В Китае за такие мансы посадили а кого и расстреляли десятки причастных.
Так свиноматка легко отделалась. И все это при "свиночолом гетьмане". Ага.
19.04.2021 18:31 Ответить
Вывели в распоряжение ФСБ?
показать весь комментарий
19.04.2021 14:39 Ответить
Та ні, чоловіку пенсія потрібна. Вірніше вислуга, якої йому д пенсії за його ж словами не вистачало. Тму і не звільняли. Вони що, не люди?
19.04.2021 14:47 Ответить
Пока СН в ВР, братьям-вовкам нечего бояться.
19.04.2021 14:40 Ответить
отдохнет чутка, забудется.
показать весь комментарий
19.04.2021 14:43 Ответить
какие у нас высокоморальные разведчики...
19.04.2021 14:48 Ответить
Он скоро вернется с повышением, возвратом бабла и выплатой денежной компенсации. Наш суд ему это гарантирует.
19.04.2021 14:50 Ответить
Зелена пліснява ,наполеглево та послідовно ,повертає вселяку люстровану кремлівську гидоту на державні посади !!!)))
19.04.2021 14:53 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація ,тому будь-яка іх діяльність ,це лише імітація !!!)))
19.04.2021 14:50 Ответить
и зарплату оно будет получать и получать...и хером груши околачивать...
19.04.2021 14:55 Ответить
Случайно не Ермак его на должность устроил ?
19.04.2021 15:11 Ответить
Посмотрите внимательно запись с заседания комитета (в тексте есть ссылка). Там четко указано, что он был зачислен в январе 2019, т.е. при президенте Пете и шефе СЗРУ Божке!
19.04.2021 17:39 Ответить
Більшої корупції,чим у нас,немає,мабудь,ніде в світі...
19.04.2021 15:21 Ответить
Заголовок на українську правильно перекладіть! СВР на СЗР.
19.04.2021 15:21 Ответить
Сепары в разведке, это какие то новые методы ведения борьбы
19.04.2021 15:21 Ответить
Службове???? 😂
19.04.2021 15:33 Ответить
Констатирую: под защитой "зелени" вОВКИ и другие экономические хищники в ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!!!
19.04.2021 15:34 Ответить
Ага, только назначил их Петя.
19.04.2021 15:44 Ответить
а Зеля ликвидирует.
19.04.2021 15:45 Ответить
А в розпорядженні можна "висіти" роками.
Причому грошове те саме.
19.04.2021 15:37 Ответить
неа...несколько месяцев с потерей в зарплате...
19.04.2021 16:04 Ответить
Втрата в грошовому якщо скасують доступ до ДТ.
А так оклад той самий, надбавка за вислугу теж, "особливі" і премію можуть намалювати.
І хоча за положеннями про проходження висіти можна два місяці, випадки зависання роками були.
26.04.2021 16:53 Ответить
Согласование с Масквой не быстрое дело.
19.04.2021 17:18 Ответить
Этот Зонтов - как он может быть одновременно и адвокатом, и заместителем начальника СВР? А может он кот Шрёдингера?
19.04.2021 18:17 Ответить
А также лошадь Пржевальского, паук Киплинга, червь Обамы, клещ Лопес /Дженифер), жужелица Гитлера, рак Сноудена, паук Леннона, собака Павлова и т.п.
19.04.2021 21:36 Ответить
ну так платите ему и дальше содержание..- вернете после суда все и заложенное и иззъятое, скопцы вонючие...(((
20.04.2021 03:16 Ответить
 
 