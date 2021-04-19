Брата главы ОАСК Вовка Зонтова не уволили из СВР, а сняли с должности и вывели в распоряжение: идет служебное расследование, - "слуга народа" Безуглая

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности заслушал руководство Службе внешней разведки Украины (СВР) о ситуации с задержанием и арестом брата главы ОАСК Вовка Юрия Зонтова, который на момент задержания занимал должность заместителя начальника управления СВР.

Об этом Цензор.НЕТ заявила в интервью нардеп СН, член Комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая.

"Мы сделали открытую часть (заседания Комитета ВР по нацбезопасности. - Ред.). Каждый может зайти в Фейсбук на страницу комитета и увидеть, как Служба внешней разведки объясняла, каким это образом у них оказался этот Зонтов. Делайте выводы сами (улыбается. - Ред.). Мы их предупредили, что заседание - открытое. Но хочу обратить внимание, что в тот момент, когда его разоблачили НАБУ, он находился на больничном. Никогда после назначения в СВР не был на оперативных должностях, связанных с активной деятельностью, занимался юридическим сопровождением. Кроме того, как только произошло задержание, он сразу был выведен в распоряжение. Это означает, что человека снимают с должности, и он остается в некоем архиве военнослужащих. Сейчас идет служебное расследование. Причем не только о его назначении, но и кадровой политики в ведомстве", - рассказала Безуглая.

Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева". Согласно тексту законопроекта, президент Украины Владимир Зеленский предлагает вместо ликвидируемого ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова. 9 апреля стало известно, что суд арестовал на два месяца Зонтова.