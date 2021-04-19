РУС
Новости
7 632 27

У советника посольства РФ Черникова есть 72 часа, чтобы покинуть Украину. МИД направил ноту, - Николенко

У советника посольства РФ Черникова есть 72 часа, чтобы покинуть Украину. МИД направил ноту, - Николенко

Украина направила ноту российскому дипломату. Чтобы покинуть страну, у него есть 72 часа.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сейчас также решается вопрос возвращения в Украину украинского консула из Санкт-Петербурга, сообщил спикер МИД.

"Сегодня МИД Украины направил ноту об объявлении одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве нежелательным лицом в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом. Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов", - сообщил Николенко.

Речь идет об одном из советников посольства РФ в Киеве Черникове.

Напомним, 17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов.

Также читайте: Енин о задержании консула в Петербурге: Мы столкнулись фактически с нападением на нашего сотрудника. Если РФ вышлет Сосонюка - будем реагировать так же действенно

Позже Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. В ответ МИД Украины объявил о требовании, чтобы старший дипломат посольства России в Киеве покинул страну.

Автор: 

дипломатия (1472) МИД (7108) россия (97265) Енин Евгений (328) Николенко Олег (301)
Топ комментарии
+11
Особливо тих, які на догоду кацапа висмійовали Україну у своїх гумористичних шоу.
19.04.2021 14:50 Ответить
+7
Радник посольства РФ Черніков має 72 години, щоб залишити Україну. МЗС направив ноту, - Ніколенко - Цензор.НЕТ 5855
19.04.2021 15:41 Ответить
+5
радник-свинособако, це тобі на рідній мові

У советника посольства РФ Черникова есть 72 часа, чтобы покинуть Украину. МИД направил ноту, - Николенко - Цензор.НЕТ 4567
19.04.2021 15:00 Ответить
Особливо тих, які на догоду кацапа висмійовали Україну у своїх гумористичних шоу.
19.04.2021 14:50 Ответить
а за кого б тогда зебилы голосовали?
19.04.2021 14:56 Ответить
А ЧТО, ДРЕЗИНУ ЕМУ УЖЕ ВЫДАЛИ ИЛИ ПЕШКОМ ПОЙДЁТ? МОЖЕТ ЗА ДВА ДНЯ НЕ УСПЕТЬ ДОБЕЖАТЬ ДО МОРДОРА. ТОГДА ВСЁ.
19.04.2021 17:26 Ответить
У радника є ще ціле життя попереду і купа паспортів. 😊
19.04.2021 14:48 Ответить
чіорт! все ж таки Україна яка ні яка, а цивілізація!
багато смачних харчів, напоїв, чудова природа... доведеться москальському террористу піз#увати в рідні говені і смакувати бєрєсту
19.04.2021 14:49 Ответить
Чумадан - вокзал - параша
19.04.2021 14:50 Ответить
это ООчень много времени!)
19.04.2021 14:51 Ответить
радник-свинособако, це тобі на рідній мові

У советника посольства РФ Черникова есть 72 часа, чтобы покинуть Украину. МИД направил ноту, - Николенко - Цензор.НЕТ 4567
19.04.2021 15:00 Ответить
Стидобіще, просралися нарешті(((
19.04.2021 15:31 Ответить
украинцу дали сутки.
19.04.2021 15:34 Ответить
"пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля."
72 : 24 = 3
19.04.2021 15:39 Ответить
ДА ТЫ МАТЕМАТИК, ЁПТЬ!
19.04.2021 17:28 Ответить
Та да
19.04.2021 22:37 Ответить
Мені у 80-х, після "дємбеля", півгодини на збори вистачило. ))))
19.04.2021 18:54 Ответить
А если не покинет, то что?
19.04.2021 15:37 Ответить
Притулок, охорона, одружимо з українкою, сфотографуємо на згадку і візьмемо розгорнуте інтерв'ю у центральній пресі.
19.04.2021 18:58 Ответить
Радник посольства РФ Черніков має 72 години, щоб залишити Україну. МЗС направив ноту, - Ніколенко - Цензор.НЕТ 5855
19.04.2021 15:41 Ответить
Радник посольства РФ Черніков має 72 години, щоб залишити Україну. МЗС направив ноту, - Ніколенко - Цензор.НЕТ 2733
19.04.2021 15:42 Ответить
Відповідь несиметрична - московити вислали цілого Консула а Україна якогось задріпаного радника. Це прояв сцикливості зелених ушльопків.
19.04.2021 16:03 Ответить
Если бы ты не был недалёким, то поинтересовался бы и узнал, что в дипломатической иерархии ранг советника выше, чем у консула. Но ты этого не сделал, а просто испражнился, следовательно думать - это не твое!
19.04.2021 17:54 Ответить
Та то по простотєєє!!! )))) Одначе Зюзя може образитися на обвинувачення у зіцпрєдсєдатєльствє.
19.04.2021 19:08 Ответить
Кто-то может объяснить: что делают в Украине дипломаты из-за поребрика? Мало одного посольства, ещё куча консульств: в Одессе, в Харькове, в Львове.... Разве это соответствует нынешним отношениям Украины с агрессором? Зачем они вообще нужны? Одно посольство, оно же и консульство и хватит. Остальных - в "великую расеюшку".
19.04.2021 19:35 Ответить
заломить-заковать в кандалы, обыскать адекватно, отму..- и на дрезину нах с пляжа)))
20.04.2021 03:19 Ответить
 
 