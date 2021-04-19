На заседании Совета глав МИД стран ЕС призвал ввести секторальные санкции против РФ, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета по иностранным делам ЕС призвал глав МИД стран Евросоюза ввести секторальные санкции против РФ для противодействия эскалации против Украины.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно", - говорится в сообщении.

