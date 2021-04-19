Комитет ВР по нацбезопасности не рассматривал вопрос похищения Чауса, - "слуга народа" Безуглая

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности не рассматривал на своем заседании вопрос похищения в Молдове судьи-беглеца Николая Чауса.

Об этом Цензор.НЕТ заявила в интервью нардеп СН, член Комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая, комментируя информацию о том, что Комитет принял решение вызвать министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка из-за похищения судьи Чауса.

"Смотрите, это искаженная информация. Заседание комитета проходит в двух режимах - открытом и закрытом. Мы являемся посредниками между гражданами и силовым блоком. Люди хотят знать, что происходит, и как контролируется. Поэтому мы создали в Фейсбуке страницу комитета, где проводим прямые трансляции. Так вот на прошлом заседании были три главных вопроса. Первый, ситуация на Востоке. Второй, заслушивание СВРУ по Зонтову (экс-заместитель начальника управления Службы внешней разведки, который является братом главы ОАСК Павла Вовка. - Ред.) и в целом их кадровой политики. Третий, питание в Вооруженных Силах. ... Так вот здесь вопроса Чауса не было. Второй момент, то, что обсуждалось с СВР и ГУР в закрытом режиме, я комментировать не могу. Когда коллеги, зная, что речь идет о закрытом заседании, о государственной тайне, делают заявления, при этом предоставляя искаженную информацию, это некрасиво. Мы уже имели такой эпизод, который стал предметом расследования ГБР (улыбается. - Ред.). Поэтому не стоит повторять. Относительно того, насколько информация была искажена, вы сможете судить по тому, какие будут следующие заседания комитетов, в частности кого на них пригласят (улыбается. - Ред.)", - рассказала Безуглая.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

