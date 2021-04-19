Курортный сезон в оккупированном Крыму: Ялте и Алуште не хватит воды

Оккупированная Ялта готовится в курортный сезон жить по графику подачи воды. Обильные осадки не в состоянии компенсировать трехлетнюю засуху с повышенным потреблением ресурса в период интенсивного приезда туристов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Крыма".

По данным издания, чтобы пройти курортный сезон и дожить до сезона дождей, Ялте нужно аккумулировать 21 миллион кубометров воды в своих главных водохранилищах — Загорском и Счастливенском. Последние замеры показывают,что накоплено чуть более 13 миллионов.

"Приток с 1 по 15 апреля - 4,5 миллиона кубометров. Прежде всего, это благодаря активному таянию снега, - говорит и.о. замдиректора ГУП "Водоканал ЮБК" Александр Петровичев. - Верхушки на северном склоне гор в снегу, поэтому поступление воды еще ожидаем. Но сказать точно, как пройдет курортный сезон мы не можем, поэтому прорабатываем разные сценарии развития событий".

Уже понятно, что оставшийся снег не восполнит дефицит воды. В период низкого сезона Ялта потребляет 45-50 тысяч кубов воды в сутки, летом — до 125 тысяч. И если сейчас на питьевые нужды идет вода из горных источников Уч-Кош, Хаста-Баш и Массандровский водопад, то в мае-июне они пересохнут, и вся нагрузка ляжет на водохранилища.

"Мы уже понимаем, что ограничений в летний период нам не избежать даже при самом оптимистичном сценарии, - признает глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко. - Поэтому будем общаться с представителями турбизнеса на эту тему, так как большая вероятность, что сезон будет проходить с насосами и емкостями".

С декабря прошлого года в оккупированной Ялте действует график подачи воды с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. В праздничные дни вода шла круглосуточно.

Накануне оккупированная РФ Алушта пошла на сокращение подачи воды вдвое. С 20 апреля вода будет подаваться один раз в сутки с 18.00 до 23.00. По расчетам городских властей, это даст возможность накопить ресурс в Изобильненском водохранилище, где сейчас чуть более 3,4 миллионов кубометров воды. В летний сезон расход составляет 35 тысяч кубометров.