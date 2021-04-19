Курортный сезон в оккупированном Крыму: Ялте и Алуште не хватит воды
Оккупированная Ялта готовится в курортный сезон жить по графику подачи воды. Обильные осадки не в состоянии компенсировать трехлетнюю засуху с повышенным потреблением ресурса в период интенсивного приезда туристов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Крыма".
По данным издания, чтобы пройти курортный сезон и дожить до сезона дождей, Ялте нужно аккумулировать 21 миллион кубометров воды в своих главных водохранилищах — Загорском и Счастливенском. Последние замеры показывают,что накоплено чуть более 13 миллионов.
"Приток с 1 по 15 апреля - 4,5 миллиона кубометров. Прежде всего, это благодаря активному таянию снега, - говорит и.о. замдиректора ГУП "Водоканал ЮБК" Александр Петровичев. - Верхушки на северном склоне гор в снегу, поэтому поступление воды еще ожидаем. Но сказать точно, как пройдет курортный сезон мы не можем, поэтому прорабатываем разные сценарии развития событий".
Уже понятно, что оставшийся снег не восполнит дефицит воды. В период низкого сезона Ялта потребляет 45-50 тысяч кубов воды в сутки, летом — до 125 тысяч. И если сейчас на питьевые нужды идет вода из горных источников Уч-Кош, Хаста-Баш и Массандровский водопад, то в мае-июне они пересохнут, и вся нагрузка ляжет на водохранилища.
"Мы уже понимаем, что ограничений в летний период нам не избежать даже при самом оптимистичном сценарии, - признает глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко. - Поэтому будем общаться с представителями турбизнеса на эту тему, так как большая вероятность, что сезон будет проходить с насосами и емкостями".
С декабря прошлого года в оккупированной Ялте действует график подачи воды с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. В праздничные дни вода шла круглосуточно.
Накануне оккупированная РФ Алушта пошла на сокращение подачи воды вдвое. С 20 апреля вода будет подаваться один раз в сутки с 18.00 до 23.00. По расчетам городских властей, это даст возможность накопить ресурс в Изобильненском водохранилище, где сейчас чуть более 3,4 миллионов кубометров воды. В летний сезон расход составляет 35 тысяч кубометров.
потім цього дивного пєрсонажа відправили на Донбас і ми всі знаємо що там зараз відбувається!
потім цього дивного пєрсонажа відправили на Закарпаття і ми всі в курсі що там зараз починається...
мені одному здається, що цей дивний пєрсонаж розвалює державу?
напоите уже дрюк дрюка,
замочите себя в параше
попейте пивка от души -
и не дайте себе засохнуть !
держитесь там... ниже пояса
хорошего вам настромления !
Боженька наказал кацапов за разбой и душегубство
Окупанти зайві на кримській землі.
У нас война на пороге , а мы обсуждаем всякую хрень.
Зюзя сегодня может подписать сдачу Украины, а сы обсуждаем хватит ли воды помыть задницу в Крыму
19.04.2021
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан.
ОН ПЕРЕДАН ЗЕЛЕНСКОМУ В КАЧЕСТВЕ "КОНСОЛИДИРОВАННОГО МНЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН".
Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает).
ТО ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНЯЛ ЭТОТ ДОКУМЕНТ И НАЧАЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ (ПОРУЧЕНИЕ РНБО), ОН СОБИРАЕТСЯ ЕГО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ.
То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот ДОКУМЕНТ ОФИЦИАЛЬНО БУДЕТ ОФОРМЛЕН ИХ ГОЛОСОВАНИЕМ.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций ПРИНЯТ ЗЕЛЕНСКИМ К РЕАЛИЗАЦИИ.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов -
ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА ТЕРРИТОРИЙ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ КАК "ОТДЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ",
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ОГРАНИЧЕННОЙ АВТОНОМИИ (СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПОДДЕРЖАНИЯ ПРАВОПОРЯДКА,
ПРАВО ПРИНЯТИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ АКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ) , ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ФИКСИРОВАННОЙ КВОТЫ В СОСТАВЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - ПЕРЕДАЧА ПРАВ ЧАСТИЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ УКРАИНЫ ПОД ЭГИДОЙ ОБСЕ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В РАЙОНАХ ОРДЛО, ПЕРЕДАЧА ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
Между мирами. Между войнами
Востаннє так багато про війну говорили хіба у 2014/15. Збентежені громадяни заходилися гуглити відстань від Воронежа до Харкова й шукати у вікіпедії, що саме ховається за похмурим акронімом "БТГр".
ДЕМОНСТРАТИВНА МОВЧАНКА ПРЕЗИДЕНТА лише посилює тривогу. Раніше Зеленський тішив громадськість роликами, особливо не вигадуючи інформприводи. Нині є не просто привід, а вагома підстава звернутися до народу - загроза прямої агресії. Проте глава держави https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/12/7289922/ виговорюється перед іноземними журналістами. Необхідні слова для власних громадян чомусь не знаходяться.
ord-ua.com/2021/04/17/direktor-interpajp-pinchuka-blizka-k-senatoru-rf-kotoryj-podderzhal-vvod-vojsk-v-ukraine-ekonomist/
Зробив всіх разом?
Якщо потрібно щось акумулювати, то нехай куплять акумулятор🤪.
Причин масса - цены уже не украинские, а сервис еще "советский". Вот и не поедет "турист" с деньгами. Очень сложно и почти невозможно "выбить" совок из "сдам комнату" и аферистов которые десятки лет привыкли к своему "стандарту". Каждый пытался "лохануть". Все вместе и дало результат. Единственным вариантом будет закрыть выезд за рубеж. Тогда родная говень не подкачает. Цены умножат на 2