Степанов ведет себя как персонаж из "12 стульев", сначала деньги, а потом я буду вам бороться с ковидом, - глава Минфина Марченко

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что глава Минздрава ведет себя как персонаж из "12 стульев".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Марченко сказал в интервью "LB.ua".

"Вот в чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из "12 стульев". "Утром деньги – вечером стулья, вечером деньги – утром стулья, но деньги вперед". Вот так и Степанов. У него задача забюджетироваться максимально, пользуясь тем, что у нас ковид, у нас проблемы, у нас люди умирают и потом на этой риторике решать те проблемы, которые необходимо. Я считаю, что это абсолютно неправильно", - отметил министр.

По его словам, нужно сначала предложить план, показать, решение проблемы, а для этого достаточно времени было, а потом уже пытаться министру финансов или правительству задавать вопросы по поводу поиска средств.

"А подход пока такой – сначала деньги, а потом я буду вам бороться с ковидом. Так вопрос ставить нельзя", - добавил Марченко.

Кроме того, глава Минфина заявил, что они со Степановым на заседаниях Кабмина часто "выясняют отношения".

"И это нормально, потому что у меня есть что спросить у него, в частности, по остаткам прошлого года. Он выбивал, выбивал деньги, а в итоге получились остатки, которые не использованы", - сказал Марченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов настаивает на необходимости производства украинской вакцины от коронавируса: "Если начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины"