Степанов ведет себя как персонаж из "12 стульев", сначала деньги, а потом я буду вам бороться с ковидом, - глава Минфина Марченко
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что глава Минздрава ведет себя как персонаж из "12 стульев".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Марченко сказал в интервью "LB.ua".
"Вот в чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из "12 стульев". "Утром деньги – вечером стулья, вечером деньги – утром стулья, но деньги вперед". Вот так и Степанов. У него задача забюджетироваться максимально, пользуясь тем, что у нас ковид, у нас проблемы, у нас люди умирают и потом на этой риторике решать те проблемы, которые необходимо. Я считаю, что это абсолютно неправильно", - отметил министр.
По его словам, нужно сначала предложить план, показать, решение проблемы, а для этого достаточно времени было, а потом уже пытаться министру финансов или правительству задавать вопросы по поводу поиска средств.
"А подход пока такой – сначала деньги, а потом я буду вам бороться с ковидом. Так вопрос ставить нельзя", - добавил Марченко.
Кроме того, глава Минфина заявил, что они со Степановым на заседаниях Кабмина часто "выясняют отношения".
"И это нормально, потому что у меня есть что спросить у него, в частности, по остаткам прошлого года. Он выбивал, выбивал деньги, а в итоге получились остатки, которые не использованы", - сказал Марченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Данилов и Баканов -зашифрованное
Татаров и Ермак - зрадныцькэ
все слуги- ЗЕподстилочный фон
"А подход пока такой - сначала деньги, а потом я буду вам бороться с ковидом. Так вопрос ставить нельзя", - добавил Марченко.И это нормально, потому что у меня есть что спросить у него, в частности, по остаткам прошлого года. Он выбивал, выбивал деньги, а в итоге получились остатки, которые не использованы"Источник: https://censor.net/ru/n3260630
а план будет зависеть от того сколько дадут - мне это тоже понятно
да пускай ему хоть дадут то, что бюджете написано, а потом спрашивают где борьба.
"И это нормально, потому что у меня есть что спросить у него, в частности, по остаткам прошлого года. Он выбивал, выбивал деньги, а в итоге получились остатки, которые не использованы", - сказал Марченко.Источник: https://censor.net/ru/n3260630
І в чому, скажіть, "вумний Марченко" тут неправий?