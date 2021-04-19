РУС
Степанов ведет себя как персонаж из "12 стульев", сначала деньги, а потом я буду вам бороться с ковидом, - глава Минфина Марченко

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что глава Минздрава ведет себя как персонаж из "12 стульев".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Марченко сказал в интервью "LB.ua".

"Вот в чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из "12 стульев". "Утром деньги – вечером стулья, вечером деньги – утром стулья, но деньги вперед". Вот так и Степанов. У него задача забюджетироваться максимально, пользуясь тем, что у нас ковид, у нас проблемы, у нас люди умирают и потом на этой риторике решать те проблемы, которые необходимо. Я считаю, что это абсолютно неправильно", - отметил министр.

По его словам, нужно сначала предложить план, показать, решение проблемы, а для этого достаточно времени было, а потом уже пытаться министру финансов или правительству задавать вопросы по поводу поиска средств.

"А подход пока такой – сначала деньги, а потом я буду вам бороться с ковидом. Так вопрос ставить нельзя", - добавил Марченко.

Кроме того, глава Минфина заявил, что они со Степановым на заседаниях Кабмина часто "выясняют отношения".

"И это нормально, потому что у меня есть что спросить у него, в частности, по остаткам прошлого года. Он выбивал, выбивал деньги, а в итоге получились остатки, которые не использованы", - сказал Марченко.

Автор: 

Степанов Максим (2062) Марченко Сергей (302)
+17
Степанов - это наилучшее олицетворение сути ЗЕленой бл""@dskoi власти.
19.04.2021 15:21 Ответить
+16
борьба зелёных мальчигов
19.04.2021 15:20 Ответить
+9
Бабла перестало хватать на всех страждущих. Пауки начали видовую борьбу за кусок пирога.
19.04.2021 15:24 Ответить
борьба зелёных мальчигов
19.04.2021 15:20 Ответить
Бабла перестало хватать на всех страждущих. Пауки начали видовую борьбу за кусок пирога.
19.04.2021 15:24 Ответить
ну так КУРТОЧКИ же надо покупать!
19.04.2021 15:20 Ответить
Неправда! Гроші для нього не самоціль, а лише засіб для самоціль - стати іконою модного і дорогого стилю. Напевне він веде заочну війну з якоюсь іконою стилю серед американських мільярдерів, як це робила Еллочка-людоїдочка з роману Ільфа і Петрова "12 стільців", яка вела нерівну боротьбу з дочкою мільйонера Вандербвльда.
19.04.2021 15:20 Ответить
Степанов - это наилучшее олицетворение сути ЗЕленой бл""@dskoi власти.
19.04.2021 15:21 Ответить
Мендель- карикатурное
Данилов и Баканов -зашифрованное
Татаров и Ермак - зрадныцькэ
все слуги- ЗЕподстилочный фон
19.04.2021 15:25 Ответить
Да. Емец сильно откровенно резал зеленую правду-матку

19.04.2021 15:26 Ответить
А ВЕДЬ РЕАЛЬНО БЫЛО ТАКОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ У ЗЕЛЕНЫХ
19.04.2021 15:28 Ответить
Это не недоразумение -- это суть зеленой политики в области медицины. Скарлецкая, Емец и Степанов -- все друг друга стоят.
19.04.2021 15:32 Ответить
це не зелене нодоразумєніе - це вони труп і минулого витягли. це поствокове недоразумєіе. подивись вікіпедію - воно ні разу не затрималося на посаді.
19.04.2021 15:46 Ответить
Парадокс і сюр є в тому, що по всіх інших дійсно небезпечнех для життя хворобах в лікарнях тим кому за 60 прямо кажуть або натякають, що ви вже не потрібні, сушіть ласти, особливо якщо грошей не має і тільки при боротьбі з ковідним захворюванням, в нас чомусь дуже активно "спасають" тих кому за 60, нехтуючи правами, свободами та фінансовим станом тим кому від 6 до 60 років. Вам не здається це дивним?.... А цю собаку степенова та ляшка не дайте їм після цієї пандемії втікти в Швейцарію чи Лондон, як це зробила гонтарва і ще багато таких виродків, які з середини грабували та руйнували Україну.
19.04.2021 15:40 Ответить
Гонтерева -- это лекарство. Болезнь сейчас при власти, как и ранее в 2010-2013 годах. Те же самые лица. Потом будет новая Гонтарева и новые стенания люмпена о тяжкой доле. Жизнь дураков ничему не учит.
19.04.2021 16:02 Ответить
Сюр почнеться коли рідні померлих від ковіду усвідомлять що смерть тата, мами, сина має вигляд однієї курточки на степанові. Для початку.
19.04.2021 16:42 Ответить
баран марченко если так говорит - планом людей не спасешь - только баблом
19.04.2021 15:22 Ответить
без плана, будет на шо курточки покупать - а с ним не будет - больных спасать)
19.04.2021 15:26 Ответить
денег просто так вообще не дают - только под целевой назначение
19.04.2021 15:30 Ответить
По его словам, нужно сначала предложить план, показать, решение проблемы, а для этого достаточно времени было, а потом уже пытаться министру финансов или правительству задавать вопросы по поводу поиска средств.
"А подход пока такой - сначала деньги, а потом я буду вам бороться с ковидом. Так вопрос ставить нельзя", - добавил Марченко.И это нормально, потому что у меня есть что спросить у него, в частности, по остаткам прошлого года. Он выбивал, выбивал деньги, а в итоге получились остатки, которые не использованы"
19.04.2021 15:33 Ответить
купите себе очки в конце концов или плохо с пониманием текста?
19.04.2021 15:34 Ответить
а что не так ? сначала деньги - потом борьба по другому не бывает
а план будет зависеть от того сколько дадут - мне это тоже понятно
19.04.2021 15:39 Ответить
тяжело с вами зелеными - видно вы работает - операторами совковой лопаты
19.04.2021 15:41 Ответить
если сильно тяжело не меньше прикладывайтесь (к зеленым не имею никакого отношения)
19.04.2021 15:45 Ответить
вы к логики и к жизни нормальной отношения не имеете - даже в нормальной семье, есть планирование - троллить то же надо с умом - не умеете не беритесь
19.04.2021 15:54 Ответить
и Вы верите, что Степанов просто пришел и сказал - "дайте вот столько денег" ?

да пускай ему хоть дадут то, что бюджете написано, а потом спрашивают где борьба.
19.04.2021 16:10 Ответить
робим висновок - планувати не вміє.
19.04.2021 15:48 Ответить
Ну это все же лучше, чем Труффальдино из Кривого Рога.
19.04.2021 15:23 Ответить
Штат по борьбе с фейками работает мойкой власти от дерьма
19.04.2021 15:29 Ответить
...дерьма настоящего не фейкового , очень дурно разнозящего свою вонь аж до стран заокеанских
19.04.2021 15:30 Ответить
Это бесполезно. Особенно в контексте того, что привез клоун из Франции
19.04.2021 15:36 Ответить
У Соловьева вчера заявили четко - захотел Зеленский, чтобы требования России по Минским назвали кластерами - ок, не выполнит-война .
19.04.2021 15:41 Ответить
Ну то нехай вумний Марченко підскаже, як можна боротись з ковідом безплатно. Хіба що іконками.
19.04.2021 15:26 Ответить
вы таки хотите и жене его и усем родственником, по куртке купить - а вот я не хочу
19.04.2021 15:27 Ответить
этому деятелю от медицины давно прогулы на параше ставят
19.04.2021 15:43 Ответить
Підкажу як - треба гроші з ковідного фонду витрачати на бротьбу проти ковіду, а не закатувати їх у асфальт. Все дуже просто.
19.04.2021 15:28 Ответить
Так Марченко хоче, щоб боротьба була не за гроші а за ідею. )
19.04.2021 15:46 Ответить
По его словам, нужно сначала предложить план, показать, решение проблемы, а для этого достаточно времени было, а потом уже пытаться министру финансов или правительству задавать вопросы по поводу поиска средств.

"И это нормально, потому что у меня есть что спросить у него, в частности, по остаткам прошлого года. Он выбивал, выбивал деньги, а в итоге получились остатки, которые не использованы", - сказал Марченко.

І в чому, скажіть, "вумний Марченко" тут неправий?
19.04.2021 15:36 Ответить
ти не окучуєш, що читаєш, чи ти не читаєш? Степанов повинен подати обгрунтування грошей, план подати, а не подає, а клянче.
19.04.2021 15:50 Ответить
Хіба боротьба з пандемією - погане обгрунтування? Чи ти десь головою вдарився?
19.04.2021 15:56 Ответить
а чо під пандемію не треба обгрунтування куди, як і на що гроші? ти коли в магазин ідеш, прикидаєш, що збираєшся купити?
19.04.2021 16:00 Ответить
Пандемія - ситуація непередбачувана, на відміну від невдалого порівняння з походом в магазин.
19.04.2021 16:02 Ответить
порвані штани - теж непередбачувані, а бабло у тещи чи жінки на них.
19.04.2021 16:04 Ответить
а чо під пандемію не треба обгрунтування куди, як і на що гроші? ти коли в магазин ідеш, прикидаєш, що збираєшся купити? а тепер уяви, що тобі гроші на твій похід у магазин треба у своєї жінки тримати. чи вона не спитає, на які хотєлки?
19.04.2021 16:02 Ответить
отримати
19.04.2021 16:05 Ответить
Ніхто точно не знає, скільки ще людей захворіє, які області попадуть в червону зону, як довго буде тримати власне сама пандемія, які нові ліки прийдеться закупити. І тільки у баранів з освітою 8 класів все просто.
19.04.2021 16:07 Ответить
ото у тебе точно 8 класів. по твоїм висєрам усе видно
19.04.2021 16:09 Ответить
Ви усі одна ОЗУ і ім'я вам зєшобло.
19.04.2021 15:27 Ответить
Минфин - бесполезный идиот.Он пытается надуть врачей в очередной раз.На наших врачей -ковидников и медперсонал молиться надо.
19.04.2021 15:30 Ответить
да дятла не можуть між собою розібратись і працювати на благо країни.
19.04.2021 15:51 Ответить
Так новое пальто в долг не купишь
19.04.2021 15:35 Ответить
стєпанов, ти?

19.04.2021 15:47 Ответить
19.04.2021 15:57 Ответить
Два сапога пара! Один пройдоха и вор, а второй тупой и безголовый!!
19.04.2021 16:06 Ответить
Давно пора гнать Степашку ссаными тряпками не только из политики но и из Украины
19.04.2021 17:24 Ответить
Марченко пропонує іншу схему: спочатку викурююємо ваші (медицини) сигарети, а потім кожен свої, правда сигарети медицин вже викурені ковідом.
19.04.2021 17:51 Ответить
стара совкова схема і таке ж мислення клерків.....державні погляди чи дії не проглядуються
19.04.2021 22:28 Ответить
П...здота...
19.04.2021 22:36 Ответить
А мне он больше напоминает "голубого воришку Альхен"!
20.04.2021 05:22 Ответить
Марченко может купить вакцину , лекарства , кислород , содержать больницы, платить зарплату медработникам без денег ? Феерический идиот . И как такие становятся министрами финансов ?!
20.04.2021 06:01 Ответить
не Степанов, а марченко остап бендер.
21.04.2021 01:20 Ответить
 
 