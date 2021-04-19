Какого бы министра обороны не поставили без разграничения полномочий он начнет конкурировать с Главнокомандующим ВСУ, - "слуга народа" Безуглая

В системе управления ВСУ и Минобороны постепенно от ручного контроля и телефонного права надо переходить к институционализации и системе сдержек и противовесов.

Об этом Цензор.НЕТ заявила в интервью нардеп СН, член Комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая, комментируя информацию о возможной смене министра обороны.

"Я читала эти слухи только в телеграмм-каналах, поэтому не могу комментировать. По смене министра, мы возвращаемся к началу нашего разговора - решающими являются институты, а не кадры. Какого бы министра не поставили, если разграничения полномочий не доработано, он начнет конкурировать с Главнокомандующим ВСУ. Вспомним Полторака и Муженко. "Прекрасно координировались", да? (Смеется. - Ред.). И другие предшественники. А тут еще и открытая позиция. Значит, меньше кулуарности. Может, это даже лучше? (Улыбается. - Ред.). Вообще пожелайте нашему комитету удачи, чтобы мы наконец-то завершили это разграничение. Тогда независимо от фамилии, министр будет заходить в рамки. Это единственное направление, к которому приходит цивилизованное человечество. Постепенно от ручного контроля и телефонного права надо переходить к институционализации и системе сдержек и противовесов", - рассказала Безуглая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Компания-монополист "Військсервіс Волонтер" получила еще один подряд на поставку питания в ВСУ на 640 млн грн: ее предложение было на 28 млн грн дороже, чем у конкурентов

С полным текстом интервью Марьяны Безуглой (СН) можно ознакомиться здесь.

Подробнее об отношениях руководства МО и Главнокомандующего ВСУ читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Главком ВСУ Хомчак и министр обороны Таран судятся, не разговаривают и сдают друг друга в ГБР и СБУ: война из-за контрактов Ил-76, закупки систем "Дзвін", "Фортеця", из-за медицины и другого военного бизнеса".