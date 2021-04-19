РУС
Какого бы министра обороны не поставили без разграничения полномочий он начнет конкурировать с Главнокомандующим ВСУ, - "слуга народа" Безуглая

В системе управления ВСУ и Минобороны постепенно от ручного контроля и телефонного права надо переходить к институционализации и системе сдержек и противовесов.

Об этом Цензор.НЕТ заявила в интервью нардеп СН, член Комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая, комментируя информацию о возможной смене министра обороны.

"Я читала эти слухи только в телеграмм-каналах, поэтому не могу комментировать. По смене  министра, мы возвращаемся к началу нашего разговора - решающими являются институты, а не кадры. Какого бы министра не поставили, если разграничения полномочий не доработано, он начнет конкурировать с Главнокомандующим ВСУ. Вспомним Полторака и Муженко. "Прекрасно координировались", да? (Смеется. - Ред.). И другие предшественники. А тут еще и открытая позиция. Значит, меньше кулуарности. Может, это даже лучше? (Улыбается. - Ред.). Вообще пожелайте нашему комитету удачи, чтобы мы наконец-то завершили это разграничение. Тогда независимо от фамилии, министр будет заходить в рамки. Это единственное направление, к которому приходит цивилизованное человечество. Постепенно от ручного контроля и телефонного права надо переходить к институционализации и системе сдержек и противовесов", - рассказала Безуглая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Компания-монополист "Військсервіс Волонтер" получила еще один подряд на поставку питания в ВСУ на 640 млн грн: ее предложение было на 28 млн грн дороже, чем у конкурентов

С полным текстом интервью Марьяны Безуглой (СН) можно ознакомиться здесь.

Подробнее об отношениях руководства МО и Главнокомандующего ВСУ читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Главком ВСУ Хомчак и министр обороны Таран судятся, не разговаривают и сдают друг друга в ГБР и СБУ: война из-за контрактов Ил-76, закупки систем "Дзвін", "Фортеця", из-за медицины и другого военного бизнеса".

Минобороны (9581) увольнение (2710) Таран Андрей (267) Безуглая Марьяна (309)
+13
Какая грамотная курица, эта Марьяна! Не покидает чувство, уж не внебрачная дочь она шапкокрада и люси янукович? Уж очень Люсю напоминает.
19.04.2021 15:39
+10
И поэтому вы и поставили лизоблюда Тарана?
19.04.2021 15:36
+10
Що воно несе свїм роТом?
Ну от, реально, їм похрін на країну. Вони відмазують плісняву.
Які проблеми були між Муженком з Полтораком?
Про яку "відкритість" воно меле? Про тихі закупки гнилляччя для армії, чи про купівлю 30 річного непортребу по цінам нового озброєння?
19.04.2021 15:47
Надо не слухи во всяких гавно-телегах перечитывать, а самим создавать позитивные дела и новости о них
19.04.2021 15:35
О!!! У сук урода каждую неделю выпускают очередного нового "камикадзе" в "эфир" для озвучивания очередного бреда фсбшно-бабломойской шушары зеленского. Шота сегодня много этой мадам тут на Цензоре, ну просто тетка "цицерон" чисто))))), вся эта безграмотно-тупая зеленая биомасса, выступающая по темниками дерьмака и татарова откровенно отвратительна. Зашквары не заканчиваются ну просто никогда! Господи, помилуй Украину!
19.04.2021 16:00
Безумная базарная баба , тебя забыли спросить !
19.04.2021 17:05
19.‎04.‎2021
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан.
ОН ПЕРЕДАН ЗЕЛЕНСКОМУ В КАЧЕСТВЕ "КОНСОЛИДИРОВАННОГО МНЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН".
Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает).
ТО ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНЯЛ ЭТОТ ДОКУМЕНТ И НАЧАЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ (ПОРУЧЕНИЕ РНБО), ОН СОБИРАЕТСЯ ЕГО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ.
То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот ДОКУМЕНТ ОФИЦИАЛЬНО БУДЕТ ОФОРМЛЕН ИХ ГОЛОСОВАНИЕМ.
19.04.2021 15:36
Цей феномен виник під час влади зелених - всі хочуть тупо хапати. То зто бариги, вашу ковінку!?
19.04.2021 15:36
19.04.2021 15:36
ОБЩИЙ ИТОГ ПЕРЕГОВОРОВ МАКРОН-ЗЕЛЕНСКИЙ.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций ПРИНЯТ ЗЕЛЕНСКИМ К РЕАЛИЗАЦИИ.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов -
ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА ТЕРРИТОРИЙ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ КАК "ОТДЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ",
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ОГРАНИЧЕННОЙ АВТОНОМИИ (СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПОДДЕРЖАНИЯ ПРАВОПОРЯДКА,
ПРАВО ПРИНЯТИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ АКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ) , ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ФИКСИРОВАННОЙ КВОТЫ В СОСТАВЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - ПЕРЕДАЧА ПРАВ ЧАСТИЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ УКРАИНЫ ПОД ЭГИДОЙ ОБСЕ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В РАЙОНАХ ОРДЛО, ПЕРЕДАЧА ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
19.04.2021 15:36
...шимпанЗЕ глупая, полномочия давно разграничены - МО занимается политическими вопросами, а НГШ - военными, учите матчасть, квартальные дилетанты...
19.04.2021 15:37
Питання не в повноваженнях, а в фінансових потоках - це головна фішка чинної влади і спростувати це не можливо.ЗІ А хто це здєлал вмєстє?
19.04.2021 15:41
Какая грамотная курица, эта Марьяна! Не покидает чувство, уж не внебрачная дочь она шапкокрада и люси янукович? Уж очень Люсю напоминает.
19.04.2021 15:39
И не только внешне. Особенно мозгами. Генератор случайных фраз.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:47
19.04.2021 15:54
..так и хто енту тетку-юную в такой камитет воткнул..??- вот же чудеса господни..(((
20.04.2021 03:28
Я немного так извиняюсь но имею сказать, шо из достоинст у этой особы только её хорошо подвешеный язык в её чёрном ротовом отверстии. И за что на ней природа так отдохнула? Впрочем, как говорит её шеф , - какая разница?
19.04.2021 15:41
США прекратило передачу разведывательных данных космических систем слежения высокого разрешения для ГШ ВС Украины. Причина уточняется.
Хроника

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
19.04.2021 15:44
Що воно несе свїм роТом?
Ну от, реально, їм похрін на країну. Вони відмазують плісняву.
Які проблеми були між Муженком з Полтораком?
Про яку "відкритість" воно меле? Про тихі закупки гнилляччя для армії, чи про купівлю 30 річного непортребу по цінам нового озброєння?
19.04.2021 15:47
Министр обороны- тряпка- чтоб ни с кем не конкурировал, как и вся зекоманда- тупые но послушные. Осталось как в рашке подбирать по росту, чтоб не были выше "величайшего лидера"
19.04.2021 15:54
У нас война на пороге и подписание Зюзей капитуляции и чем в это время занимается
Комитета ВР по нацбезопасности?

Обсуждает кто с кем дружит
А эту черноротую волнует только то, сколько ей дадут в конверте. Никого из слуг не волнует , что творится на наших границах.
А может они уже готовятся встречать оккупантов с расейскими флагами?
19.04.2021 15:55
Ти,овечка,спочатку взнай для чого призначені ЗСУ,а потім іди в задницю зі своєю системою стримань і противаг,тупа розмовляюча тварина.
19.04.2021 15:57
"Любая кухарка может управлять государством !" От тілько недовго і хреново ...
19.04.2021 16:08
Сексотами зачатое и произведенное на свет и впихнутое в политику этой же раковой опухолью в Украине - может так утрировано говорить на военные темы. У нее ничего не болит, как и во всей этой шоблы, оно играет ( на арфе врага и в украинцев на нервах) свою никчемную роль провокатора и создателя паники. Военным сейчас подготовиться бы, взять власть в свои руки, при первом же выстреле, поскольку пРезидент никогда не чем не руководит, а им руководит "агент Козырь". Вначале надо загнать под плинтус банду Авакяна, еще одного агента. Там не все прогнило, но эта гебнявая ************, может путаться под ногами.
19.04.2021 17:02
Нах.... мне интервью этой прибацаной?
Она же рот зелени.... врет как дышит....
19.04.2021 17:18
марьяна безмозглая, какие конфликты были у Муженко с Полтораком? Никаких!
Конфликты, воровство, непрофессионализм и предательство---суть вашего зеленого моносброда!
19.04.2021 21:49
 
 