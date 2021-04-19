Какого бы министра обороны не поставили без разграничения полномочий он начнет конкурировать с Главнокомандующим ВСУ, - "слуга народа" Безуглая
В системе управления ВСУ и Минобороны постепенно от ручного контроля и телефонного права надо переходить к институционализации и системе сдержек и противовесов.
Об этом Цензор.НЕТ заявила в интервью нардеп СН, член Комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая, комментируя информацию о возможной смене министра обороны.
"Я читала эти слухи только в телеграмм-каналах, поэтому не могу комментировать. По смене министра, мы возвращаемся к началу нашего разговора - решающими являются институты, а не кадры. Какого бы министра не поставили, если разграничения полномочий не доработано, он начнет конкурировать с Главнокомандующим ВСУ. Вспомним Полторака и Муженко. "Прекрасно координировались", да? (Смеется. - Ред.). И другие предшественники. А тут еще и открытая позиция. Значит, меньше кулуарности. Может, это даже лучше? (Улыбается. - Ред.). Вообще пожелайте нашему комитету удачи, чтобы мы наконец-то завершили это разграничение. Тогда независимо от фамилии, министр будет заходить в рамки. Это единственное направление, к которому приходит цивилизованное человечество. Постепенно от ручного контроля и телефонного права надо переходить к институционализации и системе сдержек и противовесов", - рассказала Безуглая.
С полным текстом интервью Марьяны Безуглой (СН) можно ознакомиться здесь.
Подробнее об отношениях руководства МО и Главнокомандующего ВСУ читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Главком ВСУ Хомчак и министр обороны Таран судятся, не разговаривают и сдают друг друга в ГБР и СБУ: война из-за контрактов Ил-76, закупки систем "Дзвін", "Фортеця", из-за медицины и другого военного бизнеса".
Ну от, реально, їм похрін на країну. Вони відмазують плісняву.
Які проблеми були між Муженком з Полтораком?
Про яку "відкритість" воно меле? Про тихі закупки гнилляччя для армії, чи про купівлю 30 річного непортребу по цінам нового озброєння?
Комитета ВР по нацбезопасности?
Обсуждает кто с кем дружит
А эту черноротую волнует только то, сколько ей дадут в конверте. Никого из слуг не волнует , что творится на наших границах.
А может они уже готовятся встречать оккупантов с расейскими флагами?
Она же рот зелени.... врет как дышит....
Конфликты, воровство, непрофессионализм и предательство---суть вашего зеленого моносброда!