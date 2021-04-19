РУС
ГБР должно закрыть дело в отношении Порошенко из-за назначения Семочко, - адвокаты

Следователи ГБР и прокуроры обязаны немедленно закрыть дело против пятого Президента Петра Порошенко о назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань.

Правозищитники сообщили, что Киевский апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции об отмене подозрения заместителю министра иностранных дел Егору Божко в этом деле.

"Все прошлое лето у нас фактически было посвящено этой истории о назначении первого заместителя директора Службы внешней разведки Украины господина Семочко. По этому уголовному делу было вручено подозрение Егору Божко, тогдашнему главе. На прошлой неделе Апелляционный суд города Киева отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры и признал сообщение о подозрении Божко незаконным по той простой причине, что не было ни одного доказательства того, что бюджету Украины нанесены убытки. То, что убытки были, они придумали из головы, сказал суд с двух инстанций", - отметил Новиков.

По его словам, это означает, что уголовное дело, по которому ГБР и Офис Генерального прокурора утверждали, что действиями Порошенко и Божко был нанесен ущерб в 500 тыс. гривен, потратив несколько миллионов гривен на это производство, пришло к бессмысленному концу.

"Сейчас у следователей, в чьем производстве находилось дело, и у прокуроров, которые присматривают за этим производством, остается только один законный выход. Они обязаны срочно, желательно на этой неделе, чтобы не откладывать и не причинять еще большие убытки бюджету, объявить о закрытии производства против Порошенко", - добавил адвокат.

Читайте также: Все, кто фальсифицирует дела против Порошенко, должны помнить об ответственности, - адвокаты

Правозащитники отмечают, что дело о назначении Семочко, которое пытались сделать громким, "даже не лопнуло, оно просто тихо "сдулось ".

"Лица, участвующие в производстве, следователи - их было много, они ходили в суд целой группой, бригадой. И прокуроры, которые руководили этой группой, должны это дело закрыть. Желательно подать в отставку. И желательно приготовиться компенсировать ущерб, который своими незаконными действиями, они нанесли бюджету. Это неприятная процедура, мы это понимаем. Но сделать это придется", - добавил Новиков.

Адвокат также напомнил, что количество производств против Порошенко "идет на десятки, и максимально мы достигаем на каком-то этапе цифру в 60 уголовных производств".

ИгорьГоловань также сообщил, что следователи ГБР и прокуроры пытаются скрыть судебные решения по делу Семочко: "Следователи и прокуроры, незаконно превышая свои полномочия, пытаются скрыть факты своих правонарушений путем ограничения доступа граждан Украины к Единому реестру судебных решений. Незаконно следствие и прокуроры заблокировали доступ к этим постановлениям в реестре. Мы будем ставить вопрос о привлечении лиц, которые это организовали, к уголовной ответственности", - подчеркнул адвокат.

"Никто не избежит ответственности за эти действия. Мы говорили и говорим, что заказные дела в отношении пятого Президента Украины будут лопаться и разваливаться - и это происходит. И мы теперь еще раз говорим о том, что это не сойдет с рук тем, кто организовал эти политические преследования и привлечения заведомо невиновных к уголовной ответственности", - подытожил  Гловань.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко предложил шаги для деэскалации ситуации на Донбассе и границах Украины: Реформы, пересмотр переговорных позиций и возврат войск на переднюю линию

Новиков Илья (252) Порошенко Петр (19656) ГБР (3211) Семочко Сергей (58) Головань Игорь (117)
+18
19.04.2021 16:01 Ответить
+13
Получаєтся, що Порошенка колективно оббріхали.
+9
обригали українців
вам від цього полегшало ?
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
интересно как получается!
Получаєтся, що Порошенка колективно оббріхали.
Хоч не обригали.
обригали українців
вам від цього полегшало ?
Я такого не наблюдал, а если лично Вас обрыгали, я Вам даже не сочувствую.
Пикантно конечно смотрится неоднозначный российский адвокат Новиков в деле Семочко, жена которого числится в российской же базе данных налогоплатильщиков. Совпадение?...
Це обговорювати і піднімати не можна. Це -ТАБУ.
Пикантно или нет, расскажите тем, чьим адвокатом он был в кацапских судах.
На фоне «слуг»Семочко бедный родственник У БАКАНОВА жена с росс. Паспортом , а у всех кто в офисе «янелоха « по три гражданства и два запасных аэродрома !
Який українець не любить трьох запасних хат?
Белый *** и пушистый.
Докажи обратное.
Разуй глаза и увидишь.
разувай глаза---ничего кроме кацапских фейков и не увидишь!
+100500

масковские народные сказки
Посмотрели брифинг адвокатов Петра Порошенко. Основной вывод - у Офиса добавилось крупных проблем. Суть заявлений адвокатов - обвинение Порошенко в том, что изданием «явно преступного указа» он склонил в 2018 г. тогдашнего руководителя Службы внешней разведки Егора Божко назначить своим заместителем Сергея Семочко, теперь рассыпается полностью. Суд Божко полностью оправдал, ранее прошло разбирательство оправдавшее Семочко. Показательно - все это совпало с заявлениями, сделанными в эфире «24 канала» журналистами Лесей Ивановой и Денисом Бигусом о том, что расследование проекта «Бигус.инфо» по Семочко не соответствует действительности. Похоже, ребята почувствовали, что дело пахнет керосином...Суд фигурантов оправдал, но дело против Порошенко все еще идет. То есть преступления не было, но Порошенко к нему склонил. Было бы смешно, если бы не было очень грустно.
Понятно, что просто закрыть дело прокуроры не могут. Закрытие силовиками дела против Порошенко в Офисе президента будет воспринято как предательство. Адвокаты Порошенко сообщили, что следователи и прокуроры дошли до ограничения доступа граждан к Единому реестру судебных решений - чтобы спрятать эти решения судов от общественности. А это уже чистый криминал.
Адвокаты Порошенко четко дали понять - они старательно коллекционируют все нарушения следствия, и в недалеком будущем планируют все это передать в суды и в следственные органы. Кто ведет расследование против Порошенко - вы сами могли увидеть на единственном суде, где представители следствия присутствовали. Их ведут пацаны. Вчерашние выпускники ВУЗов, которые просто не могут отказаться от этих дел. Качество такого следствия предсказать не сложно. Очевидно, опытные следователи и прокуроры от этих дел отлынивают, пользуясь своим опытом и связями. Проще говоря, на уровне следствия идет откровенный саботаж. Опытные следователи и прокуроры видят полную бесперспективность уголовных дел, а потому просто не хотят связываться с фигурой уровня Порошенко.
А виноваты в этом те, кто требовал от органов следствия быстрых и громких результатов. То есть - Офис президента. Попытка действовать «косо-криво, лишь бы живо» - вот что стало причиной нынешней ситуации. И фокус в том, что перспектива отвечать за фабрикацию дела, рано или поздно толкнет следователей к признаниям в прессе - почин уже положен господином Олегом Корецким. А это чревато обвинениями уже против руководителей Офиса президента. И в случае смены власти дело реально может дойти до судов и сроков. Нынешний Порошенко - не тот добродушный дядька, которого мы видели в период его президентства. Он стал весьма жестким и циничным. Оппозиционная деятельность и весьма радикальное собственное окружение (там все - от выходцев из «Нашей Украины» Ющенко, до молодых ветеранов и волонтеров) на него сильно повлияли. Своим преследователям он ничего не забудет.
Офису президента сейчас было бы разумно остановиться и трезво оценить ситуацию. Выбор у него небогатый. Либо все же додавить дела по Порошенко. Либо, в случае бесперспективности этих дел - закрывать их, и начинать с Порошенко как то договариваться. А то ведь плохо закончиться может. Иногда вовремя извиниться намного выгоднее, чем долго враждовать.
Однако, мы уверенны, трезво оценивать ситуацию и идти на компромисс Офис президента не станет. Во-первых, господа Смирнов, Татаров и Ермак на это не согласятся никогда. Во-вторых, сам Зеленский любой шаг назад расценивает как слабость.
"Печерский холм"
все правильно,наградить 10 тонн драгметалла
закрыть и наградить двумя тоннами долларов в тысячной купюре
Семочко в 2015-2017 возглавлял по сути, ОПГ рэкетиров в "контрразведке экономики СБУ". Это ОПГ торбило всех подряд, но порядком досталось фарме (здесь подручными Семочко были Неговелов - пойманный на взятке 200 т долл и Беззубенко - которого Татаров сделал помощником Ермака). Кстати, 14 мая Беззубенко собирается защищать кандидатскую диссертацию (полный трэш!!! https://nashigroshi.org/2021/04/19/tatarov-stav-kerivnykom-dializnoho-sbushnyka-bezzubenka-u-dysertatsii-pro-ukhyliannia-vid-splaty-podatku/ ) Семочко и Ко наклонили суд, НО наличие недвижимости на 8 млн долл у семьи Семочко и российских паспортов у членов его семьи подтверждается из официальных реестров! Поэтому радоваться особо нечего - украинское правосудие выставило себя убого в очередной раз))) но еще не вечер!
"Семочко наклонил зелений суд" - маячня
Слуги за надуманими обвинуваченнями заради фобій Зеленського ламають людям долі. 10 місяців Божок відбивалися від цієї х*рні, 10 місяців життя було забрано у нього. Іще більше забрано у Петра Порошенка. Наклепи на Порошенка забрали у нього батька, не витримав брехні на сина. А суть тих "звинувачень" із самого початку була очевивидною. Це звичайне політичне переслідування.
"ДБР має закрити" - тільки не у нас

ДБР іще десятків 5 справ придумує. Бо воно зелене
семачки, кабанчуки..- остальное чучмо..- это в абсолюте недосягаемо должно быть..
