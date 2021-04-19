ГБР должно закрыть дело в отношении Порошенко из-за назначения Семочко, - адвокаты
Следователи ГБР и прокуроры обязаны немедленно закрыть дело против пятого Президента Петра Порошенко о назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань.
Правозищитники сообщили, что Киевский апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции об отмене подозрения заместителю министра иностранных дел Егору Божко в этом деле.
"Все прошлое лето у нас фактически было посвящено этой истории о назначении первого заместителя директора Службы внешней разведки Украины господина Семочко. По этому уголовному делу было вручено подозрение Егору Божко, тогдашнему главе. На прошлой неделе Апелляционный суд города Киева отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры и признал сообщение о подозрении Божко незаконным по той простой причине, что не было ни одного доказательства того, что бюджету Украины нанесены убытки. То, что убытки были, они придумали из головы, сказал суд с двух инстанций", - отметил Новиков.
По его словам, это означает, что уголовное дело, по которому ГБР и Офис Генерального прокурора утверждали, что действиями Порошенко и Божко был нанесен ущерб в 500 тыс. гривен, потратив несколько миллионов гривен на это производство, пришло к бессмысленному концу.
"Сейчас у следователей, в чьем производстве находилось дело, и у прокуроров, которые присматривают за этим производством, остается только один законный выход. Они обязаны срочно, желательно на этой неделе, чтобы не откладывать и не причинять еще большие убытки бюджету, объявить о закрытии производства против Порошенко", - добавил адвокат.
Правозащитники отмечают, что дело о назначении Семочко, которое пытались сделать громким, "даже не лопнуло, оно просто тихо "сдулось ".
"Лица, участвующие в производстве, следователи - их было много, они ходили в суд целой группой, бригадой. И прокуроры, которые руководили этой группой, должны это дело закрыть. Желательно подать в отставку. И желательно приготовиться компенсировать ущерб, который своими незаконными действиями, они нанесли бюджету. Это неприятная процедура, мы это понимаем. Но сделать это придется", - добавил Новиков.
Адвокат также напомнил, что количество производств против Порошенко "идет на десятки, и максимально мы достигаем на каком-то этапе цифру в 60 уголовных производств".
ИгорьГоловань также сообщил, что следователи ГБР и прокуроры пытаются скрыть судебные решения по делу Семочко: "Следователи и прокуроры, незаконно превышая свои полномочия, пытаются скрыть факты своих правонарушений путем ограничения доступа граждан Украины к Единому реестру судебных решений. Незаконно следствие и прокуроры заблокировали доступ к этим постановлениям в реестре. Мы будем ставить вопрос о привлечении лиц, которые это организовали, к уголовной ответственности", - подчеркнул адвокат.
"Никто не избежит ответственности за эти действия. Мы говорили и говорим, что заказные дела в отношении пятого Президента Украины будут лопаться и разваливаться - и это происходит. И мы теперь еще раз говорим о том, что это не сойдет с рук тем, кто организовал эти политические преследования и привлечения заведомо невиновных к уголовной ответственности", - подытожил Гловань.
Понятно, что просто закрыть дело прокуроры не могут. Закрытие силовиками дела против Порошенко в Офисе президента будет воспринято как предательство. Адвокаты Порошенко сообщили, что следователи и прокуроры дошли до ограничения доступа граждан к Единому реестру судебных решений - чтобы спрятать эти решения судов от общественности. А это уже чистый криминал.
Адвокаты Порошенко четко дали понять - они старательно коллекционируют все нарушения следствия, и в недалеком будущем планируют все это передать в суды и в следственные органы. Кто ведет расследование против Порошенко - вы сами могли увидеть на единственном суде, где представители следствия присутствовали. Их ведут пацаны. Вчерашние выпускники ВУЗов, которые просто не могут отказаться от этих дел. Качество такого следствия предсказать не сложно. Очевидно, опытные следователи и прокуроры от этих дел отлынивают, пользуясь своим опытом и связями. Проще говоря, на уровне следствия идет откровенный саботаж. Опытные следователи и прокуроры видят полную бесперспективность уголовных дел, а потому просто не хотят связываться с фигурой уровня Порошенко.
А виноваты в этом те, кто требовал от органов следствия быстрых и громких результатов. То есть - Офис президента. Попытка действовать «косо-криво, лишь бы живо» - вот что стало причиной нынешней ситуации. И фокус в том, что перспектива отвечать за фабрикацию дела, рано или поздно толкнет следователей к признаниям в прессе - почин уже положен господином Олегом Корецким. А это чревато обвинениями уже против руководителей Офиса президента. И в случае смены власти дело реально может дойти до судов и сроков. Нынешний Порошенко - не тот добродушный дядька, которого мы видели в период его президентства. Он стал весьма жестким и циничным. Оппозиционная деятельность и весьма радикальное собственное окружение (там все - от выходцев из «Нашей Украины» Ющенко, до молодых ветеранов и волонтеров) на него сильно повлияли. Своим преследователям он ничего не забудет.
Офису президента сейчас было бы разумно остановиться и трезво оценить ситуацию. Выбор у него небогатый. Либо все же додавить дела по Порошенко. Либо, в случае бесперспективности этих дел - закрывать их, и начинать с Порошенко как то договариваться. А то ведь плохо закончиться может. Иногда вовремя извиниться намного выгоднее, чем долго враждовать.
Однако, мы уверенны, трезво оценивать ситуацию и идти на компромисс Офис президента не станет. Во-первых, господа Смирнов, Татаров и Ермак на это не согласятся никогда. Во-вторых, сам Зеленский любой шаг назад расценивает как слабость.
"Печерский холм"
