ГБР должно закрыть дело в отношении Порошенко из-за назначения Семочко, - адвокаты

Следователи ГБР и прокуроры обязаны немедленно закрыть дело против пятого Президента Петра Порошенко о назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань.

Правозищитники сообщили, что Киевский апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции об отмене подозрения заместителю министра иностранных дел Егору Божко в этом деле.

"Все прошлое лето у нас фактически было посвящено этой истории о назначении первого заместителя директора Службы внешней разведки Украины господина Семочко. По этому уголовному делу было вручено подозрение Егору Божко, тогдашнему главе. На прошлой неделе Апелляционный суд города Киева отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры и признал сообщение о подозрении Божко незаконным по той простой причине, что не было ни одного доказательства того, что бюджету Украины нанесены убытки. То, что убытки были, они придумали из головы, сказал суд с двух инстанций", - отметил Новиков.

По его словам, это означает, что уголовное дело, по которому ГБР и Офис Генерального прокурора утверждали, что действиями Порошенко и Божко был нанесен ущерб в 500 тыс. гривен, потратив несколько миллионов гривен на это производство, пришло к бессмысленному концу.

"Сейчас у следователей, в чьем производстве находилось дело, и у прокуроров, которые присматривают за этим производством, остается только один законный выход. Они обязаны срочно, желательно на этой неделе, чтобы не откладывать и не причинять еще большие убытки бюджету, объявить о закрытии производства против Порошенко", - добавил адвокат.

Читайте также: Все, кто фальсифицирует дела против Порошенко, должны помнить об ответственности, - адвокаты

Правозащитники отмечают, что дело о назначении Семочко, которое пытались сделать громким, "даже не лопнуло, оно просто тихо "сдулось ".

"Лица, участвующие в производстве, следователи - их было много, они ходили в суд целой группой, бригадой. И прокуроры, которые руководили этой группой, должны это дело закрыть. Желательно подать в отставку. И желательно приготовиться компенсировать ущерб, который своими незаконными действиями, они нанесли бюджету. Это неприятная процедура, мы это понимаем. Но сделать это придется", - добавил Новиков.

Адвокат также напомнил, что количество производств против Порошенко "идет на десятки, и максимально мы достигаем на каком-то этапе цифру в 60 уголовных производств".

ИгорьГоловань также сообщил, что следователи ГБР и прокуроры пытаются скрыть судебные решения по делу Семочко: "Следователи и прокуроры, незаконно превышая свои полномочия, пытаются скрыть факты своих правонарушений путем ограничения доступа граждан Украины к Единому реестру судебных решений. Незаконно следствие и прокуроры заблокировали доступ к этим постановлениям в реестре. Мы будем ставить вопрос о привлечении лиц, которые это организовали, к уголовной ответственности", - подчеркнул адвокат.

"Никто не избежит ответственности за эти действия. Мы говорили и говорим, что заказные дела в отношении пятого Президента Украины будут лопаться и разваливаться - и это происходит. И мы теперь еще раз говорим о том, что это не сойдет с рук тем, кто организовал эти политические преследования и привлечения заведомо невиновных к уголовной ответственности", - подытожил Гловань.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко предложил шаги для деэскалации ситуации на Донбассе и границах Украины: Реформы, пересмотр переговорных позиций и возврат войск на переднюю линию