Позиция АМКУ грозит остановкой металлургического завода и социальным взрывом в регионе, - письмо профсоюза металлургов

Позиция Антимонопольного комитета может привести к полной остановке ПАО "Днепропетровский металлургический комбинат" (ОАО "ДМК"), в результате чего более 10 000 работников завода потеряют работу, а город окажется на грани социального взрыва.



Об этом говорится в открытом письме к председателю АМКУ Ольге Пищанской от Федерации металлургов Украины и Профсоюза металлургов и горняков.



Как говорится в письме, в ноябре 2020 суд в рамках дела о признании банкротом ОАО "ДМК", ввел процедуру санации, и сейчас предприятие проходит подготовку к продаже единого имущественного комплекса на открытых торгах. Группа Метинвест проявила заинтересованность в участии в конкурсе, и еще в 2020 году обратилась в Антимонопольный комитет с просьбой предоставить разрешение на концентрацию ПАО "ДМК", что позволит группе принять участие в открытых торгах как одному из участников и, в случае победы, приобрести актив. Однако, по состоянию на 19.04.21 года, компания Metinvest B.V. не получила ответа на свой запрос. И, соответственно, не получила разрешение на концентрацию.



"Отсутствие какого-либо решения АМК негативно влияет на намерения компании Metinvest B.P. начать подготовку к аукциону, что требует много ресурсов. Такая неопределенность ставит компанию в невыгодное положение по сравнению с потенциальными конкурентами - другими участниками аукциона ", - отмечается в письме.



Такая позиция, по мнению представителей Федерации, может привести к отмене торгов и полной остановке ОАО "ДМК". А это грозит невыплатой заработной платы работникам, массовыми увольнениями и, как следствие, социальным взрывом в регионе.

"ОАО" ДМК "- градообразующее предприятие, на котором работает почти 10 000 человек. Все они в ближайшее время могут потерять работу и остаться без средств к существованию для себя и своих семей. Кроме того, каждое рабочее место в ГМК создает еще 3-4 рабочих места для малого и среднего бизнеса в регионе присутствия. Поэтому есть риски, что эта проблема может перерасти в настоящую социальную катастрофу для города Каменское", - предупреждают представители Федерации.



В письме напоминают: доля ОАО "ДМК" в наполнении городского бюджета составляет 40%, также оно входит в сотню предприятий-лидеров по уплате налогов в бюджет и является надежным источником поступлений валютной выручки в Украину. Средняя заработная плата на ОАО "ДМК" составляет около 15 тыс. грн в месяц и выросла за последний год в рекордные для отрасли 1,5 раза. Фонд оплаты труда в 20-м году составил 1,75 миллиарда грн, с сотрудников было удержано 314 млн грн налога с доходов физлиц и 26 млн военного сбора.



В свою очередь группа Метинвест уже много лет является лидером отрасли по объемам производства, уплаты налогов, инвестиций в развитие производства и защиты окружающей среды. Средняя зарплата на предприятиях компании превысила 20 тыс. гривен и продолжает расти. Высококвалифицированные работники рабочих профессий на предприятиях Метинвеста ежемесячно получают 40-60 тыс. грн зарплаты, подчеркивают в письме.

"Искусственное исключение национального стратегического инвестора Metinvest B.V. из перечня потенциальных участников аукциона по продаже ОАО "ДМК" приведет лишь к неопределенности дальнейшей судьбы градообразующего предприятия и недополучению государством значительных средств от его продажи. Поэтому мы просим АМКУ быстрее принять решение по делу о концентрации и устранить неравные условия для подготовки к участию в соответствующем аукционе компании Metinvest B.V. ", - резюмируют представители Федерации.