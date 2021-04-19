В Украине в 2021 году более чем на треть выросла смертность от COVID-19: с начала года заболело столько же, сколько за 10 месяцев предыдущего, - ЦОЗ

В Украине в 2021 году более чем на треть выросла смертность от коронавируса. Сейчас показатель летальности составляет 2,4%.

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Роман Родина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в 2020 году коронавирусом заразились чуть более одного миллиона человек, при этом летальность составляла 1,7%.

"В 2021 году летальность увеличилась. Сейчас она составляет 2,4%", - сказал Родина.

Он отметил, что летально - это процент умерших из числа тех, у кого был подтвержден COVID-19.

"Мы уже имеем 900 тысяч подтвержденных случаев в 2021 году. Практически за 3,5 месяца у нас заболело столько же, сколько заболело за 10 месяцев в 2020 году", - добавили в ЦОЗ.

Родина считает, что одной из причин повышения летальности от коронавируса является циркуляция британского и южно-африканского штаммов COVID на территории Украины.