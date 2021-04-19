В Украине в 2021 году более чем на треть выросла смертность от COVID-19: с начала года заболело столько же, сколько за 10 месяцев предыдущего, - ЦОЗ

РУС
В Украине в 2021 году более чем на треть выросла смертность от коронавируса. Сейчас показатель летальности составляет 2,4%.

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Роман Родина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в 2020 году коронавирусом заразились чуть более одного миллиона человек, при этом летальность составляла 1,7%.

"В 2021 году летальность увеличилась. Сейчас она составляет 2,4%", - сказал Родина.

Он отметил, что летально - это процент умерших из числа тех, у кого был подтвержден COVID-19.

"Мы уже имеем 900 тысяч подтвержденных случаев в 2021 году. Практически за 3,5 месяца у нас заболело столько же, сколько заболело за 10 месяцев в 2020 году", - добавили в ЦОЗ.

Родина считает, что одной из причин повышения летальности от коронавируса является циркуляция британского и южно-африканского штаммов COVID на территории Украины.

карантин (16729) Родина (61) ЦОЗ (269) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Вы реально ****** со статитсикой. Дайте март ублюдки! Сколько десяток тысяч вы похоронили из-за совей не компетентости
19.04.2021 16:20 Ответить
Эти паршивые твари устроили Геноцид!! И пытаются сделать из себя овец. Чтоб вы все с Короной были!
19.04.2021 16:25 Ответить
"Мы мастера по борьбе с ковидом" (ц) зеленский
19.04.2021 16:27 Ответить
а какой вой был в прошлом году по этому поводу.

А в этом году все уже устаканилось. Каждая крыса нашла свою кормушку.
19.04.2021 16:40 Ответить
Великий розводняк продовжується.
Держстастистика оприлюднила цифри, що за січень лютий 2021 померло майже 109 тисяч, тоді як в 2020 р майже 101 тисяча.
Але є нюанс)) в 2019 за січень померло 110 тисяч. Про шо канєшно скромно умолчали.
Великий розводняк і дерибан продовжується. Шоу маст гоу он
19.04.2021 17:33 Ответить
За січень 110 тисяч? Це що, за рік близько 1,2 мільйони українців помирає? Ви впевнені в своїх цифрах?
