В Украине в 2021 году более чем на треть выросла смертность от COVID-19: с начала года заболело столько же, сколько за 10 месяцев предыдущего, - ЦОЗ
В Украине в 2021 году более чем на треть выросла смертность от коронавируса. Сейчас показатель летальности составляет 2,4%.
Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Роман Родина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, в 2020 году коронавирусом заразились чуть более одного миллиона человек, при этом летальность составляла 1,7%.
"В 2021 году летальность увеличилась. Сейчас она составляет 2,4%", - сказал Родина.
Он отметил, что летально - это процент умерших из числа тех, у кого был подтвержден COVID-19.
"Мы уже имеем 900 тысяч подтвержденных случаев в 2021 году. Практически за 3,5 месяца у нас заболело столько же, сколько заболело за 10 месяцев в 2020 году", - добавили в ЦОЗ.
Родина считает, что одной из причин повышения летальности от коронавируса является циркуляция британского и южно-африканского штаммов COVID на территории Украины.
А в этом году все уже устаканилось. Каждая крыса нашла свою кормушку.
Держстастистика оприлюднила цифри, що за січень лютий 2021 померло майже 109 тисяч, тоді як в 2020 р майже 101 тисяча.
Але є нюанс)) в 2019 за січень померло 110 тисяч. Про шо канєшно скромно умолчали.
Великий розводняк і дерибан продовжується. Шоу маст гоу он