Прощание с погибшим воином 128-й ОГШБр Давидом Шартавой состоится 20 апреля в Киеве

Прощание с погибшим воином 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Давидом Шартавой пройдет завтра в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил командир "Грузинского батальона" Мамука Мамулашвили.

Церемония прощания с воином пройдет 20 апреля в 18:00 на базе Грузинского национального Легиона по адресу г. Киев, ул. Чистяковская, 20.

Напомним, боец 128-й ОГШБр Давид Шартава погиб 18 апреля.

