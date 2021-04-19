РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6924 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 850 0

Прощание с погибшим воином 128-й ОГШБр Давидом Шартавой состоится 20 апреля в Киеве

Прощание с погибшим воином 128-й ОГШБр Давидом Шартавой состоится 20 апреля в Киеве

Прощание с погибшим воином 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Давидом Шартавой пройдет завтра в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил командир "Грузинского батальона" Мамука Мамулашвили.

Церемония прощания с воином пройдет 20 апреля в 18:00 на базе Грузинского национального Легиона по адресу г. Киев, ул. Чистяковская, 20.

Напомним, боец 128-й ОГШБр Давид Шартава погиб 18 апреля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области простились с погибшим в зоне ООС воином 10-й ОГШБр Ярославом Карлийчуком. ФОТОрепортаж

Автор: 

похороны (1543) Донбасс (26966) военнослужащие (6307) потери (4559) 128 отдельная горно-пехотная бригада (160) Мамулашвили Мамук (9)
Поделиться:
Подытожить:
 
 