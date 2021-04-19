РУС
"Нормандский формат" - подходящая площадка для деэскалации на Донбассе, - глава МИД Германии Маас

Нормандский формат остается подходящей площадкой для достижения деэскалации ситуации на Донбассе. Однако пока не можно сказать, увенчаются ли переговоры успехом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Нормандский формат является подходящим форматом для достижения деэскалации", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось,что сегодня состоится встреча советников "нормандской четверки".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Остановка "Северного потока-2" не приведет к изменению поведения России, а скорее наоборот, - глава МИД Германии Маас

Германия (7282) Донбасс (26966) нормандская четверка (1596) Маас Хайко (213)
Топ комментарии
+2
Суд в Гааге для ботоксной крысы с подручными-вот подходящая площадка для деэскалации на Донбассе.
19.04.2021 16:23 Ответить
+2
а нічого, що вже 7 років від цього "ефективного майданчика" ніякої користі окрім потурання агресору?.
19.04.2021 16:40 Ответить
+1
Идем в Европу, надо затянуть потуже пояса.
Покрашення не за горами.
19.04.2021 16:28 Ответить
Суд в Гааге для ботоксной крысы с подручными-вот подходящая площадка для деэскалации на Донбассе.
19.04.2021 16:23 Ответить
Фамилия Манилов вам подойдет. Своего мнения о Нормандском формате не имеете?
19.04.2021 16:46 Ответить
С 1 мая в Украине введут новые годовые тарифы на газ и поднимут тарифы на электроэнергию. Сейчас установлен единый тариф - 1,68 гривен за 1 кВт/ч. С мая его могут повысить до 3,40 грн за 1 кВт/ч., что почти в два раза больше.
19.04.2021 16:24 Ответить
Идем в Европу, надо затянуть потуже пояса.
Покрашення не за горами.
19.04.2021 16:28 Ответить
Коли вже ви, гниди кошерні, луснете?
19.04.2021 19:01 Ответить
Смішні, наївні та дурні. Гірше обману, може бути тільки самообман.
19.04.2021 16:28 Ответить
Если там танцует всех уХйло? Если нет - то война?
Именно так заявляют генералы у Соловьева и **********.
19.04.2021 16:29 Ответить
а нічого, що вже 7 років від цього "ефективного майданчика" ніякої користі окрім потурання агресору?.
19.04.2021 16:40 Ответить
Против Нормандского формата Кремль. Поєтому Украине он и необходим.
19.04.2021 16:48 Ответить
гы, а где результат?
19.04.2021 22:02 Ответить
 
 