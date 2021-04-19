"Нормандский формат" - подходящая площадка для деэскалации на Донбассе, - глава МИД Германии Маас
Нормандский формат остается подходящей площадкой для достижения деэскалации ситуации на Донбассе. Однако пока не можно сказать, увенчаются ли переговоры успехом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
"Нормандский формат является подходящим форматом для достижения деэскалации", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось,что сегодня состоится встреча советников "нормандской четверки".
Топ комментарии
+2 Garry Grant
показать весь комментарий19.04.2021 16:23 Ответить Ссылка
+2 Vasyl Shevchenko
показать весь комментарий19.04.2021 16:40 Ответить Ссылка
+1 Роман #
показать весь комментарий19.04.2021 16:28 Ответить Ссылка
Покрашення не за горами.
Именно так заявляют генералы у Соловьева и **********.