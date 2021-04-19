Потенциальный покупатель "Большевика" должен знать про все риски и проблемы объекта, - Богдан Прохоров

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), который сейчас в рамках большой приватизации готовит к продаже Первый киевский машиностроительный завод (ПКМЗ, "Большевик"), должен объективно оценить все проблемы и риски, которые в перспективе может получить инвестор. Такое мнение высказал в комментарии журналистам экономист Центра экономической стратегии Богдан Прохоров. К тому же оценка рисков должна повлиять на начальную стоимость объекта, которую озвучат при объявлении торгов.

Эксперт подчеркнул, что процесс приватизации "Большевика" будет достаточно длительным и затратным финансово, поэтому потенциальный покупатель должен с самого начала понимать, на что он идет. "Я уверен в том, что ФГИУ и его советник, который готовит соответствующий кейс, будет готовить понятные и выгодные для инвесторов условия и не будет скрывать вещи, которые могут нести риски", - отметил экономист.

При этом Богдан Прохоров подчеркнул, что для инвестора также существует риск столкнуться с претензиями со стороны столичных властей. "Уже потом, после проведения и выигрыша соответствующего аукциона, конечно, в нашей стране всегда есть риск того, что на предприятие могут прийти силовые структуры или проверяющие органы, или выдвинет претензии город. Хотя, конечно же, сам процесс только приобретения будет достаточно длительным и затратным финансово: оценочно - более миллиарда гривен с данного лота", - рассказал эксперт.

Он напомнил, что сегодня остро стоит вопрос о здании 5-го корпуса завода, поскольку выкупить земельный участок планировали для реконструкции Шулявского путепровода.

"Город нанимал компанию-оценщика и собирался выкупить эту землю. Какого-то другого механизма, кроме как реальной оценки этого участка для выкупа для общественных нужд, я не вижу. Возможно, когда город планировал реконструкцию путепровода, надеялись, что с Фондом договорятся. Но мы видим, что Фонд хочет собственной оценки. Соответственно, здесь необходимо было раньше над этим вопросом думать. Не думаю, что Фонд пойдет на уступки. Решение этого вопроса может надолго затянуться. Фонд должен решить эти вопросы так, чтобы к новому собственнику - инвестору, не было в дальнейшем никаких претензий", - резюмировал Богдан Прохоров.

Напомним, Первый киевский машиностроительный завод или "Большевик" расположен почти в центре столицы - напротив станции метро "Шулявская" - на земельном участке площадью 35 га, которая собственно и является крупнейшим активом ПКМЗ. Сегодня предприятие имеет 500 млн грн долга, 70% территорий завода зарастает сорняками, оборудование растаскивают на металлолом, а из нескольких тысяч рабочих осталось лишь около 230-ти. При этом каждый год ПКМЗ получает около 20% убытков и платит 40 млн грн налога на землю.

В октябре прошлого года стало известно, что советником ФГИУ по подготовке к приватизации и продаже 100% уставного капитала ПКМЗ по результатам проведенного конкурса стала консультационная фирма "KPMG Украина".







