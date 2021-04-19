РУС
"Слуга народа" и Зеленский должны сделать все возможное, чтобы Тищенко сложил мандат, - экс-нардеп Левченко

Партия Народовладдя требует привлечения Николая Тищенко к уголовной ответственности и лишения его депутатского мандата.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил экс-нардеп Юрий Левченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" Николай Тищенко (тот, что "Коля Оболонский") устроил пирушку в Киеве в разгар локдауна. Требуем наказания и сложения мандата!" - заявил Левченко.

"Заместитель председателя фракции "Слуга народа" - народный депутат Николай Тищенко - устроил пышную вечеринку для своей жены в разгар тотального локдауну в Киеве. Праздник по случаю дня рождения его жены закатилы в люксовом ресторане киевской гостиницы Fairmont. В соответствии с режимом жесткого карантина, который введен в столице, работа ресторанов запрещена даже в отелях (там они могут работать только в утренние часы для обеспечения гостей завтраком). Таким образом, пока малый бизнес закрывается, а десятки тысяч украинцев теряют средства на существование, мажор Тищенко в который раз (вспомним его "Велюр") позволяет себе жить по другим правилам, чем большинство украинского народа. Очень смешно, что Коля Оболонский уже придумал "отмазку", которая соответствует уровню его интеллекта - мол, эта вечеринка проходила у него дома. Но, как интерьер помещения, так и зафиксированная в тот вечер под отелем машина Тищенко, четко указывают на то, что он банально врет", - добавил экс-нардеп.

"Учитывая, что закон должен быть один для всех, наша команда - партия Народовладдя - требует привлечения Николая Тищенко к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. При этом напоминаем, что "слуги" обещали украинскому народу принять законодательство об отзыве народных депутатов, однако имея полтора года тотальную власть абсолютно ничего не сделали в этом направлении, поэтому требуем также от политической партии "Слуга народа" и Президента Зеленского сделать все возможное, чтобы Тищенко сложил мандат. Как уже известно из предыдущего опыта, когда Зеленский по-настоящему призывает каких-то своих "слуг" идти, то у них не остается выбора - вспомним только историю с Кабмином Гончарука", - резюмировал Левченко.

Ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

