РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8466 посетителей онлайн
Новости
1 733 11

Спецслужбы РФ уже много лет являются очень активными в Польше, - замглавы МИД республики

Спецслужбы РФ уже много лет являются очень активными в Польше, - замглавы МИД республики

Польша в течение длительного времени отмечала все большую активность российских спецслужб на своей территории и делает все для защиты национальной безопасности.

Об этом в эфире TVP.INFO заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже много лет спецслужбы России являются также очень активными в Польше. Мы делаем шаги, чтобы уменьшить эту активность и гарантировать безопасность польского государства", - подчеркнул Пшидач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ в Праге

По его убеждению, прославление профессионализма спецслужб РФ является попыткой формирования имиджа и не всегда соответствует действительности.

"Российские спецслужбы действуют так, как Россия, очень часто не слишком изящно", - заявил заместитель польского министра.

Он добавил, что Польша ожидает рапорта чешского правительства о деятельности спецслужб РФ на территории страны.

Также читайте: Спецслужбы РФ пытаются разжечь в Украине "войну всех против всех" для смены руководства государства, - глава СВР Кондратюк

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

Также читайте: США поддерживают высылку Чехией российских дипломатов: Мы должны действовать решительно

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.

Польша (8827) россия (97265) спецслужбы (470)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
а почалося це все, ще зі знищення кацапами літака з Президентом Польщі на борту, під Смоленськом.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:35 Ответить
+7
и чего же вы их много лет не давите как клопов ?
показать весь комментарий
19.04.2021 16:34 Ответить
+6
Этих пид...сов и "активных" и "пассивных" пора давить как клопов. В одного из парочки любителей шпилей в Чехии оказывается был паспорт гражданина Молдовы с "говорящей" фамилией "Попа" Спецслужбы РФ уже много лет являются очень активными в Польше, - замглавы МИД республики - Цензор.НЕТ 996
показать весь комментарий
19.04.2021 16:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и чего же вы их много лет не давите как клопов ?
показать весь комментарий
19.04.2021 16:34 Ответить
Не размазали по стенке путлера , за подлейший теракт с вашим правительством и президентом Качинским !
показать весь комментарий
19.04.2021 17:54 Ответить
а почалося це все, ще зі знищення кацапами літака з Президентом Польщі на борту, під Смоленськом.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:35 Ответить
Спецслужбы РФ уже много лет являются очень активными в Польше, - замглавы МИД республики - Цензор.НЕТ 8721
показать весь комментарий
19.04.2021 16:39 Ответить
Почалося, але ...! Десь майже30- 40 % бізнесу в Польщі належить кацапам , як і в Чехії . https://www.bizneswrosji.com/pl/ Witamy na stronie internetowej Centrum Współpracy Biznesowej "Polska - Rosja".---

Добро пожаловать на сайт Центра делового сотрудничества "Польша-Россия"...Центр делового сотрудничества "Польша-Россия" - это совместное предприятие польских и российских предпринимателей, созданное для поддержки позитивного развития польско-российских отношений, неотъемлемым элементом которых является рост взаимного экономического обмена.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:51 Ответить
Этих пид...сов и "активных" и "пассивных" пора давить как клопов. В одного из парочки любителей шпилей в Чехии оказывается был паспорт гражданина Молдовы с "говорящей" фамилией "Попа" Спецслужбы РФ уже много лет являются очень активными в Польше, - замглавы МИД республики - Цензор.НЕТ 996
показать весь комментарий
19.04.2021 16:45 Ответить
попа и шпиль? *********, короче?

чи як?
показать весь комментарий
19.04.2021 19:22 Ответить
От і Польша мабудь десяток тіх клопів вишле на радість кацапам
показать весь комментарий
19.04.2021 16:49 Ответить
11 июня 2021 года будем отмечать 4 года,
как кремлёвские агенты ведут активную антиукраинскую деятельность по вербовке и агитации,
создав свои рекрутинговые агентства у себя ,
в Украине,
в Польше,
Чехии и др.странах, которые получили безвиз при Порохе и уехали на "заработки"...

вопрос : кто с этим борется ?
ответ : никто
показать весь комментарий
19.04.2021 17:44 Ответить
а !!! знову Порох винуватий - бо безвіз таки є

Я звичайно , не порохобот , вважаю його баригою-бізнесменом ...
Але де + , а де - треба розуміти , а не гнати дурку
показать весь комментарий
20.04.2021 00:29 Ответить
Увы, и тут жажда злотувки от кацапов одержала верх. Как и в Украине, и в Великобритании. ***** правильно считает, увяз коготок- всей птичке пропасть. А бабла коррупционного оно по миру насыпало щедро
показать весь комментарий
19.04.2021 21:44 Ответить
 
 