Спецслужбы РФ уже много лет являются очень активными в Польше, - замглавы МИД республики

Польша в течение длительного времени отмечала все большую активность российских спецслужб на своей территории и делает все для защиты национальной безопасности.

Об этом в эфире TVP.INFO заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже много лет спецслужбы России являются также очень активными в Польше. Мы делаем шаги, чтобы уменьшить эту активность и гарантировать безопасность польского государства", - подчеркнул Пшидач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ в Праге

По его убеждению, прославление профессионализма спецслужб РФ является попыткой формирования имиджа и не всегда соответствует действительности.

"Российские спецслужбы действуют так, как Россия, очень часто не слишком изящно", - заявил заместитель польского министра.

Он добавил, что Польша ожидает рапорта чешского правительства о деятельности спецслужб РФ на территории страны.

Также читайте: Спецслужбы РФ пытаются разжечь в Украине "войну всех против всех" для смены руководства государства, - глава СВР Кондратюк

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

Также читайте: США поддерживают высылку Чехией российских дипломатов: Мы должны действовать решительно

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.