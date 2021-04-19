Спецслужбы РФ уже много лет являются очень активными в Польше, - замглавы МИД республики
Польша в течение длительного времени отмечала все большую активность российских спецслужб на своей территории и делает все для защиты национальной безопасности.
Об этом в эфире TVP.INFO заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Уже много лет спецслужбы России являются также очень активными в Польше. Мы делаем шаги, чтобы уменьшить эту активность и гарантировать безопасность польского государства", - подчеркнул Пшидач.
По его убеждению, прославление профессионализма спецслужб РФ является попыткой формирования имиджа и не всегда соответствует действительности.
"Российские спецслужбы действуют так, как Россия, очень часто не слишком изящно", - заявил заместитель польского министра.
Он добавил, что Польша ожидает рапорта чешского правительства о деятельности спецслужб РФ на территории страны.
Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.
По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)
В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.
По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Добро пожаловать на сайт Центра делового сотрудничества "Польша-Россия"...Центр делового сотрудничества "Польша-Россия" - это совместное предприятие польских и российских предпринимателей, созданное для поддержки позитивного развития польско-российских отношений, неотъемлемым элементом которых является рост взаимного экономического обмена.
чи як?
как кремлёвские агенты ведут активную антиукраинскую деятельность по вербовке и агитации,
создав свои рекрутинговые агентства у себя ,
в Украине,
в Польше,
Чехии и др.странах, которые получили безвиз при Порохе и уехали на "заработки"...
вопрос : кто с этим борется ?
ответ : никто
Я звичайно , не порохобот , вважаю його баригою-бізнесменом ...
Але де + , а де - треба розуміти , а не гнати дурку