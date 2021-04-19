Неизвестный предмет взорвался в печи на меткомбинате "Азовсталь" - мастер цеха госпитализирован в тяжелом состоянии, - прокуратура

Прокуратура выясняет обстоятельства тяжкого травмирования мастера на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности на производстве при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 ​​УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что около 19:00 16 апреля 2021 года в конвертерном цехе ЗАО "МК "Азовсталь" во время выполнения работ с повышенной опасностью - заправки печи металлоломом для переплавки - произошел взрыв неустановленного предмета.

В результате 29-летний мастер конвертерного цеха получил закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом костей правой голени, что стало причиной ампутации ноги, и травматических шок третей степени. Он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тыс. патронов, - на территории заброшенного завода "Азовмаш" в Мариуполе выявлен крупный схрон боеприпасов. ФОТОрепортаж

Досудебное расследование продолжается.