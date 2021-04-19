РУС
Неизвестный предмет взорвался в печи на меткомбинате "Азовсталь" - мастер цеха госпитализирован в тяжелом состоянии, - прокуратура

Прокуратура выясняет обстоятельства тяжкого травмирования мастера на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности на производстве при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 ​​УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что около 19:00 16 апреля 2021 года в конвертерном цехе ЗАО "МК "Азовсталь" во время выполнения работ с повышенной опасностью - заправки печи металлоломом для переплавки - произошел взрыв неустановленного предмета.

В результате 29-летний мастер конвертерного цеха получил закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом костей правой голени, что стало причиной ампутации ноги, и травматических шок третей степени. Он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тыс. патронов, - на территории заброшенного завода "Азовмаш" в Мариуполе выявлен крупный схрон боеприпасов. ФОТОрепортаж

Досудебное расследование продолжается.

+8
Не нравится что ахмЭтка народ грабит. А кислород и без него будет.
19.04.2021 17:03 Ответить
+5
Такие случаи у нас на комбинатах были всегда. Не раз уже было, что взрывались снаряды при переплавке, когда еще не было этой войны. До этого были старые снаряды времен второй мировой и тд. Металлолом никто не сортирует и туда может попасть все что угодно. А человека жаль.
19.04.2021 16:43 Ответить
+3
АхмЭтка грабит весь народ Украины, а помогает только жителям Донбасса!!! Это уже можно рассматривать как терроризм или финансирование терроризма.
19.04.2021 17:18 Ответить
а ... вот чего последние дни так много было неприкрытиой рекламы метинвеста....
19.04.2021 16:43 Ответить
если для вас это реклама, значит все плохо, тут как минимум речь о диверсии, сейчас важно спасти человеку жизнь и выяснить кто это мог сделать
показать весь комментарий
26.04.2021 10:45 Ответить
19.04.2021 16:43 Ответить
А не сортируют, потому что нет контроля за заготовщиками лома. И даже наоборот, если вдруг что, то их обязательно будут покрывать.
показать весь комментарий
19.04.2021 23:28 Ответить
Диверсия !
не нравится кому-то, что Ахметов кислородом Мариуполь обеспечивает
19.04.2021 16:46 Ответить
19.04.2021 17:03 Ответить
Сейчас кислород и ШВЛ на вес золота. Если учитывать количество мест в больницах и аппаратов
26.04.2021 14:45 Ответить
Вот я и говорю- нечего ахметке наживаться на беде.
26.04.2021 20:43 Ответить
це все мала би розслідувати поліція, чи СБУ. але ж довіра до цих органів не дуже висока...
19.04.2021 20:54 Ответить
Какая диверсия? Если ты из Мариуполя, то знаешь что такое и раньше было.
20.04.2021 13:05 Ответить
уже вроде не пацан. Давно пора знать, что пока конвертор не поставили в рабочее положение после заливки чугуна, перед горловиной не фиг делать.
19.04.2021 16:51 Ответить
Ну, к счастью это всё же случается не постоянно, потому да, никто не подстраховывается лишний раз. Но человека же всё равно жаль.
19.04.2021 23:33 Ответить
это грубейшее нарушение правил ТБ, за выполнением которых он, как мастер, следить обязан!
20.04.2021 07:02 Ответить
Ну, сдали в металлолом парочку снарядов - бывает...
19.04.2021 16:54 Ответить
Бомжам походу все равно что сдавать. Им деньги нужны любой ценой
26.04.2021 14:42 Ответить
не обязательно снаряд, любой сосуд с водой при загрузке в районе 800 градусов сразу делится на кислород и водород, получается мини водородная бомба, просто нужно было загрузку делать в остывшую печку, но это не рентабельно, поэтому такой и результат и тоже самое касается и снаряда, во время плавного нагрева он бы тоже бахнул, но возле загруженной печки ни кого нет.
19.04.2021 17:11 Ответить
Мощные у вас познания в физике. Вы в каком классе ее прекратили изучать?
19.04.2021 17:33 Ответить
так давай те почитаем ваши познания в физике, вот вам простая задачка, имеем маленькую печку в ней 3 тонны расплавленного металла, что будет с печкой если во время загрузки в неё кинуть смеситель с двумя краниками)) что будет с литейщиком который стоит рядом в одной футболке))
19.04.2021 17:53 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Также возможно каталитическое окисление кислородом: {\displaystyle {\mathsf {2CH_{4}+O_{2}\rightleftarrows {}\ 2CO+4H_{2}}}}\mathsf{2CH_4 + O_2 \rightleftarrows{}\ 2CO + 4H_2} Из угля Пропускание паров воды над раскалённым углем при температуре около 1000 °C: {\displaystyle {\mathsf {H_{2}O+C\ \rightleftarrows {}\ CO\uparrow +H_{2}\uparrow }}}\mathsf{H_2O + C \ \rightleftarrows{}\ CO \uparrow + H_2 \uparrow} Старейший способ получения водорода. Себестоимость процесса $2-$2,5 за килограмм водорода. В будущем возможно снижение цены до $1,50, включая доставку и хранение.

читай и наслаждайся вечный двигатель))
20.04.2021 09:58 Ответить
Расплавится тот смеситель и все. Где вы видели сталевара в футболке? Вы даже не в состоянии осознать тот бред, что написали. Вот серьезно, разделить воду на водород и кислород можно нагревом до 800*С? Какая к черту "мини водородная бомба"? Вы вообще имеете хоть зачаточное представление о ядерном синтезе, какие элементы в нем принимают участие и какие условия для него необходимо создать? Если по вашему все так легко, то почему же террористы ещё не обзавелись водородными бомбами?
19.04.2021 19:00 Ответить
Сталевар в футболке? Летом. Футболка с длинным рукавом или рубашка расстёгнутая до пупа - всё х/б, без малейшей примеси синтетики, иначе спекается и рассыпается прямо на теле. Если летом одеть ******** курточку - получишь тепловой удар и можно в чан улететь, в ковш, в больницу... напарник вступил в жидкий металл по колено... трико ему с ноги снимал вместе с кожей, что бы обработать пока скорая доедет... Взрывы в металлургии не редкость. Приходит пресспакет... а шо там внутри? Этот лом называют "пионерским" - потери на угар до 50%, баллон может быть, эл двигатель... снаряды мне не попадались как другим, повезло. Не найдут они ничего... столько хлама переплавляется... уследить невозможно. А влага и металл - вещи несовместимые! Поставили под плавку недосушенный ковш - слили, привезли на разливку... и 60 тонн жидкого металла улетело в потолок, ковш стал сухой, но, совсем пустой... это было чудо, что никто не погиб и не травмировался - сработал животный инстинкт самосохранения. Он у металлургов очень развит - иначе можно погибнуть. "А в остальном, прекрасная маркиза..." Парня жаль...
19.04.2021 22:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HzwuTBx93uA Как они не поджариваются на катере
19.04.2021 23:41 Ответить
я не за сталеваров писал, речь об индукционной печке с загрузкой три тонны, за сталеваров я не в курсе, а как бахает водичка слышит весь завод)) особенно если привезут лом шаровых кранов и переборка пропустит закрытый кран с водой, я вижу тут в чате не верят в (водородные бомбы))) но один раз я видел как 20 грамм водички подымает третью часть печки 1 тонну жидкого металла всплеск хороший и видел дебила литейщика который производил загрузку с открытой дверкой, хотя положено загружать только в узкую щель 30 сантиметров.
20.04.2021 09:32 Ответить
Водородная бомба и взрыв газа водорода это абсолютно разные вещи. Далёкие друг от друга как по физике и химии процессов, так и по мощности взрыва и последствиям. Если вы видели как взрывается печка после 20 грамм водички, то это ещё ни чего не означает. "После" ещё не означает "в следствии".
20.04.2021 11:14 Ответить
уважаемый я прекрасно понимаю достижение Сахарова и процессы в воде при высоких температурах, речь идёт о взрыве водорода, поэтому и было написано мною - бомба.
20.04.2021 11:41 Ответить
Ничего вы не понимаете, поэтому и пишите бред. Вода под воздействием температуры превращается в пар. Для того, чтобы выделился водород, ниже человек вам расписал химическую реакцию. Коротко, кроме воды нужен свободный углерод, который в печи есть в виде кокса. Вот только вопрос, где в конвектере, о котором идеи речь в статье вы видели свободный углерод?
20.04.2021 12:07 Ответить
плавится лом латуни, соответственно с ломами попадает металл, процент металла поддерживается химией которую добавляют в процессе плавки и выводят шлаками, если вам так интересно вы можете сами попробовать, я вас даже научу, берёте кусок трубы нарезаете с двух сторон резьбу, ставите сначала одну заглушку наливаете воду и закручиваете вторую, эту трубочку кидаете в жидкую латунь и кайфуете, ну пар пшикнет и всё правильно? водичка пшик да? так попробуйте, делов то.
20.04.2021 12:28 Ответить
Почему именно латунь? В вашем изначальном посте утверждалось что вода при нагреве до 800*С распадается на водород и кислород. Это бред. Сейчас же у вас появилась латунь, то есть медь и цинк. Иными словами вы изначально рассказывали про физические свойства, а теперь хотите увести в химические реакции процесса. Теплое и мягкое - это разные вещи.
20.04.2021 13:47 Ответить
любой металл в расплавленном виде имеет высокую температуру, а знаю я эти процессы так как сам слышал как гупает жменька воды и задавал много вопросов.
20.04.2021 14:56 Ответить
Опять глупость сморозили! Любой? А ртуть, калий, цезий?
20.04.2021 15:31 Ответить
да согласен с вами, но речь идёт о расплавленных металлах высокой температурой, но то что вы узнали на что делится вода при 800 градусах это уже хорошо, до куска трубы остался один шаг.
20.04.2021 15:54 Ответить
Вы дурак? Я вам в который раз пытаюсь объяснить, что нагрев - это физический процесс. При нагреве воды до 800*С вода превращается в пар и ни во что более. В печи, при наличии кокса, остатков смазочных материалов, различных присадок и т.п. возможна реакция пара с образованием оксида металла и водорода, но это уже химический процесс. В вашем же изначальном посте речь шла исключительно о воде и нагреве. Кроме того, в конвекторной печи, о которой идёт речь в статье, образование водорода и уж тем более его взрыв вообще не происходит.
20.04.2021 17:02 Ответить
"любой сосуд с водой при загрузке в районе 800 градусов сразу делится на кислород и водород, получается мини водородная бомба."
Вы понимаете что это вы сами написали этот бред. Причем который сами же в дальнейшем и развенчали. Из всего что вы в дальнейшем приводили вытекает то, что разделения на кислород и водород не происходит, а образуется оксид металла и газ водород! Где заявленный вами кислород? Ну а про водородную бомбу, которая подразумевает термоядерный синтез, уж и говорить нечего.
20.04.2021 17:11 Ответить
ну у вас с головой немного не того, какой термоядерный синтез? ваша наивность поражает , лом с содержанием воды превращается в мини водородную бомбу))) если эта бомба взрывается в жидком металле то её энергия гасится массой металла, если взрывается на плавающем шлаке, то летят осколки и может оторвать руки ноги, ну у вас реально что то с головой не того.
21.04.2021 10:32 Ответить
Вас в Гугле забанили? Наберите "водородная бомба" и почитайте. Есть общепризнанная терминология, и для того чтобы собеседник мог вас понять необходимо ее использовать, а не придумывать собственную.
21.04.2021 12:01 Ответить
https://markmet.ru/tehnika-bezopasnosti-v-metallurgii/tekhnologicheskie-vzryvy-v-metallurgicheskom-proizvodstve Энергия взрыва при контакте расплавленного метал­ла или шлака во много раз превышает энергию рабоче­го пара при расширении даже при коэффициенте полез­ного действия, равном 100%. Это объясняется физико-химическими свойствами воды. Соотношение масс водорода и кислорода в воде составляет 11,19 и 88,81%, т. е. содержание кислорода в воде больше, чем в любом другом соединении. При нормальных условиях (атмо­сферном давлении и температуре 20° С) диссоциация во­ды не протекает. При повышении температуры до 1500° С скорость разложения воды возрастает, однако до 2000° С интенсивность разложения незначительна, так как вода является химически стойким соединением. Лишь при достижении 4000° С вода разлагается на газо­образные водород и кислород, что сопровождается взры­вом. В этом случае содержание водорода значительно больше, чем при диссоциации воды, в связи с тем, что взаимодействие водяного пара с железом, нагретым до высоких температур, приводит к выделению свободного водорода: Fe+H2O=FeO+H2. Эта реакция протекает достаточно энергично уже при температуре нагрева железа 350° С, а при более высокой температуре - практически мгновенно. В производствен­ных условиях при контакте расплавленных металла и шлака с водой одновременно протекают процессы испа­рения, диссоциации воды и ее взаимодействия с желе­зом, сопровождающиеся выделением водорода, который при определенных условиях образует с кислородом взрывчатую смесь. Воспламенение этой смеси приводит ко взрыву, энергия которого изменяется в широких пре­делах и зависит от многих факторов. При этом взрыв происходит только при взаимодействии жидких фаз - расплавленных металла, шлака и воды. Контакт воды с металлом или шлаком в твердом состоянии при темпе­ратуре, близкой к температуре солидуса, взрыва не вы­зывает.

это вам подробная инструкция, можете даже трубу полностью не заливать, оставьте немного воздуха, так будет ещё веселей и углерода будет больше.
20.04.2021 12:45 Ответить
Это я так понимаю, в вашем понимании и есть "мини водородная бомба"?
20.04.2021 13:49 Ответить
назовите её хоть граната) а ещё лучше сами испытайте и тогда до вас дойдёт о чем речь.
20.04.2021 15:00 Ответить
Ну тогда и вы испытайте настоящую водородную бомбу, чтобы понимать разницу.
20.04.2021 15:33 Ответить
20.04.2021 16:13 Ответить
нагрев до 800 С + давление которое создаётся в жидком металле за счёт массы металла приводит к выделению водорода и взрыву, поэтому опытный литейщик сначала снимает шлак а потом только загружает металл что бы взрыв был в жидком металле и энергия взрыва погасилась массой металла а не сверху печки на шлаке)))
20.04.2021 09:22 Ответить
Ах, - сказал Лоханкин проникновенно, - ведь в конце концов кто знает!Может быть, так надо!Может быть, именно в этом великая сермяжная правда!

- Сермяжная? - задумчиво повторил Бендер. - Она же посконная, домотканая и кондовая? Так, так. В общем, скажите, из какого класса гимназии вас вытурили за неуспешность? Из шестого?

- Из пятого, - ответил Лоханкин.

- Золотой класс!Значит, до физики Краевича вы не дошли? И с тех пор вели исключительно интеллектуальный образ жизни?
19.04.2021 17:38 Ответить
Вы не только физик, а и металлург судя по всему с огромным опытом, печки в конвертерном? Печи в мартеновском цеху, в конвертерном цеху - конвертеры. Но тут не куда не денешься автор статьи написал в печи, значит в печи!
19.04.2021 21:34 Ответить
19.04.2021 17:18 Ответить
ніхто нам не допоможе, якщо самі собі не допоможемо. вкорінилась така дурна традиція - чекати, щоб хтось нас рятував
19.04.2021 20:52 Ответить
в 29 лет мастер только ватник или с даумбаса или с волосатой лапой сынок конторский..теперь будет как пират шагать на завод террористов ))
19.04.2021 19:21 Ответить
Бред ! Що , не було часу здобути вищу освіту по профілю , попрацювати , здобути досвід та повагу ?
Чи ти привик тільки до "Стареньких майстрів "
20.04.2021 00:49 Ответить
он не знает ни че ни работы ниче ни жизни))
20.04.2021 14:55 Ответить
Не правда. Сейчас у Ахмета нехватка кадров и назначают мастерами просто с высшим образованием. Правда быстро и меняют. У моей подруги муж мастером был на Азостали в 26 лет. Правда быстро уволился, потому что "имело" начальство постоянно. Простой парень из неполной семьи, родившийся в стандартной хрущевке. А детки начальства сидят в заводоуправлении.
20.04.2021 13:08 Ответить
Простому парню, прежде чем соглашаться в "чистеньком ходить", нужно было сто раз подумать и посоветоваться, а не кидаться за "почетом и уважением". Мастеровать - неблагодарное дело было всю жизнь. Постоянно меж двух прессов - начальство и подчиненные.)))
26.04.2021 18:50 Ответить
люди з тим металом, як подуріли, в погоні за грошима, сунуть все, на пункти ,не дивлячись, от і результати
19.04.2021 20:42 Ответить
Нельзя сдавать в металлолом танк с боекомплектом.
19.04.2021 22:49 Ответить
20.04.2021 00:50 Ответить
Думаю контингенту, который сдаёт этот лом чтоб купить бутылку вскопано что сдавать. Абы деньги дали
26.04.2021 14:41 Ответить
Если бы прокуратура чаще шерстила приёмки металла, такого не было бы. А то прям неожиданность для них.
19.04.2021 23:26 Ответить
как же неизвестный предмет? если сразу же сказали, что это бомба, я так понимаю сейчас СБУ расследует это дело
26.04.2021 10:44 Ответить
Неизвестные предметы просто так не взрываются. Это не использованный баллончик из-под дезодоранта, а взрывчатое вещество. Законотворцам пусть расскажут, чтоб те вообще вывоз металлолома бесплатным сделали. Пусть везут в Европу, может там быстрей осознают что у нас творится?)))
26.04.2021 18:47 Ответить
 
 