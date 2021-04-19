РУС
Мы видим реально критическую ситуацию, - Ляшко поддержал введение карантинных ограничений в Киеве

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко поддерживает карантинные ограничения, введенные столичными властями. В частности, ограничение общественного транспорта.

Об этом он заявил во время заседания комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы видим реально критическую ситуацию и поддерживаем действия КГГА о дополнительных карантинных ограничениях, которые внедряются в городе. В частности, по ограничению движения общественного транспорта, как одного из источников распространения коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

Чиновник отметил, что из всех регионов страны, в Киеве лучше подготовились к оказанию помощи больным.

Читайте также: Киевляне выстаивают длинные очереди для получения спецпропусков на общественный транспорт. ВИДЕО

"В период с 1 января по 13 апреля, в частности в последние за 2 месяца, город Киев добавил 1283 кровати для оказания помощи больным. Сегодня таких кроватей 6056, из них 4904 с кислородом. Если посмотреть статистику на 100 тыс. населения, то в Киеве лучшие показатели по обеспеченности как кроватями, так и кроватями с кислородом, реанимационными кроватями и аппаратами ИВЛ", - заявил Ляшко.

Заместитель министра убежден, что положительный эффект от карантинных ограничений по городу Киеву будет наблюдаться уже в течение ближайшей недели.

"Об этом свидетельствуют показатели, которые озвучили предварительные докладчики: уровень госпитализаций стабилизировался и не растет, что является положительным эффектом", - добавил чиновник.

карантин (16729) Киев (26138) транспорт (1768) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Ляшко увидел,вот есть по этому поводу устроить шумную вечеринку в каком-нибуть ресторане Киева леловек этак на 200-300.
19.04.2021 16:46 Ответить
Хорошо заработали таксисты это абсолютно точно следствие закрытия общественного транспорта. В этом закрытии есть смысл, потому что люди меньше колосятся в офисах, работают теперь сотни тысяч дистанционно, но это можно было добиться и без спецпропусков, другими методами о чем уже не раз писалось. В самом же траснпотре если не создавать давку, открывать окна и правильно носить маски заразиться проблематично - надо очень постараться. Хотя если набиться, как селедки в бочку и закупорить окна "бо холодно" и еще достать черного цвета маски и наедь на часть рат, то наверно можно ковид подхавати, но такие персонажи сами провоцируют заражение, из за невежества и бескультурья меньшинства страдает большинство.
19.04.2021 18:12 Ответить
https://censor.net/ru/user/246395 Разве что в Киеве. Сегодня и вчера ехал и говорил с таксистом. Говорит, до обеда всего четыре рейса. Людям ехать некуда- кто пешком, кто со знакомыми, или на развозках предприятий.
19.04.2021 19:43 Ответить
 
 