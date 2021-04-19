Мы видим реально критическую ситуацию, - Ляшко поддержал введение карантинных ограничений в Киеве

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко поддерживает карантинные ограничения, введенные столичными властями. В частности, ограничение общественного транспорта.

Об этом он заявил во время заседания комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы видим реально критическую ситуацию и поддерживаем действия КГГА о дополнительных карантинных ограничениях, которые внедряются в городе. В частности, по ограничению движения общественного транспорта, как одного из источников распространения коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

Чиновник отметил, что из всех регионов страны, в Киеве лучше подготовились к оказанию помощи больным.

"В период с 1 января по 13 апреля, в частности в последние за 2 месяца, город Киев добавил 1283 кровати для оказания помощи больным. Сегодня таких кроватей 6056, из них 4904 с кислородом. Если посмотреть статистику на 100 тыс. населения, то в Киеве лучшие показатели по обеспеченности как кроватями, так и кроватями с кислородом, реанимационными кроватями и аппаратами ИВЛ", - заявил Ляшко.

Заместитель министра убежден, что положительный эффект от карантинных ограничений по городу Киеву будет наблюдаться уже в течение ближайшей недели.

"Об этом свидетельствуют показатели, которые озвучили предварительные докладчики: уровень госпитализаций стабилизировался и не растет, что является положительным эффектом", - добавил чиновник.