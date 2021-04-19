РУС
ЕС не рассматривает суверенитет Украины как разменную монету, - глава МИД Германии Маас

Германия, ЕС не рассматривают территориальную целостность, суверенитет Украины как разменную монету в переговорах с Россией.

В этом заверил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в понедельник после заседания глав МИД ЕС с участием украинского министра Дмитрия Кулебы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еще раз хочу подчеркнуть: территориальная целостность Украины не является опцией", - заявил Маас.

"В этой крайне напряженной ситуации, которая царит сейчас, дипломатический путь Украины заслуживает наше полное признание и уважение", - сказал также дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нормандский формат" - подходящая площадка для деэскалации на Донбассе, - глава МИД Германии Маас

Киев активизировал инструменты ОБСЕ, и "еще есть шанс, что Россия будет уважать взятые добровольно на себя обязательства относительно прозрачности войск и перейдет от провокаций к кооперации", - сказал немецкий министр.

По его словам, представители Германии и других стран ЕС во время общения с украинским коллегой в который раз заверили, что твердо стоят на стороне Украины, особенно в это непростое время.

Маас также отметил, что Германия вместе с Францией будет продолжать работать над полным воплощением в жизнь положений Минских соглашений для решения ситуации на востоке Украины. В последующие дни и недели будет продолжаться работа в нормандском формате на рабочем уровне.

"еще есть шанс, что Россия будет уважать взятые добровольно на себя обязательства"

19.04.2021 16:54 Ответить
Завжди такий смішний цей Маас, як і його кулежанки Урсула і Аннегретхен...🤮
19.04.2021 17:02 Ответить
І ім'я Гєйка, ніби Тімура друг(((
19.04.2021 17:05 Ответить
Кремлядей корежит от поддержки Украиньі на самом вьісоком уровне . Значит , Зеленский ведет правильную линию.
19.04.2021 17:06 Ответить
Сегодня Ермак ее очертит
19.04.2021 17:21 Ответить
не думаю, що то Зеленський. коли Європі самій треба, вона чухається.
19.04.2021 17:32 Ответить
Чехи "вставили" москалям за прапор на капоті https://www.youtube.com/watch?v=_O9SThEgPH8
ЕС не рассматривает суверенитет Украины как разменную монету, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 2695"
19.04.2021 17:31 Ответить
Усі професіонали займаються своєю професіональною справою. Тобто - брешуть та не червоніють.
Більш всього засмучує як цю брехню розповсюджують наши патріотичні медіа.
Про що там мааси, макрони та макрелі між собою домовилися?
Макрон дуже чітко сказав (наши, звісно, це не оприлюднили):
https://www.cbsnews.com/news/transcript-french-president-emmanuel-macron-on-face-the-nation-april-18-2021/?intcid=CNM-00-10abd1h
͟ ͟W͟e͟ ͟w͟a͟n͟t͟ ͟n͟o͟w͟ ͟a͟ ͟p͟o͟l͟i͟t͟i͟c͟a͟l͟ ͟p͟r͟o͟c͟e͟s͟s͟ ͟t͟o͟ ͟d͟e͟a͟l͟ ͟w͟i͟t͟h͟ ͟s͟o͟m͟e͟ ͟U͟k͟r͟a͟i͟n͟i͟a͟n͟ ͟r͟e͟g͟i͟o͟n͟s͟ ͟a͟n͟d͟ ͟t͟o͟ ͟p͟a͟c͟i͟f͟y͟-͟ ͟f͟o͟r͟ ͟s͟t͟a͟b͟i͟l͟i͟t͟y͟ ͟a͟n͟d͟ ͟p͟e͟a͟c͟e͟ ͟f͟o͟r͟ ͟U͟k͟r͟a͟i͟n͟e͟ ͟a͟n͟d͟ ͟U͟k͟r͟a͟i͟n͟i͟a͟n͟ ͟p͟e͟o͟p͟l͟e͟-͟-͟
Не зрозуміло? Перекласти?
19.04.2021 17:50 Ответить
 
 