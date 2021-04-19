ЕС не рассматривает суверенитет Украины как разменную монету, - глава МИД Германии Маас

Германия, ЕС не рассматривают территориальную целостность, суверенитет Украины как разменную монету в переговорах с Россией.

В этом заверил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в понедельник после заседания глав МИД ЕС с участием украинского министра Дмитрия Кулебы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еще раз хочу подчеркнуть: территориальная целостность Украины не является опцией", - заявил Маас.

"В этой крайне напряженной ситуации, которая царит сейчас, дипломатический путь Украины заслуживает наше полное признание и уважение", - сказал также дипломат.

Киев активизировал инструменты ОБСЕ, и "еще есть шанс, что Россия будет уважать взятые добровольно на себя обязательства относительно прозрачности войск и перейдет от провокаций к кооперации", - сказал немецкий министр.

По его словам, представители Германии и других стран ЕС во время общения с украинским коллегой в который раз заверили, что твердо стоят на стороне Украины, особенно в это непростое время.

Маас также отметил, что Германия вместе с Францией будет продолжать работать над полным воплощением в жизнь положений Минских соглашений для решения ситуации на востоке Украины. В последующие дни и недели будет продолжаться работа в нормандском формате на рабочем уровне.