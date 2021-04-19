ЕС не рассматривает суверенитет Украины как разменную монету, - глава МИД Германии Маас
Германия, ЕС не рассматривают территориальную целостность, суверенитет Украины как разменную монету в переговорах с Россией.
В этом заверил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в понедельник после заседания глав МИД ЕС с участием украинского министра Дмитрия Кулебы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Еще раз хочу подчеркнуть: территориальная целостность Украины не является опцией", - заявил Маас.
"В этой крайне напряженной ситуации, которая царит сейчас, дипломатический путь Украины заслуживает наше полное признание и уважение", - сказал также дипломат.
Киев активизировал инструменты ОБСЕ, и "еще есть шанс, что Россия будет уважать взятые добровольно на себя обязательства относительно прозрачности войск и перейдет от провокаций к кооперации", - сказал немецкий министр.
По его словам, представители Германии и других стран ЕС во время общения с украинским коллегой в который раз заверили, что твердо стоят на стороне Украины, особенно в это непростое время.
Маас также отметил, что Германия вместе с Францией будет продолжать работать над полным воплощением в жизнь положений Минских соглашений для решения ситуации на востоке Украины. В последующие дни и недели будет продолжаться работа в нормандском формате на рабочем уровне.
Більш всього засмучує як цю брехню розповсюджують наши патріотичні медіа.
Про що там мааси, макрони та макрелі між собою домовилися?
Макрон дуже чітко сказав (наши, звісно, це не оприлюднили):
https://www.cbsnews.com/news/transcript-french-president-emmanuel-macron-on-face-the-nation-april-18-2021/?intcid=CNM-00-10abd1h
͟ ͟W͟e͟ ͟w͟a͟n͟t͟ ͟n͟o͟w͟ ͟a͟ ͟p͟o͟l͟i͟t͟i͟c͟a͟l͟ ͟p͟r͟o͟c͟e͟s͟s͟ ͟t͟o͟ ͟d͟e͟a͟l͟ ͟w͟i͟t͟h͟ ͟s͟o͟m͟e͟ ͟U͟k͟r͟a͟i͟n͟i͟a͟n͟ ͟r͟e͟g͟i͟o͟n͟s͟ ͟a͟n͟d͟ ͟t͟o͟ ͟p͟a͟c͟i͟f͟y͟-͟ ͟f͟o͟r͟ ͟s͟t͟a͟b͟i͟l͟i͟t͟y͟ ͟a͟n͟d͟ ͟p͟e͟a͟c͟e͟ ͟f͟o͟r͟ ͟U͟k͟r͟a͟i͟n͟e͟ ͟a͟n͟d͟ ͟U͟k͟r͟a͟i͟n͟i͟a͟n͟ ͟p͟e͟o͟p͟l͟e͟-͟-͟
Не зрозуміло? Перекласти?