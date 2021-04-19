Зеленский поздравил NASA с успешным первым полетом Mars Helicopter: "Горжусь, что среди его разработчиков - украинец Игорь Панченко"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил NASA с успешным первым полетом марсианского вертолета Ingenuity, отметив, что среди его разработчиков - украинец Игорь Панченко.

Об этом он написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Технологии побеждают. Приветствую NASA с первым полетом Mars Helicopter! Горжусь, что среди его разработчиков - украинец Игорь Панченко. Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника "Сич-2-30"", - отметил Зеленский.

Напомним, вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), в понедельник совершил первый испытательный полет на Красной планете.