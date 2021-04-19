Зеленский поздравил NASA с успешным первым полетом Mars Helicopter: "Горжусь, что среди его разработчиков - украинец Игорь Панченко"
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил NASA с успешным первым полетом марсианского вертолета Ingenuity, отметив, что среди его разработчиков - украинец Игорь Панченко.
Об этом он написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Технологии побеждают. Приветствую NASA с первым полетом Mars Helicopter! Горжусь, что среди его разработчиков - украинец Игорь Панченко. Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника "Сич-2-30"", - отметил Зеленский.
Напомним, вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), в понедельник совершил первый испытательный полет на Красной планете.
асфальт
Женя Калаш
Oljik
да и есть большие сомнения, что после развала укроборонпрома абрамявичюсами, их ждет заслуженное наказание
Так может тебе историки и генеологи накидают всех великих людей в которых хоть капля украинской )или предков) крови?
Будешь "ггордится" десятками.... каждый день.....
Только смотри... не напорись на "великих " убийц и злодеев..... Ты тоже ими гордится будешь*
Странные мы. Даже Шевченко продали москалям.
Т.Г. Шевченко был продан 4 мая 1838 года помещиком с.Моринцы (Черкасская область) в Петербург.
Зеля - мастер спорта во всём..
вертолётики сделала разом сама Зеля Найвелычниша и какой-то там Панченко с какой-то Насой, без всяких там порохоботов и агрессивного меншинства