Зеленский поздравил NASA с успешным первым полетом Mars Helicopter: "Горжусь, что среди его разработчиков - украинец Игорь Панченко"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил NASA с успешным первым полетом марсианского вертолета Ingenuity, отметив, что среди его разработчиков - украинец Игорь Панченко.

Об этом он написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Технологии побеждают. Приветствую NASA с первым полетом Mars Helicopter! Горжусь, что среди его разработчиков - украинец Игорь Панченко. Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника "Сич-2-30"", - отметил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе. ВИДЕО

Напомним, вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), в понедельник совершил первый испытательный полет на Красной планете.

+26
А шо ты шмыглей своим или дерьмаком не гордился?
показать весь комментарий
19.04.2021 16:55 Ответить
+22
Извините конечно.....Но сказочный толпойп.....
показать весь комментарий
19.04.2021 16:55 Ответить
+22
Торчок завжди примазується до чужого успіху, бо свого нема, крім овацій за нетрадиційну гру на Піаніно.))
показать весь комментарий
19.04.2021 16:59 Ответить
А шо ты шмыглей своим или дерьмаком не гордился?
показать весь комментарий
19.04.2021 16:55 Ответить
Извините конечно.....Но сказочный толпойп.....
показать весь комментарий
19.04.2021 16:55 Ответить
Была бы возможность ты бы со своим офисом дорогу крадивныцтво бы Вэлыке забабахал до Марса.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:57 Ответить
надеюсь там не будет российского говна под названием "назойливость"?!!
показать весь комментарий
19.04.2021 16:57 Ответить
Не будет. Рогозин батуд сломал.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:00 Ответить
Просто пишаюсь нашим "президентом". Ворог на кордоні, а у нього є час хвилюватись за гелікоптер на Марсі...
показать весь комментарий
19.04.2021 16:59 Ответить
Торчок завжди примазується до чужого успіху, бо свого нема, крім овацій за нетрадиційну гру на Піаніно.))
показать весь комментарий
19.04.2021 16:59 Ответить
Мля, какое позорище.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:59 Ответить
Зеленский поздравил NASA с успешным первым полетом Mars Helicopter: "Горжусь, что среди его разработчиков - украинец Игорь Панченко" - Цензор.НЕТ 7407
показать весь комментарий
19.04.2021 17:01 Ответить
а мог бы гордиться армейскими дронами-камикадзами, но до сих пор нет оборонзаказа...
да и есть большие сомнения, что после развала укроборонпрома абрамявичюсами, их ждет заслуженное наказание
показать весь комментарий
19.04.2021 17:01 Ответить
вова а що ти маєш до Панченко? ти його чимось підтримав? хоча б фінансово? стули писка пісюніст
показать весь комментарий
19.04.2021 17:03 Ответить
Добре, хоч не сказав, що це він доклав зусиль до розробки марсіанського дріна.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:04 Ответить
Мендель придумает, как Нелоха туда впердолить.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:07 Ответить
У мене вже є ідея. "Вспомните, что происходило везде, куда ездил с визитами Владимир Зеленский. Землетрясения, пожары, ураганы, смерти монархов... Так вот, мы можем гордиться - марсианский геликоптер взлетел только потому, что Зеленский не полетел на Марс!" Зеленський привітав NASA з успішним першим польотом Mars Helicopter: "Пишаюся, що серед його розробників - українець Ігор Панченко" - Цензор.НЕТ 7457
показать весь комментарий
19.04.2021 19:06 Ответить
лучше б ты, урод, ЗЕленый, "гордился" возобновлением с 2019 г. проверок малого и среднего бизнеса, да так, что бандит януковОщ обзавидовался бы... а ну ка - по ТРИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРКИ ОДНОВРЕМЕННО, в течении месяца, на малом производственном предприятии... гниды ЗЕленые...
показать весь комментарий
19.04.2021 17:07 Ответить
А ты зеля каким боком?
Так может тебе историки и генеологи накидают всех великих людей в которых хоть капля украинской )или предков) крови?
Будешь "ггордится" десятками.... каждый день.....
Только смотри... не напорись на "великих " убийц и злодеев..... Ты тоже ими гордится будешь*
показать весь комментарий
19.04.2021 17:07 Ответить
О да! Один Моисей чего стоит! Сколько он детей угробил и глазом не моргнул!
показать весь комментарий
19.04.2021 17:36 Ответить
Жаль что украинец Игорь Панченко оказался ненужным в Украине.
Странные мы. Даже Шевченко продали москалям.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:09 Ответить
Странный ты. Даже Шевченко продал москалям.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:15 Ответить
А биографию Тараса почитать слабо?
Т.Г. Шевченко был продан 4 мая 1838 года помещиком с.Моринцы (Черкасская область) в Петербург.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:12 Ответить
панченко, как пример одной из таких светлых голов, которые не сидели и не ждали, что кто-то там предложит, когда-то создать им человеческие условия для работы и платить за эту работу человеческую зарплату, на которую те будут по человечески жить, а не существовать, за 6 тыщ в месяц на кладке тротуарной плитки.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:10 Ответить
без Зеленского НАСА и марсоход не запустит. Лидєр есть лидєр.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:16 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2021 17:41 Ответить
А должно быть стыдно, что из-за таких как ты все "Панченко" уехали.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:18 Ответить
Тебя, клоун, забыли спросит. Вот интересно, Панченко в курсе, что такое зеленский?
показать весь комментарий
19.04.2021 17:28 Ответить
Похвастаться нечем, то он, уродец такой, гордится свалившими хрен знает когда чуваками...
показать весь комментарий
19.04.2021 17:31 Ответить
Лошара, ты сейчас обязан 100% твоего внимания уделять оркам на границе, а ты опять муйней маешься. Клоун, при чем породистый.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:31 Ответить
ех. а міг бе вісім тищ поддєржкі получать. на шару. євробляху катать.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:39 Ответить
у него больше забот нету?у этого клоуна
показать весь комментарий
19.04.2021 17:47 Ответить
Зеля - для любой бочки - затычка..
Зеля - мастер спорта во всём..
вертолётики сделала разом сама Зеля Найвелычниша и какой-то там Панченко с какой-то Насой, без всяких там порохоботов и агрессивного меншинства
показать весь комментарий
19.04.2021 17:56 Ответить
Это тебе Нелох не писюном по клавишам колотить . ....тут мозги нужны и вообще какое выкресту дело до православных украинцев ? ..Иноверец . мацу погнал хавать..
показать весь комментарий
19.04.2021 18:17 Ответить
"... и спросил, а когда на Марс доставят рояль"?...
показать весь комментарий
19.04.2021 19:07 Ответить
Коваль коня кує, а жаба ногу підставляє.
показать весь комментарий
19.04.2021 20:38 Ответить
он американец. и гордится своей новой родиной. украинцем он был в прошлой нищей жизни (благодаря кравчукам, кучмам , януковичам, ахметовым, пинчукам, коломойским, .....какой ах...ительный список тут может быть)
показать весь комментарий
19.04.2021 21:17 Ответить
Как он задолбал уже примазываться к чужим успехам. Лучше бы молчал и не раздражал народ. Сам то чем похвалится может? Порошенко провел хоть какие то реформы в отличии от него.
показать весь комментарий
19.04.2021 21:42 Ответить
Да гордится, а 2млн. на запуск своего спутника сич 2 30 лет немогут найти гади
показать весь комментарий
20.04.2021 00:07 Ответить
...прогундела Мендель из АТБ Парижа.Зеленський привітав NASA з успішним першим польотом Mars Helicopter: "Пишаюся, що серед його розробників - українець Ігор Панченко" - Цензор.НЕТ 4472
показать весь комментарий
20.04.2021 06:31 Ответить
Игорь Панченко как и многие украинские специалисты для Украины потерян, благодаря всем нашим президентам и политикам, лишь осуществлявшим обворовывание страны и народа. Среди наших поезидентов не было ни одного патриота и демократа. Все они были ставленниками господствующей до сих пор номенклатуры СССР.
показать весь комментарий
30.07.2021 12:31 Ответить
Після роботи президентом зелох піде на роботу в NASA - там клоунада на постійній основі: то на Місяць літають на машинці кататися, то практично без атмосфери вертоліт запускають...
показать весь комментарий
24.08.2021 07:40 Ответить
 
 