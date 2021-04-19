РУС
6 515 25

Россия сосредоточила на границах с Украиной наибольшее количество войск, которое когда-либо было, - Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вновь призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной и заявил о наибольшем сосредоточение российских войск, которое когда-либо было.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом Боррель заявил после видеоконференции глав МИД стран ЕС.

"Российское наращивание военных сил очень беспокоит. Более 150 тыс. российских военных находятся на границе Украины и в Крыму. Это наибольшее сосредоточение российской армии у границ Украины, которое когда-либо было. Мы надеемся, что это сосредоточение прекратится согласно заявлениям, которые были адресованы президенту Путину канцлером Меркель, президентом Байденом", - сказал Боррель.

Он заявил, что на встрече все министры единодушно высказались за полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы увеличим дипломатические усилия для восстановления украинской территориальной целостности и подтверждаем, что ЕС посетит саммит Крымской платформы 23 августа. И в то же время мы подчеркиваем необходимость устойчивого прогресса в реформах", - добавил глава дипломатии.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

россия (97265) Евросоюз (17595) Боррель Жозеп (785)
+6
Так граница закрыта стеной Яценюка.
19.04.2021 17:38
+4
Напугать кацапы могут только ёжика своим задом голым ,а нам насрать на все их пугалки .
19.04.2021 17:03
+4
Верится с трудом. Особенно Германия и Франция будут Украину защищать.
19.04.2021 17:55
Напугать кацапы могут только ёжика своим задом голым ,а нам насрать на все их пугалки .
19.04.2021 17:03
На 240 тисячну армію, яка за добу поповниться 200 тисячами УБД, 150 тисяч мокшів це не серйозно.
19.04.2021 17:12
Рюзькие бабы Ышо нарожають!
19.04.2021 17:20
и сколько там этих отбросов 100тыс.?и кого они хотят этим колличеством завоевать?ну может андору или лихтэнштейн?
19.04.2021 17:39
Даа, вы помните Стэна из фильма Леон? Ну наркоторговца? А похоже на Пукана да?
Тот тоже кричал - Собирайте всех!!

- Стэн, как всех? Абсолютно всех???
!!....Я сказал всееееххххххх!!!!!!
......гы-гы-гы......
кхе-кхе, да....Стэну это не помогло.
19.04.2021 17:15
Кстати вы видите ...сроки поменялись!!!! А это значит должны поменяться и сроки захода кораблей в Черное море...т.е. их надо вводить уже прямо сейчас!!!!
Российская Федерация изменила https://realist.online/news/rossija-perekroet-kerchenskij-proliv-na-shest-mesjatsev-koho-eto-kosnetsja дату перекрытия Керченского пролива с 21 апреля на 16 апреля 2021, то есть задним числом. Следовательно, запрет уже действует четвертые сутки.
Об этом https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3636930363102817&id=100003576664760 сообщает руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
Как отмечается, изменили только дату запрета на 16 апреля. Все другие нормы сохранили. То есть запрет действует для военных кораблей и государственных судов под иностранными флагами. При этом запрет не касается коммерческих рейсов.
19.04.2021 17:35
Поддержка Украиньі от всех министров иностранньіх дел стран ЕС - дело хорошее !
19.04.2021 17:23
Вся эта техника вязнет в мокшанском говне, которое мокшане не имеют привычки за собой убирать, и чем дальше, тем сильнее. К лету говно с боеприпасами затвердеет в сплошной монолит и его можно будет только взорвать в новой войне. У меня есть опыт ликвидатора катастрофы на ЧАЭС, где так это и было, правда войны не было.
19.04.2021 17:30
У маньяка *********** разыгрался аппетит, желает поживиться кровью украинских граждан. Готовьтесь россияне к похоронкам в каждый дом.
19.04.2021 17:31
Раньше скрывали своё военное присутствие и ротацию , а сейчас вообще оборзели прут открыто. Если что , то Мировое сообщество не даст в обиду Украину.
19.04.2021 17:34
Верится с трудом. Особенно Германия и Франция будут Украину защищать.
19.04.2021 17:55
https://censor.net/ru/user/480858 Мировое сообщество - это что? Аморфная масса, которая не променяет свой комфорт, ни на что, ради Украины.
19.04.2021 19:39
Мировое сообщество борется с наглым агрессором путём ввода всё новых и новых санкций постепенно удушая и ослабевая рашку . Украина получает от Цивилизованного Сообщества финансовую и моральную поддержку + помощь вооружением и имуществом + скорое вступление в ЕС и НАТО ....
19.04.2021 20:40
Сразу после начала войны пропаганда Третьего рейха стала распространять информацию о том, что вторжение является «превентивной акцией»[6]. Отдельные высокопоставленные деятели Третьего рейха (в том числе Адольф Гитлер) не оставляли этой идеи и в дальнейшем, что следует в частности, из воспоминаний фельдмаршала Вермахта Эриха фон Манштейна[7]. Немецкие периодические издания на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны утверждали, что в развязывании войны повинна не гитлеровская Германия, а СССР[8].
19.04.2021 17:37
за день до начала войны адольф в письме муссолини впервые поднял тезис первентивной войны, обосновав это тем что сталин готовится напасть первым. Почему за день-это чтобы итальянцы не продали англичанам. Это же подтверждает и другой фельдмаршал-Гудериан, по его свидетельству Гитлер активно разрабатывал этот тезис в беседах начиная с 1942 года. Кстати, именно Гудериан обяснил причину начала войны именно 22 июня. Эта дата идентична наступлению Наполеона и адольф считал себя последователем именно этого корсиканца. И главный удар наносился через так называемые в военной истории Смоленские ворота (проход между болотами с юга и севера) тоже как и Наполеон.
19.04.2021 21:27
********** считает себя последователем адольфа, которому не хватило для победы ядерного оружия, у ***** теперь есть, но... есть и у других, поэтому победы ему не видать, просто сейчас тлится лживая война за спинами для его личного вечного существование у власти на расее, с пропагандой победобесия для россиян, чтобы отвлечь от внутренних проблем.
19.04.2021 23:15
Так граница закрыта стеной Яценюка.
19.04.2021 17:38
А Яценюк в Вашингтоне с миллиардом долларов!
19.04.2021 19:56
https://www.unn.com.ua/uk/news/1925802-yes-poki-ne-pratsyuye-nad-novimi-sanktsiyami-proti-rosiyi-borrel ЄС поки не працює над новими санкціями проти Росії - Боррель
19.04.2021 17:44
Боррель даёт сигнал что пора сваливать.
19.04.2021 17:46
https://shapito.d3.ru/novosti-dvukh-superderzhav-2141977/ Новости двух супердержав

Росія зосередила на кордонах з Україною найбільшу кількість військ, яка коли-небудь була, - Боррель - Цензор.НЕТ 6756
19.04.2021 18:15
Ну и чего ор,паникеры,на границе у нас там непреодолимая стена Яцыка,не полезем отвоевывать Донбас,по примеру Грузии-не будет принуждения к миру,я так думаю,а войска то на територии России,ну тут вообще ор непонятен,кому какое дело,где сосед соседку любит,его земля.
19.04.2021 18:17
Росія зосередила на кордонах з Україною найбільшу кількість військ, яка коли-небудь була, - Боррель - Цензор.НЕТ 4421Понад 150 000 російських військових знаходяться на кордоні України і в Криму. І також служба тилу ЗС РФ заготовила сотні тисяч трун. У яких дохлі кацапи окупанти будуть після вторгнення в Україну масово урочисто повертатися в свою парашу.
19.04.2021 20:52
сейчас они так не делают. В силу того, что они потомки андрофагов (пожирателей тел), они кремируют тела погибших а родственникам для погребения выдают урны с прахом. Даже передвижные крематории изготовили. Только в этом у них научно-технический прогресс, Не по христиански, но нехристям как их министр обороны, можно.
19.04.2021 21:43
 
 