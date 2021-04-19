РУС
Прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении террористу ОРДО, пытавшему пленных в "Изоляции"

Прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении террористу ОРДО, пытавшему пленных в "Изоляции"

Правонарушитель угрожал применением огнестрельного оружия, надевал потерпевшему полиэтиленовый пакет на голову и металлические наручники на руки, избивал ногами и руками.

"Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры представителю НВФ РФ заочно сообщено о подозрении в участии в непредусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч . 1 ст. 438 УК Украины)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела информационной политики облпрокуратуры.

Досудебное расследование установило, что с 2017 года 29-летний участник незаконного военизированного формирования "Министерство государственной безопасности ДНР", находясь на должности оперуполномоченного, принимал участие в незаконном лишении свободы гражданских лиц, жестоком обращении и пытках над ними на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.

"В частности правонарушитель, угрожая применением огнестрельного оружия, надев потерпевшему полиэтиленовый пакет на голову и металлические наручники на руки, применял физическое насилие, нанося удары ногами и руками по телу", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bellingcat установила ключевых военных преступников в донецкой тюрьме "Изоляция" - это россияне Кривонос, Бутенко и Ерёмичев. ФОТО

Досудебное расследование осуществляется сотрудниками следственного управления ГУ НП в Донецкой области.

Всего в настоящее время заочно сообщено о подозрении в пытках в "Изоляции" 11 злоумышленникам.

Україна ,це країна підозр !!! Незчисленна кількість підозр,а корупція та колабораціонизм цвіте бурхливим квітом !!!)))
19.04.2021 17:18 Ответить
Як завжди ,в усьому винен Порошенко !!!)))
19.04.2021 17:19 Ответить
ЗАОЧНО ??? Позор позорный ,спросите у израильских товарищей ,как поступать в таких случаях ...
19.04.2021 17:33 Ответить
Коли Венедиктова почне заджати злочинців, які в зоні досяжності?
19.04.2021 17:36 Ответить
Какой то гуманный садист, просто угрожал и избивал, с кульком на голове, сперва подумал что это про наши райотделы статья.
19.04.2021 17:44 Ответить
Тут не "модно" відписуватись...Гадаєте,Зе вам все вибачить?...Можливо.. Але майте на увазі й тих,хто ніколи,чуєтє,ніколи не пробачить...І такі є,і я їх підтримаю...
19.04.2021 17:56 Ответить
Заочно, заочно... Задрали вже!!! Таких одразу ж, без суду і слідства, їхніми ж методами!!!
19.04.2021 20:07 Ответить
 
 