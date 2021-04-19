Прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении террористу ОРДО, пытавшему пленных в "Изоляции"

Правонарушитель угрожал применением огнестрельного оружия, надевал потерпевшему полиэтиленовый пакет на голову и металлические наручники на руки, избивал ногами и руками.

"Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры представителю НВФ РФ заочно сообщено о подозрении в участии в непредусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч . 1 ст. 438 УК Украины)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела информационной политики облпрокуратуры.

Досудебное расследование установило, что с 2017 года 29-летний участник незаконного военизированного формирования "Министерство государственной безопасности ДНР", находясь на должности оперуполномоченного, принимал участие в незаконном лишении свободы гражданских лиц, жестоком обращении и пытках над ними на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.

"В частности правонарушитель, угрожая применением огнестрельного оружия, надев потерпевшему полиэтиленовый пакет на голову и металлические наручники на руки, применял физическое насилие, нанося удары ногами и руками по телу", - отмечается в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется сотрудниками следственного управления ГУ НП в Донецкой области.

Всего в настоящее время заочно сообщено о подозрении в пытках в "Изоляции" 11 злоумышленникам.