Порошенко в разговоре с Туском призвал ЕС усилить санкции против РФ и поддержать предоставление Украине ПДЧ в НАТО
Пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко провел переговоры с Президентом Европейской народной партии, экс-президентом Европейского Совета Дональдом Туском.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Главной темой разговора стала эскалация со стороны России ситуации на Донбассе и пути противодействия агрессивным планам Кремля.
Порошенко выразил благодарность Европейской народной партии за неизменную многолетнюю поддержку Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности. Пятый Президент высоко оценил последние заявления партии в поддержку Украины и поблагодарил за инициативу по организации в Европарламенте на следующей пленарной неделе дебатов о ситуации в Украине и угроз безопасности со стороны России.
Пятый президент призвал европейских партнеров рассмотреть вопрос об усилении экономических и секторальных санкций против России, включая их синхронизацию с последними санкциями США и прекращении реализации политически мотивированного проекта Северный поток - 2, размещение миротворческого контингента ООН на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, предоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО и европейской перспективы.
Лидер "ЕС" также обратился к Европейской народной партии с призывом активно поддержать инициативу Украины о создании Крымской платформы.
Стороны также скоординировали действия с целью совместной борьбы с деструктивными последствиями коронавирусной пандемии. Порошенко презентовал новую комплексную антиковидную стратегию "Европейской Солидарности" и призвал европейских партнеров помочь Украине в получении достаточного количества высококачественных вакцин.
Кроме того, Порошенко и Туск обсудили ситуацию в регионе общего соседства - Молдове и Беларуси.
І не ліпи з гівна канфету рошен
1. Розквіт ПОЗАзаконних гральних кубел. Кількість - 10000+ кубел по всій Україні. Такого не було навіть при партії ригоаналів.
2. Ротердам+. Не здається дивним, що в ціну заклали віртуальне транспортування і т.д.?
3. ГАЗ став космічним. чому між добутим в Україні та добутим на півночі підораші (а також доставленим за тисячі км) поставили знак = ?
4. Аферисти, фармазони, кидали з облгазів чомусь влупили траспортування по мережі яку вони НЕ будували. вона на 100% по містах та селах побудована за кошти людей.
5. Свинарчук. Його лише звільнили. Класно правда?
6. КАЛОмойша ВИВІВ гроші з приватбанку. Це не 1 мільйон долларів. Мілліарди. Проте ні каломойша, ні пособники не були навіть арештовані. Більше того до цих пір держава гарантує вклади в ПРИВАТНИХ банках.
7. Кредитування ДЕРЖАВНИМИ банками фірм з "кіпру" та інших офошорів-стіралок під дуже сумнівні застави. В залишку ні грошей, ні адекватної застави.
8. "Успішна" реформа. Бачимо. Навіть одіозних пособників ЛДНР відпускали під домашній арешт. Незважаючи на десятки трупів.
9. "Набір" до складу БПП вчорашніх ригоаналів. Прямо після майдану. Так би мовити, ще гарячі ригоанали. Може не знали? Знали, набирали (це коли "лЄнін на брогнівечке гарчав на майдані, ага)
10. Завдяки "успішній" роботі лерки алкоголічки купа банків фейків ЧУЖе бабло роздерибанило, бінго, знову через офшори. А ЗВІДТИ данних НЕ дають. І тоді, і тепер дозволена робота всяких клоак з офшорів.
"
12. дубневич з мутками на залізниці. Про це ну дуже давно писали, наводили факти. Але "раптом" він став дєпутаном від ЕС...
Добре подумай, час у тебе є, піду подрімаю годинку.
Майбутнє України туманне та повите мороком. В нас посади передаються династіями вже. Зеленський та його команда не осилять, але вони хоть щось зробили, на відміну від твого порошенки. І зауваж НІДЕ не цензорі не кричать "зе-маладец" і в такому стилі. У вас же порохоботів, за 30 монет, галас стоїть страшенний. Уже із Бандерою його ставите в один ряд, гетьманами. Це куди і як? То міфи толкаєте про "пАжертви" парашенки. Скільки за 1 місяць приносили гральні свинарники команді парашенка? Мовчите облізлі мавпи.
ТАК ДЕРЖАТЬ!
ГІМНО ПРИВЄЗЛИ!
Всё-то ты в трудах, великий государь.. Аки пчела. (с)
ЦЕ ніби Слон та зелена моська.
Дід піхто🤣🤣🤣
А щодо патронного - так він відкрив навіть не патронний завод, а НОВУ ЗБРОЮ СТРИМУВАННЯ - ракетні комплекси "Нептун", "Вільха". І цю зброю, ВАШІ ЗЕбільні ублюдки, ЗАРУБАЛИ, не виділивши жодної копійки на їх виробництво! А тепер ми чим маємо прикривати узбережжя морів - твоєю сракою, чи жопою ЗЕбільного Віслюка???
Думаю вже з неділі. Принаймні після Паски - до ворожки не ходи. Кондитер і Президент ЄНП - це сила. "Я спасу тєбя Франция". Пардон. "Я спасу тебе, Україна".
А ще останки, рештки померлої людини; прах.