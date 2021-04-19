РУС
Новости Санкции против России
2 651 96

Порошенко в разговоре с Туском призвал ЕС усилить санкции против РФ и поддержать предоставление Украине ПДЧ в НАТО

Порошенко в разговоре с Туском призвал ЕС усилить санкции против РФ и поддержать предоставление Украине ПДЧ в НАТО

Пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко провел переговоры с Президентом Европейской народной партии, экс-президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Главной темой разговора стала эскалация со стороны России ситуации на Донбассе и пути противодействия агрессивным планам Кремля.

Порошенко выразил благодарность Европейской народной партии за неизменную многолетнюю поддержку Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности. Пятый Президент высоко оценил последние заявления партии в поддержку Украины и поблагодарил за инициативу по организации в Европарламенте на следующей пленарной неделе дебатов о ситуации в Украине и угроз безопасности со стороны России.

Пятый президент призвал европейских партнеров рассмотреть вопрос об усилении экономических и секторальных санкций против России, включая их синхронизацию с последними санкциями США и прекращении реализации политически мотивированного проекта Северный поток - 2, размещение миротворческого контингента ООН на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, предоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО и европейской перспективы.

Лидер "ЕС" также обратился к Европейской народной партии с призывом активно поддержать инициативу Украины о создании Крымской платформы.

Стороны также скоординировали действия с целью совместной борьбы с деструктивными последствиями коронавирусной пандемии. Порошенко презентовал новую комплексную антиковидную стратегию "Европейской Солидарности" и призвал европейских партнеров помочь Украине в получении достаточного количества высококачественных вакцин.

Кроме того, Порошенко и Туск обсудили ситуацию в регионе общего соседства - Молдове и Беларуси.

Браво, Порох!
Браво, Порох!
Ага...і чи не ганебно, що 73 % українців такої ж думки , як і фуйло.
Примерно таже риторика что и про байдена. Оказалась что байден путину подходит больше чем Трамп.
Не став в один ряд Бандеру та свиночлого парашенку. Тоже мені "експерд".
І не ліпи з гівна канфету рошен
Сечоволий, (сеча з під вола) , пиши своєю татаромордовською ,в українській мові нема слова *канфета* - це німецьке слово , у нас є своє -цукерка ,а у вас ,дикунов, своїх слів зовсім немає ,бо хрюська мова -це есперанто ,вигадане штучно для нерозуміючих одне одного ерзян, татар, мордви ,чудь,мудь, суки,твари,падлы, время ответственности за свои преступления уже наступают...
Порошенко в розмові з Туском закликав ЄС посилити санкції проти РФ і підтримати надання Україні ПДЧ в НАТО - Цензор.НЕТ 257
Давай мовою ФАКТІВ. Все що відбувалося при свиночолому та кодлі з ЕС.
1. Розквіт ПОЗАзаконних гральних кубел. Кількість - 10000+ кубел по всій Україні. Такого не було навіть при партії ригоаналів.
2. Ротердам+. Не здається дивним, що в ціну заклали віртуальне транспортування і т.д.?
3. ГАЗ став космічним. чому між добутим в Україні та добутим на півночі підораші (а також доставленим за тисячі км) поставили знак = ?
4. Аферисти, фармазони, кидали з облгазів чомусь влупили траспортування по мережі яку вони НЕ будували. вона на 100% по містах та селах побудована за кошти людей.
5. Свинарчук. Його лише звільнили. Класно правда?
6. КАЛОмойша ВИВІВ гроші з приватбанку. Це не 1 мільйон долларів. Мілліарди. Проте ні каломойша, ні пособники не були навіть арештовані. Більше того до цих пір держава гарантує вклади в ПРИВАТНИХ банках.
7. Кредитування ДЕРЖАВНИМИ банками фірм з "кіпру" та інших офошорів-стіралок під дуже сумнівні застави. В залишку ні грошей, ні адекватної застави.
8. "Успішна" реформа. Бачимо. Навіть одіозних пособників ЛДНР відпускали під домашній арешт. Незважаючи на десятки трупів.
9. "Набір" до складу БПП вчорашніх ригоаналів. Прямо після майдану. Так би мовити, ще гарячі ригоанали. Може не знали? Знали, набирали (це коли "лЄнін на брогнівечке гарчав на майдані, ага)
10. Завдяки "успішній" роботі лерки алкоголічки купа банків фейків ЧУЖе бабло роздерибанило, бінго, знову через офшори. А ЗВІДТИ данних НЕ дають. І тоді, і тепер дозволена робота всяких клоак з офшорів.
Ти Шарія тільки дивишся, чи ще й з отих, ;пра-атівних;?
Це тупік. Шарія ніколи не дивився і не дивлюсь. Скажи який з пунктів неправдивий? Я розумію тобі платять за те що ти топиш за "свиночолого", але ну хоч якось промичи...
"
Та не соромся. Я толерантний до геїв.
Що ж ти бот "стрілки" переводиш? То на шаріка, то на геїв? ти по суті промичи. Це далеко не всі "здобутки" свинорилого та його кодли з ЕС. Тут і сектанти-сатанисти (доля з гральних ригалень) і кого тільки там не було.
Шибать тебе плющить. ;Сатаністи;, значить. Так і запишемо.
Мене не плющить. Люди, котрі покривали гральні свинарники апріорі свідки сатани. Їм в церкві робити нічого. В десятках тисяч цих гральних кублах перемололись не один десяток тисяч душ та їх сімей. Знали про це ваші сектанти? Знали, транспаранти були 2Х3 метри, отримували долю. іуди-антихристи
А тепер тридцять разів ;Отче наш; прочитай і відбий триста поклонів.
11. І ще "гівна не вентилятор". ПЯТЬ років свиночолий камандуюсчий "НЕ бачив" ні каналів свого кореша-падельника, ні труби. При всьому цьому в них є колосальний державний апарат з сотнями тисяч службовців. З такою армією миша зернину не винесе, але ні.
12. дубневич з мутками на залізниці. Про це ну дуже давно писали, наводили факти. Але "раптом" він став дєпутаном від ЕС...
Розіп'ятий мальчік в трусіках буде?
Коротше ясно з тобою. ДНО. Тому ваш президент разом з сектантами і програв вибори. ви нікчемне дно, яке не може НІЧОГО. лиш красти та мати "долю". Сиди обтікай
Ну давай уже про мальчіка в трусіках. Я ж бачу, ти хочеш.
І останнє - не паплюж славне імя Степана Бандери. Не треба отожнювати Степана Бандеру та ригоанальне недорозуміння парашенку. Твій "порох" якраз і склепав партію ригоаналів. Ви все ліпите та ліпете з нього якусь "ікону". Він ДНО. Тому так феєрично на виборах і "пролетів"
Моя ж ти киця. Скажи, а надії на майбутнє України ти пов'язуєш з досвідом Зеленського, його розумом, чи патріотизмом?
Добре подумай, час у тебе є, піду подрімаю годинку.
Іди подрімай трутню. Ти десь побачив пости ЗА Зеленського? Тобі просто показали на пальцях ПРИЧИНИ по котрим парашенка з кодою пролетів. Ви же постійно кричите "порох", "гетьман". В той же час нічого не можете сказати по самих одіозних випадках. найбільше це приватбанк. Вивести "так просто" сотні мільйонів долларів неможливо.
Майбутнє України туманне та повите мороком. В нас посади передаються династіями вже. Зеленський та його команда не осилять, але вони хоть щось зробили, на відміну від твого порошенки. І зауваж НІДЕ не цензорі не кричать "зе-маладец" і в такому стилі. У вас же порохоботів, за 30 монет, галас стоїть страшенний. Уже із Бандерою його ставите в один ряд, гетьманами. Це куди і як? То міфи толкаєте про "пАжертви" парашенки. Скільки за 1 місяць приносили гральні свинарники команді парашенка? Мовчите облізлі мавпи.
Причина того що Порошенко програв вибори в 2019- тупі недоумки, котрі наслухалися російської пропаганди. До речі, щодо грального бізнесу Порошенка- ти щось наплутало, чи алкогольний делірій?
ПЕТЯ КРАСАВА!
ТАК ДЕРЖАТЬ!
ГІМНО ПРИВЄЗЛИ!
Жри полной ложкой, не обляпайся, тем более ,что на раиси больше ничего нет
Всё-то ты в трудах, великий государь.. Аки пчела. (с)
ВИ ********* ВООПШЕ НІ РАЗУ НЕ ПАЛИТЕСЬ - ДВА КОМЕНТА ПІД КОПІРКУ !!!
Петра на трон!
***** на берёзку!
Ватный рашистский длбб, в сад, в сад ,потомнах,потом опять в сад...
Порошенко то вам не зеленський.
ЦЕ ніби Слон та зелена моська.
Боров воровитый и бестолковый и клоун.
Зеленский огорчился бы, услышав эти эпитеты. Он привык к другому, правда его огорчает.
Кто предложил и организовьівает "Крьімскую платформу"? Точно , не Порошенко . Тому одного срока не хватило...
А толку в этой платформе? Одна говорильня и пиар для зеленого осла ---РЕЗУЛЬТАТА другого от нее НЕ БУДЕТ!
Ну поговорили старички и что.....
Порошенко- це насамперед блискучий дипломат і патріот України , який не збирається тікати із країни , як зелені клоуни !
ПРАВОРУЧ .
тримай підгорілий зєбілоїд!

я плакал.......
Добре , що не в@рався 🤣а плакати можна 😢
Сидя на бутылке
Ты бы больше писял, говорят тебе постоянно женщины ...
Смешно ...
Просто реклама партии ,он никто на сегодня.
А ти хто ?
Дід піхто🤣🤣🤣
Тебе лайкнул сам *******, а это конкретный зашквар ,хуже дырявой ложки...
так сколько он патронных заводов построил и сколько открыл шоколадных магазинов ?
За 2015-2018 роки, було відкрито більше 200 нових заводів.
А щодо патронного - так він відкрив навіть не патронний завод, а НОВУ ЗБРОЮ СТРИМУВАННЯ - ракетні комплекси "Нептун", "Вільха". І цю зброю, ВАШІ ЗЕбільні ублюдки, ЗАРУБАЛИ, не виділивши жодної копійки на їх виробництво! А тепер ми чим маємо прикривати узбережжя морів - твоєю сракою, чи жопою ЗЕбільного Віслюка???
При Порошенку було відкрито 205 заводів, при твоєму сцикуну наркоманському цех по переробці часнику.
..нарешті! Тепер точно будем в НАТО. Після такої то розмови. Таких то велетів. Однозначно!
Думаю вже з неділі. Принаймні після Паски - до ворожки не ходи. Кондитер і Президент ЄНП - це сила. "Я спасу тєбя Франция". Пардон. "Я спасу тебе, Україна".
.Лайно .........Головне про себе гучно заявити !
Не кричи так гучно! Ми не глухі.
Екс розмовляв з ексом
Вони можуть кожен день по декілька разів.
***** труп уже давно
Екс провів переговори з ексом і щось там порішали
Україні потрібен ПОРОХ!!!
Порох в український мові пил, порошок, курява, дрібне сміття.
А ще останки, рештки померлої людини; прах.
Возрадуйся соевая секта, только благодаря переговорам Петра Великого Украина с понедельника вступает в НАТО и ЕС!!!!!
Знатно призвал. Сделал дело .
