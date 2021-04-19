Порошенко в разговоре с Туском призвал ЕС усилить санкции против РФ и поддержать предоставление Украине ПДЧ в НАТО

Пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко провел переговоры с Президентом Европейской народной партии, экс-президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Главной темой разговора стала эскалация со стороны России ситуации на Донбассе и пути противодействия агрессивным планам Кремля.

Порошенко выразил благодарность Европейской народной партии за неизменную многолетнюю поддержку Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности. Пятый Президент высоко оценил последние заявления партии в поддержку Украины и поблагодарил за инициативу по организации в Европарламенте на следующей пленарной неделе дебатов о ситуации в Украине и угроз безопасности со стороны России.

Пятый президент призвал европейских партнеров рассмотреть вопрос об усилении экономических и секторальных санкций против России, включая их синхронизацию с последними санкциями США и прекращении реализации политически мотивированного проекта Северный поток - 2, размещение миротворческого контингента ООН на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, предоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО и европейской перспективы.

Лидер "ЕС" также обратился к Европейской народной партии с призывом активно поддержать инициативу Украины о создании Крымской платформы.

Стороны также скоординировали действия с целью совместной борьбы с деструктивными последствиями коронавирусной пандемии. Порошенко презентовал новую комплексную антиковидную стратегию "Европейской Солидарности" и призвал европейских партнеров помочь Украине в получении достаточного количества высококачественных вакцин.

Кроме того, Порошенко и Туск обсудили ситуацию в регионе общего соседства - Молдове и Беларуси.

