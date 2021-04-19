РУС
За первый день вакцинации препаратом Pfizer привито 366 человек, - директор ЦОЗ Родина

За первый день вакцинации препаратом Pfizer привито 366 человек, - директор ЦОЗ Родина

366 человек привито в Украине препаратом Pfizer в течение первого дня вакцинации 18 апреля.

Об этом во время онлайн-конференции сообщил директор Центра общественного здоровья Роман Родина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Вакцину доставили во все регионы Украины. Бригады, которые делают прививки, прошли соответствующее обучение, логистику доставки вакцин к пациентам организовали", - отметил Родина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня-завтра к процессу вакцинации препаратом Pfizer присоединятся все регионы Украины, - Ляшко

Специалист напомнил, что для вакцины Pfizer разработали и организовали отдельную логистику, приняли ряд специфических мер для обеспечения так называемой "холодовой цепи". Известно, что вакцина Pfizer отличается по условиям хранения - температура должна быть на уровне -80 ° C или -70 ° C.

Поскольку на региональных складах и в учреждениях лечения отсутствует оборудование, которое бы обеспечило хранение, транспортировать вакцину будут еженедельно, каждые 5 дней, из национальных складов в регионы. 5 дней - это максимальный срок, когда препарат может находиться при более высоких температурах и не потерять свои свойства, напомнил Родина. Уже с региональных складов рабочие бригады будут доставлять вакцину по региону согласно спискам пациентов, подлежащих прививке.

Также читайте: Реальная эффективность вакцины Pfizer составляет 98% - эпидемиолог Виноград

Напомним, 16 апреля в Киев доставили первую партию вакцин от COVID-19 компании Pfizer. Украина получила эту вакцину в рамках глобальной инициативы COVAX. До конца мая по этому механизму Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.

В Центре общественного здоровья отметили, что за каждым украинцем, получившим первую дозу вакцины Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из этой же партии.

