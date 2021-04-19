За первый день вакцинации препаратом Pfizer привито 366 человек, - директор ЦОЗ Родина
366 человек привито в Украине препаратом Pfizer в течение первого дня вакцинации 18 апреля.
Об этом во время онлайн-конференции сообщил директор Центра общественного здоровья Роман Родина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Вакцину доставили во все регионы Украины. Бригады, которые делают прививки, прошли соответствующее обучение, логистику доставки вакцин к пациентам организовали", - отметил Родина.
Специалист напомнил, что для вакцины Pfizer разработали и организовали отдельную логистику, приняли ряд специфических мер для обеспечения так называемой "холодовой цепи". Известно, что вакцина Pfizer отличается по условиям хранения - температура должна быть на уровне -80 ° C или -70 ° C.
Поскольку на региональных складах и в учреждениях лечения отсутствует оборудование, которое бы обеспечило хранение, транспортировать вакцину будут еженедельно, каждые 5 дней, из национальных складов в регионы. 5 дней - это максимальный срок, когда препарат может находиться при более высоких температурах и не потерять свои свойства, напомнил Родина. Уже с региональных складов рабочие бригады будут доставлять вакцину по региону согласно спискам пациентов, подлежащих прививке.
Напомним, 16 апреля в Киев доставили первую партию вакцин от COVID-19 компании Pfizer. Украина получила эту вакцину в рамках глобальной инициативы COVAX. До конца мая по этому механизму Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.
В Центре общественного здоровья отметили, что за каждым украинцем, получившим первую дозу вакцины Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из этой же партии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Клованы конченные.
Ещё 314 лет и население Украины будет полностью привито (если не будут размножаться).
Наверное и Германия получила... в рамках этой инициативы....так что пиши письма меркель...
366 любителей риска. А вдруг повезет? Это их право