Пограничники задержали в аэропорту Харькова иностранца, которого разыскивают в Германии

Гражданин Турции прилетел в Украину из Стамбула. В Германии его с сентября 2020 года разыскивают за мошенничество.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, информирует Цензор.НЕТ.

"При осуществлении мероприятий пограничного контроля авиарейса сообщением "Стамбул - Харьков", в отношении гражданина Турции произошло срабатывание базы данных Международной организации уголовной полиции. Пограничники установили, что сентября 2020 года мужчину разыскивают правоохранительные органы Германии за совершение преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 Уголовного кодекса Германии "Мошенничество"", - сказано в сообщении.

47-летнего мужчину задержали и передали представителям Нацполиции. Об этом уведомили сотрудников украинского бюро Интерпола в Киеве.

