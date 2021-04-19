Степанов ответил Марченко, назвавшего его "персонажем из 12 стульев": "Это наши с ним рабочие отношения"

Министр здравоохранения Максим Степанов ответил главе Минфина Сергею Марченко, который назвал его "персонажем "12 стульев" Ильфа и Петрова". Степанов заверил, что у него нет личного конфликта с Марченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я считаю себя более сдержанным и профессиональным человеком, чтобы публично отвечать, это наши с ним рабочие отношения. Если он считает нужным комментировать таким образом, ради хайпа, - ну, значит Сергей Михайлович считает нужным. У меня не может быть личного конфликта с министром финансов, у меня есть отстаивание интересов украинской медицины, здоровья и жизни украинцев. Если я говорю, что нам, например, для закупки вакцин нужно 15,1 млрд грн, и все это подтверждено расчетами, а он решает, что достаточно 2,6, потом же выходит, что я прав. Так же будет и с лабораторией, о которой говорил президент. Понятно, что 100 млн грн нам не хватит", - заявил Степанов.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что глава Минздрава ведет себя как персонаж из "12 стульев".

