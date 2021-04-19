РУС
Степанов ответил Марченко, назвавшего его "персонажем из 12 стульев": "Это наши с ним рабочие отношения"

Министр здравоохранения Максим Степанов ответил главе Минфина Сергею Марченко, который назвал его "персонажем "12 стульев" Ильфа и Петрова". Степанов заверил, что у него нет личного конфликта с Марченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я считаю себя более сдержанным и профессиональным человеком, чтобы публично отвечать, это наши с ним рабочие отношения. Если он считает нужным комментировать таким образом, ради хайпа, - ну, значит Сергей Михайлович считает нужным. У меня не может быть личного конфликта с министром финансов, у меня есть отстаивание интересов украинской медицины, здоровья и жизни украинцев. Если я говорю, что нам, например, для закупки вакцин нужно 15,1 млрд грн, и все это подтверждено расчетами, а он решает, что достаточно 2,6, потом же выходит, что я прав. Так же будет и с лабораторией, о которой говорил президент. Понятно, что 100 млн грн нам не хватит", - заявил Степанов.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что глава Минздрава ведет себя как персонаж из "12 стульев".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саакашвили ответил Марченко: "Дешевая, проворовавшаяся козявка и ничтожество"

Степанов Максим (2062) Марченко Сергей (302)
+11
У ляльок і не може бути особистих конфліктів !!!)))
19.04.2021 17:58 Ответить
+9
В одну камеру ОБОИХ и пусть там лет 15 выясняют кто из них кто ....
19.04.2021 17:57 Ответить
+6
игры...ролевые у вас такие....да?
дурдом...
а марченко я смотрю...100 собак напали - еле отгавкались ))) всем раздал )))
19.04.2021 17:58 Ответить
В одну камеру ОБОИХ и пусть там лет 15 выясняют кто из них кто ....
19.04.2021 17:57 Ответить
Зебанарий-клоунарий . сосны корабельные ещё «цветочки «
показать весь комментарий
19.04.2021 18:08 Ответить
игры...ролевые у вас такие....да?
дурдом...
а марченко я смотрю...100 собак напали - еле отгавкались ))) всем раздал )))
19.04.2021 17:58 Ответить
100 - ???
Пока з 2 -ма среться
Зараза в країні - вакцинація 0.01 % ...
Ворог здоровенний на порозі - підготовка ?
Корупція , контрабанда , 5-та колона , ...і т.д. ...
А вони між собою ще сруться
20.04.2021 01:05 Ответить
У ляльок і не може бути особистих конфліктів !!!)))
19.04.2021 17:58 Ответить
Нам не хватит вообще, и неважно сколько: 100млн или 15млрд. Все продадут и вынесут с черного входа минздрава. Ну а между тем зеленский включил план сдачи Украины. Лягушки ему пошли впрок, стране - нет
19.04.2021 18:00 Ответить
Там еще один персонаж есть - Зеличка шаурмоедка . И словарный запас тот же .
19.04.2021 18:13 Ответить
"Пройдут годы, Киса. А они пройдут, многое забудется. Но благодарные потомки никогда не забудут это монументальное, это эпическое полотно - ВАКЦИНАЦИЯ".
19.04.2021 18:14 Ответить
Про 12 стульев. Вчера таксист, настоящий киевский опытный немолодой таксист, рассказывал что вез недавно 4 студентов по Прорезной, и говорит: "Здесь стоял Паниковский" Посмотрел молодежь на морозе. Вы говорит знаете кто такой Паниковский? Нет! А может про Остапа Бендер слышали. Из 4-х не один не слышал! Даже удивительно,но один то должен был знать. И подобные истории наблюдались не раз. Пропасть между поколениями возникает, возможно в истории цивилизации столь огромная непреодолимая пропасть возникла впервые. Они живут условными Майн Крафтами, какие 12 стульев, некоторые 20 летние про Терминатора даже не слышали, это не плохо не хорошо, это просто новый стиль жизни
19.04.2021 18:21 Ответить
За гроші людей ,жирують свині біля корита.
19.04.2021 18:26 Ответить
Да будут плевать и срать на голову - главное удержаться. Схемы запущены - отката пока нет.
19.04.2021 18:28 Ответить
Степанов ты фельдшер смерть!
19.04.2021 18:34 Ответить
Ну и дурацкие у вас рабочие отношения, что у одного идиота, что у другого такого же идиота...
19.04.2021 18:35 Ответить
Ясен пень, не хватить Степанов....пальто замшове імпортне тіко 700 тищ вартує😀
19.04.2021 18:43 Ответить
Высокие отношения среди зеленого моносброда)))
19.04.2021 20:31 Ответить
Зашевелились пауки в банке!
19.04.2021 22:18 Ответить
Просто г...вно!
19.04.2021 22:27 Ответить
Всё верно заявил.
21.04.2021 01:07 Ответить
 
 