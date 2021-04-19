РУС
ВАКС не пошел на сделку с фигурантом коррупционного скандала с Гладковским Жуковым

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда отказала в утверждении соглашения о признании виновности подозреваемым в коррупционных сделках в "Укроборонпроме" Виталием Жуковым из-за несоответствия его условий законам.

Решение было принято 19 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины.

Суд фамилию фигуранта не называет, но Украинской правде известно, что речь идет о Виталии Жукове.

Суть дела заключается в том, что, по версии следствия, группа преступников под руководством Жукова уклонилась от уплаты налогов на 46,4 млн гривен. К схеме были привлечены более 30 частных компаний и 5 государственных предприятий из состава концерна "Укроборонпром". Кроме того, согласно обвинительному акту, Жуков дал должностному лицу одного из этих ГП 880 тысяч гривен взятки. Согласно материалам дела, взятку давали директору Изюмского приборостроительного завода Сергею Филоненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке

Согласно договору, Жукову хотели смягчить наказание, приговорив лишь к 5 годам условно (с одним годом испытательного срока). За это от него требовалось возместить государству 4 млн гривен и предоставить обличительные показания в отношении других участников схемы.

Но суд не дал согласия на заключение этой сделки, учитывая несоответствие ее условий уголовно-процессуальному и уголовному законам, а также интересам общества.

Основанием для соответствующего решения суда стали следующие выводы:

- существует "прямой запрет заключать соглашение о признании виновности с организатором особо тяжкого преступления";

Также читайте: НАБУ и САП завершили расследование по подозрению сыну Гладковского по делу "Укроборонпрома"

- намерение обвиняемого добровольно возместить часть ущерба не может быть засчитано как обстоятельство, смягчающее наказание;

- только искреннее раскаяние и активное способствование раскрытию преступления, а также наличие на иждивении обвиняемого малолетних детей нельзя считать обстоятельствами, которые существенно снижают степень тяжести совершенных преступлений;

- закон ни при каких обстоятельствах не предусматривает возможности освобождения лица от отбывания такого вида наказания, как конфискация имущества;

- стороны сделки согласовали не только освобождение обвиняемого от отбывания наказания, но и продолжительность испытательного срока и перечень возложенных на обвиняемого обязанностей, что по закону относится к компетенции суда;

Читайте также: ВАКС оставил в силе меру пресечения Гладковскому

- условия соглашения в части согласованного наказания противоречат общественному интересу в силу его очевидного несоответствия требованиям закона, а потому не смогут предотвратить совершение других преступлений и выполнить превентивную функцию;

- по убеждению судей, в условиях проведения АТО / ООС преступная деятельность ради личного обогащения путем уклонения от уплаты налогов, тем более в оборонной сфере, "свидетельствует об особой наглости и исключительном цинизме организаторов такой деятельности".

Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

Читайте: Фигуранту скандала с Гладковским Жукову объявили подозрение в даче взятки, - Сытник

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. 19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

В конце апреля 2020 года антикоррупционные органы сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 млн грн и легализации этих средств четырем лицам, причастным к компании "Оптимумспецдеталь". Это - Виталий Жуков, Владимир Волохач и Андрей Рогоза, которые фактически руководили и обеспечивали работу общества, а также бухгалтер Иванюк.

В августе Национальное антикоррупционное бюро сообщило Жукову о еще одном подозрении - в даче взятки.

Гладковский Олег (160) Антикоррупционный суд (1277)
Топ комментарии
+9
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
показать весь комментарий
19.04.2021 18:01 Ответить
+7
цікаво буде коли доведуть провину Гладковських, якщо доведуть. А ти відчуваєш різницю прізвищ Гладковський та Жуков?
показать весь комментарий
19.04.2021 18:12 Ответить
+5
Десь є підтвердження його вибачень чи пан як завжди сам вигадав? Вам кацапам щось вигадать, як дурню з гори збігти.
показать весь комментарий
19.04.2021 18:23 Ответить
Вистава лялькового балагана триває !!!)))
показать весь комментарий
19.04.2021 18:01 Ответить
І що ска характерно, чорним налом внесли, прямо під фото і з посмішкою. Це все, що нам треба знати про правоохоронну систему в нашій державі.
показать весь комментарий
19.04.2021 18:29 Ответить
Зегнидота , себе беспредел и беззаконие , врагам - закон
показать весь комментарий
19.04.2021 18:04 Ответить
цікаво буде коли доведуть провину Гладковських, якщо доведуть. А ти відчуваєш різницю прізвищ Гладковський та Жуков?
показать весь комментарий
19.04.2021 18:12 Ответить
ну если Жуков сдаст Гладковского, то и того привлекут! кино по документам крутил Жуков! и сидеть ему тоже! а те останутся чистенькими, будут передачки носить соучастнику))))

а ведь говорили, они не виновны, бигус типа козел.... а вот как оно получается

Барыга и его друзья!!! сажайте уже хоть кого то из этих ублюдков
показать весь комментарий
19.04.2021 18:27 Ответить
сади . а я посміюсь з вас дєбілів ручних
показать весь комментарий
19.04.2021 18:34 Ответить
Уже привлекли вообще-то Гладковского. Просто Жуков там первый обвиняемый, Гладковский - второй.
показать весь комментарий
19.04.2021 21:50 Ответить
Ну вам ЗЕбилам не понять что сейчас происходит тупое представление в духе квартала! Объяснять долго но Бигус уже перед фигурантами извинился что его расследование туфта!
показать весь комментарий
19.04.2021 18:15 Ответить
Десь є підтвердження його вибачень чи пан як завжди сам вигадав? Вам кацапам щось вигадать, як дурню з гори збігти.
показать весь комментарий
19.04.2021 18:23 Ответить
это он попутал с этим чертом из СБУ) там извинялись по Семочко
показать весь комментарий
19.04.2021 18:27 Ответить
Но если они раз соврали то где гарантия что они не соврали ещё?
показать весь комментарий
19.04.2021 18:34 Ответить
я не думаю, что по семочке этому соврали... просто включились очень серьезные дяди... там же суд нарисовали смешной! а против судебной бумажки не попроешь! вот и пришлось исполнять решение суда (((( семочко - это гнилая консерва! у нас таких очень много во власти и в силовых органах
показать весь комментарий
19.04.2021 18:36 Ответить
Да?!А ты читал кто родственники Бигуса?
показать весь комментарий
19.04.2021 18:37 Ответить
ну дай ссылочку - почитаю... удиви меня) Байден? или Коломойский?
показать весь комментарий
19.04.2021 18:41 Ответить
Не. Брат в ФСБ а его сын тобишь плимяник в наркомате иностранных дел с грусной лошадью фотографируется!
показать весь комментарий
19.04.2021 18:55 Ответить
Да уж. Посмотрел.
А теперь из моей жизни: жена моя родом из Кемерово, в 7 лет они уехали оттуда. Там родня есть по маме. Жена дяди там очень серьезная тетка, главная судья в Кемеровской обл. Есть награда от путлера даже... вот и скажи, я кто теперь? Предатель? А путлер - куйло! Ла ла ла ла
показать весь комментарий
19.04.2021 21:10 Ответить
https://umoloda.kyiv.ua/number/3435/180/131480/

Читай наздоровье! Может поумнеешь!
показать весь комментарий
19.04.2021 18:56 Ответить
А що по сємочко вибачатись ? Нема зв"язків з окупантом,так він сам сказав що є,то у нас більше нема кому очолити контррозвідку як не сумнівній особі.Семочка звільнили а вовкового брата ,такого ж зрадника призначили,таке враження що кацапи воюють самі з собою і гинуть українці.А хотілось би навпаки. .
показать весь комментарий
19.04.2021 18:42 Ответить
не путаю! Ну попробую тебе попроще рассказать если допустим мне кто-то скажет что мой друг ватник а он окажется не ватником то если же он скажет что у меня мой второй друг украл что-то то без разговоров тому информатору заряжу в табло!Так и с Бигусом если он уже облажался с Семочкой то вероятность 100% что и на гладковского он врет! Дошло тупой сосне?
показать весь комментарий
19.04.2021 20:05 Ответить
Ты с головой дружишь? Бигус не следователь по делу Гладковского. И не прокурор. Есть факт создания схемы для уклонения от налогов. А кто ее обнаружил - дело десятое.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:09 Ответить
Это вы ЗЕбилы с головой не дружите! Если Бигус придумал про СЕмочку то он же придумал схемы Гладковского!
показать весь комментарий
20.04.2021 05:41 Ответить
Это тоже Бигус придумал? http://advocat-cons.info/index.php?newsid=4721#.YH6L5mczaUk
показать весь комментарий
20.04.2021 11:09 Ответить
После брехни про Семочку веры Бигусу нет! Там ещё находил его материалы Бигуса про антипрививки тот ещё треш!
показать весь комментарий
20.04.2021 05:42 Ответить
По двоим уже есть приговор. Они признали себя виновными. Это тоже Бигус придумал?
показать весь комментарий
20.04.2021 11:04 Ответить
Вы хоть суть обвинений понимаете ?
в Украине налог начисляется на прибыль - практически на разницу между ценой покупки и ценой продажи. Ну и как установить цену покупки - то есть цену за которую украли в рашке и контрабасом завезли в Украину ??? А если вы не можете документально подтвердить цену покупки (себестоимость) - то налоговая вам автоматом начисляет налог на всю цену продажи без вычета себестоимости.

у меня встречный вопрос - почему народ, в своей массе, такой тупой ?
показать весь комментарий
19.04.2021 18:23 Ответить
У меня есть ответ. Потому что жили в рабских сначала имперскых потом советских условиях. А умные рабы просто не выживают!
показать весь комментарий
19.04.2021 18:36 Ответить
там в документах Оптимумспецдетали стояли цены покупки и продажи! по документам было в некоторых позициях 300% наценка!!! все посчитали потом легко. фирма ведет бухгалтерию... писали ли они правду - второй вопрос! но обычно к каждой цене и сумме есть бумага подтверждения) иначе налоговая не примет отчетность)))
показать весь комментарий
19.04.2021 18:38 Ответить
хорошо, если у Вас хватает ума такие тексты писать, то предложите как показать себестоимость клистронов которые были куплены за нал у прапорщиков, переправлены через границу контрабасом (оплата сразу двум комплектам погранцов и таможенников) и проч. то что показали в доках это минимум что смогли отбелить (покраска, настройка, диагностика, охрана итд) а бабло то надо было както обналичить или вы думаете что прапорцики и погранцы могут безналом взять? вот и взялось 300% и не уплаченные налоги
показать весь комментарий
19.04.2021 18:48 Ответить
и еще добавлю, многое было у нас на складах! не надо усложнять цепочку - украли в РФии... украли у нас и нам же продали! классическая схема!!!
показать весь комментарий
19.04.2021 18:40 Ответить
многое было многое и есть, но например клистронов нет и не будет если не украсть в рашке (один из примеров)
показать весь комментарий
19.04.2021 18:42 Ответить
https://censor.net/ru/user/450893 если неизвестна цена приобретения или продажи то применяют справедливую цену -
I. Внести до https://ips.ligazakon.net/document/view/T102755?ed=2013_09_01 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Пункт 14.1 статті 14 доповнити підпунктом такого змісту:
"14.1.2291. справедлива ринкова ціна - ціна, яка склалася на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг), за якою товари передаються (роботи - виконуються, послуги - надаються) в операціях між особами, які не є пов'язаними;".
показать весь комментарий
19.04.2021 22:37 Ответить
мысль не плохая, но не так все просто - например с теми же клистронами невозможно установить справедливую цену так как отсутствует рынок клистронов - их производят только в рашке и в свободный оборот не выпускают, а кто как и где с каким прапорщиком договорился - то не рынок, более того как вы собираетесь рассчитывать стоимость логистики если это контрабас ?

видимо произошло вот что - эти попросили сделайте нам клистроны по безналу, а мы гарантируем что вас налоговая торбить не будет. по хорошему там можно былобы через услуги все отмыть, но в конечном итоге было бы в том же безнале дороже

пришла новая власть - которая больше всего хотела посадить попередников - на все остальное ей наплевать - вот и полезли боки...
показать весь комментарий
19.04.2021 22:59 Ответить
Не надо пугать долгими сроками и многолетними юридическими процедурами, просто пусть вся эта весёлая и юная ОПГ вернёт деньги государству и больше, чтобы мы этого мусора не видели и близко возле оборонки. А Порох пусть делает выводы, к чему в том числе и эти "бизнесмены" в области безопасности страны, привели его самого в конечном итоге
показать весь комментарий
19.04.2021 18:05 Ответить
Позно Ваня пить Боржоми!
показать весь комментарий
19.04.2021 18:25 Ответить
То, что предъявили Гладковскому в подозрении, вменить ему в вину нельзя
Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/jurbutusov/to-chto-predyavili-gladkovskomu-v-podozrenii-vmenit-v-vinu-nelzya-1361726.html

показать весь комментарий
19.04.2021 18:22 Ответить
доказать сложно, естественно! он же не ЛОХ этот Гладковский! но можно мелких зацепить...
показать весь комментарий
19.04.2021 18:30 Ответить
Опять Порох виноват?
показать весь комментарий
19.04.2021 18:23 Ответить
вже два роки, майже, ще ,не дай Боже,три попереду, до чого приведе УКРАЇНУ членограй
показать весь комментарий
19.04.2021 18:28 Ответить
про свинарчуков ни слова, а ведь именно они организовали схемк, а жуковкий просто будет козлом отпущения в этой схеме.. пипец законы
показать весь комментарий
19.04.2021 18:57 Ответить
тобто НАБУ зняло з жукова покази на подільників і щось там наобіцяло,
а ВАКС ту обіцянку скасував ?
показать весь комментарий
19.04.2021 20:12 Ответить
 
 