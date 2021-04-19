РУС
Новости Агрессия России против Украины
1 220 18

Террористы трижды с начала суток обстреливали украинские позиции из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, ПТРК и зенитных установок

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, с начала этого суток зафиксировано три нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Так, возле поселка Южное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок.

Возле Майорска российские оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.

В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

обстрел (29613) Донбасс (26966) боевые действия (4885)
Топ комментарии
+3
"А в ответ,тишина!",зелене перемир"я триває !!!)))
19.04.2021 18:20 Ответить
+3
Владимир Александрович Зеленский уже два года как сменил Порошенка и наживается на войне - больше вроде как и некому .
19.04.2021 18:20 Ответить
+3
Зеленский своими дегенеративными поступками просто загнал себя в з-цу. Да хрен бы с ним, с этим членограем. Он загнал в угол Украину и ее армию. И при этом умудрился навязать стране формулу какого-то ганса, отпустить Цемаха и ментов-убийц, сдать украинские территории бандитам.
19.04.2021 18:31 Ответить
https://shapito.d3.ru/novosti-dvukh-superderzhav-2141977/ Новости двух супердержав

19.04.2021 18:17 Ответить
и мёд на душу, экс презиент Эстонии предложил запретить граждааннам ерефии приеждять в ЕС. Тот самый который послал Хонакера и довёлл Эстонию до ЕС и НАТО.

https://www.delfi.lv/news/arzemes/*********-eksprezidents-ilvess-rosina-liegt-krievijas-pilsoniem-iebrauksanu-es.d?id=53121465 ********* eksprezidents Ilvess rosina liegt Krievijas pilsoņiem iebraukšanu ES
19.04.2021 18:27 Ответить
Это все "несистемно".
Не огорчайте бубочку, он только из Парижу вернулся.
19.04.2021 18:17 Ответить
"А в ответ,тишина!",зелене перемир"я триває !!!)))
19.04.2021 18:20 Ответить
РОА-2 (російська окупаційна армія в ЛуГандонії ) має багато спільного з РОА Власова під час Другої світової війни...

Історія повторюється... з тим же понтом.:

-Сформувалася РОА-2 зі зрадників України (силовиків, цивільних та ,козачків)
-Віддалася в повне розпорядження агресору
- "командирами" військових підрозділів є кадрові військові сс країни -агресора
-Військову техніку , озброєння, екіпіровку та фінансове утримання мають також від країни -агресора
-З тими ж знаками розрізнення - колорадська стрічка на лацкані, та під тим же російським прапором- триколором...
-Сталих порядків вони вирішили не міняти. Правда, вертикаль влади вирішили - суто як в ординського хана Батия... Хан сидить в кремлі і править ними без їх на те згоди

Ось тільки від десятини відмовилися і стали відбирати на свій розсуд у цивільного населення, і назвали це звільненням.... Іноді від квартири, машини -до останньої одежини вигрібають . Але свій же "освободітєль" - не чужий грабує,- це і заспокоює самих "звільнених та захищених"!!! кремлем....

Надіємося, що й фінал ЛуГандонії буде таким, яким був в Орди ! Коли помирав хан, чи призначений ним намісник - споруджували йому похоронний. курган А туди окрім необхідних у побуті речей і дружин, в обов'язковому порядку клали - вірних нукерів (помічників, прихильників) та туменних (тисячних) і найближче оточення колаборантів-подільників.

Без цього вертикаль, закладена ханом Батиєм, не працювала - розтягнуть же ж все собі , бо ж не буде вже їм з ким ділитися....

Будемо працювати та сподіваємося щоб РОА-2 при Путіні , та ******* нукери ( в т.ч. з неокупованої частини України) завершили своє існування, точно так, як і РОА при Гітлерові та ординський паханат Батия..
19.04.2021 20:38 Ответить
Владимир Александрович Зеленский уже два года как сменил Порошенка и наживается на войне - больше вроде как и некому .
19.04.2021 18:20 Ответить
з 4 великих десантних кораблів, які Росія перекидала на Чорне море з Балтики та Північного флоту, поломалися по дорозі три. Як гарно, що їм заблокували покупку Містралів.
19.04.2021 18:20 Ответить
провокация?
перемирие ж не нарушено 100500 день от рождества идеи преЗЕдента заглянуть в глаз *****
19.04.2021 18:21 Ответить
А ми ж, не провокуємо!
19.04.2021 18:22 Ответить
19.04.2021 18:26 Ответить
"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня."
_О каком режиме "прекращения огня" вы пишите? Вы что шизофреники, мать вашу?!
19.04.2021 18:28 Ответить
А вокруг тишина... (с)
19.04.2021 18:30 Ответить
19.04.2021 18:28 Ответить
ЗСУ мужественно не отвечали?
19.04.2021 18:28 Ответить
Зеленский своими дегенеративными поступками просто загнал себя в з-цу. Да хрен бы с ним, с этим членограем. Он загнал в угол Украину и ее армию. И при этом умудрился навязать стране формулу какого-то ганса, отпустить Цемаха и ментов-убийц, сдать украинские территории бандитам.
19.04.2021 18:31 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3534152.html
19.04.2021 18:31 Ответить
в 18.00 из 120мм минометов обстреляли р-н Царской охоты, больше 20 мин, стреляли с Яковлевки и Венствол ш. Засядько,
19.04.2021 19:29 Ответить
Интересно а это уже срыв перемирия или только провокация? Я если не дай бог ядерными зарядами по нашим городам жахнут это тоже будет провокация?!
19.04.2021 20:32 Ответить
 
 