Террористы трижды с начала суток обстреливали украинские позиции из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, ПТРК и зенитных установок

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, с начала этого суток зафиксировано три нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Так, возле поселка Южное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок.

Возле Майорска российские оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.

В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

