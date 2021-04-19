Террористы трижды с начала суток обстреливали украинские позиции из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, ПТРК и зенитных установок
Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, с начала этого суток зафиксировано три нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Так, возле поселка Южное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок.
Возле Майорска российские оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.
В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.delfi.lv/news/arzemes/*********-eksprezidents-ilvess-rosina-liegt-krievijas-pilsoniem-iebrauksanu-es.d?id=53121465 ********* eksprezidents Ilvess rosina liegt Krievijas pilsoņiem iebraukšanu ES
Не огорчайте бубочку, он только из Парижу вернулся.
Історія повторюється... з тим же понтом.:
-Сформувалася РОА-2 зі зрадників України (силовиків, цивільних та ,козачків)
-Віддалася в повне розпорядження агресору
- "командирами" військових підрозділів є кадрові військові сс країни -агресора
-Військову техніку , озброєння, екіпіровку та фінансове утримання мають також від країни -агресора
-З тими ж знаками розрізнення - колорадська стрічка на лацкані, та під тим же російським прапором- триколором...
-Сталих порядків вони вирішили не міняти. Правда, вертикаль влади вирішили - суто як в ординського хана Батия... Хан сидить в кремлі і править ними без їх на те згоди
Ось тільки від десятини відмовилися і стали відбирати на свій розсуд у цивільного населення, і назвали це звільненням.... Іноді від квартири, машини -до останньої одежини вигрібають . Але свій же "освободітєль" - не чужий грабує,- це і заспокоює самих "звільнених та захищених"!!! кремлем....
Надіємося, що й фінал ЛуГандонії буде таким, яким був в Орди ! Коли помирав хан, чи призначений ним намісник - споруджували йому похоронний. курган А туди окрім необхідних у побуті речей і дружин, в обов'язковому порядку клали - вірних нукерів (помічників, прихильників) та туменних (тисячних) і найближче оточення колаборантів-подільників.
Без цього вертикаль, закладена ханом Батиєм, не працювала - розтягнуть же ж все собі , бо ж не буде вже їм з ким ділитися....
Будемо працювати та сподіваємося щоб РОА-2 при Путіні , та ******* нукери ( в т.ч. з неокупованої частини України) завершили своє існування, точно так, як і РОА при Гітлерові та ординський паханат Батия..
перемирие ж не нарушено 100500 день от рождества идеи преЗЕдента заглянуть в глаз *****
_О каком режиме "прекращения огня" вы пишите? Вы что шизофреники, мать вашу?!