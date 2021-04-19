РУС
ЕС не планирует новых санкций в отношении России, хотя "это может измениться", - Боррель

Европейский союз не планирует пока расширять санкции в отношении России за концентрацию войск у границ с Украиной и эскалацию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель на брифинге после встречи с министрами иностранных дел блока, отвечая на вопрос корреспондента Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Вопрос касался также того, обращалась ли Чехия к другим государствам блока с просьбой выдворить российских дипломатов на фоне вероятной причастности российских спецслужб к взрывам в Врбетице 2014 года.

"Ответ -" нет "на оба вопроса. Не было запроса на широкое выдворение дипломатов из других стран-членов ЕС, и пока не было шагов в сторону расширения санкций против России. Это может измениться, но ситуация такова, как я ее описываю", - сказал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании Совета глав МИД стран ЕС призвал ввести секторальные санкции против РФ, - Кулеба

Во время своего выступления Боррель сообщил, что Россия, по его данным, сконцентрировала 150 тысяч своих военных на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

"Мы должны отметить сдержанную реакцию Украины и призываем Россию снизить напряжение. Сообщение всех министров было очень четким: в очередной раз выразить мощную поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности. Опять же, сюда входит непризнание нелегальной аннексии Крыма и призыв к полному выполнению Минских соглашений. Мы продолжим поддерживать усилия "нормандского формата". Мы также усилим дипломатические усилия для восстановления территориальной целостности Украины", - сказал Боррель.

Также читайте: Порошенко в разговоре с Туском призвал ЕС усилить санкции против РФ и поддержать предоставление Украине ПДЧ в НАТО

Он добавил, что представители Евросоюза примут участие в саммите "Крымской платформы" 23 августа. В то же время председатель внешнеполитической службы блока указал на необходимость ускорить реформы в Украине.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Также читайте: Отключение России от SWIFT - это как применить ядерное оружие, но мы готовы к этому шагу, - вице-председатель ЕНП Калниете

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

россия (97281) санкции (11871) Евросоюз (17599) Боррель Жозеп (785)
Топ комментарии
+12
Ссыкуны
19.04.2021 18:45 Ответить
+11
Жозе́п Борре́ль-и-Фонте́льес - член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F Испанской социалистической рабочей партии (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A1%D0%A0%D0%9F ИСРП ).

Шо ви всі від них, червонодупих, хочете? Вони довго збирались до купи і не для дого, шоб комусь допомагати відстоювати незалежність.
19.04.2021 18:56 Ответить
+9
Европой руководят ничтожества. Причём безответственные ничтожества.
19.04.2021 18:52 Ответить
Ссыкуны
19.04.2021 18:45 Ответить
Тех, кого вы выбрали и тех, кто вам управляет -- обоссать, святое дело!
Меняйтесь изнутри к лучшему и к вам потянутся участливые руки с помощью, деньгами и поддержкой...
19.04.2021 18:55 Ответить
Який сенс допомогати тому хто сам нічого не бажає робити !!!)))
показать весь комментарий
19.04.2021 19:05 Ответить
-- поддержал!
19.04.2021 19:17 Ответить
ГЕЙрошлюхи сэрр...
19.04.2021 19:12 Ответить
ЕС слишком большой, выработать консолидированное решение против очень сложно, тем более, что есть подозрение, что рашка скупает пачками европейских политиков, вспомните Шрёдера только. Поэтому в плане санкций отколовшиеся от союза бриты , флагман демократии Штаты, наша уважаемая Канада более перспективны
19.04.2021 19:14 Ответить
А українських ляльок і купляти не потрібно !!!)))
показать весь комментарий
Українських гнид від кремлівських вошей я не вважаю за співгромадян,за гідних бути громадянами України ,це лише гниди ,ганебні потвори кремлівської селекціі.істоти без роду та племені !!!)))
19.04.2021 19:58 Ответить
Вы правы - украинским лялькам надо головы отрывать и руки с ногами.... Иначе они всех нас угробят - кто за деньги , а кто и по приколу...
показать весь комментарий
Танюша ,це що ??? Суїцид!!!!))))
19.04.2021 20:13 Ответить
Нет. Это просто откровение. Ваш пост , где вы называете украинцев ляльками , которых 'і купляти не потрібно' оставили , а мой, где я с этим несогласна - удалили. Вообще, без комментариев. 'Цензор нет' называется
19.04.2021 21:34 Ответить
Танюша ,українські лялькі ,це політикани та т.зв.українська влада ,жалюгідна пародія на держвладу ,зелена пліснява !!!)))
19.04.2021 21:38 Ответить
как говорят кацапы гейропа,точно что импотенты обнадеживайте)(уйла и дальше
показать весь комментарий
Извиняюсь конечно за непарламентские выражения, но это называется : и рыбку съесть , и на ...уй сесть , и из аквариума выпить. У меня всё
19.04.2021 18:49 Ответить
Европой руководят ничтожества. Причём безответственные ничтожества.
19.04.2021 18:52 Ответить
А вами кто руководит? -- коротко -- одним словом, пожалуйста...*)
показать весь комментарий
Кремлівські гниди !!! Лялькі кремлівського балагана ,обрані "мудрим нарідом " !!!)))
19.04.2021 19:09 Ответить
-- одним словом: спам, короче... (см. сверху) *)
19.04.2021 19:13 Ответить
Це якісь когнітивний дисонанс ,вимогати санкціі з ЄС ,а самим відновлювати імпорт електро з Росіі !!! )))
19.04.2021 19:17 Ответить
А чого ти одразу на себе проєціюєш? Маю сумніви, шо комуняки в Європі повилазили завдяки своїм народам, бо якось водночас і скрізь це трапилось.
19.04.2021 19:21 Ответить
Я Совок валил -- в Украине в частности. ...а свалил от тех, кто коммуняку выбрали Первым Президентом Украины.
...имею право бобухтеть в Тему -- тем более, что ничего нового я не придумываю -- со стороны видней... -- а вам от меня тошно, а не от самих себя...*)
19.04.2021 19:24 Ответить
Та ми всі бухтим, шо робити...
19.04.2021 19:30 Ответить
Так ото ж...
19.04.2021 19:34 Ответить
Шож это вы так, Боррель? Торгуете с врагом, поставляете ему турбины двигателя компьютеры мясо и пиво? А в ответ получаете нефть газ проституток в виде балерин и баб которые скупают по баснословной цене ваши развалюхи. Доколе!
19.04.2021 18:53 Ответить
Шо, пиляти европейские, сдулись? Очередная озабоченность и призывы... А так дышали- Мы то, мы это.
19.04.2021 18:53 Ответить
А что должно интересно измениться? Х.йло должен начать греметь оружием в районе Брюгге? Вот страусы голимые... Вот так вас и отъ бут с засунутой в песок башкой...
показать весь комментарий
19.04.2021 18:55 Ответить
То ли "леди" , то ли "...ляди ",,, Ну скорей всего , таки ...ля - ...ляди.
19.04.2021 18:55 Ответить
Бледи
19.04.2021 19:05 Ответить
Коли напав гітлер те ЄС обісралось по самі вуха і сиділо поки українці не визволили,тепер нападає путлер то знов обісрались і чекають.ГАНЬБА ТОМУ ЄС.
19.04.2021 18:56 Ответить
Обсосы. Безвольные ,тупые немощи.
19.04.2021 19:54 Ответить
Жозе́п Борре́ль-и-Фонте́льес - член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F Испанской социалистической рабочей партии (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A1%D0%A0%D0%9F ИСРП ).

Шо ви всі від них, червонодупих, хочете? Вони довго збирались до купи і не для дого, шоб комусь допомагати відстоювати незалежність.
19.04.2021 18:56 Ответить
Ну так не идите в Европу... ...идите куда-нить ещё...*)
19.04.2021 18:58 Ответить
А вам і ходити нікуди не тре, теж ковтнете, пожили, як люди кілька десятків років і досить.
19.04.2021 19:05 Ответить
...поживём -- увидим...*)
19.04.2021 19:15 Ответить
Вот посмотри.
ЄС не планує нових санкцій проти Росії, хоча "це може змінитися", - Боррель - Цензор.НЕТ 1336
19.04.2021 19:35 Ответить
-- это бред парашный. Даже поляки его не рассматривают...
19.04.2021 19:41 Ответить
Ну ты и мерщавец! Спалился, ботинок лахтинский!
19.04.2021 19:43 Ответить
Не советуй что нам делать а мы не будем говорить куда тебе идти, усек?!
19.04.2021 19:05 Ответить
https://censor.net/ru/user/126283 Секретар ООН Гутерреш,також соціаліст.В ті й же демократичній партії США.також дуже багато соціалістів.
19.04.2021 19:37 Ответить
Будь-кого з верхівок бери - не помилишся, і все це останніми роками.
19.04.2021 19:53 Ответить
""Война неизбежна, потому что обе стороны видят в друг друге непримиримого врага, экзистенциальную угрозу своему существованию."- кацапія, як власне й самі кацапи, це історичні вороги українців. Ця хижа угро-фіно-тюркська химера, котру створив внук Чінгізхана, Батий вперше кинулася на Україну-Русь 781 рік тому, коли орда недолюдей зруйнувала Київ 1240 року. Потім Україна мала кілька століть відносного спокою за часів ВКЛ та РП. Але через фатальну дурість Б. Хмельницького, знову опинилася під ігом козломордої нечисті. 100 років тому, українцям Бог дав шанс вирватись з-під кацапського лаптя, але дебільні соціалісти УЦР, банально просрали тільки що відновлену українську державу - УНР. В 1991-му Бозя знову зглянувся над дурнуватими українцями і вони отримали знову свою державу. Але довбойоби, за цілих 30 років не спромоглися розбудувати її до потужної та міцної країни, котра б стала лідером східної Європи. Натомість обирали президентами тих, хто вірою і правдою служив кацапським окупантам або й звичайних нащадків тих окупантів, яких власне не позбулися з своєї країни.
Війна з ордою не просто стоїть на порозі української домівки - вона вже переступила той поріг. Вже 7 років українці воюють на східному фронті, а тупоголовий обиватель-люмпен ( какая разніца) в тилу знову обирає у владу нащадків кацапських окупантів та різного роду ватний біонепотріб.
Чи можливо захистити українську державу в такій ситуації як нині? Складно, але можна з єдиною умовою - коли кацапія розпочне повномасштабну війну за знищення української держави та українців, як етносу, погнати оту всю зграю тупоголовго обивателя (какая разніца) на фронт. А позаду поставити загороджувальні загони. Може хоч тоді основна біомаса населення цієї країни зрозуміє є "разіца", чи немає...."
19.04.2021 18:57 Ответить
Власти Праги потребовали у России вернуть территорию, на которой в настоящее время располагается российское посольство в Чехии.

Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщил староста района «Прага-7» Ян Чижински в своем https://twitter.com/jancizinsky/status/1384113423198220297 Twitter -аккаунте.
«Пражский городской совет призвал чешское правительство провести переговоры о приведении площади посольства РФ в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году. Через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна, наконец, закончиться», - заявил Чижински.
19.04.2021 18:57 Ответить
ЕС не планирует новых санкций в отношении России, хотя "это может измениться", - Боррель - Цензор.НЕТ 8268
19.04.2021 18:59 Ответить
самі слов'яни
19.04.2021 18:59 Ответить
Мда, это типо Русь! Больше похожие на наследие Чингизидов.
19.04.2021 19:01 Ответить
Росія ,повсякчас жила і живе за рахунок грабунку земель поневоленних народів !!!!)))
19.04.2021 19:13 Ответить
Знову кляті спамери заспамили.
Клопи кусючі
19.04.2021 19:17 Ответить
Це прояв поваги до тебе,визнання іх власної неспроможності та недолугості !!!)))
19.04.2021 19:21 Ответить
А де ж расєя у цьому мавп"ятнику? москва -воронеж кер догониш?
19.04.2021 19:19 Ответить
По данным переписи 2001 г. в Украине проживает более чем 130 наций и народностей, самыми многочисленными являются украинцы. Они составляют 77,8 % всего населения.
19.04.2021 21:10 Ответить
Чекають, поки Київ стане жандармом Європи.
19.04.2021 19:01 Ответить
Він вже став ... жебраком Європи.
19.04.2021 19:04 Ответить
...вот і путін тоже также гаваріт...
19.04.2021 19:21 Ответить
Еще через день Прага пригласит 36 новых российских дипломатов в галифе. И сувенирную 34-ку для установки на Карловом мосту. Пуйло снисходительно согласится.
19.04.2021 19:02 Ответить
Новий соцтабір воює зі старим, ми між ними.
19.04.2021 19:10 Ответить
-- воровская зона...
19.04.2021 19:20 Ответить
А как же "ГЛУБОКАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ""? Нам без нее ни как.
19.04.2021 19:13 Ответить
не все сразу. там есть мощная поддержка.
19.04.2021 19:27 Ответить
ЕС - вы чморота. Если Украина упадет, вас просто обоссут, дебилов.
19.04.2021 19:48 Ответить
Украина не упадёт.
19.04.2021 19:53 Ответить
Кого "вас"?
19.04.2021 19:54 Ответить
Зачем вы вообще постите новости о высказываниях этих вечно глубоко озабоченных? Сколько можно обращать внимания на эти вялые телодвижения евроимпотентов? Эта новость не стоит вообще никакого внимания. Путин в центре Парижа или Берлина может парламент взорвать и признаться. что это он сделал, а они все равно дальше глубокой озабоченности не пойдут.
Лично мне новость эта вообще неинтересна, просто захотелось комменты почитать. По-моему, уже все всё поняли.
19.04.2021 20:00 Ответить
_А он уже взорвал. Высшее политическое и военное руководство. Страны НАТО и ЕС. Т. е. напал на НАТО и ЕС!
19.04.2021 20:11 Ответить
Ну какой же ты жалкий, даже Медведев не столь жалок
19.04.2021 20:04 Ответить
тактика проституток....
19.04.2021 20:09 Ответить
Та правильно-**** там 15000 убитых украинцев?"Поток",никель,титан.Когда уже поймем,что эти мудаки не на много лучше кацапов?Британия поняла.Украина/Польша/Чехия/Прибалтика/Скандинавия-вот будущий Союз,а эта параша ЕС рассыплется.
19.04.2021 20:19 Ответить
Вот те Европа, вот те европейские ценности и вот те Жопез Боррель сверху.
19.04.2021 20:19 Ответить
Головне, щоб виразілі глубокую озабочєнность. А Україна кацапського дипломата вздовж кордону покатала, але не вздумала таки висиляти. мідвічук буде незадоволений
19.04.2021 21:49 Ответить
Украина при экс-министре иностранных дел Климкине ПРОИГРАЛА позиции в ЕС,позволив Германии и Франции "отползти" от тем пресечения финансовой поддержки страны-агрессора России.Вместо этого полным ходом начался и практически закончился главный российский проект-"сев.поток-2" и продолжаются другие бизнес-программы с РФ,вот главе которых опять же кроме российских стоят немецкие,французские и австрийские бизнесмены.
заявления можно делать любые,чем и балуются чиновники ЕС,а вот меры не принимают к сдерживанию экспансии России на ЕС.Дружественные слова поддержки и похлопывание по плечу-не то.что сейчас нужно для сдержания агрессии и остановки надвигающейся войны.Европа уже однажды сильно обожглась опять же на коммерческих сношениях со странами-агрессорами,запалившими Вторую мировую войну.
19.04.2021 22:26 Ответить
 
 