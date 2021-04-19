ЕС не планирует новых санкций в отношении России, хотя "это может измениться", - Боррель

Европейский союз не планирует пока расширять санкции в отношении России за концентрацию войск у границ с Украиной и эскалацию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель на брифинге после встречи с министрами иностранных дел блока, отвечая на вопрос корреспондента Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Вопрос касался также того, обращалась ли Чехия к другим государствам блока с просьбой выдворить российских дипломатов на фоне вероятной причастности российских спецслужб к взрывам в Врбетице 2014 года.

"Ответ -" нет "на оба вопроса. Не было запроса на широкое выдворение дипломатов из других стран-членов ЕС, и пока не было шагов в сторону расширения санкций против России. Это может измениться, но ситуация такова, как я ее описываю", - сказал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании Совета глав МИД стран ЕС призвал ввести секторальные санкции против РФ, - Кулеба

Во время своего выступления Боррель сообщил, что Россия, по его данным, сконцентрировала 150 тысяч своих военных на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

"Мы должны отметить сдержанную реакцию Украины и призываем Россию снизить напряжение. Сообщение всех министров было очень четким: в очередной раз выразить мощную поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности. Опять же, сюда входит непризнание нелегальной аннексии Крыма и призыв к полному выполнению Минских соглашений. Мы продолжим поддерживать усилия "нормандского формата". Мы также усилим дипломатические усилия для восстановления территориальной целостности Украины", - сказал Боррель.

Также читайте: Порошенко в разговоре с Туском призвал ЕС усилить санкции против РФ и поддержать предоставление Украине ПДЧ в НАТО

Он добавил, что представители Евросоюза примут участие в саммите "Крымской платформы" 23 августа. В то же время председатель внешнеполитической службы блока указал на необходимость ускорить реформы в Украине.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Также читайте: Отключение России от SWIFT - это как применить ядерное оружие, но мы готовы к этому шагу, - вице-председатель ЕНП Калниете

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.