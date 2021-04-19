Стерненко заявил о закрытии уголовного дела о покушении на него: "Это четкий сигнал криминалитету и дальше безнаказанно калечить и убивать активистов"

Полиция закрыла уголовное дело о покушении на активиста Сергея Стерненко, которое произошло 1 мая 2018 года.

Об этом сам Стерненко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Не так давно генпрокурор Венедиктова заявила, что берет под личный контроль расследование покушения на меня. Не думаю, что она это сказала, потому что хочет действительно чтобы преступники были наказаны. Это, скорее, попытка показать иллюзию баланса, что прокуратура не только преследует меня, но и тех, кто на меня нападает. Но это лишь очковтирательство. Потому что реальность совсем другая. Сегодня я узнал, что полиция закрыла уголовное производство по второму нападению на меня. Это дело о том, как утром 1 мая 2018 мне стреляли в затылок, и я смог задержать нападавшего и передать его полиции", - написал Стернеко.

Он также напомнил, что полиция сразу же похитила из дела телефон исполнителя преступления, а затем, после передачи дела в СБУ, выяснилось, что к организации покушения был причастен тогдашний ведущий консультант ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк. На его автомобиле исполнитель с еще одним сообщником Карбенюком якобы должен был покидать место преступления.

"За эти 3 года сообщника даже не допросили. А Форостяк перевелся работать в коммунальное предприятие к Труханову. И подозрение не получил. И уже не получит. Венедиктова сначала передала дело о покушении в полицию, чтобы та "расследовала" как полиция это покушение и организовала. А затем следователь "забыл" вовремя обратиться в суд о продлении сроков расследования, а в суде не мог объяснить, почему никаких следственных действий не производится. Поэтому срок не продлили, и дело закрыли", - отметил активист.

Стерненко также сообщил, что производство закрыли еще 1 декабря 2020 года, но он узнал об этом только сегодня, потому что полез в реестр судебных решений.

"А полиция на мои ходатайства о предоставлении информации тупо не отвечала. Поэтому поздравляю Труханова, Форостяка и Карбенюка. Их официально отмазали при наличии очень веских доказательств. Им теперь ничего не будет. Ведь это не дело о фейковых 300 гривнях. Закрытие производства - четкий сигнал криминалитету и дальше безнаказанно калечить и убивать активистов. Государство отмажет", - резюмировал активист.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.