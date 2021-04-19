РУС
Новости Приговор Стерненко
6 886 49

Стерненко заявил о закрытии уголовного дела о покушении на него: "Это четкий сигнал криминалитету и дальше безнаказанно калечить и убивать активистов"

Полиция закрыла уголовное дело о покушении на активиста Сергея Стерненко, которое произошло 1 мая 2018 года.

Об этом сам Стерненко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Не так давно генпрокурор Венедиктова заявила, что берет под личный контроль расследование покушения на меня. Не думаю, что она это сказала, потому что хочет действительно чтобы преступники были наказаны. Это, скорее, попытка показать иллюзию баланса, что прокуратура не только преследует меня, но и тех, кто на меня нападает. Но это лишь очковтирательство. Потому что реальность совсем другая. Сегодня я узнал, что полиция закрыла уголовное производство по второму нападению на меня. Это дело о том, как утром 1 мая 2018 мне стреляли в затылок, и я смог задержать нападавшего и передать его полиции", - написал Стернеко.

Он также напомнил, что полиция сразу же похитила из дела телефон исполнителя преступления, а затем, после передачи дела в СБУ, выяснилось, что к организации покушения был причастен тогдашний ведущий консультант ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк. На его автомобиле исполнитель с еще одним сообщником Карбенюком якобы должен был покидать место преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очень важно найти организаторов и заказчиков покушений на Стерненко, - Венедиктова

"За эти 3 года сообщника даже не допросили. А Форостяк перевелся работать в коммунальное предприятие к Труханову. И подозрение не получил. И уже не получит. Венедиктова сначала передала дело о покушении в полицию, чтобы та "расследовала" как полиция это покушение и организовала. А затем следователь "забыл" вовремя обратиться в суд о продлении сроков расследования, а в суде не мог объяснить, почему никаких следственных действий не производится. Поэтому срок не продлили, и дело закрыли", - отметил активист.

Стерненко также сообщил, что производство закрыли еще 1 декабря 2020 года, но он узнал об этом только сегодня, потому что полез в реестр судебных решений.

"А полиция на мои ходатайства о предоставлении информации тупо не отвечала. Поэтому поздравляю Труханова, Форостяка и Карбенюка. Их официально отмазали при наличии очень веских доказательств. Им теперь ничего не будет. Ведь это не дело о фейковых 300 гривнях. Закрытие производства - четкий сигнал криминалитету и дальше безнаказанно калечить и убивать активистов. Государство отмажет", - резюмировал активист.

Также читайте: Суд Одессы отправил Стерненко и Демчука под круглосуточный домашний арест

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

закрытие (115) покушение (1061) уголовное дело (2438) Стерненко Сергей (412)
Топ комментарии
+19
из пальца стрелять будешь, Игорёк?..
у тебя ж "белый билет!.. тебе даже рогатку нельзя давать..
показать весь комментарий
19.04.2021 19:23 Ответить
+14
Что на это скажет зеленый соплежуй, и рюкзаков?
показать весь комментарий
19.04.2021 19:19 Ответить
+13
криминал , чурки , и воры - надежная опора любой власти в нашей стране , а вот патриоты по действиям властей не надежны
показать весь комментарий
19.04.2021 19:22 Ответить
Комментировать
Криміналітету вже недовго лишилось, скоро воєнний стан і розстріли по законам військового часу.
показать весь комментарий
19.04.2021 19:17 Ответить
из пальца стрелять будешь, Игорёк?..
у тебя ж "белый билет!.. тебе даже рогатку нельзя давать..
показать весь комментарий
19.04.2021 19:23 Ответить
Давид переміг Голіафа лише маленьким каміньцем і віддтів йому голову. Не має значення яка зброя в твоїй руці, коли твою руку направляє Бог!
показать весь комментарий
19.04.2021 20:52 Ответить
твой рукой управляют наркотики, а ветхозаветные сказочки производят впечатление только на людей с "отключённым мозгом"..
каким оружием обладает твоя Армия, имеет ключевое значение и решающее значение..
показать весь комментарий
19.04.2021 21:00 Ответить
Розрекламована російська зброя може виявитись вкрай неефективною, як вірменські Іскандери які змогли поразити тільки 10% цілей. І тут згадуєш про збіг обставин який може бути зовсім невипадковим.
показать весь комментарий
19.04.2021 21:11 Ответить
армяно-российские "Искандеры" вообще ничего не поразили!..
ни 10%, ни 8%, ни 2,5%, поскольку упали в стороне от позиций азербайджанских войск..
показать весь комментарий
19.04.2021 21:21 Ответить
Бог не будет помогать тем, кто в Него не верит! А в нашей стране таких идиотов большинство! И они еще других называют "отключенными мозгами", сами не имея мозгов вааще!
показать весь комментарий
19.04.2021 22:03 Ответить
не памятаю хто сказав, але дуже вірно: "Бог допомагає тому, у кого кращі батальйони"
показать весь комментарий
20.04.2021 09:13 Ответить
Естественно , у кого больше батальонов, тот безбожник и победит! Тут речь не о том ....
показать весь комментарий
20.04.2021 20:17 Ответить
Хорошее имя ты себе придумал-Шрек Баблокат,в самую точку,аж тошнит
показать весь комментарий
02.05.2021 20:15 Ответить
Игорь , хотелось-бы , но небудет их никто и пальцем трогать , в нашей стране вор неприкосновенен ( как и депутат )
показать весь комментарий
19.04.2021 19:24 Ответить
Ой сметун снова появился. Иди сметай зеленского, которого ты выбирал. Но что-то все твои сметания заканчиваются на форуме цензора.)))
показать весь комментарий
19.04.2021 19:36 Ответить
Ти зрозумів скільки виродків в нашій Україні? І через що руїна та війна на порозі? Подивись скільки виродків насрало і відлайкало нижче. Ти думаєш вони заслуговують на краще життя? Я давно вирішив, що більшість населення тут нажаль безнадійні і заслуговують жорстокого покарання. І вони його отримають.
показать весь комментарий
19.04.2021 20:44 Ответить
Бидла завжди є багато, але це не має нас відволікати від справжної мети.
показать весь комментарий
19.04.2021 20:49 Ответить
А ти вважаєш що бидло заслуговує на краще життя яке буде дано їм ціною боротьби та життя кращих людей цього суспільства?
показать весь комментарий
19.04.2021 22:18 Ответить
так ігореша ватан
показать весь комментарий
19.04.2021 23:17 Ответить
Что на это скажет зеленый соплежуй, и рюкзаков?
показать весь комментарий
19.04.2021 19:19 Ответить
зе не вмєшиваєтся
показать весь комментарий
19.04.2021 19:20 Ответить
І це вже добре! Бо коли він втручається, то саджають невинних, а винні гуляють ще вільніше.
показать весь комментарий
19.04.2021 20:53 Ответить
Аваков раше грозит, это проще...
показать весь комментарий
19.04.2021 21:29 Ответить
криминал , чурки , и воры - надежная опора любой власти в нашей стране , а вот патриоты по действиям властей не надежны
показать весь комментарий
19.04.2021 19:22 Ответить
Попал хлопец в жернова ментовско-прокурворского беспредела. Хватит ли на них всех гилляк в Киеве?
показать весь комментарий
19.04.2021 19:25 Ответить
как показывают результаты всех революций за времена независимой Украины - физически не пострадал ни один из субьектов народного возмущения, так что гиляк много, но ими не пользуются
показать весь комментарий
19.04.2021 19:34 Ответить
були також добрі ноини: льотчик-космонавт, адепт руSSкого міра чечетов "випорхнув" з 17-го поверху...
та й Гниді шуфричу "полірнули" Пику....
показать весь комментарий
19.04.2021 20:04 Ответить
я имел ввиду не рядовых паразитов, рядовых часто и приносят в сакральную жертву
показать весь комментарий
19.04.2021 22:26 Ответить
_Это очередное доказательство умственно отсталым и плугам на чьей стороне власть на самом деле.
показать весь комментарий
19.04.2021 19:29 Ответить
хм,дайте плакатик "лишьбынепорошенко" этому парнюа то они необучаеиые выводов не делают никаких
показать весь комментарий
19.04.2021 19:32 Ответить
Плювать.Отаких стєрнєнків-поросюків-бєлєцкіх, точно на передовій не побачиш.
показать весь комментарий
19.04.2021 19:35 Ответить
Та ваАще насрать на всех реальных борцов с авако-рыго-ватно-ментовским безпределом и пофик, что от них вата срётся кирпичами! Мы не простим ему то, что он на Пороха рот открыл в 15-м году!
показать весь комментарий
19.04.2021 20:07 Ответить
Аваков всегда на защите Родины от бешеных кацапов.

Стерненко заявив про закриття кримінальної справи про замах на нього: "Це чіткий сигнал криміналітету і далі безкарно калічити і вбивати активістів" - Цензор.НЕТ 2275
показать весь комментарий
19.04.2021 20:27 Ответить
Багато наборов цей борцун ? Й,вибачте,хто його боїться ?
І,врешті,наш професійний октівізд дізнався, хто замовєл Катю Гандзюк ? Бо ні кушать,ні какать нє міг,поки не дізнається.
Втім,неважливо.Професійні активісти зіграли свою роль в знищенні проукраїнської влади.Тепер на них малий попит,й проект "Стерненко" теж вже не злетить...
показать весь комментарий
19.04.2021 21:30 Ответить
Спробуй для початку вийти за межи того, що хтось обов'язково є чиїмось проектом бо коментувати цей антиукраїнський набір брехні та маніпуляцій я не взмозі.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:54 Ответить
Час покаже.
показать весь комментарий
19.04.2021 23:03 Ответить
Ну ото сиди мочки, поки справжніх героїв саджають українофоби на потіху ваті та чекай коли покаже час. Так зручніше, особливо коли придумати для себе відмазку, що всі активісти, то чиїсь професійні проекти...
показать весь комментарий
19.04.2021 23:25 Ответить
Можете пояснити,чому Стерненко для вас герой ? А хто ще з його дружків ваші герої ?
показать весь комментарий
20.04.2021 00:59 Ответить
Хто з нас в Україні живе зараз? Не дуже горю бажанням пояснювати очевидні речі, тим паче після того зомбо-спітчу.
показать весь комментарий
20.04.2021 05:56 Ответить
Суддя шолє?
показать весь комментарий
19.04.2021 20:29 Ответить
Тут подробно:
https://youtu.be/zypwhv2iWsE
показать весь комментарий
19.04.2021 20:15 Ответить
Отпустите патриота негодяи.
показать весь комментарий
19.04.2021 20:24 Ответить
зелена мразота банкує
показать весь комментарий
19.04.2021 20:46 Ответить
Іншого результату важко було очікувати, бо там до замахів на Сергія причетні одеські мусора, які наразі підзвітні Авакову і повністю його влаштовують.
показать весь комментарий
19.04.2021 20:48 Ответить
Генсепарша працює.
показать весь комментарий
19.04.2021 21:09 Ответить
Головне не дати суддям та прокурорам втекти з України.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:33 Ответить
Что ЗЕк, что Парашенко. Кто бы сомневался. Люди. защитившие страну от российской агрессии в 2014-15 гг. , для них враги. Продажная власть, продажные шкуры. Один за Липецкую фабрику, второй за своих "Сватов" по сРашка ТВ.
показать весь комментарий
20.04.2021 01:08 Ответить
Для мене допис зі словами "за Липецкую фабрику" розписка про дебілізм.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:18 Ответить
 
 