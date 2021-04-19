"Слуги народа" требуют от Зеленского расторгнуть дипломатические отношения с Россией, - заявление
Народный депутат "СН" Елизавета Богуцкая опубликовала заявление, в котором депутаты политсилы обращаются к президенту в связи со скоплением российских войск на границе с Украиной.
Текст заявления она опубликовала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Кто именно из "слуг народа" поддержал заявление, Богуцкая не указала.
"Выражаем полную поддержку усилиям Президента Украины найти дипломатическое решение ситуации и реалистичный способ достижения мира и возвращения оккупированных территорий, а также выражаем благодарность международным посредникам за поддержку миролюбивых устремлений Украины", - сказано в заявлении.
Авторы заявления отмечают, что действия России являются для Украины "экзистенциальной угрозой", и что наша страна должна воспринимать их как реальные приготовления к расширению вооруженной агрессии.
Читайте на Цензор.НЕТ: Нападение на Украину в 2021 году не будет легким прогулкой, враг понесет огромные потери, - Аваков. ФОТО
Они призывают немедленно провести заседание Рады при участии президента, Кабмина и руководителей спецслужб.
"Призываем Президента Украины, Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины:
- расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией;
- внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины "О территориальной обороне";
- провести призыв резервистов в Вооруженные Силы Украины и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации;
- безотлагательно обратиться к правительствам государств-подписантов Меморандума относительно гарантий безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 (Будапештский меморандум) - Великобритании и Соединенных Штатам Америки - о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны РФ ввиду нарушения Российской Федерацией обязательств в рамках Меморандума воздерживаться от угрозы силой или ее применения против Украины", - говорится в заявлении.
Также на Цензор.НЕТ: Россия сосредоточила на границах с Украиной наибольшее количество войск, которое когда-либо было, - Боррель
Также предлагается обратиться к странам НАТО с предложением временно развернуть на территории Украины подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей.
"Призываем соотечественников, украинский бизнес, проживающих и работающих на территории Российской Федерации и ее государств-сателлитов, по возможности завершить свои дела и вернуться в Украину", - говорится в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Перш ніж робити подібні речі, потрібно все продумати і прорахувати.
2. Чому закон про територіальну оборону не прийняли раніше? Проте зебіли дуже "обеспокоились" гральними свинарниками. При цьому НІХТО не брав до уваги, які шкідливі соціальні наслідки вони несуть для України в цілому.
3. Підписанти меморандуму ЗОБОВЯЗАНІ "допомогати" лише при викристанні ядерної зброї. При цьому кучма та пособники не сидять за державну зраду. Прочитайте УВАЖНО 6 пунктів клаптику паперу, половинку листа А4. І навіть там "Вода" Меморандум
1) ВОДА
2) Не нападати
6) ВОДА
Цікавий 5 пункт. Можуть примінти ядерну зброю, якщо напали на їх армію.
15 вересня 1939 року. вонючий СССР, в котрий раз підло, напав на Польшу (асвабадители ага). Причина - ПОЛЬША вбила їх прикордонника. Тобто зтікаючій від німців Польші було нічим більше зайнятись як ще й почати війну проти однієї з наймогутніших армій світу.
І всі в цю блаж поіврили.
4. Який не був ссср, але ВСІ діти генералів, міністрів а також діти сраліна воювали на фронті. Не в тилу, не за 100 км від лінії фронту. Дуже сумнівно, що в нас буде хоча б на 10% так. А ЇХ діточки отримують потім і нагороди, і "славу".
А основні дії має у даній ситуації робити Україна , а не "зарубеж нам поможет"
Східна мудрість - "На Аллаха сподівайся , але верблюда прив'язуй "
Первый раз вижу, что депутаты уже работают не в Раде, а в Фейсбуке
И это члены президентской партии. Они к нему нормально обратится не могут, а только через Фейсбук ???
КТО ИМЕННО ИЗ "СЛУГ НАРОДА" ПОДДЕРЖАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ, БОГУЦКАЯ НЕ УКАЗАЛА.
Первый вижу заявление, которое не имеет авторов
С таким успехом можно что-то написать на заборе
на само деле -- нет
- И что вам ответил президент?
- Он сказал: "Ну, смотрите, у него там была вся полнота власти…".
Что, конечно, вызвало у меня улыбку, поскольку мы сейчас как раз обладаем всей полнотой власти:
у нас есть президент, его премьер-министр, его монобольшинство в парламенте, его генеральный прокурор, его СБУ, его ГБР.
Ну, то есть все находится под контролем президента
И, соответственно, что мешает нам провести в стране те глобальные изменения, которые в свое время произошли в Грузии?
Да, не одним лишь Михеилом Саакашвили.
Да, в экономической части это был Каха Бендукидзе.
: https://censor.net/ru/r3253379
Вот только всё вспоминается поговорка "Поздно, Сеня, пить Боржоми, когда почки отвалились . . ."
Значительная часть указанных в заявлении мероприятий требует много времени и усилий. Это стоило делать раньше. Теперь успеют ли ?
Хотя лучше поздно, чем никогда. А тем временем (пока будут реализовывать мероприятия) орду придётся сдерживать, платя за это головами наших военных . . .
А як це коментувати:
"Дуже і дуже сумна, чорна новина з Грушевського.
На жаль.
Як кажуть дельфінятки, уряд пана Шмигаля, успішного менеджера середньої руки у Ріната Леонідовича, нібито терміново готує передачу цілісних майнових меліоративних комплексів, таких як Північнокримський канал, з відання Держводагенства до ...Держрибагенства."
https://www.facebook.com/borys.babin/posts/10225698732113085
1.Немедленно разорвать со страной-агрессором дипломатические отношения!
2.Объявить по всей стране военное положение!
3.Перевести свою экономику на военный лад!
4.Начать радикально, в ускоренном темпе усиливать Вооруженные силы! Вся страна должна работать на свою армию! Вспомнить о том,что если кто-то не хочет кормить свою армию,будет кормить чужую!
5.Законодательно с учетом нависшей над страной угрозой заставить всех милионеров-милиардеров передать государству не менее 50% своих активов!
6. Издать закон о коллаборационизме,пресечь всякие антиукраинские выпады и т.д.!
Если бы украинская власть хотя бы это сделала,тогда бы сейчас не было всяких ЛНР-ДНР и всяких там минских соглашений!
що він цього не зробив Є його Величезною помилкою.
БОМЖАМИ В МОСКОВІЇ ?