"Слуги народа" требуют от Зеленского расторгнуть дипломатические отношения с Россией, - заявление

Народный депутат "СН" Елизавета Богуцкая опубликовала заявление, в котором депутаты политсилы обращаются к президенту в связи со скоплением российских войск на границе с Украиной.

Текст заявления она опубликовала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Кто именно из "слуг народа" поддержал заявление, Богуцкая не указала.

"Выражаем полную поддержку усилиям Президента Украины найти дипломатическое решение ситуации и реалистичный способ достижения мира и возвращения оккупированных территорий, а также выражаем благодарность международным посредникам за поддержку миролюбивых устремлений Украины", - сказано в заявлении.

Авторы заявления отмечают, что действия России являются для Украины "экзистенциальной угрозой", и что наша страна должна воспринимать их как реальные приготовления к расширению вооруженной агрессии.

Они призывают немедленно провести заседание Рады при участии президента, Кабмина и руководителей спецслужб.

"Призываем Президента Украины, Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины:

- расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией;

- внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины "О территориальной обороне";

- провести призыв резервистов в Вооруженные Силы Украины и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации;

- безотлагательно обратиться к правительствам государств-подписантов Меморандума относительно гарантий безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 (Будапештский меморандум) - Великобритании и Соединенных Штатам Америки - о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны РФ ввиду нарушения Российской Федерацией обязательств в рамках Меморандума воздерживаться от угрозы силой или ее применения против Украины", - говорится в заявлении.

Также предлагается обратиться к странам НАТО с предложением временно развернуть на территории Украины подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей.

"Призываем соотечественников, украинский бизнес, проживающих и работающих на территории Российской Федерации и ее государств-сателлитов, по возможности завершить свои дела и вернуться в Украину", - говорится в заявлении.



