Новости Агрессия России против Украины
60 600 231

"Слуги народа" требуют от Зеленского расторгнуть дипломатические отношения с Россией, - заявление

"Слуги народа" требуют от Зеленского расторгнуть дипломатические отношения с Россией, - заявление

Народный депутат "СН" Елизавета Богуцкая опубликовала заявление, в котором депутаты политсилы обращаются к президенту в связи со скоплением российских войск на границе с Украиной.

Текст заявления она опубликовала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Кто именно из "слуг народа" поддержал заявление, Богуцкая не указала.

"Выражаем полную поддержку усилиям Президента Украины найти дипломатическое решение ситуации и реалистичный способ достижения мира и возвращения оккупированных территорий, а также выражаем благодарность международным посредникам за поддержку миролюбивых устремлений Украины", - сказано в заявлении.

Авторы заявления отмечают, что действия России являются для Украины "экзистенциальной угрозой", и что наша страна должна воспринимать их как реальные приготовления к расширению вооруженной агрессии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нападение на Украину в 2021 году не будет легким прогулкой, враг понесет огромные потери, - Аваков. ФОТО

Они призывают немедленно провести заседание Рады при участии президента, Кабмина и руководителей спецслужб.

"Призываем Президента Украины, Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины:

- расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией;

- внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины "О территориальной обороне";

- провести призыв резервистов в Вооруженные Силы Украины и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации;

- безотлагательно обратиться к правительствам государств-подписантов Меморандума относительно гарантий безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 (Будапештский меморандум) - Великобритании и Соединенных Штатам Америки - о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны РФ ввиду нарушения Российской Федерацией обязательств в рамках Меморандума воздерживаться от угрозы силой или ее применения против Украины", - говорится в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: Россия сосредоточила на границах с Украиной наибольшее количество войск, которое когда-либо было, - Боррель

Также предлагается обратиться к странам НАТО с предложением временно развернуть на территории Украины подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей.

"Призываем соотечественников, украинский бизнес, проживающих и работающих на территории Российской Федерации и ее государств-сателлитов, по возможности завершить свои дела и вернуться в Украину", - говорится в заявлении.

Слуги народа требуют от Зеленского расторгнуть дипломатические отношения с Россией, - заявление
Слуги народа требуют от Зеленского расторгнуть дипломатические отношения с Россией, - заявление 03Слуги народа требуют от Зеленского расторгнуть дипломатические отношения с Россией, - заявление 04

Автор: 

заявление (397) Богуцкая Лиза (72) Слуга народа (2668)
Топ комментарии
+77
"Слуги народа" требуют от Зеленского расторгнуть дипломатические отношения с Россией, - заявление - Цензор.НЕТ 6214
показать весь комментарий
19.04.2021 19:27 Ответить
+71
Ага, щас, он сериалы свои кацапам продает для того чтобы разрывать с ними отношения? "Слуги народа" требуют от Зеленского расторгнуть дипломатические отношения с Россией, - заявление - Цензор.НЕТ 2864
показать весь комментарий
19.04.2021 19:18 Ответить
+57
А что, склад в Чехии оказывается взорвал не Порошенко? Чехи убили зебилов наповал. Они же теперь спать не смогут.
показать весь комментарий
19.04.2021 19:30 Ответить
Транзит газу в ЄС -- це наш бронежилет.
показать весь комментарий
20.04.2021 07:39 Ответить
Ну так якого тоді рипатись із розірванням дипстосунків?
Перш ніж робити подібні речі, потрібно все продумати і прорахувати.
показать весь комментарий
20.04.2021 08:05 Ответить
есть фото Крыма до 2014 года со спутника и что б сравнииь с 2021 годом на предмед осушения .Если будет разница и Крым был зеленый а сейчас желтый то таки да им нужна пресная вода для такой толпы ...Инструментом по добычи воды будет Донбасс .
показать весь комментарий
20.04.2021 08:02 Ответить
У меня прям когнитивный диссонанс. Неужели Слуги Урода действительно правильную идею озвучили. Ай да ЗЕфилитики, удивили...
показать весь комментарий
20.04.2021 08:25 Ответить
Нормальні люди в СН, вам допомогти?

"Слуги народу" вимагають від Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією, - заява - Цензор.НЕТ 1820
показать весь комментарий
20.04.2021 08:42 Ответить
Та почти все правильно....тільки дипломатію поки не чипайте...рано і не до часу. Авсе остальне робіть ...навіть тихенько...головне бути готовими на всяк випадок...Дипломатія хай робе своє а армія своє. Що вас завжди в один бік тягне ...тупо в один бік ..Реагуйте разнопланово но злагоджено. У людей завжди примітивне розуміння
показать весь комментарий
20.04.2021 09:22 Ответить
1. В умовах ситуації, яка склалась, навіщо розпалювати вого на пороховій бочці? Що дає розрив дипломатичних відносин ЗАРАЗ? Чому ці відносини не розірвали раніше?
2. Чому закон про територіальну оборону не прийняли раніше? Проте зебіли дуже "обеспокоились" гральними свинарниками. При цьому НІХТО не брав до уваги, які шкідливі соціальні наслідки вони несуть для України в цілому.
3. Підписанти меморандуму ЗОБОВЯЗАНІ "допомогати" лише при викристанні ядерної зброї. При цьому кучма та пособники не сидять за державну зраду. Прочитайте УВАЖНО 6 пунктів клаптику паперу, половинку листа А4. І навіть там "Вода" Меморандум
1) ВОДА
2) Не нападати
6) ВОДА
Цікавий 5 пункт. Можуть примінти ядерну зброю, якщо напали на їх армію.
15 вересня 1939 року. вонючий СССР, в котрий раз підло, напав на Польшу (асвабадители ага). Причина - ПОЛЬША вбила їх прикордонника. Тобто зтікаючій від німців Польші було нічим більше зайнятись як ще й почати війну проти однієї з наймогутніших армій світу.
І всі в цю блаж поіврили.
4. Який не був ссср, але ВСІ діти генералів, міністрів а також діти сраліна воювали на фронті. Не в тилу, не за 100 км від лінії фронту. Дуже сумнівно, що в нас буде хоча б на 10% так. А ЇХ діточки отримують потім і нагороди, і "славу".
показать весь комментарий
20.04.2021 09:44 Ответить
Так что, Арахамия уже не руководитель фракции? Почему эта бобриха рот открыла? Или посчитали что она и так дура, ей терять нечего?
показать весь комментарий
20.04.2021 10:17 Ответить
Але тоді на Московії можуть заборонити прокат фільмів та серіалів Зеленського...
показать весь комментарий
20.04.2021 10:24 Ответить
То https://censor.net/ru/user/230342 - не хаміть , парніша !
А основні дії має у даній ситуації робити Україна , а не "зарубеж нам поможет"
Східна мудрість - "На Аллаха сподівайся , але верблюда прив'язуй "
показать весь комментарий
20.04.2021 10:42 Ответить
Давно пора не тільки розірвати дипломатичні відносини, а й оголосити загальну мобілізацію до війська. Не розумію головнокомандувача ЗСУ, ані в найменшій мірі. ((
показать весь комментарий
20.04.2021 10:45 Ответить
ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ ОНА ОПУБЛИКОВАЛА В ФЕЙСБУКЕ??.
Первый раз вижу, что депутаты уже работают не в Раде, а в Фейсбуке
И это члены президентской партии. Они к нему нормально обратится не могут, а только через Фейсбук ???
КТО ИМЕННО ИЗ "СЛУГ НАРОДА" ПОДДЕРЖАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ, БОГУЦКАЯ НЕ УКАЗАЛА.
Первый вижу заявление, которое не имеет авторов
С таким успехом можно что-то написать на заборе
показать весь комментарий
20.04.2021 10:49 Ответить
Какое заявление -- такое и место публикации
показать весь комментарий
20.04.2021 12:01 Ответить
"Да-а-а! Багуцкая -- умнаяяя! Она плохого не пожелает!!!!"
на само деле -- нет
показать весь комментарий
20.04.2021 11:23 Ответить
И как-то при встрече с Владимиром Зеленским я его спросила: "Почему вы не назначаете премьером Михеила? Ведь у него же были успехи в Грузии - причем, если говорить в рамках бывшего СССР - успехи максимальные!".
- И что вам ответил президент?
- Он сказал: "Ну, смотрите, у него там была вся полнота власти…".
Что, конечно, вызвало у меня улыбку, поскольку мы сейчас как раз обладаем всей полнотой власти:
у нас есть президент, его премьер-министр, его монобольшинство в парламенте, его генеральный прокурор, его СБУ, его ГБР.
Ну, то есть все находится под контролем президента
И, соответственно, что мешает нам провести в стране те глобальные изменения, которые в свое время произошли в Грузии?
Да, не одним лишь Михеилом Саакашвили.
Да, в экономической части это был Каха Бендукидзе.

: https://censor.net/ru/r3253379
показать весь комментарий
20.04.2021 11:36 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2021 11:58 Ответить
Сам по себе план неплох.
Вот только всё вспоминается поговорка "Поздно, Сеня, пить Боржоми, когда почки отвалились . . ."
Значительная часть указанных в заявлении мероприятий требует много времени и усилий. Это стоило делать раньше. Теперь успеют ли ?
Хотя лучше поздно, чем никогда. А тем временем (пока будут реализовывать мероприятия) орду придётся сдерживать, платя за это головами наших военных . . .
показать весь комментарий
20.04.2021 12:14 Ответить
А разве члены партии "Лакей народа" не связаны внутрипартийной дисциплиной?
показать весь комментарий
20.04.2021 12:15 Ответить
Показуха ...
А як це коментувати:
"Дуже і дуже сумна, чорна новина з Грушевського.
На жаль.
Як кажуть дельфінятки, уряд пана Шмигаля, успішного менеджера середньої руки у Ріната Леонідовича, нібито терміново готує передачу цілісних майнових меліоративних комплексів, таких як Північнокримський канал, з відання Держводагенства до ...Держрибагенства."

https://www.facebook.com/borys.babin/posts/10225698732113085
показать весь комментарий
20.04.2021 12:22 Ответить
https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3800201180075008
показать весь комментарий
20.04.2021 12:24 Ответить
Там наши политзаключенные. Без дипкорпуса их вообще бросят на произвол судьбы. Хотя, сама по себе, идея не новая.
показать весь комментарий
20.04.2021 14:59 Ответить
Что должна была сделать Украина и не сделала после позорной сдачи Крыма России:
1.Немедленно разорвать со страной-агрессором дипломатические отношения!
2.Объявить по всей стране военное положение!
3.Перевести свою экономику на военный лад!
4.Начать радикально, в ускоренном темпе усиливать Вооруженные силы! Вся страна должна работать на свою армию! Вспомнить о том,что если кто-то не хочет кормить свою армию,будет кормить чужую!
5.Законодательно с учетом нависшей над страной угрозой заставить всех милионеров-милиардеров передать государству не менее 50% своих активов!
6. Издать закон о коллаборационизме,пресечь всякие антиукраинские выпады и т.д.!
Если бы украинская власть хотя бы это сделала,тогда бы сейчас не было всяких ЛНР-ДНР и всяких там минских соглашений!
показать весь комментарий
20.04.2021 15:15 Ответить
ПОРОХА НА ПРЕЗИДЕНТА
показать весь комментарий
20.04.2021 15:54 Ответить
Але це мав зробити ще кривавий пастор- але він не ззробив. Тоді це мав зробитип орох - і то
що він цього не зробив Є його Величезною помилкою.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:32 Ответить
ЩО МАВ ЗРОБИТИ - ЗАЛИШИТИ 2 млн. ЗАРОБІТЧАН З УКРАЇНИ БЕСПРАВНИМИ
БОМЖАМИ В МОСКОВІЇ ?
показать весь комментарий
20.04.2021 17:41 Ответить
Соромлюсь запитати- А хто їх туди виштовхував?
показать весь комментарий
24.05.2021 13:55 Ответить
Хазяїн твоєї Лахти мабуть...
показать весь комментарий
24.05.2021 17:31 Ответить
Очередные "понты".Сколько таких "закидонов"было.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:44 Ответить
такая заява как раз на руку кремлю, типа Украина нагнетает.
показать весь комментарий
21.04.2021 01:01 Ответить
