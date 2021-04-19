РУС
Решение о санкциях против России надо принимать до пересечения РФ "красных линий" в отношении Украины, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что санкции против России за агрессию в отношении Украины должны вводиться заблаговременно, а не после пересечения РФ очередных "красных линий".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

В понедельник министр Ландсбергис принял участие в удаленной конференции министров иностранных дел ЕС, на которой особое внимание уделялось ситуации в Украине и росту напряжения в связи с проводимой Россией политикой.

"Один из первых вопросов, которые обсуждались - это ситуация в Чехии. Как стало известно вчера, Чехия выслала 18 дипломатов или шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием, в Праге, в посольстве РФ, потому что они могли принимать участие в теракте, совершенном в 2014 г. Поэтому как я, так и многие другие коллеги, выразили полную поддержку Чехии. То, что они сообщили, еще раз показало то, о чем мы уже говорили прежде – Россия еще раз показала себя как страна, поддерживающая терроризм и теракты", – сказал Ландсбергис.

Министр сказал, что на встрече призвал участников действовать солидарно и пытаться сократить число российских шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием.

Науседа о наращивании войск РФ вблизи Украины: Литва ищет способы, чтобы помочь и обеспечить безопасность в регионе

Ландсбергис отметил, что Россия не стремится к деэскалации ситуации в Восточной Украине. "Поведение и позиция Украины очень спокойное, достойное уважения", – заметил он.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что о санкциях надо говорить еще до того, как россияне перейдут красные линии. "Я выступил с предложением, чтобы санкции, особенно в истории с Украиной, не обсуждались только тогда, когда уже пересекли красную линию, когда атака начнется физически и будет поздно садиться и думать, что делать. Европа сегодня может сказать и послать сигнал – мы готовы говорить о секторных санкциях, если эти красные линии переступят. Сигнал должен быть ясным, жестким и быстрым", – отметил он.

На заседании Совета глав МИД стран ЕС призвал ввести секторальные санкции против РФ, - Кулеба

+6
"Сигнал должен быть ясным, жестким и быстрым", - отметил он.

_Должен! Но это не про нынешнюю, отдавшуюся людоеду Европу.
19.04.2021 19:33
+4
Так уже давно те линии пересекли
19.04.2021 19:39
+4
Только балтийские страны адекватно воспринимают угрозы Кремля. Они первые на рубеже бойни. Но почему старая Европа думает, что до нее не докатится орда безумных убийц. Ведь до Парижа на лошадях доскакали, а теперь при современной технике передвижения и убийства это еще проще сделать. Или думают они откупятся Чехиями-Венгриями и прочими поляками?
19.04.2021 19:42
"Сигнал должен быть ясным, жестким и быстрым", - отметил он.

_Должен! Но это не про нынешнюю, отдавшуюся людоеду Европу.
19.04.2021 19:33
https://mobile.twitter.com/Mrignats

https://mobile.twitter.com/Mrignats Игнат @Mrignats

https://mobile.twitter.com/Mrignats https://mobile.twitter.com/Mrignats



На границе Казахстана и РФ произошел конфликт со стрельбой, РФ (самостоятельно и незаконно) передвинула границу вглубь территории Казахстана, тем самым закрыв доступ к реке для казахского села. https://rus.azattyq.org/a/31211094.html
19.04.2021 20:01
Эта зебра, уже одного цвета... -- красного!
Надо что-то и кого-то в Украине искать -- ...или для Украины за Бугром? -- нет в стране ни партий, ни политиков, ни правительства -- лет 600 уже, если не больше...
19.04.2021 19:38
Так уже давно те линии пересекли
19.04.2021 19:39
Только балтийские страны адекватно воспринимают угрозы Кремля. Они первые на рубеже бойни. Но почему старая Европа думает, что до нее не докатится орда безумных убийц. Ведь до Парижа на лошадях доскакали, а теперь при современной технике передвижения и убийства это еще проще сделать. Или думают они откупятся Чехиями-Венгриями и прочими поляками?
19.04.2021 19:42
у них 21 послание х, а 23 сбор сф-ции
19.04.2021 19:42
Да...
19.04.2021 19:47
Тисячі жертв, мільйони переселенців. Може в мене поняття червоного кольору не такі? Це ще які ці лінії мають бути?
19.04.2021 19:57
https://mobile.twitter.com/svecha62

https://mobile.twitter.com/svecha62 свічка @svecha62 1 ч

Цінності
У Парламентській асамблеї Ради Європи не включили до порядку денного весняної сесії, яка розпочалась сьогодні у Страсбурзі, питання про загрозу миру у Європі з боку росії.
19.04.2021 19:58
Кто мешает?
19.04.2021 20:08
Думаю, главные подстилки путлера в ЕС - Франция и Германия
19.04.2021 20:31
+Италия,Греция,Венгрия
20.04.2021 07:59
К сожалению - глас вопиющего в пустыне!
19.04.2021 20:55
Премьер-министр Чехии https://lenta.ru/tags/persons/babish-andrey/ Андрей Бабиш отказался считать взрывы на складе боеприпасов во Врбетице актом государственного терроризма. Его слова приводит издание Denik N.

Чешский премьер заявил, что, по имеющимся у него данным, речь идет о нападении на товар для болгарского бизнесмена. «Россия не нападала на Чехию», - отметил Бабиш
19.04.2021 20:57
Думаю, что в квартале 95 с этим очень не согласны
19.04.2021 21:24
Раша Пукина не "пересекает" красных линий.. Она по ним идет. строевым шагом и уже давно, с 1991-1992 г с Приднестровья а с 2007 года в мюнхенской речи Путинило это было официально объявлено как разметка движения.
19.04.2021 22:29
 
 