Решение о санкциях против России надо принимать до пересечения РФ "красных линий" в отношении Украины, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что санкции против России за агрессию в отношении Украины должны вводиться заблаговременно, а не после пересечения РФ очередных "красных линий".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
В понедельник министр Ландсбергис принял участие в удаленной конференции министров иностранных дел ЕС, на которой особое внимание уделялось ситуации в Украине и росту напряжения в связи с проводимой Россией политикой.
"Один из первых вопросов, которые обсуждались - это ситуация в Чехии. Как стало известно вчера, Чехия выслала 18 дипломатов или шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием, в Праге, в посольстве РФ, потому что они могли принимать участие в теракте, совершенном в 2014 г. Поэтому как я, так и многие другие коллеги, выразили полную поддержку Чехии. То, что они сообщили, еще раз показало то, о чем мы уже говорили прежде – Россия еще раз показала себя как страна, поддерживающая терроризм и теракты", – сказал Ландсбергис.
Министр сказал, что на встрече призвал участников действовать солидарно и пытаться сократить число российских шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием.
Ландсбергис отметил, что Россия не стремится к деэскалации ситуации в Восточной Украине. "Поведение и позиция Украины очень спокойное, достойное уважения", – заметил он.
Глава МИД Литвы подчеркнул, что о санкциях надо говорить еще до того, как россияне перейдут красные линии. "Я выступил с предложением, чтобы санкции, особенно в истории с Украиной, не обсуждались только тогда, когда уже пересекли красную линию, когда атака начнется физически и будет поздно садиться и думать, что делать. Европа сегодня может сказать и послать сигнал – мы готовы говорить о секторных санкциях, если эти красные линии переступят. Сигнал должен быть ясным, жестким и быстрым", – отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
_Должен! Но это не про нынешнюю, отдавшуюся людоеду Европу.
https://mobile.twitter.com/Mrignats Игнат @Mrignats
https://mobile.twitter.com/Mrignats https://mobile.twitter.com/Mrignats
На границе Казахстана и РФ произошел конфликт со стрельбой, РФ (самостоятельно и незаконно) передвинула границу вглубь территории Казахстана, тем самым закрыв доступ к реке для казахского села. https://rus.azattyq.org/a/31211094.html
Надо что-то и кого-то в Украине искать -- ...или для Украины за Бугром? -- нет в стране ни партий, ни политиков, ни правительства -- лет 600 уже, если не больше...
https://mobile.twitter.com/svecha62 свічка https://mobile.twitter.com/svecha62 @svecha62 https://mobile.twitter.com/svecha62/status/1384166785176391681 1 ч
Цінності
У Парламентській асамблеї Ради Європи не включили до порядку денного весняної сесії, яка розпочалась сьогодні у Страсбурзі, питання про загрозу миру у Європі з боку росії.
Чешский премьер заявил, что, по имеющимся у него данным, речь идет о нападении на товар для болгарского бизнесмена. «Россия не нападала на Чехию», - отметил Бабиш