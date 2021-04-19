Минздрав, Нацполиция и Минцифры с мая будут обмениваться данными о нарушителях самоизоляции, - распоряжение Кабмина
Кабинет Министров Украины поручил Министерству здравоохранения, Министерству цифровой трансформации и Национальной полиции к маю 2021 года наладить обмен данными относительно лиц, нарушающих условия самоизоляции с использованием мобильного приложения системы "Вдома".
Соответствующее распоряжение Кабмина от 14 апреля об утверждении плана мер, направленных на борьбу с COVID-19, обнародовано на сайте правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно плану, также Минцифры и Центру общественного здоровья поручили к июню усовершенствовать обмен информацией относительно лиц с подтвержденным COVID-19, и контактных лиц, подлежащих самоизоляции, в частности внедрить автоматический обмен с помощью программного интерфейса (API).
