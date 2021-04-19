РУС
Минздрав, Нацполиция и Минцифры с мая будут обмениваться данными о нарушителях самоизоляции, - распоряжение Кабмина

Кабинет Министров Украины поручил Министерству здравоохранения, Министерству цифровой трансформации и Национальной полиции к маю 2021 года наладить обмен данными относительно лиц, нарушающих условия самоизоляции с использованием мобильного приложения системы "Вдома".

Соответствующее распоряжение Кабмина от 14 апреля об утверждении плана мер, направленных на борьбу с COVID-19, обнародовано на сайте правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно плану, также Минцифры и Центру общественного здоровья поручили к июню усовершенствовать обмен информацией относительно лиц с подтвержденным COVID-19, и контактных лиц, подлежащих самоизоляции, в частности внедрить автоматический обмен с помощью программного интерфейса (API).

Шел второй год пандемии и карантина. А зеленые дебилы только додумались до основы противоэпидемических мероприятий.
19.04.2021 20:04 Ответить
Выявление зараженных, их источников заражения и круга контактных лиц -- это основы. А они подают это как высшую математику.
19.04.2021 20:06 Ответить
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы е*ать не просило.
19.04.2021 20:08 Ответить
І можна нас голими руками брати - все просто.
19.04.2021 20:53 Ответить
 
 