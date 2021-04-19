Экстренное заседание подгруппы ТКГ по безопасности начнется в 10:00 20 апреля, - Арестович
Внеочередное экстренное заседание рабочей подгруппы по безопасности Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет 20 апреля.
Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Заседание подгруппы по безопасности ТКГ - завтра, начало в 10 часов утра", - рассказал Арестович.
Ранее Арестович говорил, что вопрос проведения экстренного заседания подгруппы по безопасности ТКГ 20 апреля будет зависеть от решения политических советников лидеров Нормандской четверки.
Напоминаем, 19 апреля проходит заседание политических советников лидеров Нормандской четвёрки.
по-перше, так звані представники ОРДЛО будуть блокувати будь-яке рішення на уьому засіданні тому, що
по-друге, представники московії не отримають чітких вказівок кремля
Ну і, по-третє, наша влада сама ще не знає що робити.
Сподіваюсь, що мої думки помилкові і хоч якийсь прогрес буде, але, на тлі останніх подій в Україні і світі, що пов'язані з кремлем та перемовинами "про Україну БЕЗ України" - надії мало.
https://twitter.com/13Hellis_13
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.
Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
https://censor.net/ru/comments/locate/3260738/0192145f-b648-722d-b0ee-3edb9251222f
Конкретные меры, которые бы могли усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в Подгруппе по безопасности ТКГ, соответствующее заседание которой запланировано на завтра, 10.00. https://zn.ua/UKRAINE/politicheskie-sovetniki-hlav-hosudarstv-normandskoj-chetverki-sohlasovali-dejstvija-po-donbassu.html Политические советники глав государств "нормандской четверки" согласовали действия по Донбассу