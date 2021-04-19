Экстренное заседание подгруппы ТКГ по безопасности начнется в 10:00 20 апреля, - Арестович

Внеочередное экстренное заседание рабочей подгруппы по безопасности Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет 20 апреля.

Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Заседание подгруппы по безопасности ТКГ - завтра, начало в 10 часов утра", - рассказал Арестович.

Ранее Арестович говорил, что вопрос проведения экстренного заседания подгруппы по безопасности ТКГ 20 апреля будет зависеть от решения политических советников лидеров Нормандской четверки.

Напоминаем, 19 апреля проходит заседание политических советников лидеров Нормандской четвёрки.