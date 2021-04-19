РУС
29 886 96

Вечеринка "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

На праздновании дня рождения жены нардепа "СН" Николая Тищенко было около 30 гостей, ни один из них не надел защитную маску.

Речь об этом идет в расследовании журналистов программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.

Тищенко приехал в 5-звездочный отель Fairmont в центре Киева около 19 часов. Следом за ним на праздник прибыл коллега Тищенко по фракции "Слуга народа" нардеп Александр Трухин. А также Ариете Шварц - бывший генеральный директор девелоперской группы компаний Seven Hills. Около 21, по наблюдениям журналистов, на парковке отеля уже не было свободного места.

Вечеринка слуги народа Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ 01

Тищенко приехал на день рождения жены

Вечеринка слуги народа Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ 02

Следом за ним появился Александр Трухин

Вечеринка слуги народа Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ 03

И Ари Шварц

Вечеринка слуги народа Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ 04

Места на парковке отеля быстро закончились

"В 22 напротив отеля с Труханова острова начал раздаваться праздничный салют. Еще с конца 2019 года Киевсовет запретил использование пиротехники и салютов "на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины"", - пишут "Схемы".

Вечеринка слуги народа Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ 05

Читайте на Цензор.НЕТ: Открыто уголовное производство из-за вечеринки, устроенной "слугой народа" Тищенко в Киеве в разгар карантина

Журналисты смогли получить из своих источников приглашение, которое жена Тищенко Алла Барановская рассылала гостям. Среди прочего, в нем гостей просили не публиковать фотографии с события в день празднования и не отмечать локацию.

Вечеринка слуги народа Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ 06

После 22 часов отель покинул бывший народный депутат от "Слуги народа", а с недавних пор глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой, которая, собственно, и руководит Fairmont - отелем ее отца, Леонида Юрушева.

Вечеринка слуги народа Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ 07

Скичко и Юрушева покидают празднование

Также на Цензор.НЕТ: В разгар локдауна "слуга народа" Тищенко празднует день рождения жены в ресторане столичного отеля Fairmont. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Празднование, похоже, происходило в зоне Fairmont Gold Lounge. Как говорится на сайте отеля, это "эксклюзивная клубная зона отеля, предназначенная для удовлетворения потребностей самых требовательных представителей сферы бизнеса и путешествующих"", - отмечают "Схемы".

Вечеринка слуги народа Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ 08

Помощник Тищенко при этом в комментарии журналистам опровергал информацию о праздновании, утверждая, что народный депутат отмечает дома.

"Схемы" зафиксировали, как мимо гостиницы трижды проезжала патрульная машина. В конце концов, она остановилась у отеля - и полицейские зашли внутрь, но, почти сразу покинули заведение.

Вечеринка слуги народа Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ 09

Полицейские зашли в гостиницу, но почти сразу покинули помещение

Читайте также: "Слуга народа" и Зеленский должны сделать все возможное, чтобы Тищенко сложил мандат, - экс-нардеп Левченко

В конце концов, около 2-х ночи съемочная группа "Схем" оттуда уехала, а машины гостей праздника, похоже, остались там на ночь. Как и машина заместителя руководителя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко.

Журналисты обратились за комментарием к пресс-секретарю народного депутата Николая Тищенко. В его пресс-службе сообщили: "Комментариев не будет".

Вечеринка слуги народа Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ 10

карантин (16729) Тищенко Николай (338) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+35
Особистий дружбан преЗЕдента, Коля Тищенко (Котлєта) - відверто посцяв у вічі ЗЕбілів
показать весь комментарий
19.04.2021 21:57 Ответить
+31
у нас таких 73%
показать весь комментарий
19.04.2021 21:54 Ответить
+27
А что там? 95 квартал не хочет про это пошутить?
показать весь комментарий
19.04.2021 22:01 Ответить
у нас таких 73%
показать весь комментарий
19.04.2021 21:54 Ответить
Просто Тищенко с компанией знают, что пандемия, корона и карантин - сказка, которая не для избранных - депутатов. Зачем же им в намордниках ходить? Пусть зомбированный народ ходит, а они будут спокойно отдыхать.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:09 Ответить
а в больницах тоже сказочники лежат на паратах?
показать весь комментарий
20.04.2021 03:08 Ответить
В больницах лежат неудачники, которые в любом случае туда бы попали.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:24 Ответить
ну да не всі ж як коля котлєта. але ти все таки визнаєш, що вони є. протирічих Ларці - пропанандососці.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:34 Ответить
В больницах и раньше лежали с вирусными пневмониями, вспомни птичий грипп, свиной грипп, грипп без имени лет 5 назад, от которого много людей умерло. Включи мозг.
показать весь комментарий
20.04.2021 19:55 Ответить
мора такого не було. по усім країнам, і де навіть медицина "гірша" за українську (цитата ЗЕ)
показать весь комментарий
20.04.2021 19:57 Ответить
Просто тіщєнка і такі , як ця катлєта , тупі , хоча накрали неймовірно , бо ще й зараз думають , що це просто так когось може оминути . На жаль , такі реалії - і люди , які вибираютьсвоїми "слугами" таке чмо , і те , що ви називаєте "сказкі" .
показать весь комментарий
20.04.2021 03:50 Ответить
Кернес по началу тоже так триндел.
показать весь комментарий
20.04.2021 05:18 Ответить
А Зецапи повинні носити цапи! У стойло зебидло!
показать весь комментарий
19.04.2021 21:55 Ответить
За зецапи +++!
показать весь комментарий
20.04.2021 07:40 Ответить
где видео коллективного тверка от слуг?
показать весь комментарий
19.04.2021 21:56 Ответить
Привет с Буковеля, чуваки! Вечеринка "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ - Цензор.НЕТ 4955
показать весь комментарий
19.04.2021 21:56 Ответить
Це , ж звіздєц , на фото подивився і коментувати не потріно . Зебіли перевершили по ідіотизму всіх !
показать весь комментарий
20.04.2021 07:43 Ответить
Особистий дружбан преЗЕдента, Коля Тищенко (Котлєта) - відверто посцяв у вічі ЗЕбілів
показать весь комментарий
19.04.2021 21:57 Ответить
сцить преЗЕ...а ці шакалята... вже не тільки сцять а й навалюють, ще й розмазують !
показать весь комментарий
19.04.2021 22:06 Ответить
так він і тобі посцяв, бачу ти радий, і 24 чоловіки разом з тобою такій святій мочі.
показать весь комментарий
20.04.2021 02:18 Ответить
обтікай, ЗЕбіл
показать весь комментарий
20.04.2021 10:40 Ответить
ти ідіот, з якимось своїми дурними маривами, які сам собі надумав. Тобі місце в психушці.
показать весь комментарий
20.04.2021 13:16 Ответить
Ну? Радоваться надо, вдруг нам повезет....
показать весь комментарий
19.04.2021 21:58 Ответить
Ну и что? слуги олигархов празднуют, ложили они большой... на народ и правила, но народ это терпит, когда тарифы снизить, то не голосуют слуги, наобещали сказок перед выборами а требовать некому от них, а так без пасок или противогазов, да пость хоть подохнут все вместе, хотя карма и ждет их и весь их род.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:00 Ответить
Тищенко устроил вечеринку в отеле "Fairmont", потому что ресторан "Велюр" работает на вынос.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:00 Ответить
А что там? 95 квартал не хочет про это пошутить?
показать весь комментарий
19.04.2021 22:01 Ответить
Нет. Там же не было Порошенко.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:09 Ответить
не хотят. Клоунесса из партии "СН", депутатша ВР, сказала что это его личное дело. На замечание, что он (Тищенко) представитель партии власти, ответила, что не надо придираться к человеку
показать весь комментарий
19.04.2021 22:12 Ответить
В катлєтиної донецької алкі клікуха -булка! Ну а чьо, заслужив колян катлєта!)))
показать весь комментарий
19.04.2021 22:01 Ответить
а вы лохи сидите на карантине транспорт не работает рынки закрыты магазины закрыты...
показать весь комментарий
19.04.2021 22:01 Ответить
Зеленому скоту было объяснено, что и как. Все просто, зебобики, все очень просто. Макаревич прав.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:01 Ответить
Янык нервно курит в ростове.))))) 73% баранов, вам это нравится???))))
показать весь комментарий
19.04.2021 22:03 Ответить
Таки зробили ЗЕлохів разом. Вечеринка "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ - Цензор.НЕТ 4111
показать весь комментарий
19.04.2021 22:04 Ответить
Красиво жить не запретишь.полиция зашла и сразу вышла))
показать весь комментарий
19.04.2021 22:05 Ответить
Тищенко - это лицо Зеленского.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:05 Ответить
ну скажем так..не совсем лицо )))Вечеринка "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ - Цензор.НЕТ 8460
показать весь комментарий
19.04.2021 22:07 Ответить
Жопа Тищенко - это лицо Зеленского. Так точнее.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:10 Ответить
"ДупаякуКім",реально є чим мислити !!!)))
показать весь комментарий
19.04.2021 22:29 Ответить
Терміново треба приймати обіцяний президентом закон про відклик депутата,і гнать цю погань щоб аж шмаття летіло.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:08 Ответить
Вечеринка "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ - Цензор.НЕТ 2303
показать весь комментарий
19.04.2021 22:08 Ответить
Вечеринка "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ - Цензор.НЕТ 3180
показать весь комментарий
19.04.2021 22:08 Ответить
привет,кинь это тут на речи ***** позавтра...мож не доживу...
Вечірка "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8027
показать весь комментарий
19.04.2021 22:20 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2021 22:35 Ответить
можно будэ помалу народу рассказать про дни народжэння...
показать весь комментарий
19.04.2021 22:40 Ответить
а шо такое?здоровье?
показать весь комментарий
19.04.2021 22:39 Ответить
та не тут...
показать весь комментарий
19.04.2021 22:41 Ответить
береги себя...
показать весь комментарий
19.04.2021 22:44 Ответить
терпи.крепись
показать весь комментарий
19.04.2021 22:49 Ответить
І в цьому увесь король зебілів . Влучно !
показать весь комментарий
20.04.2021 03:55 Ответить
Вот не перестают радовать Топ зебилы ,они так смачно срут на головы 73% идиотов , что аж глаз радуется.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:11 Ответить
Вечірка "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8538
Пафосный гендель "типа закрылся". Специально-обученное мурло стоит "типа курит" у входа и направляет публику направо и еще раз направо...
показать весь комментарий
19.04.2021 22:17 Ответить
Для народа карантин сидите дома и не рыпайтесь солдаты в окопах жизни отдают а для быдла которое попало в ВР пьянка салют во время войны...Это дно!
показать весь комментарий
19.04.2021 22:21 Ответить
2 роки дна .
показать весь комментарий
20.04.2021 03:57 Ответить
Салют... Во время обстрелов на линии фронта, во время войны. При усатом грузине расстреляли бы. При безусом Голом Боротьке- "какая разница", какой там фронт, семь-сорок давай на рояле давай!
показать весь комментарий
19.04.2021 22:25 Ответить
Апофеоз жлобства.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:28 Ответить
Жлобо-бидло.
показать весь комментарий
19.04.2021 23:44 Ответить
так карантины для простолюдинов выдумали, а господа продолжают наслаждаться жизнью.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:28 Ответить
Вечірка "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1595
показать весь комментарий
19.04.2021 22:30 Ответить
На фото олицетворение мудака .
показать весь комментарий
20.04.2021 03:58 Ответить
На гулянці Коля Насос робив конкурс знавців по географії та миття рук в унітазі !!!
показать весь комментарий
19.04.2021 22:38 Ответить
Отдыхают люди на пизженные деньги , а вам то что?)))
показать весь комментарий
19.04.2021 22:41 Ответить
Коли чуєш щось подібне про тварюк наділених владою то така лють виникає, що дуже хочеться дістати щось із під стріхи і та-та-та-та-та.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:46 Ответить
Україна, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження..." - це пункт з передвиборчої програми Зеленського. І це єдиний пункт, який преЗедент виконав.
https://www.youtube.com/watch?v=r2VNPYO9hJQ&t=40s
показать весь комментарий
19.04.2021 22:54 Ответить
карантин для лохов
показать весь комментарий
19.04.2021 23:02 Ответить
Салют! Праздник!
показать весь комментарий
19.04.2021 23:09 Ответить
"Что позволено Юпитеру, то не позволено быку". ( а где и когда вы видели равноправие, разделение на "богов" и " скот" ( пардон, животный мир) это как узаконенная действительность . ( как касты в Индии).
показать весь комментарий
19.04.2021 23:12 Ответить
Та які вони юпітери? Гопники 90-х, які просто переодягли малинові піджаки, щоб над ними не сміялися. Але суть залишилася таж сама
показать весь комментарий
19.04.2021 23:29 Ответить
СПОРТИВНЫЕ костюмы
показать весь комментарий
20.04.2021 01:35 Ответить
Я вже казав : гопнік 90х не те , що руки не подав би катлєті , це чмо тоді до гопніків підійти засцяло б .
показать весь комментарий
20.04.2021 03:53 Ответить
Покидьки...
показать весь комментарий
19.04.2021 23:16 Ответить
Одним словом - КЛОУНОКРАТІЯ
показать весь комментарий
19.04.2021 23:25 Ответить
Сборище ублюдков.
показать весь комментарий
19.04.2021 23:34 Ответить
худший вариант рыгов Януковича.
показать весь комментарий
20.04.2021 00:42 Ответить
Теж правильно , 2 роки це кажу . Ненавиджу ригів , але ті хоча б зовні чомусь навчалися .
показать весь комментарий
20.04.2021 04:01 Ответить
Якщо розїжджати на лижах президенту можна, то чому слугам не відірватися?
показать весь комментарий
19.04.2021 23:41 Ответить
Тищщ открыл кучу ресторанов, хочет спокойно бухать с друзьями. Хай бухает, че за зависть? Бабло есть, друзья Короны не боятся. Да половина придурков из народа тупо игнорит карантин, че ж на власть наезжать?! В любом ресторане на выходных полно народа, и срал он на маски, карантин, на все срал - народ бухает, его бесит что ему мешают! Придет чума, оспа, Спид - народ будет в ресторанах, ему пофиг! Прям за столами будут дохнуть, но плевать на карантин!
показать весь комментарий
20.04.2021 00:21 Ответить
Ты путаешь мягкое и теплое. Народ выбрал зебылоидов в надежде не улучшение жизни. А по факту получили все старое. В стране война, спад экономики а ДВА народных депутата - бухают.
Были бы они НЕ депутатами - абсолютно "ВСЕ РАВНО". Но эти принимают законы и не для народа явно
показать весь комментарий
20.04.2021 08:37 Ответить
пир во время чумы
показать весь комментарий
20.04.2021 00:23 Ответить
Не понимаю возмущение публики. Ведь после такого грубого нарушения карантина они все умрут. Радость то какая.
показать весь комментарий
20.04.2021 02:50 Ответить
да ни все уже привились. и не ковишидлой
показать весь комментарий
20.04.2021 04:31 Ответить
Причем, больше всех возмущаются те, что не верят в коронавирус. Особенно их раздражает салют, который уж точно никак не влияет на распостранение.
показать весь комментарий
20.04.2021 05:30 Ответить
Вже "слуги" прямо ложать какахи свої на голову своїм упоротим фанатам, а ті все рівно за них готові голосувати.
Це ж напевно серйозна хвороба психічна в значної частини населення ?
показать весь комментарий
20.04.2021 07:58 Ответить
По лопаті на рило і на фронт:- там скажуть що мандейкам робити!!!
показать весь комментарий
20.04.2021 08:19 Ответить
на приглашении есть пункт про пожелание к подарку ("небольшая подсказка"), а на фото помпезная люстра. Аллуся люстру из ж/д вокзала захотела? https://censor.net/ru/user/309067 - лучший коммент - апофеоз жлобства
показать весь комментарий
20.04.2021 08:23 Ответить
Моральные уроды. С такой "элитой" у Украины будущего нет: точнее, не дальше унитаза...
показать весь комментарий
20.04.2021 08:23 Ответить
Вместо депутатской неприкосновенности должно быть наоборот, - более весомое наказание представителю власти. Тогда туда не будут лезть всякие ублюдки!
показать весь комментарий
20.04.2021 08:24 Ответить
Просто он не воспринимает себя теми 73 процентами ЗЕбаранов, для него закон не писан😁😁😁
показать весь комментарий
20.04.2021 08:46 Ответить
Падлы
показать весь комментарий
20.04.2021 08:49 Ответить
Та норм! Жизь удалась. Хай прастий наріт смокче, він же обрав цю гниль. Міг би по прізвищах назвати їх виборців,колишніх родичів та колишніх друзів. Але для мене вони вже вмерли.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:33 Ответить
Быдло гуляет
показать весь комментарий
20.04.2021 10:20 Ответить
Вечірка "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4269
показать весь комментарий
20.04.2021 10:22 Ответить
Рідкісна сволота! Відкрито плює на нас з вами. Втім, нинішня влада практично вся така. Щоб знайти серед них порядну людину, треба довго кричати "Ау!" Я згідний, дійсно прекрасний матеріал для 95-го кварталу. Але чи дозволить верховний Зеля висміювати тупого дружбана?
показать весь комментарий
20.04.2021 10:28 Ответить
В 2014-му році були "тітушки" , а у 2021-му - "тищенки". Розумнішаємо? Не думаю...
показать весь комментарий
20.04.2021 10:51 Ответить
Нєбожитєлі ..
показать весь комментарий
20.04.2021 13:26 Ответить
 
 