Вечеринка "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

На праздновании дня рождения жены нардепа "СН" Николая Тищенко было около 30 гостей, ни один из них не надел защитную маску.

Речь об этом идет в расследовании журналистов программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.

Тищенко приехал в 5-звездочный отель Fairmont в центре Киева около 19 часов. Следом за ним на праздник прибыл коллега Тищенко по фракции "Слуга народа" нардеп Александр Трухин. А также Ариете Шварц - бывший генеральный директор девелоперской группы компаний Seven Hills. Около 21, по наблюдениям журналистов, на парковке отеля уже не было свободного места.

"В 22 напротив отеля с Труханова острова начал раздаваться праздничный салют. Еще с конца 2019 года Киевсовет запретил использование пиротехники и салютов "на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины"", - пишут "Схемы".

Журналисты смогли получить из своих источников приглашение, которое жена Тищенко Алла Барановская рассылала гостям. Среди прочего, в нем гостей просили не публиковать фотографии с события в день празднования и не отмечать локацию.

После 22 часов отель покинул бывший народный депутат от "Слуги народа", а с недавних пор глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой, которая, собственно, и руководит Fairmont - отелем ее отца, Леонида Юрушева.

"Празднование, похоже, происходило в зоне Fairmont Gold Lounge. Как говорится на сайте отеля, это "эксклюзивная клубная зона отеля, предназначенная для удовлетворения потребностей самых требовательных представителей сферы бизнеса и путешествующих"", - отмечают "Схемы".

Помощник Тищенко при этом в комментарии журналистам опровергал информацию о праздновании, утверждая, что народный депутат отмечает дома.

"Схемы" зафиксировали, как мимо гостиницы трижды проезжала патрульная машина. В конце концов, она остановилась у отеля - и полицейские зашли внутрь, но, почти сразу покинули заведение.

В конце концов, около 2-х ночи съемочная группа "Схем" оттуда уехала, а машины гостей праздника, похоже, остались там на ночь. Как и машина заместителя руководителя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко.

Журналисты обратились за комментарием к пресс-секретарю народного депутата Николая Тищенко. В его пресс-службе сообщили: "Комментариев не будет".